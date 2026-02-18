Regulamentul tichetelor de vacanță, aprobat de Guvern 

16:20

Responsabilitatea socială capătă sens atunci când statul își face datoria, dar și când fiecare dintre noi contribuie corect și cu încredere la acest sistem comun. Mesajul a fost transmis de prim-ministrul Alexandru Munteanu la evenimentul dedicat celor 25 de ani de activitate a Casei Naționale de Asigurări Sociale (CNAS). Premierul a apreciat profesionalismul de care […] Articolul Premierul Alexandru Munteanu: „Un sistem de asigurări sociale solid se construiește prin muncă, solidaritate și responsabilitate civică” apare prima dată în Vocea Basarabiei.