Un nou Cod portocaliu și galben, dar nu în toată țara. Raioanele afectate
NewsMaker, 17 februarie 2026 15:00
Meteorologii au emis noi avertizări meteo. În noaptea de 18 februarie, Republica Moldova va fi afectată de ninsori și intensificări ale vântului. Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis Cod portocaliu și Cod galben, valabile între ora 02:00 și 20:00. În regiunile vizate de Cod portocaliu sunt prognozate ninsori puternice, cu acumulări de 20–35 l/m², iar
• • •
Acum 10 minute
15:10
VIDEO Cadou de la Plahotniuc pentru Dodon?/ Tarife compensate în Transnistria/ Mașină, în lacul Ghidighici # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker! — Plahotniuc, adus silit în dosarul lui Dodon. Liderul PSRM: „Nu mi-e dor…"— Bubuitură puternică la Soroca. Ce spun autoritățile?— Pierderile MGRES și ale altor întreprinderi din Transnistria vor fi compensate— România a cumpărat Portul Internațional Giurgiulești— Apa tehnică la Comrat s-a
Acum 30 minute
15:00
Meteorologii au emis noi avertizări meteo. În noaptea de 18 februarie, Republica Moldova va fi afectată de ninsori și intensificări ale vântului. Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis Cod portocaliu și Cod galben, valabile între ora 02:00 și 20:00. În regiunile vizate de Cod portocaliu sunt prognozate ninsori puternice, cu acumulări de 20–35 l/m², iar […] The post Un nou Cod portocaliu și galben, dar nu în toată țara. Raioanele afectate appeared first on NewsMaker.
Acum o oră
14:40
„Nu îmi este dor”. Dodon a explicat de ce a întârziat la ședința din dosarul „Kuliok”, la care Plahotniuc a fost adus silit # NewsMaker
Igor Dodon, președintele Partidului Socialiștilor din Republica Moldova și ex-șeful statului, susține că nu ar fi știut că fostul lider PDM, Vlad Plahotniuc, va fi adus silit astăzi, 17 februarie, pentru audieri în dosarul „Kuliok", în care este vizat, și din această cauză a întârziat la ședința de judecată. Totodată, politicanul a spus că nu
14:30
Atunci când ne imaginăm un spital performant, deseori ne gândim la clădiri moderne, echipamente și tehnologii avansate. Și toate sunt importante. Dar ceea ce face cu adevărat diferența nu se construiește din beton, metal sau sticlă, ci din alegerile pe care le facem în fiecare zi. De 15 ani, Medpark rămâne consecvent în alegerile sale, în timp
Acum 2 ore
14:10
Sondaj: 6 din 10 elevi au asistat la cel puțin un caz de discriminare în școală. Copiii LGBT+ și romii, cei mai afectați # NewsMaker
Aproape șase din zece elevi spun că, în ultimul an școlar, au asistat la cel puțin un caz de discriminare în școală. În același timp, nivelul de acceptare rămâne scăzut pentru mai multe categorii vulnerabile: copiii din comunitatea LGBT+, cei cu dizabilități, copiii de etnie romă sau cei din familii cu venituri mici. Datele apar
14:10
Reprezentantul așa-numitei republici Osetia de Sud în regiunea transnistreană, Vitali Iancovskii, a fost interzis în Republica Moldova, pentru o perioadă de cinci ani. Reprezentanții Poliției de Frontieră au declarat pentru agenția IPN că acesta a fost declarat persona non-grata în urma unor verificări, în conformitate cu Legea privind regimul străinilor în Moldova. Conform datelor de
13:40
Apa tehnologică se scumpește cu peste 70% la Comrat. Noile tarife pentru 2026, aprobate de ANRE # NewsMaker
Locuitorii municipiului Comrat vor plăti cu peste 70% mai mult pentru apa tehnologică furnizată de ÎM „SU-Canal", după ce Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat noile tarife, în ședința din 17 februarie. Potrivit deciziei, consumatorii casnici vor achita, începând cu 2026, 31,09 lei pentru un metru cub de apă tehnologică, cu 13,09
Acum 4 ore
12:50
Kulminski, despre întrevederea dintre Sandu și Rubio: a fost o stabilită din timp, la inițiativa SUA # NewsMaker
Întrevederea dintre președinta Maia Sandu și secretarul de stat al Statelor Unite ale Americii, Marco Rubio, care a avut loc în marja Conferinței de Securitate de la München, a fost inițiată de partea americană. Declarația a fost făcută de ambasadorul Republicii Moldova în SUA, Vlad Kulminski, în ediția din 16 februarie a emisiunii „Новая неделя"
12:50
O mașină s-a prăbușit sub gheață, în lacul Ghidighici. Recuperarea, imposibilă din cauza vremii (VIDEO) # NewsMaker
O mașină s-a prăbușit sub gheață în lacul Ghidighici. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a anunțat astăzi, 17 februarie, într-un comunicat, că angajații săi nu pot interveni deocamdată pentru recuperarea automobilului, din cauza vremii. În același timp, instituția a subliniat că, în urma verificărilor, s-a stabilit că nimeni nu se află în interiorul
12:20
Ministerul Apărării, precizări după bubuiturile auzite la Soroca din Ucraina: spațiul aerian al R. Moldova nu a fost survolat # NewsMaker
Bubuiturile auzite în mai multe localități din raionul Soroca au fost provocate de interceptarea unor drone pe teritoriul Ucrainei, anunță Ministerul Apărării. Instituția a precizat pentru NewsMaker că radarele Armatei Naționale au confirmat aceste interceptări. În ultimele 24 de ore nu a fost înregistrată nicio survolare neautorizată a spațiului aerian al țării noastre, a dat
12:00
Sondaj național: unul din doi elevi a trecut prin hărțuire sexuală în școală. Colegii și profesorii, principalii inițiatori # NewsMaker
Cel puțin unul din doi elevi susține că a fost victima unei forme de hărțuire sexuală în școală, iar aproape jumătate spun că au fost ținta bullying-ului. Cel puțin asta arată datele sondajului național „Barometrul situației din învățământul gimnazial și liceal" prezentat astăzi, 17 februarie. Sondajul a fost realizat în 110 școli din 71 de
12:00
Moldovean reținut în Polonia, după ce a oprit un tren la granița cu Ucraina. Avea documente în rusă # NewsMaker
Un cetățean al Republicii Moldova, în vârstă de 25 de ani, care a oprit cu tren de marfă cu cisterne de petrol, aflat în drum spre Dorohusk, la granița Poloniei cu Ucraina, a fost reținut. Incidentul a avut loc în gara din Puławy, în Voievodatul Lublin, potrivit presei poloneze. Moldoveanul a fost reținut în cadrul
11:30
Pe teritoriul raionului Soroca s-a auzit o bubuitură puternică astăzi, 17 februarie. Inspectoratul General al Poliției a anunțat că zgomotul a fost provocat de o explozie din Ucraina, unde armata rusă duce un război de agresiune de aproape patru ani. IGP a comunicată că localnici din mai multe localități ale raionului Soroca au sesizat oamenii
Acum 6 ore
11:00
Plahotniuc, adus silit în fața judecătorilor: a refuzat să facă declarații în dosarul „Kuliok”, în care figurează Dodon (VIDEO) # NewsMaker
Fostul lider PDM, Vladimir Plahotniuc, a fost adus silit astăzi, 17 februarie, la Curtea Supremă de Justiție (CSJ) pentru audieri în cadrul dosarului „Kuliok", în care este învinuit ex-președintele țării, Igor Dodon. Acesta, însă, a refuzat să depună mărturii în instanță. Vladimir Plahotniuc, care se află în arest preventiv în cadrul dosarului „Frauda bancară", a
10:30
În Moldova nu se produc droguri? Cernăuțeanu: În mare parte, constatăm că vin din spațiul UE sau din partea ucraineană # NewsMaker
Șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, a declarat că pe teritoriul Republicii Moldova nu se produc droguri. Potrivit acestuia, substanțele narcotice din țara noastră – consumul și comercializarea cărora a devenit un subiect stringent – provin preponderent din Uniunea Europeană și Ucraina. Afirmațiile au fost făcute în cadrul ediției din 16 noiembrie a
10:30
Peste 40 de mii de consumatori, reconectați la lumină, după avariile cauzate de chiciură. Autoritățile avertizează: codul portocaliu aduce noi riscuri # NewsMaker
Toți cei peste 40 de mii de consumatori care au rămas fără energie electrică în urma condițiilor meteo din noaptea de 15 spre 16 februarie au fost reconectați la rețea. Anunțul a fost făcut pe 17 februarie de ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Oficialul a avertizat populația să fie prudentă, în contextul Codului portocaliu și galben
09:30
Incendiu puternic într-o casă din Sângerei: un copil a fost evacuat; iar un bărbat a ajuns la spital # NewsMaker
O casă din orașul Sângerei a fost cuprinsă de flăcări în seara zilei de 16 februarie. Pompierii au evacuat un minor, iar proprietarul a suferit arsuri, fiind transportat la spital. Informațiile au fost comunicate de purtătoare de cuvânt a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), Liliana Pușcașu. Potrivit reprezentantei IGSU, mai multe echipaje de
Acum 8 ore
08:50
NM Espresso: În Moldova au revenit ninsoarea și poleiul, tariful la energie electrică ar putea fi majorat, directoarea unui spital a demisionat din cauza gândacilor # NewsMaker
Vreme nefavorabilă în Moldova După o scurtă încălzire, în Moldova au revenit temperaturile scăzute. În noaptea de 16 februarie, din cauza ninsorii, poleiului și vântului puternic, circa 40 mii de consumatori din raioanele centrale și nordice ale țării au rămas fără energie electrică. Pe drumuri s-a format polei, ceea ce a îngreunat circulația pe unele trasee. La Chișinău, potrivit primarului Ion Ceban, «se putea circula pe drumuri, în condiții de iarnă». În schimb, vremea rea a afectat activitatea Aeroportului
08:40
România a cumpărat Portul Internațional Giurgiulești. Deputat: „I-am stricat planurile lui Putin” # NewsMaker
România a cumpărat Portul Internațional Liber Giurgiulești – singurul port maritim-fluvial din Republica Moldova. Anunțul a fost făcut de deputatul PNL, Sergiu Burduja, într-un videoclip publicat pe 16 februarie, pe Facebook. „Alertă de înțelepciune! Românească, nu rusească! Mai țineți minte cum visa Vladimir Putin să facă din Marea Neagră un lac rusesc? Ei bine, tocmai
Acum 24 ore
21:10
Constantinov, primul mesaj public după ce a fost condamnat: „Nu ascund – nu vreau să merg la închisoare” VIDEO # NewsMaker
La aproape două luni după ce a fost condamnat la 12 ani de închisoare într-un dosar de delapidare și abuz în serviciu, fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei (APG), Dmitri Constantinov, a venit cu primele declarații publice. Într-un mesaj video publicat pe 16 februarie pe rețelele de socializare, acesta spune că nu își dorește
20:00
Situație tensionată la Mănăstirea „Sfântul Andrei" din orașul Durlești. Starețul Andrei Caramalău, care a fost condamnat în primă instanță pentru ademenirea unei minore în scopuri sexuale și care, în 2021, a fost oprit să mai slujească printr-o decizie mitropolitană, a ignorat hotărârea. Duminică, 15 februarie, un reprezentant al Mitropoliei Basarabiei a venit să pună repetat
19:40
Un bărbat din satul Jora de Sus, raionul Orhei, care suferea de probleme cardiovasculare, a decedat astăzi, 16 februarie, după ce ambulanța nu a reușit să ajungă la timp din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Autospeciala a rămas blocată în zăpadă, iar salvatorii au intervenit pentru deblocarea acesteia atât în drum spre pacient, cât și la
19:30
(VIDEO) Amenințări în dosarul Plahotniuc?/ Mașină în groapă, în Chișinău/ Interimarul PG a picat vettingul? # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Distanța socială crește în Moldova. Care grupuri sunt cele mai respinse?— Un bărbat decedat înainte de sosirea ambulanței, rămasă blocată în zăpadă— O mașină a căzut într-o groapă în Chișinău— Alexandru Machidon nu a trecut evaluarea comisiei de vetting?— Cod Portocaliu: ninsori,
19:20
De ce furnizorii solicită majorarea tarifelor la energia electrică? Explicația ministrului Junghietu # NewsMaker
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat că solicitările privind creșterea tarifelor la lumină este legată de procurarea energiei de avarie, consumul sporit în regiune și de disponibilitate. Oficialul a precizat că a vorbit despre aceste riscuri încă în decembrie anul trecut, relatează Radio Chișinău. „Iarna aceasta, începând cu luna octombrie, după ce în Ucraina, în
18:50
O mașină a căzut într-o groapă săpată pentru lucrări la rețelele termice, în curtea unui bloc de pe strada Milescu Spătaru 7/1 din Chișinău. Imaginile, publicate pe rețelele de socializare pe 16 februarie, au devenit rapid virale. Într-o reacție oficială, Primăria Chișinău a precizat că intervențiile sunt efectuate de S.A. „Termoelectrica". „În urma incidentului care
18:40
Secția de copii a spitalului din Nisporeni a fost închisă temporar, după ce o mamă a filmat gândaci într-un salon # NewsMaker
Activitatea secției pentru copii a spitalului din Nisporeni a fost suspendată, după ce în spațiul public au apărut imagini cu condițiile sanitare dezastruoase din cadrul acesteia. De asemenea, directoarea instituției medicale a depus cerere de demisie. Anunțul a fost făcut de ministrul Sănătății, Emil Ceban, într-o postare pe Facebook publicată pe 16 februarie. Emil Ceban
18:00
UE va participa la prima reuniune a Consiliului pentru Pace, creat la inițiativa lui Trump. Pe cine trimite # NewsMaker
UE va participa la prima reuniune formală a Consiliului pentru Pace al președintelui SUA, Donald Trump. Comisia Europeană a anunțat PE 16 februarie că blocul comunitar va fi reprezentat de comisara pentru Mediterană, Dubravka Šuica. Totuși, UE nu se alătură inițiativei. „Comisara Šuica va călători la Washington D. C. mai târziu în această săptămână. Ea
18:00
(VIDEO) Satele vor dispărea sau vor deveni mai puternice? Experții ADEPT demontează miturile despre reforma teritorială # NewsMaker
Disputele privind reforma administrativ-teritorială continuă, în Moldova. Experții demontează, alături de primarii care au trecut deja prin procesul de amalgamare, principalele mituri.În Moldova, 60% dintre primării deservesc mai puțin de 1 500 de locuitori. De exemplu, în comuna Boghenii Noi din raionul Ungheni au rămas 914 persoane. De la începutul anului, mai mult de zece
17:40
Un bărbat din Orhei a murit după ce ambulanța a ajuns la el cu aproape 2 ore întârziere, din cauza vremii # NewsMaker
Un bărbat din raionul Orhei, pentru care a fost solicitată ambulanța în noaptea de 15 spre 16 februarie, a decedat înainte ca echipa medicală să ajungă la fața locului. Ambulanța a rămas blocată în zăpadă, iar medicii, la sosire
17:40
Două monodrame, două universuri interioare aduse în prim-plan prin forța unui singur actor. Într-un decor minimalist, cele două spectacole transformă scena într-un spațiu al confesiunii și al emoției pure, mizând pe intensitatea interpretării și pe relația directă cu publicul. ADI de Constantin CHEIANURegia: Diandra GHERGHELmonodramă +16Joi, 19 februarie, ora 18.30 „Adolf Hitler” conduce Germania între […] The post Teatrului Național Eugène Ionesco vă invită appeared first on NewsMaker.
17:00
Moldova a importat de aproape 3 ori mai multe produse decât a exportat, în 2025. România, China și Ucraina – principalele surse # NewsMaker
Importurile au continuat să domine comerțul exterior al Republica Moldova și în 2025. Datele Biroului Național de Statistică arată că țara a importat aproape de trei ori mai multe mărfuri decât a exportat, ceea ce a dus la un deficit comercial record de 7,14 miliarde de dolari. Deși exporturile au crescut față de 2024 cu […] The post Moldova a importat de aproape 3 ori mai multe produse decât a exportat, în 2025. România, China și Ucraina – principalele surse appeared first on NewsMaker.
16:50
Locuitorii din Tocuz solicită repararea drumului spre traseul central: transportatorii au ieșit la protest # NewsMaker
Locuitorii satului Tocuz, raionul Căușeni, cer ajutorul autorităților pentru repararea celor 9 km de drum care fac legătura între localitate și traseul central. Oamenii afirmă că porțiunea de drum nu a văzut niciodată asfalt, iar la fiecare picătură de ploaie drumul, acoperit cu prundiș, se transformă în mocirlă. An de an, din această cauză, în […] The post Locuitorii din Tocuz solicită repararea drumului spre traseul central: transportatorii au ieșit la protest appeared first on NewsMaker.
16:00
A trecut sau nu a trecut Vettingul? Procurorul general interimar Machidon nu a întrunit voturile necesare pentru o decizie # NewsMaker
Completul de evaluare nu a votat în unanimitate proiectul de raport în cazul procurorului general interimar, Alexandru Machidon. Astfel, raportul va fi examinat de Comisia de evaluare. Anunțul a fost făcut pe 16 februarie de Comisia de Evaluare a Procurorilor, care a precizat că rezultatul evaluării integrității etice și financiare a procurorului general interimar va […] The post A trecut sau nu a trecut Vettingul? Procurorul general interimar Machidon nu a întrunit voturile necesare pentru o decizie appeared first on NewsMaker.
16:00
Maximum 10 perechi de încălțăminte și 3 blănuri. Lista bunurilor pentru care nu trebuie să plătiți taxe dacă reveniți cu traiul în Moldova # NewsMaker
Moldovenii din străinătate care revin pentru a se stabili în Republica Moldova nu vor fi nevoiți să plătească drepturi de import pentru tehnică de bucătărie, haine, instrumente și alte bunuri pe care le pot aduce acasă. O hotărâre de Guvern, care prevede lista bunurilor scutite de aceste taxe, a fost elaborată de Ministerul Finanțelor și […] The post Maximum 10 perechi de încălțăminte și 3 blănuri. Lista bunurilor pentru care nu trebuie să plătiți taxe dacă reveniți cu traiul în Moldova appeared first on NewsMaker.
15:50
Ninsori puternice, lapoviță și rafale de vânt de până la 20 m/s sunt prognozate în Republica Moldova începând cu seara de 17 februarie. Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis Cod portocaliu și Cod galben de precipitații, valabile până pe 18 februarie, ora 17:00. Meteorologii anunță răcire accentuată a vremii, vizibilitate redusă și formarea ghețușului pe […] The post Moldova, sub Cod portocaliu și galben de ninsori și vânt puternic appeared first on NewsMaker.
15:20
Aproape toți banii alocați în 2025 pentru reparația și întreținerea drumurilor – cheltuiți. Munteanu: „Țara s-a transformat într-un șantier” # NewsMaker
Anul trecut, banii alocați din Fondul rutier pentru întreținerea și reparația drumurilor publice naționale au fost valorificați aproape integral. Din totalul de circa 2,59 miliarde de lei prevăzuți pentru 2025, au fost cheltuite aproximativ 2,51 miliarde de lei, ceea ce reprezintă 96,7% din buget. Datele au fost prezentate pe 16 februarie, în cadrul ședinței Consiliului […] The post Aproape toți banii alocați în 2025 pentru reparația și întreținerea drumurilor – cheltuiți. Munteanu: „Țara s-a transformat într-un șantier” appeared first on NewsMaker.
Ieri
15:10
(VIDEO) Lumina se scumpește?/Copiii cu cetățenie română rămân fără alocații? Cum va fi vremea în februarie? # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— România va fi observator la prima ședință a „Consiliului Păcii”— Săptămâna aceasta: ninsori, frig și polei în toată Moldova— Tarifele la electricitate ar putea crește— Ședința în dosarul „Frauda bancară”, amânată. Plahotniuc, în continuare bolnav?— Primăria Chișinău trimite 15 echipe pentru a […] The post (VIDEO) Lumina se scumpește?/Copiii cu cetățenie română rămân fără alocații? Cum va fi vremea în februarie? appeared first on NewsMaker.
15:00
325 000 de ucraineni care au fugit din Ucraina după declanșarea invaziei ruse și au revenit ulterior ar putea fi nevoiți să părăsească din nou țara în perioada următoare, pe fondul înrăutățirii condițiilor de trai provocate de atacurile asupra infrastructurii energetice. Estimarea aparține Organizației Internaționale pentru Migrație (OIM), relatează Rubrica. Potrivit OIM, situația din ianuarie […] The post Avertizare: peste 300 000 de ucraineni și-ar putea părăsi țara în viitorul apropiat appeared first on NewsMaker.
15:00
Vot peste trei luni în 11 localități din Republica Moldova: a început perioada electorală # NewsMaker
Pe 16 februarie a început perioada electorală pentru alegerile locale noi și referendumul local din 17 mai 2026. Menționăm că alegerile locale noi vor avea loc în 10 localități, iar referendumul se va desfășura în satul Hăsnășenii Mari, raionul Drochia, unde se va decide dacă primarul va fi revocat sau nu. Potrivit Comisiei Electorale Centrale, principalele acțiuni […] The post Vot peste trei luni în 11 localități din Republica Moldova: a început perioada electorală appeared first on NewsMaker.
14:50
Indexul Distanței Sociale 2025: Moldova a regresat. Persoanele LGBT+, HIV și deținuții sunt cele mai respinse grupuri # NewsMaker
Persoanele LGBT+, oamenii care trăiesc cu HIV/SIDA și foștii deținuți rămân în continuare cele mai respinse grupuri sociale din Moldova. Noile date ale Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) pentru anul 2025 arată că nivelul de acceptare a acestor persoane s-a înrăutățit în ultimul an. Astfel, Indexul Distanței Sociale a urcat în 2025 la 2,6 puncte, […] The post Indexul Distanței Sociale 2025: Moldova a regresat. Persoanele LGBT+, HIV și deținuții sunt cele mai respinse grupuri appeared first on NewsMaker.
14:20
Procurorul responsabil de cazul Plahotniuc, amenințat de Olar: „Nu vă las până nu vă dau cu capul de asfalt”. Reacția PA # NewsMaker
Procurorul de caz în dosarul „Frauda bancară”, în care este învinuit Vladimir Plahotniuc, a fost amenințat de activista civică Maria Olar, după ședința de judecată din 14 februarie. „Știi că eu sunt pe urmele dvs. și nu vă las până nu vă găsesc și nu vă dau cu capul de asfalt, așa cum a zis […] The post Procurorul responsabil de cazul Plahotniuc, amenințat de Olar: „Nu vă las până nu vă dau cu capul de asfalt”. Reacția PA appeared first on NewsMaker.
14:00
Le-a promis joburi în Rusia, dar le-a forțat să se prostitueze: un bărbat, condamnat pentru exploatarea sexuală a trei tinere din Moldova # NewsMaker
Două tinere și o adolescentă de 17 ani din Republica Moldova au fost ademenite la Moscova de un grup de traficanți, sub pretextul oferirii unui post de muncă, iar ulterior obligate să se prostitueze. Cazurile au fost loc în 2006. Recent, unul dintre membrii grupării de traficanți, un bărbat din Orhei, a fost condamnat la […] The post Le-a promis joburi în Rusia, dar le-a forțat să se prostitueze: un bărbat, condamnat pentru exploatarea sexuală a trei tinere din Moldova appeared first on NewsMaker.
13:20
Fosta deputată Marina Tauber ar păstra peste jumătate de milion de dolari într-o bancă din Rusia, aflată sub sancțiuni internaționale. Investigație Rise # NewsMaker
O scurgere de date din Federația Rusă, arată că fosta deputată Marina Tauber ar deține peste jumătate de milion de dolari la o bancă rusească de stat, sancționată internațional și aflată sub controlul lui Vladimir Putin. Banca se numește PSB și a fost utilizată în coruperea alegătorilor din Republica Moldova în timpul mai multor scrutine […] The post Fosta deputată Marina Tauber ar păstra peste jumătate de milion de dolari într-o bancă din Rusia, aflată sub sancțiuni internaționale. Investigație Rise appeared first on NewsMaker.
13:10
Kremlinul, prima reacție după ce Rusia a fost acuzată că l-a otrăvit pe Navalnîi în închisoare: „Sunt părtinitoare și neîntemeiate” # NewsMaker
Kremlinul „nu acceptă astfel de acuzații” și „le consideră părtinitoare și neîntemeiate”. Declarația a fost făcută de purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, în reacție la acuzațiile aduse autorităților ruse privind otrăvirea lui Aleksei Navalnîi cu epibatidină, relatează Meduza. „Noi, desigur, nu acceptăm astfel de acuzații, nu suntem de acord cu ele, le considerăm părtinitoare și […] The post Kremlinul, prima reacție după ce Rusia a fost acuzată că l-a otrăvit pe Navalnîi în închisoare: „Sunt părtinitoare și neîntemeiate” appeared first on NewsMaker.
12:30
Moldovenii vor plăti mai mult pentru lumină? Premier Energy și FEE Nord solicită ajustarea tarifelor # NewsMaker
Energia electrică din s-ar putea scumpi. Premier Energy, care deservește consumatorii din sudul și centrul Republicii Moldova, și FEE Nord, care deservește consumatorii din nord, au transmis Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) solicitări privind ajustarea tarifelor. Premier Energy solicită ajustarea tarifului la energie electrică de la 3,59 lei/kWh la 3,83 lei/kWh, ceea ce […] The post Moldovenii vor plăti mai mult pentru lumină? Premier Energy și FEE Nord solicită ajustarea tarifelor appeared first on NewsMaker.
12:20
Gropile din Chișinău din cauza vremii: primăria trimite 15 echipe în teren pentru a le repara. Costurile, încă evaluate # NewsMaker
15 echipe de intervenție vor lucra pentru remedierea drumurilor deteriorate din Chișinău, în urma condițiilor meteorologie din ultimile săptămâni. Reparațiile vor continua temporar cu asfalt rece, urmând ca asfaltul fierbinte să fie aplicat când vremea permite. Precizările au fost făcute de primarul Ion Ceban în cadrul ședinței municipalității din 16 februarie. Costurile exacte ale lucrărilor […] The post Gropile din Chișinău din cauza vremii: primăria trimite 15 echipe în teren pentru a le repara. Costurile, încă evaluate appeared first on NewsMaker.
12:10
Ședința de judecată în dosarul „Frauda bancară”, planificată pentru 16 februarie, a fost amânată. Vladimir Plahotniuc nu s-a prezentat în instanță, potrivit avocatului său, din motive de sănătate. Astfel, instanța de judecată a considerat imposibilă desfășurarea ședinței în lipsa inculpatului. La ședință, nu au ajuns nici martorii apărării care urmau să fie audiați. Avocatul Lucian […] The post Plahotniuc, în continuare bolnav? O nouă ședință în dosarul „Frauda bancară”, amânată appeared first on NewsMaker.
12:10
Finanțarea partidelor și a campaniilor electorale, motiv de interdicție pentru străini în Moldova? Proiectul MAI # NewsMaker
Străinii implicați în acțiuni de destabilizare a instituțiilor statului, în finanțarea partidelor politice sau a campaniilor electorale, în activități extremiste ori care au legături cu grupări criminale ar putea fi incluși într-un „profil de risc” special. Modificările sunt propuse de Ministerul Afacerilor Interne (MAI) și urmează să fie examinate în ședința Guvernului din 18 februarie. […] The post Finanțarea partidelor și a campaniilor electorale, motiv de interdicție pentru străini în Moldova? Proiectul MAI appeared first on NewsMaker.
11:00
Aeroportul Chișinău: programul zborurilor poate suferi modificări. Ce trebuie să facă pasagerii # NewsMaker
Programul zborurilor de pe aeroportul din Chișinău poate suferi modificări. Din cauza condițiilor meteorologice, aeronavele necesită înlăturarea stratului de gheață sau de chiciură format pe suprafețe. Declarațiile au fost făcute pe 16 februarie de reprezentanții aeroportului, care au recomandat pasagerilor să consulte tabloul online al zborurilor înainte de a porni spre aerogară. Reprezentanții aeroportului au […] The post Aeroportul Chișinău: programul zborurilor poate suferi modificări. Ce trebuie să facă pasagerii appeared first on NewsMaker.
10:40
Fie că este vorba despre mutări, livrări comerciale sau transport internațional, serviciile de transport marfă joacă un rol esențial în activitatea zilnică a persoanelor fizice și a companiilor. Într-o piață dinamică, alegerea unui operator potrivit poate influența direct costurile, termenul de livrare și siguranța bunurilor transportate. Pentru realizarea acestui clasament a fost analizată piața locală […] The post Top 5 firme de transport marfă din Chișinău și Republica Moldova appeared first on NewsMaker.
