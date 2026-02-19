Circulație restabilită total: Toate drumurile sunt deschise, inclusiv pentru camioane

21:40

Discursul de ură în politica moldovenească este în creștere alarmantă. Potrivit unui raport al Promo-LEX, cele mai multe manifestări de intoleranță în perioada electorală din 2025 au fost generate de Renato Usatîi, Vasile Costiuc și Igor Dodon. Monitorizarea arată că numărul cazurilor a crescut de 1,7 ori față de alegerile parlamentare din 2021, iar politicienii recurg tot mai frecvent la stereotipuri, sexism, homofobie și instigări la discriminare pentru a-și consolida mesajele electorale.