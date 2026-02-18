Reguli mai stricte de acces la Judecătoria Chișinău, după agresarea unei magistrate în sala de judecată
Vocea Basarabiei, 18 februarie 2026 08:10
Judecătoria Chișinău a anunțat instituirea unor reguli mai stricte de acces în sediile instanței, pentru a garanta siguranța magistraților și buna desfășurare a ședințelor de judecată. Decizia vine după ce, pe 29 ianuarie, o judecătoare de la sediul Centru a fost agresată în timpul unei ședințe. Potrivit noilor măsuri, accesul judecătorilor și al angajaților este […]
• • •
08:10
Judecătoria Chișinău a anunțat instituirea unor reguli mai stricte de acces în sediile instanței, pentru a garanta siguranța magistraților și buna desfășurare a ședințelor de judecată. Decizia vine după ce, pe 29 ianuarie, o judecătoare de la sediul Centru a fost agresată în timpul unei ședințe. Potrivit noilor măsuri, accesul judecătorilor și al angajaților este […]
Acum 2 ore
07:20
Punctele de trecere a frontierei activează în regim normal. Unele traversări, suspendate din cauza vremii # Vocea Basarabiei
Punctele de trecere a frontierei de stat activează în regim normal la ora 06:40, 18 februarie 2026, iar fluxul de persoane și mijloace de transport este echilibrat, potrivit informațiilor prezentate de Poliția de Frontieră. Drumurile de acces către punctele de trecere sunt practicabile, fără restricții în procesul de control la traversarea frontierei. Totuși, circulația spre […]
07:10
Circulație în condiții de iarnă pe drumurile naționale: șoferii, îndemnați la prudență # Vocea Basarabiei
Circulația pe rețeaua drumurilor publice naționale se desfășoară în condiții de iarnă în dimineața zilei de 18 februarie, anunță Administrația Națională a Drumurilor. Pe parcursul nopții, în mai multe regiuni ale țării s-au înregistrat ninsori, iar în altele precipitații sub formă de ploaie, favorizând formarea lunecușului și a poleiului pe unele sectoare de drum. Potrivit […]
Acum 24 ore
19:20
Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan din 17.02.2026, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:10
Poliția de Frontieră informează cetățenii despre posibilitatea limitării temporare a circulației pe drumurile spre și dinspre frontieră în cazul în care acestea vor deveni impracticabile din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Precizările au fost făcute în contextul avertizărilor meteorologice anunțate pentru următoarea perioadă. Potrivit sursei citate, pentru a preveni incidentele și a asigura securitatea rutieră, circulația […]
18:50
Elevii ar putea învăța online. Precizările Ministerului Educației în contextul condițiilor meteo nefavorabile # Vocea Basarabiei
Direcțiile de învățământ, împreună cu autoritățile publice locale, pot decide în mod independent organizarea lecțiilor în format online pentru ziua de miercuri, 18 februarie 2026. Anunțul a fost făcut de Ministerul Educației și Cercetării (MEC) în contextul instituirii codului galben și portocaliu de ninsori și lapoviță. Potrivit MEC, deciziile respective vor fi luate în funcție […]
18:20
Fostul primar al comunei Boldurești, Nicanor Ciochină, vizat într-o nouă cauză penală pornită pentru tortură și tratamentul inuman sau degradant, rămâne în arest preventiv pentru încă 20 de zile. O decizie în acest sens a fost luată astăzi, 17 februarie, de magistrații Judecătoriei Chișinău, la solicitarea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). […]
18:00
Reziliența R. Moldova, subiect de discuție între președinta Maia Sandu și un grup de senatori americani # Vocea Basarabiei
Președinta Maia Sandu a avut astăzi o întrevedere cu o delegație de membri ai Senatului Statelor Unite ale Americii, condusă de senatoarea Jeanne Shaheen. Din delegație au făcut parte, de asemenea, senatorii Richard Blumenthal, Sheldon Whitehouse și Chris Coons. Părțile au discutat despre cooperarea bilaterală, despre situația din regiune, dar și despre eforturile Republicii Moldova […]
17:50
Premierul R. Moldova anunță măsuri speciale în contextul condițiilor meteo nefavorabile # Vocea Basarabiei
Premierul Alexandru Munteanu a anunțat o serie de măsuri în contextul emiterii Codului Galben și a Codului Portocaliu de precipitații puternice și vânt intens. Astfel, în condițiile în care pentru mâine, 18 ianuarie, sunt prognozate ninsori, lapoviță și intensificări ale vântului, au fost luate decizii ce vizează modificarea programului de muncă pentru instituțiile publice, dar […]
17:10
Articolul ȘTIRI cu Maria Filimon din 17.02.2026, ora 14:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:40
O mașină a fost cuprinsă de flăcări în curtea unui bloc din municipiul Chișinău. Pompierii au intervenit rapid și au reușit să stingă incendiul în scurt timp. Incidentul a avut loc, astăzi, în jurul orei 14:32, pe strada Varșovia din Chișinău. Potrivit IGSU, focul a izbucnit la un autoturism de model Opel Astra, parcat în […]
16:10
(FOTO) Vicepreședintele Academiei Române, lecție publică la Universitatea de Stat din Moldova # Vocea Basarabiei
Academicianul Mircea Dumitru, vicepreședinte al Academia Română, a susținut astăzi, la Universitatea de Stat din Moldova (USM), o lecție publică despre fundamentarea judecății morale într-o societate marcată de polarizare și relativism. Evenimentul a reunit studenți, cadre didactice și cercetători, generând un dialog consistent și argumentat pe teme de actualitate filosofică și socială. În cadrul prelegerii, […]
15:50
Igor Dodon, după ședința în dosarul „Sacoșa neagră”: Nu mă tem de declarațiile lui Plahotniuc # Vocea Basarabiei
Fostul președinte, Igor Dodon, învinuit în dosarul „Sacoșa neagră", declară că nu se teme de eventualele mărturii ale lui Vlad Plahotniuc și susține că este pregătit să răspundă oricăror întrebări. După ședința de la Curtea Supremă de Justiție, în care Plahotniuc a fost adus silit, dar a refuzat să depună declarații, liderul Partidului Socialiștilor le-a […]
15:30
Actualizare meteo: Când va intra în vigoare codul portocaliu de precipitații puternice și intensificări ale vântului # Vocea Basarabiei
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a actualizat astăzi codul portocaliu și cel galben de precipitații puternice și vânt intens. Noua avertizarea va fi valabilă miercuri, 18 februarie, între orele 02.00 – 20.00. Astfel, în această perioadă, în raioanele din sudul Republicii Moldova va fi instituit cod portocaliu. Respectiv, în aceste zone vor cădea precipitații puternice, […]
15:10
Președinta R. Moldova a primit scrisorile de acreditare din partea a nouă ambasadori # Vocea Basarabiei
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a primit astăzi, 17 februarie, scrisorile de acreditare din partea a nouă ambasadori. Dintre aceștia, doar noul ambasador al Japoniei, Kazuyuki Takeuchi, va avea reședință la Chișinău. Ceilalți opt ambasadori agreați sunt nerezidenți în Republica Moldova. Este vorba despre:– Shahnaz Gazi, ambasadorul agreat al Republicii Populare Bangladesh, cu reședința la […]
14:50
Traficul rutier de pe strada George Coșbuc din municipiul Chișinău, tronsonul cuprins între străzile Columna și Alexandru cel Bun, va fi suspendat în perioada 16 februarie 2026 – 25 iunie 2027. Potrivit Primăriei municipiului Chișinău, măsura a fost luată în contextul lucrărilor de reconstrucție a unui imobil de pe strada Columna nr. 90 și a […]
14:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a afișat noile prețuri la carburanți pentru miercuri, 18 februarie. Astfel, litrul de benzină va costa 23,34 lei, cu 3 bani mai mult decât astăzi. De asemenea, motorina se va scumpi cu 1 ban, urmând a fi comercializată cu prețul de 20,16 lei/litru.
14:00
Un bărbat din Republica Moldova a fost reținut în Polonia după ce a acționat frâna de mână a unui tren de marfă care circula spre Dorohusk, la granița cu Ucraina. Incidentul a avut loc în stația Puławy din regiunea Lubelskie. Poliția poloneză a informat că bărbatul de 25 de ani a fost găsit între vagoanele […]
13:30
Ministerul Apărării, precizări privind bubuiturile auzite la Soroca: Spațiul aerian al R. Moldova nu a fost survolat # Vocea Basarabiei
Spațiul aerian al Republicii Moldova nu a fost survolat neautorizat în ultimele 24 de ore. Precizările au fost făcute de Ministerul Apărării de la Chișinău în contextul bubuiturilor auzite astăzi în mai multe localități din raionul Soroca. Potrivit sursei citate, aceste zgomote ar fi fost provocate de provocate de interceptarea unor drone pe teritoriul Ucrainei. […]
13:00
Scafandrierii din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au intervenit pe Lacul Ghidighici, unde a fost descoperită o mașină, prăbușită sub gheață. Potrivit IGSU, luni, 16 februarie, la ora 17:21, un cameraman amator, care efectua filmări cu drona deasupra lacului, a observat, la aproximativ 200 de metri de mal, un autoturism scufundat sub […]
12:20
102 primării s-au înregistrat pentru finanțare în cadrul celei de-a treia ediții a programului „Părinți angajați – copii la creșe", anunță Guvernul Republicii Moldova. Bugetele vor varia între 1,5 și 10 milioane de lei pentru fiecare proiect, iar suma investițiilor totale va ajunge la 136,6 milioane de lei în anul 2026. La Program s-au înregistrat […]
11:40
Locuitorii mai multor sate din raionul Soroca au auzit astăzi, 17 februarie, o bubuitură puternică. Speriați de zgomotul intens, oamenii au alertat Poliția. Astfel, în urma verificărilor preliminare și a schimbului de date cu țara vecină, oamenii legii au stabilit că aceasta a fost generată de o deflagrație produsă într-o localitate din Ucraina. În acest […]
11:20
Vin „de marcă franceză” de aproape 5 milioane de lei: O companie din R. Moldova, cercetată pentru încălcarea drepturilor de autor # Vocea Basarabiei
O companie din Republica Moldova este cercetată penal pentru încălcarea drepturilor de autor, după ce ar fi exportat vinuri în SUA sub denumirea unei mărci franceze. Valoarea totală a exporturilor este de circa 5 000 000 de lei. Potrivit PCCOCS, începând cu anul 2020, compania din Republica Moldova a fabricat și a exportat în Statele […]
10:40
Vladimir Plahotniuc a fost adus silit astăzi, 17 februarie, la ședința de judecată pentru a depune mărturii în dosarul „Sacoșa neagră", în care este învinuit fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon. Totuși, Vladimir Plahotniuc a refuzat să facă declarații, deoarece are calitate de învinuit într-o cauză conexă. „El a făcut uz de dreptul său […]
10:20
Invitatul emisiunii este Petru Macovei, director executiv al Asociației Presei Independente (API). 1. Dezinformarea – aspecte generale: – Importanța securității informaționale pentru securitatea unui stat – Tehnici și tipuri de dezinformare – Dezinformarea în mediul online 2. Campaniile de propagandă și dezinformarea ale Rusiei contra Republicii Moldova – Principalele narațiuni rusești de dezinformare – Instrumentele […]
10:00
Chișinăul găzduiește pe 5 martie 2026 Forumul Investițional în sectorul agroalimentar # Vocea Basarabiei
La 5 martie 2026, la Chișinău va avea loc Forumul Investițional în sectorul Agroalimentar, organizat în cadrul Platforma de Parteneriat Agroalimentar a Republicii Moldova (APP). Evenimentul își propune să consolideze dialogul dintre autorități, investitori și mediul de afaceri și să stimuleze atragerea investițiilor europene în agricultura moldovenească. Platforma APP funcționează pe baza a doi piloni […]
09:00
Polonia își îndeamnă cetățenii să părăsească Rusia din cauza riscurilor de securitate # Vocea Basarabiei
Ministerul Afacerilor Externe al Poloniei le-a recomandat cetățenilor polonezi să părăsească teritoriul Rusiei, invocând agresiunea continuă a Moscovei împotriva Ucrainei și desemnarea Poloniei de către autoritățile ruse drept „stat neprietenos". Anunțul a fost publicat pe site-ul oficial al instituției. Autoritățile de la Varșovia îi îndeamnă pe cetățenii care se află în prezent în Rusia să […]
Ieri
07:10
AIPA a autorizat subvenții de peste 63 milioane de lei pentru agricultori într-o săptămână # Vocea Basarabiei
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) a autorizat, în ultima săptămână, subvenții în valoare totală de 63,01 milioane de lei din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural, prin două mecanisme de sprijin. Cea mai mare parte a sumei – 62,11 milioane de lei – a fost destinată plăților postinvestiții pentru […]
07:00
Republica Moldova își consolidează cooperarea cu Letonia pentru dezvoltarea sectorului IT și întărirea securității cibernetice. Subiectul a fost discutat în cadrul unei întrevederi dintre prim-ministrul Alexandru Munteanu, ambasadorul Letoniei la Chișinău, Edgars Bondars, și reprezentanții companiei letone Tet. Disc
07:00
Ofițerii de urmărire penală și cei de investigații beneficiază, din 1 ianuarie, de un spor salarial suplimentar de 10%, iar pe parcursul anului 2026 ar putea urma ajustări treptate pentru toți angajații Poliției, în baza noii legi a salarizării. Declarații în acest sens au fost făcute de șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, în […] Articolul Ce spune Viorel Cernăuțeanu despre majorările salariale pentru polițiști apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16 februarie 2026
21:00
Fostul președinte al Adunării Populare din UTA Găgăuzia cere justiție independentă # Vocea Basarabiei
Fostul președinte al Adunării Populare din UTA Găgăuzia, Dmitri Constantinov, dat în urmărire după ce a fost condamnat la 12 ani de închisoare de Judecătoria Comrat, califică hotărârea drept o „decizie nedreaptă” și solicită o reevaluare independentă a dosarului. Decizia instanței datează din 26 decembrie 2025 și vizează un dosar de abuz de putere, în […] Articolul Fostul președinte al Adunării Populare din UTA Găgăuzia cere justiție independentă apare prima dată în Vocea Basarabiei.
20:00
Directoarea Spitalului Raional Nisporeni a demisionat. O secție a instituției, închisă # Vocea Basarabiei
Directoarea Spitalului Raional Nisporeni, Nadejda Ulinici, a demisionat după ce controalele inițiate de Ministerul Sănătății au scos la iveală nereguli privind normele sanitaro-igienice și organizarea internă a spitalului. De asemenea, secția de pediatrie a fost închisă temporar în urma imaginilor apărute în spațiul public, care indicau condiții necorespunzătoare pentru pacienți. Potrivit ministrului Sănătății, Emil Ceban, […] Articolul Directoarea Spitalului Raional Nisporeni a demisionat. O secție a instituției, închisă apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:50
Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan din 16.02.2026, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:40
Tragedie la Orhei: Un bărbat a murit după ce ambulanța nu a ajuns la timp din cauza condițiilor meteo nefavorabile # Vocea Basarabiei
Un bărbat de 58 de ani a murit după ce ambulanța nu a reușit să ajungă la timp din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Cazul tragic s-a produs luni, 16 februarie, în satul Jora de Sus din raionul Orhei. Potrivit Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP), în jurul orei 00:30 la Serviciul 112 a […] Articolul Tragedie la Orhei: Un bărbat a murit după ce ambulanța nu a ajuns la timp din cauza condițiilor meteo nefavorabile apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:10
(VIDEO) Un ucrainean, reținut după ce și-a răpit fiica de 3 ani și a fugit în R. Moldova # Vocea Basarabiei
Un bărbat din Ucraina a fost reținut de oamenii legii, după ce și-a răpit fiica de 3 ani și a fugit în Republica Moldova. Astăzi, copila a fost predată în siguranță mamei sale. Potrivit Inspectoratului General al Migrației, în octombrie 2025, bărbatul, aflat în proces de divorț cu mama fetei, a luat copilul de pe […] Articolul (VIDEO) Un ucrainean, reținut după ce și-a răpit fiica de 3 ani și a fugit în R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:40
Încercările de a soluționa situația legată de interzicerea importului de carne de pasăre din Ucraina în Republica Moldova nu au adus până acum rezultate vizibile. Mai mult, situația pare să se tensioneze, iar Kievul ia în considerare posibile „măsuri de răspuns”, deoarece dialogul purtat timp de peste trei săptămâni nu a reușit să deblocheze piața […] Articolul Ucraina ar putea stopa importul de vin din R. Moldova. Care ar fi motivul apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:30
Germania va prelungi cu șase luni controalele la frontiere, a anunțat luni Ministerul de Interne de la Berlin, considerându-le necesare în pofida criticilor venite din partea țărilor vecine până la punerea în aplicare a unei „politici migratorii europene funcționale”. Instituite în septembrie 2024, aceste controale temporare vor fi extinse până la mijlocul lunii septembrie, după […] Articolul Germania prelungește controalele la frontieră până în septembrie apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:20
Premierul Alexandru Munteanu: „Un sistem de asigurări sociale solid se construiește prin muncă, solidaritate și responsabilitate civică” # Vocea Basarabiei
Responsabilitatea socială capătă sens atunci când statul își face datoria, dar și când fiecare dintre noi contribuie corect și cu încredere la acest sistem comun. Mesajul a fost transmis de prim-ministrul Alexandru Munteanu la evenimentul dedicat celor 25 de ani de activitate a Casei Naționale de Asigurări Sociale (CNAS). Premierul a apreciat profesionalismul de care […] Articolul Premierul Alexandru Munteanu: „Un sistem de asigurări sociale solid se construiește prin muncă, solidaritate și responsabilitate civică” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:50
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis cod portocaliu și cod galben de precipitații puternice și vânt intens. Avertizarea este valabilă de pe data de 17 februarie, ora 20:00, până pe data de 18 februarie, ora 17:00. Astfel, în această perioadă, în raioanele din centrul și sudul Republicii Moldova se vor înregistra precipitații puternice sub formă […] Articolul O nouă avertizare meteo: Cod portocaliu de vânt și ninsori apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:30
Rezultatele evaluării integrității etice și financiare a procurorului general interimar, Alexandru Machidon, va fi publicat în termen de 30 de zile lucrătoare, anunță Comisia de evaluare a procurorilor. Potrivit sursei citate, membrii Completului de evaluare A nu au întrunit unanimitatea necesară de voturi pentru aprobarea proiectului de raport. „În conformitate cu procedura prevăzută de Legea […] Articolul Noi detalii privind evaluarea integrității procurorului general interimar apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:20
Articolul ȘTIRI cu Maria Filimon din 16.02.2026, ora 14:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:10
În Chișinău urmează să fie creat Comitetul municipal de planificare, monitorizare și evaluare strategică, ce va coordona prioritățile de dezvoltare ale orașului. Potrivit primarului Ion Ceban, inițiativa urmărește consolidarea dezvoltării strategice, inclusiv supravegherea reformei administrației publice locale și gestionarea eventualelor modificări ale granițelor municipiului, transmite IPN. Edilul a declarat, în cadrul ședinței operative a serviciilor […] Articolul Comitetul municipal pentru planificare și evaluare strategică, creat în Chișinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:50
Otilia Dandara, Dumitru Dodul și Florentin Palade sunt cei trei candidați eligibili pentru funcția de rector al Universității de Stat din Moldova (USM). Alegerea noului rector va avea loc pe 3 martie. În prezent, Otilia Dandara ocupă funcția de prim-prorector și prorector pentru activitatea didactică și studențească. Dumitru Dodul este șeful Departamentului de Filosofie și […] Articolul Trei candidați concurează pentru funcția de rector al USM apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:50
După o perioadă de creștere constantă de la începutul anului 2026, prețurile la carburanți înregistrează marți, 17 februarie, o ușoară scădere. Astfel, litrul de benzină va costa 23,31 lei, cu 1 ban mai puțin decât astăzi. Totodată, motorina se va ieftini cu 9 bani, urmând a fi comercializată cu prețul de 20,15 lei/litru. Articolul ANRE, noi prețuri la benzină și motorină. Cât vor costa mâine carburanții apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:30
Cetățenii Republicii Moldova ar putea plăti mai mult pentru energia electrică. Premier Energy și FEE Nord au înaintat cereri în acest sens către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Astfel, compania Premier Energy solicită majorarea tarifului la energia electrică cu 24 de bani, adică până la 3,83 lei/kWh, comparativ cu prețul actual de 3,59 […] Articolul Cetățenii R. Moldova ar putea plăti mai mult pentru energia electrică apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:10
Anularea buletinelor românești: Ce spun autoritățile de la București despre alocațiile copiilor din Republica Moldova care dețin cetățenie română # Vocea Basarabiei
Anularea buletinului românesc nu duce la pierderea alocației copilului, ci doar la imposibilitatea încasării banilor de către acel părinte. În această situație, plata se poate face celuilalt părinte, unui alt reprezentant legal sau, după caz, unei persoane împuternicite prin procură specială. Precizările au fost făcute de Ministerul Muncii din România într-un răspuns pentru Gândul.ro. Potrivit presei din România, […] Articolul Anularea buletinelor românești: Ce spun autoritățile de la București despre alocațiile copiilor din Republica Moldova care dețin cetățenie română apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:20
Șefii armatelor din Regatul Unit și Germania: „Apărarea nu poate fi apanajul exclusiv al personalului în uniformă. Este o sarcină care ne revine tuturor” # Vocea Basarabiei
Șeful Statului Major al armatei britanice, Richard Knighton, și omologul său german, generalul Carsten Breuer, consideră că Europa trebuie să-și crească investițiile în domeniul apărării și să se reînarmeze în fața amenințărilor venite dinspre Rusia și fac apel către liderii politici ai națiunilor europene să poarte un dialog onest cu populația pentru a aduce la […] Articolul Șefii armatelor din Regatul Unit și Germania: „Apărarea nu poate fi apanajul exclusiv al personalului în uniformă. Este o sarcină care ne revine tuturor” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:00
Granturi de 300 de milioane de lei pentru întreprinderile mici și mijlocii din R. Moldova # Vocea Basarabiei
Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA) relansează apelurile de granturi destinate întreprinderilor mici și mijlocii prin programele gestionate de instituție. Anul acesta, întreprinderile mici și mijlocii pot accesa granturi în valoare totală de 300 de milioane de lei. Astfel, ODA relansează apeluri de finanțare în cadrul următoarelor programe:– Programul de Susținere a Antreprenoriatului Feminin;– Programul de […] Articolul Granturi de 300 de milioane de lei pentru întreprinderile mici și mijlocii din R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:30
O nouă ședință în dosarul „Frauda bancară”, amânată. Plahotniuc nu s-a prezentat din motive de sănătate # Vocea Basarabiei
Ședința de astăzi în dosarul intitulat generic „Frauda bancară”, în care este vizat Vladimir Plahotniuc, a fost amânată. Potrivit procurorului de caz, Alexandru Cernei, decizia a fost luată în contextul în care Plahotniuc nu s-a prezentat în fața instanței, invocând motive de sănătate. „Ședința a fost amânată din motivul indicat că starea de sănătate nu […] Articolul O nouă ședință în dosarul „Frauda bancară”, amânată. Plahotniuc nu s-a prezentat din motive de sănătate apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:10
(FOTO) Atenție, pasageri! Posibile întârzieri ale zborurilor pe Aeroportul Internațional Chișinău # Vocea Basarabiei
Unele zboruri pot înregistra întârzieri, iar programul curselor poate suferi modificări din cauza condițiilor meteorologice, informează reprezentanții Aeroportului Internațional „Eugen Doga” din Chișinău. Potrivit sursei citate, în contextul condițiilor meteorologice și al codului galben emis pentru aceste zile, aeronavele aflate la sol necesită efectuarea procedurii speciale de degivrare (de-icing). „În aceste condiții, unele rute pot […] Articolul (FOTO) Atenție, pasageri! Posibile întârzieri ale zborurilor pe Aeroportul Internațional Chișinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.
