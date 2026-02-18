Pliantul „BUGET ESTE” a ajuns și în școli. Directoarea: „Nu vedem nicio problemă”

17:45

Februarie este luna în care toată lumea vorbește despre iubire. Dar ce se întâmplă dacă tu îți arăți sentimentele, iar celălalt nu te înțelege? E ca și cum Wi Fi-ul nu ar avea semnal, iar conexiunea se întrerupe constant, scrie ru.diez.md. Problema ar putea fi că vorbiți limbi diferite ale iubirii. În acest material analizăm cum putem învăța să ne „conectăm" unul la celălalt fără erori cu ajutorul sfaturilor oferite de o tânără psihologă.