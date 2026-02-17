Fostul primar al comunei Boldurești, în arest preventiv pentru încă 20 de zile

16:40

Încercările de a soluționa situația legată de interzicerea importului de carne de pasăre din Ucraina în Republica Moldova nu au adus până acum rezultate vizibile. Mai mult, situația pare să se tensioneze, iar Kievul ia în considerare posibile „măsuri de răspuns”, deoarece dialogul purtat timp de peste trei săptămâni nu a reușit să deblocheze piața […] Articolul Ucraina ar putea stopa importul de vin din R. Moldova. Care ar fi motivul apare prima dată în Vocea Basarabiei.