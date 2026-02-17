Tabere de vară, stagii și programe de formare. Ce măsuri include Planul național pentru învățarea și promovarea limbii găgăuze
#diez, 17 februarie 2026 15:15
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a aprobat Planul național de acțiuni privind învățarea și promovarea limbii găgăuze în autonomie pentru anii 2026 și 2027. Potrivit unui comunicat emis de minister, documentul stabilește un set de acțiuni menite să consolideze utilizarea și dezvoltarea limbii găgăuze în regiune.
Tabere de vară, stagii și programe de formare. Ce măsuri include Planul național pentru învățarea și promovarea limbii găgăuze
În 2026 vor fi create cele mai multe locuri de creșă din ultimii ani. 102 proiecte concurează pentru fonduri dedicate grădinițelor
Pe parcursul anului 2026, mai multe proiecte urmează să beneficieze de finanțări datorită programului național „Părinți angajați – copii la creșe". Potrivit unui comunicat emis de Guvernul Republicii Moldova, în acest an creșele publice din țară vor beneficia de cele mai multe investiții, ceea ce înseamnă că vor fi create și mai multe locuri la grădinițe pentru cei mici.
Cum apreciază elevii, profesorii și părinții calitatea educației din Moldova. În premieră, a fost lansat Barometrul școlar 2026
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a lansat astăzi, în premieră, sondajul „Barometrul situației din învățământul gimnazial și liceal". Rezultatele studiului evaluează percepțiile privind calitatea educației, climatul școlar, respectarea drepturilor copilului și nivelul de integritate în instituțiile de învățământ general. De asemenea, potrivit MEC, studiul oferă o imagine de ansamblu asupra sistemului educațional, din perspectiva elevilor, părinților, profesorilor și a directorilor de școli.
USM colaborează cu experți din Spania, România și Germania pentru a crește încadrarea pe piața muncii a absolvenților
Universitatea de Stat din Moldova (USM) organizează în aceste zile workshopul „Strengthening the Employability of Graduates through Monitoring, Career Guidance and Institutional Cooperation". Aflat la cea de-a treia ediție, evenimentul din acest an reunește reprezentanți din Moldova, Spania, România și Germania.
Maib a lansat programul IT Internship în cadrul unui eveniment desfășurat la maib park, reconfirmând astfel angajamentul băncii pentru dezvoltarea tinerelor talente și pentru consolidarea unei culturi organizaționale orientate spre inovație.
Au început testările pe eșantion reprezentativ. Câți elevi participă la rezolvarea materialelor pentru examene
În perioada 17-19 februarie, Ministerul Educației și Cercetării (MEC) organizează testarea pe eșantion reprezentativ a materialelor de examen. În cadrul acestui exercițiu, participă 11.737 de elevi din 313 de instituții de învățământ din cele 35 de raioane/municipii, informează MEC.
Se sistează plata alocațiilor pentru copiii moldoveni care dețin cetățenie română sau nu? Ce spun autoritățile de la București
O modificare legislativă aplicată în anul 2023 în România, care vizează evidența populației, a dus la pierderea valabilității cărților de identitate în cazul a peste 160.000 de persoane. Aproximativ 66 % (peste 100.000) aparțineau persoanelor născute în Republica Moldova. Legea limitează la cel mult 10 persoane luarea în spațiu de către proprietari, în afara familiei extinse. Există însă o legătură și cu copiii cu dublă cetățenie, română și moldoveană. Conform legii, aceștia ar putea risca să piardă alocația, scrie Gândul.
Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM), în parteneriat cu Expert Aktiv Group (EAG) România, vă invită la o sesiune intensivă de instruire dedicată managementului modern și eficient.
A fost relansat apelul de granturi aferente programelor și instrumentelor de suport financiar nerambursabil gestionate de instituție. Anul curent, sunt prevăzute 300 de milioane de lei.
Trei persoane au fost admise pentru a candida la funcția de rector al Universității de Stat a Moldovei. Cine sunt acestea
În acest an, la Universitatea de Stat din Moldova se va alege un nou rector. Instituția de învățământ a anunțat că trei persoane au fost admise în calitate de candidați. Alegerile noului rector vor avea loc pe 3 martie 2026. Mai jos vă prezentăm cine sunt candidații.
La Cahul a avut loc „Business Summit 2026", care a reunit lideri și inovatori pentru a accelera integrarea AI în economia regiunii de sud
În data de 7 februarie 2026, Centrul Inotek a organizat cea de-a V-a ediție a Cahul Business Summit, un eveniment de referință pentru dezvoltarea economică a regiunii de sud. Summitul a adus împreună antreprenori, inovatori și lideri din sectorul public și privat pentru a explora tema centrală: „Integrarea Inteligenței Artificiale în dezvoltarea economică a Regiunii Cahul". Evenimentul a oferit soluții practice și a stimulat parteneriate strategice, accelerând dialogul despre productivitate, sustenabilitate și competitivitate în sectoare cheie precum agricultura, turismul și antreprenoriatul local.
Te pregătești pentru examenele de clasa a IX-a? Participă la o serie de cursuri gratuite la limba română, istorie și matematică
Dacă ești în clasa a IX-a și vrei să te pregătești pentru examenele de absolvire, poți participa la o serie de cursuri gratuite la limba și literatura română, istoria românilor și universală și matematică. Lecțiile se vor desfășura online și vor fi ținute de mentorii de la EasyBac.
Victoriabank lansează, începând cu 16 februarie, serviciul MIA Business to Business (B2B), devenind prima bancă din Moldova care oferă companiilor posibilitatea să trimită plăți instant, în cadrul sistemului MIA Plăți Instant, dezvoltat de Banca Națională a Moldovei. Serviciul este disponibil exclusiv în aplicația VB24 Business și funcționează 24 de ore, șapte zile pe săptămână, 365 de zile în an.
Ești elev(ă) în clasa a XII-a? Participă la traininguri gratuite de pregătire pentru susținerea examenelor de bacalaureat
Dacă ești elev(ă) în clasa a XII-a și ai început pregătirile pentru examenele de bacalaureat, să știi că în perioada 20-28 februarie, EasyBac va organiza o serie de sesiuni online și offline care ar putea să te ajute în acest proces. Mentorii vor oferi sfaturi utile și tehnici pentru gestionarea timpului la examen.
Tradițional, în fiecare an se organizează concursul municipal „Pedagogul anului". Competiția s-a desfășurat în perioada 9-13 ianuarie, unde au participat 16 cadre didactice. La concurs au fost evaluați cinci educatori, doi învățători și nouă profesori din ariile curriculare „Limbă și comunicare", „Matematică și științe" și „Educație socioumanistică".
Elevii de gimnaziu și de liceu se pot înscrie la etapa națională a Olimpiadei de Lingvistică. Câștigătorii vor participa la concursul mondial
Dacă înveți la gimnaziu sau la liceu și te interesează modul în care funcționează limbajul și structura limbii, e timpul să te înscrii la etapa națională a Olimpiadei de Lingvistică „Eugen Coșeriu". Participarea este gratuită și deschisă pentru tinerii din toată țara.
Universitățile din Letonia oferă burse tinerilor moldoveni pentru studii de licență, masterat și doctorat. Cum te poți înscrie
Studenții din Republica Moldova pot obține o bursă de studii în universitățile letone pentru anul academic 2026/2027. De asemenea, Letonia oferă și burse pentru participarea la școlile de vară organizate de instituții, la care se poate înscrie și personalul academic și de cercetare din țara noastră.
50 de elevi au fost premiați la „Mold SEF" 2026. Cine sunt câștigătorii și ce proiecte vor participa la etapa internațională
Peste 140 de elevi din Republica Moldova au participat în acest an la Concursul Național de Științe și Inginerie „Mold SEF". Competiția s-a desfășurat în perioada 13-15 februarie și a reunit 143 de elevi, ghidați de 62 de profesori coordonatori, care au prezentat 86 de proiecte în fața comisiei de jurizare. Câștigătorii concursului au fost desemnați astăzi, 15 februarie, în cadrul unui eveniment festiv, informează Ministerul Educației și Cercetării (MEC).
Sportivii care au reprezentat Moldova la Jocurile Olimpice de iarnă și-au încheiat prestațiile. Ce locuri au ocupat aceștia
Cei cinci sportivi care au reprezentat Republica Moldova la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina și-au încheiat oficial prestațiile, informează Ministerul Educației și Cercetării. La cea de-a XXV-a ediție a competiției, Alina Stremous a reușit să obțină cel mai bun rezultat dintre toți sportivii delegației naționale în proba de 15 km individual la biatlon.
Ninsori și minime de până la -11 grade Celsius. Ce temperaturi ne așteaptă în perioada 16-22 februarie
Săptămâna viitoare începe cu lapoviță și ninsori pe întreg teritoriul țării. În perioada 16-22 februarie, Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) prognozează maxime de până la 2 grade Celsius în sudul țării. Cel mai frig va fi joi, 19 februarie, când temperatura aerului va coborî până la -11 °C în zona de Nord a Republicii Moldova.
Câștigă o vizită la Bruxelles și descoperă cum funcționează instituțiile UE. Europe Café te invită la un program de mentorat
Vrei să înveți cum funcționează instituțiile europene, care sunt valorile Uniunii Europene și cum ai putea să le promovezi în comunitatea ta? Europe Café te invită să participi la un program de mentorat cu activități, jocuri, planificare și învăț
Într-o industrie care se mișcă cu viteza luminii, cum este cea a tehnologiei, puține inițiative reușesc să rămână relevante timp de două decenii. Endava Internship Programme este una dintre acestea, devenind o adevărată „școală de IT” în Republica Moldova. Efortul constant a fost recunoscut oficial la competiția MITP Awards 2025, unde programul a ridicat trofeul Impactful Initiative of the Year. Сообщение Timp de 20 de ani, Endava a format fiecare al 10-lea specialist IT din Moldova появились сначала на #diez.
(video) Hai la film! Cinci producții cinematografice pe care le poți vedea în premieră la Cineplex pe 19 și 26 februarie # #diez
Hai la film! În următoarele două săptămâni, la cinematografele Cineplex din Chișinău, urmează să aibă loc cinci premiere, așa că te îndemnăm să nu le ratezi. În acest articol îți spunem care sunt acestea, astfel încât să reușești să cumperi bilete, în cazul în care ți-a atras atenția una dintre ele. Producțiile cinematografice vor fi lansate în zilele de 19 și 26 februarie 2026. Сообщение (video) Hai la film! Cinci producții cinematografice pe care le poți vedea în premieră la Cineplex pe 19 și 26 februarie появились сначала на #diez.
Prezintă 14 motive pentru care iubești Uniunea Europeană și câștigă premii. Tinerii sunt invitați să participe la un concurs video # #diez
În luna care celebrează dragostea, Mișcarea Civică „Inițiativa Europeană” lansează concursul „14 motive pentru care iubim UE” și te invită să participi. Tot ce trebuie să faci este să realizezi un video în care să spui 14 motive pentru care iubești Uniunea Europeană. Сообщение Prezintă 14 motive pentru care iubești Uniunea Europeană și câștigă premii. Tinerii sunt invitați să participe la un concurs video появились сначала на #diez.
Moldovenii stabiliți în peste 12 țări au format Consiliul Diasporei. Ce valori promovează și cum vor contribui la integrarea în UE a țării # #diez
Vocea diasporei moldovenești va fi reprezentată la nivel european. Un grup de inițiativă, format din consula onorifică a Republicii Moldova la Zürich, Elveția, Valentina Ceban și jurnalista Nata Albot, au pus bazele unui Consiliu al Diasporei. Ideea structurii a apărut în preajma referendumului privind introducerea în constituție a vectorului european, iar recent membrii acesteia și-au dat întâlnire la Bruxelles pentru a definitiva misiunea, valorile și planul de acțiune al entității. Сообщение Moldovenii stabiliți în peste 12 țări au format Consiliul Diasporei. Ce valori promovează și cum vor contribui la integrarea în UE a țării появились сначала на #diez.
Eroare 404: iubirea nu a fost găsită? Ce este limbajul iubirii și cum învățăm să vorbim cu ajutorul lui # #diez
Februarie este luna în care toată lumea vorbește despre iubire. Dar ce se întâmplă dacă tu îți arăți sentimentele, iar celălalt nu te înțelege? E ca și cum Wi Fi-ul nu ar avea semnal, iar conexiunea se întrerupe constant, scrie ru.diez.md. Problema ar putea fi că vorbiți limbi diferite ale iubirii. În acest material analizăm cum putem învăța să ne „conectăm” unul la celălalt fără erori cu ajutorul sfaturilor oferite de o tânără psihologă. Сообщение Eroare 404: iubirea nu a fost găsită? Ce este limbajul iubirii și cum învățăm să vorbim cu ajutorul lui появились сначала на #diez.
De ce copii nevaccinați nu au voie să frecventeze grădinița și școala. Tot ce trebuie să cunoască părinții despre vaccinare # #diez
Anterior v-am explicat ce tipuri de vaccinuri obligatorii există în Republica Moldova și cum arată calendarul de vaccinare pentru copii, iar în acest material am decis să ne concentrăm pe modul de funcționare a vaccinurilor și importanța acestora. Alina Istrate, medică alergologă-imunologă, ne-a răspuns la toate întrebările pe care, mai devreme sau mai târziu, și le pun părinții. Inclusiv, a clarificat motivele pentru care copii nevaccinați nu au voie să frecventeze grădinița și școala. Сообщение De ce copii nevaccinați nu au voie să frecventeze grădinița și școala. Tot ce trebuie să cunoască părinții despre vaccinare появились сначала на #diez.
Ți s-a întâmplat să pleci de la o lecție pentru că trebuia să pregătești un eveniment școlar ori să ajuți la curățenia din curtea școlii? Să știi că acest lucru este interzis. Regulamentul spune că nu e voie retragerea ele elevilor de la ore pentru orice alt tip de activități. Totuși, există unele excepții. Сообщение În ce cazuri poți fi eliberat(ă) de la ore și de ce aprobări ai nevoie появились сначала на #diez.
„Cu o poezie de dragoste pe buze, ai o șansă în plus”: 14 poezii de dragoste pentru toate timpurile și pentru toate vârstele # #diez
Descoperă, împreună cu echipa #diez, 14 poezii frumoase de dragoste din creația scriitorului Igor Guzun, a cărui carte „Iubi” a fost declarată la apariție de către Biblioteca Națională a Moldovei una dintre cele mai citite cărți ale anului. Cu o poezie de dragoste pe buze, un îndrăgostit are o șansă în plus. „Alege unul dintre poemele de aici și transmite-l omului drag. Chiar poți spune că l-ai scris tu, nu mă voi supăra”, afirmă autorul trilogiei de dragoste „Iubi”, „Drag” și „Dintotdeauna”. Сообщение „Cu o poezie de dragoste pe buze, ai o șansă în plus”: 14 poezii de dragoste pentru toate timpurile și pentru toate vârstele появились сначала на #diez.
Săptămâna trecută a apărut un nou trend pe rețelele sociale. Utilizatorii își transformă fotografiile în caricaturi generate de inteligența artificială și îi cer softului să adapteze imginea în baza informațiilor pe care le oferă despre ei: job, studii sau hobbyuri. Experții în securitate cibernetică, citați de Euronews, avertizează că imaginile încărcate în chatboturi AI ar putea fi păstrate pentru o perioadă necunoscută și, dacă ajung pe mâini greșite, pot fi folosite pentru furt de identitate, escrocherii sau crearea de conturi false. Сообщение De ce trendul caricaturilor generate de AI poate pune în pericol datele personale появились сначала на #diez.
România revine în competiție după doi ani de absență de la concursul muzical internațional organizat de European Broadcasting Union (EBU). Semifinala națională a avut loc între 9 și 11 februarie. Țara vecină va decide cine o reprezintă la etapa internațională pe 4 martie. Сообщение Cum sună cele 10 piese care vor concura în finala Eurovision România появились сначала на #diez.
Turcia a anunțat startul înscrierilor la programul de burse de stat Türkiye Scholarships. Pot aplica și tinerii din Moldova # #diez
Guvernul Turciei a anunțat deschiderea perioadei de aplicare pentru programul de burse de stat Türkiye Scholarships. La concurs pot participa studenți internaționali, inclusiv tineri din Republica Moldova. Programul oferă sprijin financiar și logistic pe întreaga durată a studiilor. Сообщение Turcia a anunțat startul înscrierilor la programul de burse de stat Türkiye Scholarships. Pot aplica și tinerii din Moldova появились сначала на #diez.
Sistemul Național de Biblioteci din România s-a redus constant în perioada 2022-2024, cu un minus de 267 de biblioteci, arată datele oficiale transmise de Ministerul Culturii, conform Edupedu. Cele mai afectate sunt bibliotecile din mediul rural. Potrivit informațiilor oficiale, una din 10 a dispărut în doar trei ani în satele din țara vecină. Сообщение România a pierdut 267 de biblioteci în trei ani. Care este motivul появились сначала на #diez.
Tot ce trebuie să știi despre echipa Moldovei la Jocurile Olimpice 2026 și despre situația controversată a Elizavetei Hlusovici # #diez
Patru dintre cei cinci sportivi care reprezintă Republica Moldova la Jocurile Olimpice de iarnă 2026 sunt originari din Rusia. Este vorba despre schioarea Elizaveta Hlusovici și biatloniștii Pavel Magazeev, Alina Stremous și Maksim Makarov. Elizaveta, care a fost și portdrapelul țării noastre la olimpiadă, este acuzată în mediul online că ar susține războiul din Ucraina. Ce se mai știe despre cei patru tineri, cât de corect și relevant este să fim reprezentanți la competiții de sportivi născuți în alte țări, dar și care e răspunsul Comitetului Național Olimpic și Sportiv la acuzațiile aduse schioarei, aflați în continuare. Сообщение Tot ce trebuie să știi despre echipa Moldovei la Jocurile Olimpice 2026 și despre situația controversată a Elizavetei Hlusovici появились сначала на #diez.
Aproape 70 % dintre cetățenii Uniunii Europene consideră că securitatea statului în care trăiesc este amenințată, arată cel mai recent sondaj Eurobarometru, publicat în luna februarie. Cele mai ridicate niveluri de îngrijorare se înregistrează în Franța, Țările de Jos și Danemarca, unde peste trei sferturi dintre respondenți spun că țara lor se confruntă cu riscuri de securitate. În același timp, 42 % dintre europeni declară că siguranța personală le este pusă în pericol. Сообщение Ce arată datele Eurobarometru despre percepția securității în UE появились сначала на #diez.
Studenții Universității de Stat din Moldova (USM) pot pleca, în primul semestru al următorului an universitar, la Universitatea din Copenhaga pentru o perioadă de 3-5 luni. Mobilitatea este organizată în cadrul programului Erasmus+. Pot participa studenții din anul II de licență și din anul I de master, de la toate domeniile de studiu. Сообщение Studenții USM pot merge la Universitatea din Copenhaga prin Erasmus+ появились сначала на #diez.
Există momente în care părinții copiilor cu dizabilități simt că duc totul singuri. Deciziile zilnice, grija constantă și nevoia de a găsi soluții devin parte dintr-un ritm care cere multă energie. În astfel de momente, întâlnirea cu alți părinți care trec prin experiențe similare poate fi o formă de sprijin. Сообщение Abilitare în comunitate, pas cu pas: povestea Svetlanei Lungu появились сначала на #diez.
Premieră la Palatul Național „Nicolae Sulac”. Filmul HOTARUL a fost urmărit de aproape 2.000 de spectatori # #diez
Sala Palatului Național s-a transformat pentru o zi într-un adevărat cinematograf, unde aproape 2.000 de spectatori au trăit intens fiecare scenă și au râs împreună la momentele comice ale producției. Filmul, realizat de creatorii hitului cinematografic CARBON, a fost proiectat pe un ecran imens, care a pus în valoare jocul actorilor și fiecare detaliu al decorului. În aceeași zi, filmul a fost urmărit și de alte câteva sute de spectatori în mai multe cinematografe din Chișinău. Сообщение Premieră la Palatul Național „Nicolae Sulac”. Filmul HOTARUL a fost urmărit de aproape 2.000 de spectatori появились сначала на #diez.
Tinerii interesați de design vizual și creație digitală sunt invitați să se alăture Clubului de Design Grafic, organizat la Centrul Municipal de Tineret. Sesiunile sunt coordonate de un designer profesionist și combină teoria cu exerciții practice. Сообщение Vrei să-ți dezvolți creativitatea? Înscrie-te la Clubul de Design Grafic появились сначала на #diez.
Peste 400 de liceeni din Chișinău au vizitat USMF „Nicolae Testemițanu” în cadrul Campaniei „Învață în Moldova” # #diez
Peste 400 de elevi din clasele a XII-a din Chișinău au vizitat Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova în zilele de 11 și 12 februarie 2026, în contextul Campaniei naționale „Învață în Moldova”, ediția a II-a, organizată sub egida Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova. Сообщение Peste 400 de liceeni din Chișinău au vizitat USMF „Nicolae Testemițanu” în cadrul Campaniei „Învață în Moldova” появились сначала на #diez.
România a intrat în recesiune tehnică la sfârșitul anului 2025. Produsul Intern Brut (PIB) a scăzut pentru al doilea trimestru la rând: în trimestrul 3 a scăzut cu 0,2 % față de trimestrul 2, iar în trimestrul 4 a scăzut cu 1,9 % față de trimestrul 3. Acest lucru înseamnă că economia țării s-a oprit din creștere. În continuare îți explicăm cum ar putea fi afectați cetățenii din țara vecină de această criză. Сообщение România a intrat în recesiune tehnică. Ce înseamnă asta pentru cetățeni появились сначала на #diez.
Elevii din România vor primi bursele școlare aferente lunii ianuarie pe 20 februarie 2026, potrivit metodologiei de acordare a burselor din anul școlar 2025/2026. Fondurile sunt virate școlilor de Ministerul Educației și Cercetării, prin inspectoratele școlare. Сообщение Care este valoarea burselor școlare pentru elevii din România появились сначала на #diez.
Analiza comenzilor plasate pe 14 februarie arată că moldovenii îmbină tradiția cu preferințele culinare moderne. Florile rămân în top, iar burgerii, kebabul și pizza completează lista celor mai comandate produse. Pornind de la aceste date, Glovo Moldova propune pe tot parcursul lunii februarie oferte dedicate, adaptate preferințelor identificate în aplicație. Сообщение Glovo Moldova: tendințele de consum care definesc Ziua Îndrăgostiților появились сначала на #diez.
Tinerii pasionați de comunicare, povești cu impact și implicare civică sunt invitați să participe la un atelier de Martti Ahtisaari Peace Foundation. Сообщение Ești pasionat(ă) de comunicare? Participă la un atelier de storytelling появились сначала на #diez.
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) din România a avizat forma finală a structurii anului școlar 2026/2027. Potrivit deciziei, elevii vor începe cursurile pe 7 septembrie 2026, iar anul de studii se va încheia pe 18 iunie 2027. În total, anul școlar va avea 36 de săptămâni de cursuri. Сообщение Structura anului școlar 2026/2027 în România. Câte săptămâni de cursuri sunt în total появились сначала на #diez.
Delucru.md premiază excelența. Portalul de recrutare a lansat și în acest an Topul Angajatorilor, un clasament care scoate în evidență companiile pentru care merită să lucrezi în 2026. Clasamentul reunește atât companii internaționale, cât și organizații locale care evoluează constant, își îmbunătățesc practicile și investesc activ în oameni. Сообщение Cei mai buni angajatori ai anului 2026: clasamentul publicat de delucru.md появились сначала на #diez.
Predarea limbilor străine s-a schimbat mult în ultimii ani: așteptările față de profesori au crescut, iar provocările din clasă au devenit mai diverse, de la managementul atenției până la incluziune și neurodiversitate. În același timp, pentru cadrele didactice contează tot mai mult nu doar accesul la formări punctuale, ci și posibilitatea de a reveni constant la practică, împreună cu alți colegi. Сообщение De la conferință la comunitate: ILTC lansează un program pentru profesorii de limbi străine появились сначала на #diez.
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat că, în ședința publică din 12 februarie 2026, Consiliul de Administrație a aprobat revizuirea prețurilor la energia electrică produsă în cogenerare, precum și a tarifelor pentru energia termică livrată consumatorilor. În cazul celor mai mulți operatori, deciziile prevăd reduceri de tarife. Potrivit ANRE, ajustările au fost operate în urma actualizării costurilor și a unei evaluări stricte a cheltuielilor considerate justificate din punct de vedere economic. Сообщение ANRE a aprobat tarife noi. Cât vom plăti pentru energia electrică și termică появились сначала на #diez.
Fundația Orange anunță concurs de selectare a Partenerului de implementare a proiectelor de educație digitală # #diez
Fundația Orange Moldova lansează procesul de selecție a unei organizații neguvernamentale (ONG) care va implementa programele de incluziune și educație digitală. În perioada 9-20 februarie 2026, organizațiile interesate, care respectă condițiile regulamentului, sunt invitate să depună dosarul de participare. Сообщение Fundația Orange anunță concurs de selectare a Partenerului de implementare a proiectelor de educație digitală появились сначала на #diez.
Lilia Cazacu are un parcurs lung în educație. Și-a început cariera în 1981, ca profesoară de geografie și artă plastică la școala-internat din satul Văscăuți, raionul Florești, unde a activat timp de 33 de ani. Din 2014 și până recent, a fost directoarea instituției de învățământ din satul Temeleuți, iar din acest an este directoare adjunctă. În acest interviu, Lilia Cazacu vorbește despre schimbările pe care le-a observat de-a lungul timpului în comportamentul și sârguința elevilor, dar și despre impactul tot mai puternic al tehnologiei asupra educației. Сообщение Elevii de ieri și elevii de azi: cum s-a schimbat școala în timp появились сначала на #diez.
