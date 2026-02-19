Asasinate la adresa unor persoane publice din Ucraina, pregătite în R. Moldova, cu implicarea serviciilor rusești: Oamenii legii desfășoară percheziții
Moldova1, 19 februarie 2026 11:00
Serviciile speciale rusești ar fi coordonat în R. Moldova un plan privind pregătirea asasinării mai multor persoane publice din Ucraina. Oamenii legii desfășoară, în dimineața zilei de 19 februarie mai acțiuni de urmărire în acest dosar.
• • •
