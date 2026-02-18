NM Espresso: Cine a inițiat întâlnirea Maiei Sandu cu Marco Rubio la Munchen, cum va gestiona România portul Giurgiulești și ce se va întâmpla cu limba găgăuză

16:00

Moldovenii din străinătate care revin pentru a se stabili în Republica Moldova nu vor fi nevoiți să plătească drepturi de import pentru tehnică de bucătărie, haine, instrumente și alte bunuri pe care le pot aduce acasă. O hotărâre de Guvern, care prevede lista bunurilor scutite de aceste taxe, a fost elaborată de Ministerul Finanțelor și […] The post Maximum 10 perechi de încălțăminte și 3 blănuri. Lista bunurilor pentru care nu trebuie să plătiți taxe dacă reveniți cu traiul în Moldova appeared first on NewsMaker.