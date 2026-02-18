Ministra Agriculturii: Nu există riscuri pentru exportul vinurilor din R. Moldova în Ucraina

13:10

Anularea buletinului românesc nu duce la pierderea alocației copilului, ci doar la imposibilitatea încasării banilor de către acel părinte. În această situație, plata se poate face celuilalt părinte, unui alt reprezentant legal sau, după caz, unei persoane împuternicite prin procură specială. Precizările au fost făcute de Ministerul Muncii din România într-un răspuns pentru Gândul.ro. Potrivit presei din România, […] Articolul Anularea buletinelor românești: Ce spun autoritățile de la București despre alocațiile copiilor din Republica Moldova care dețin cetățenie română apare prima dată în Vocea Basarabiei.