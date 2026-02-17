Un nou Cod portocaliu și galben, dar nu în toată țara. Raioanele afectate

11:00

Programul zborurilor de pe aeroportul din Chișinău poate suferi modificări. Din cauza condițiilor meteorologice, aeronavele necesită înlăturarea stratului de gheață sau de chiciură format pe suprafețe. Declarațiile au fost făcute pe 16 februarie de reprezentanții aeroportului, care au recomandat pasagerilor să consulte tabloul online al zborurilor înainte de a porni spre aerogară. Reprezentanții aeroportului au […]