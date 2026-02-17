AIPA a autorizat subvenții de peste 63 milioane de lei pentru agricultori într-o săptămână
Vocea Basarabiei, 17 februarie 2026 07:10
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) a autorizat, în ultima săptămână, subvenții în valoare totală de 63,01 milioane de lei din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural, prin două mecanisme de sprijin. Cea mai mare parte a sumei – 62,11 milioane de lei – a fost destinată plăților postinvestiții pentru […] Articolul AIPA a autorizat subvenții de peste 63 milioane de lei pentru agricultori într-o săptămână apare prima dată în Vocea Basarabiei.
• • •
Alte ştiri de Vocea Basarabiei
Acum 30 minute
07:10
AIPA a autorizat subvenții de peste 63 milioane de lei pentru agricultori într-o săptămână # Vocea Basarabiei
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) a autorizat, în ultima săptămână, subvenții în valoare totală de 63,01 milioane de lei din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural, prin două mecanisme de sprijin. Cea mai mare parte a sumei – 62,11 milioane de lei – a fost destinată plăților postinvestiții pentru […] Articolul AIPA a autorizat subvenții de peste 63 milioane de lei pentru agricultori într-o săptămână apare prima dată în Vocea Basarabiei.
07:00
Republica Moldova își consolidează cooperarea cu Letonia pentru dezvoltarea sectorului IT și întărirea securității cibernetice. Subiectul a fost discutat în cadrul unei întrevederi dintre prim-ministrul Alexandru Munteanu, ambasadorul Letoniei la Chișinău, Edgars Bondars, și reprezentanții companiei letone Tet. Discuțiile s-au axat pe lansarea unor proiecte comune în domeniul tehnologiilor informaționale, protecției cibernetice și implementării unor […] Articolul Republica Moldova și Letonia extind cooperarea în IT și securitate cibernetică apare prima dată în Vocea Basarabiei.
07:00
Ofițerii de urmărire penală și cei de investigații beneficiază, din 1 ianuarie, de un spor salarial suplimentar de 10%, iar pe parcursul anului 2026 ar putea urma ajustări treptate pentru toți angajații Poliției, în baza noii legi a salarizării. Declarații în acest sens au fost făcute de șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, în […] Articolul Ce spune Viorel Cernăuțeanu despre majorările salariale pentru polițiști apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 12 ore
21:00
Fostul președinte al Adunării Populare din UTA Găgăuzia cere justiție independentă # Vocea Basarabiei
Fostul președinte al Adunării Populare din UTA Găgăuzia, Dmitri Constantinov, dat în urmărire după ce a fost condamnat la 12 ani de închisoare de Judecătoria Comrat, califică hotărârea drept o „decizie nedreaptă” și solicită o reevaluare independentă a dosarului. Decizia instanței datează din 26 decembrie 2025 și vizează un dosar de abuz de putere, în […] Articolul Fostul președinte al Adunării Populare din UTA Găgăuzia cere justiție independentă apare prima dată în Vocea Basarabiei.
20:00
Directoarea Spitalului Raional Nisporeni a demisionat. O secție a instituției, închisă # Vocea Basarabiei
Directoarea Spitalului Raional Nisporeni, Nadejda Ulinici, a demisionat după ce controalele inițiate de Ministerul Sănătății au scos la iveală nereguli privind normele sanitaro-igienice și organizarea internă a spitalului. De asemenea, secția de pediatrie a fost închisă temporar în urma imaginilor apărute în spațiul public, care indicau condiții necorespunzătoare pentru pacienți. Potrivit ministrului Sănătății, Emil Ceban, […] Articolul Directoarea Spitalului Raional Nisporeni a demisionat. O secție a instituției, închisă apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 24 ore
17:50
Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan din 16.02.2026, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:40
Tragedie la Orhei: Un bărbat a murit după ce ambulanța nu a ajuns la timp din cauza condițiilor meteo nefavorabile # Vocea Basarabiei
Un bărbat de 58 de ani a murit după ce ambulanța nu a reușit să ajungă la timp din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Cazul tragic s-a produs luni, 16 februarie, în satul Jora de Sus din raionul Orhei. Potrivit Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP), în jurul orei 00:30 la Serviciul 112 a […] Articolul Tragedie la Orhei: Un bărbat a murit după ce ambulanța nu a ajuns la timp din cauza condițiilor meteo nefavorabile apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:10
(VIDEO) Un ucrainean, reținut după ce și-a răpit fiica de 3 ani și a fugit în R. Moldova # Vocea Basarabiei
Un bărbat din Ucraina a fost reținut de oamenii legii, după ce și-a răpit fiica de 3 ani și a fugit în Republica Moldova. Astăzi, copila a fost predată în siguranță mamei sale. Potrivit Inspectoratului General al Migrației, în octombrie 2025, bărbatul, aflat în proces de divorț cu mama fetei, a luat copilul de pe […] Articolul (VIDEO) Un ucrainean, reținut după ce și-a răpit fiica de 3 ani și a fugit în R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:40
Încercările de a soluționa situația legată de interzicerea importului de carne de pasăre din Ucraina în Republica Moldova nu au adus până acum rezultate vizibile. Mai mult, situația pare să se tensioneze, iar Kievul ia în considerare posibile „măsuri de răspuns”, deoarece dialogul purtat timp de peste trei săptămâni nu a reușit să deblocheze piața […] Articolul Ucraina ar putea stopa importul de vin din R. Moldova. Care ar fi motivul apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:30
Germania va prelungi cu șase luni controalele la frontiere, a anunțat luni Ministerul de Interne de la Berlin, considerându-le necesare în pofida criticilor venite din partea țărilor vecine până la punerea în aplicare a unei „politici migratorii europene funcționale”. Instituite în septembrie 2024, aceste controale temporare vor fi extinse până la mijlocul lunii septembrie, după […] Articolul Germania prelungește controalele la frontieră până în septembrie apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:20
Premierul Alexandru Munteanu: „Un sistem de asigurări sociale solid se construiește prin muncă, solidaritate și responsabilitate civică” # Vocea Basarabiei
Responsabilitatea socială capătă sens atunci când statul își face datoria, dar și când fiecare dintre noi contribuie corect și cu încredere la acest sistem comun. Mesajul a fost transmis de prim-ministrul Alexandru Munteanu la evenimentul dedicat celor 25 de ani de activitate a Casei Naționale de Asigurări Sociale (CNAS). Premierul a apreciat profesionalismul de care […] Articolul Premierul Alexandru Munteanu: „Un sistem de asigurări sociale solid se construiește prin muncă, solidaritate și responsabilitate civică” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:50
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis cod portocaliu și cod galben de precipitații puternice și vânt intens. Avertizarea este valabilă de pe data de 17 februarie, ora 20:00, până pe data de 18 februarie, ora 17:00. Astfel, în această perioadă, în raioanele din centrul și sudul Republicii Moldova se vor înregistra precipitații puternice sub formă […] Articolul O nouă avertizare meteo: Cod portocaliu de vânt și ninsori apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:30
Rezultatele evaluării integrității etice și financiare a procurorului general interimar, Alexandru Machidon, va fi publicat în termen de 30 de zile lucrătoare, anunță Comisia de evaluare a procurorilor. Potrivit sursei citate, membrii Completului de evaluare A nu au întrunit unanimitatea necesară de voturi pentru aprobarea proiectului de raport. „În conformitate cu procedura prevăzută de Legea […] Articolul Noi detalii privind evaluarea integrității procurorului general interimar apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:20
Articolul ȘTIRI cu Maria Filimon din 16.02.2026, ora 14:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:10
În Chișinău urmează să fie creat Comitetul municipal de planificare, monitorizare și evaluare strategică, ce va coordona prioritățile de dezvoltare ale orașului. Potrivit primarului Ion Ceban, inițiativa urmărește consolidarea dezvoltării strategice, inclusiv supravegherea reformei administrației publice locale și gestionarea eventualelor modificări ale granițelor municipiului, transmite IPN. Edilul a declarat, în cadrul ședinței operative a serviciilor […] Articolul Comitetul municipal pentru planificare și evaluare strategică, creat în Chișinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:50
Otilia Dandara, Dumitru Dodul și Florentin Palade sunt cei trei candidați eligibili pentru funcția de rector al Universității de Stat din Moldova (USM). Alegerea noului rector va avea loc pe 3 martie. În prezent, Otilia Dandara ocupă funcția de prim-prorector și prorector pentru activitatea didactică și studențească. Dumitru Dodul este șeful Departamentului de Filosofie și […] Articolul Trei candidați concurează pentru funcția de rector al USM apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:50
După o perioadă de creștere constantă de la începutul anului 2026, prețurile la carburanți înregistrează marți, 17 februarie, o ușoară scădere. Astfel, litrul de benzină va costa 23,31 lei, cu 1 ban mai puțin decât astăzi. Totodată, motorina se va ieftini cu 9 bani, urmând a fi comercializată cu prețul de 20,15 lei/litru. Articolul ANRE, noi prețuri la benzină și motorină. Cât vor costa mâine carburanții apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:30
Cetățenii Republicii Moldova ar putea plăti mai mult pentru energia electrică. Premier Energy și FEE Nord au înaintat cereri în acest sens către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Astfel, compania Premier Energy solicită majorarea tarifului la energia electrică cu 24 de bani, adică până la 3,83 lei/kWh, comparativ cu prețul actual de 3,59 […] Articolul Cetățenii R. Moldova ar putea plăti mai mult pentru energia electrică apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:10
Anularea buletinelor românești: Ce spun autoritățile de la București despre alocațiile copiilor din Republica Moldova care dețin cetățenie română # Vocea Basarabiei
Anularea buletinului românesc nu duce la pierderea alocației copilului, ci doar la imposibilitatea încasării banilor de către acel părinte. În această situație, plata se poate face celuilalt părinte, unui alt reprezentant legal sau, după caz, unei persoane împuternicite prin procură specială. Precizările au fost făcute de Ministerul Muncii din România într-un răspuns pentru Gândul.ro. Potrivit presei din România, […] Articolul Anularea buletinelor românești: Ce spun autoritățile de la București despre alocațiile copiilor din Republica Moldova care dețin cetățenie română apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:20
Șefii armatelor din Regatul Unit și Germania: „Apărarea nu poate fi apanajul exclusiv al personalului în uniformă. Este o sarcină care ne revine tuturor” # Vocea Basarabiei
Șeful Statului Major al armatei britanice, Richard Knighton, și omologul său german, generalul Carsten Breuer, consideră că Europa trebuie să-și crească investițiile în domeniul apărării și să se reînarmeze în fața amenințărilor venite dinspre Rusia și fac apel către liderii politici ai națiunilor europene să poarte un dialog onest cu populația pentru a aduce la […] Articolul Șefii armatelor din Regatul Unit și Germania: „Apărarea nu poate fi apanajul exclusiv al personalului în uniformă. Este o sarcină care ne revine tuturor” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:00
Granturi de 300 de milioane de lei pentru întreprinderile mici și mijlocii din R. Moldova # Vocea Basarabiei
Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA) relansează apelurile de granturi destinate întreprinderilor mici și mijlocii prin programele gestionate de instituție. Anul acesta, întreprinderile mici și mijlocii pot accesa granturi în valoare totală de 300 de milioane de lei. Astfel, ODA relansează apeluri de finanțare în cadrul următoarelor programe:– Programul de Susținere a Antreprenoriatului Feminin;– Programul de […] Articolul Granturi de 300 de milioane de lei pentru întreprinderile mici și mijlocii din R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:30
O nouă ședință în dosarul „Frauda bancară”, amânată. Plahotniuc nu s-a prezentat din motive de sănătate # Vocea Basarabiei
Ședința de astăzi în dosarul intitulat generic „Frauda bancară”, în care este vizat Vladimir Plahotniuc, a fost amânată. Potrivit procurorului de caz, Alexandru Cernei, decizia a fost luată în contextul în care Plahotniuc nu s-a prezentat în fața instanței, invocând motive de sănătate. „Ședința a fost amânată din motivul indicat că starea de sănătate nu […] Articolul O nouă ședință în dosarul „Frauda bancară”, amânată. Plahotniuc nu s-a prezentat din motive de sănătate apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:10
(FOTO) Atenție, pasageri! Posibile întârzieri ale zborurilor pe Aeroportul Internațional Chișinău # Vocea Basarabiei
Unele zboruri pot înregistra întârzieri, iar programul curselor poate suferi modificări din cauza condițiilor meteorologice, informează reprezentanții Aeroportului Internațional „Eugen Doga” din Chișinău. Potrivit sursei citate, în contextul condițiilor meteorologice și al codului galben emis pentru aceste zile, aeronavele aflate la sol necesită efectuarea procedurii speciale de degivrare (de-icing). „În aceste condiții, unele rute pot […] Articolul (FOTO) Atenție, pasageri! Posibile întârzieri ale zborurilor pe Aeroportul Internațional Chișinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:50
Norvegia își va deschide o ambasadă în Republica Moldova. Subiectul a fost discutat de ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, cu omologul său norvegian Espen Barth Eide, în cadrul Conferinței de Securitate de la München. Potrivit autorităților de la Chișinău, decizia Guvernului norvegian de a deschide o ambasadă rezidentă în Republica Moldova, reflectă […] Articolul Norvegia va avea o ambasadă în Republica Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:20
O delegație a Grupului de prietenie cu Republica Moldova din cadrul Parlamentului Greciei efectuează, în perioada 16–19 februarie, o vizită la Chișinău. Astfel, oficialii eleni vor avea întrevederi cu președintele Parlamentului, Igor Grosu, cu președintele Comisiei pentru integrare europeană, Marcel Spatari, împreună cu membrii Comisiei și reprezentanți ai proiectului Twinning Moldova la Parlamentul Republicii Moldova […] Articolul Parlamentari din Grecia, vizită în Republica Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:10
Mii de consumatori au rămas fără energie electrică din cauza condițiilor meteo din această noapte # Vocea Basarabiei
Peste 40 000 de consumatori au rămas fără energie electrică din cauza condițiilor meteorologice din această noapte. Conform datelor oferite de Ministerul Energiei, în această noapte 40 066 de consumatori au rămas fără energie electrică. Astfel, până la ora 7:00, Premier Energy a raportat 5 136 de deconectări neprogramate a consumatorilor în 4 raioane: Criuleni, […] Articolul Mii de consumatori au rămas fără energie electrică din cauza condițiilor meteo din această noapte apare prima dată în Vocea Basarabiei.
08:30
Maria Zaharova respinge acuzațiile privind otrăvirea lui Alexei Navalnîi: „Sunt doar propagandă” # Vocea Basarabiei
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a respins acuzațiile potrivit cărora fostul lider al opoziției ruse, Alexei Navalnîi, ar fi fost otrăvit în închisoare cu o toxină extrasă de la broaște din Ecuador. Declarațiile au fost făcute pentru agenția rusă de presă de stat TASS. „Când vor fi disponibile rezultatele testelor […] Articolul Maria Zaharova respinge acuzațiile privind otrăvirea lui Alexei Navalnîi: „Sunt doar propagandă” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Ieri
07:20
Polei și vizibilitate redusă pe drumurile din țară. Drumarii intervin, șoferii – îndemnați la prudență # Vocea Basarabiei
Polei și ghețuș s-au format pe anumite sectoare de drum din țară, în urma ninsorilor din timpul nopții și a temperaturilor scăzute. Circulația se desfășoară în condiții dificile pe unele porțiuni, avertizează Administrația Națională a Drumurilor. Potrivit instituției, echipele de drumari au intervenit pe parcursul nopții de luni, 16 februarie, și continuă să fie mobilizate […] Articolul Polei și vizibilitate redusă pe drumurile din țară. Drumarii intervin, șoferii – îndemnați la prudență apare prima dată în Vocea Basarabiei.
07:10
Chișinău:Drumuri practicabile după ninsori. Ion Ceban: „Școlile activează în regim normal” # Vocea Basarabiei
După ploile și ninsorile abundente din noaptea trecută, autoritățile municipale din Chișinău anunță că s-a intervenit continuu pentru a menține drumurile practicabile. Potrivit edilului Ion Ceban, serviciile municipale au lucrat fără oprire, iar la această oră circulația se desfășoară în condiții de iarnă, fără a fi necesare restricții suplimentare. „Toată noaptea serviciile municipale au intervenit […] Articolul Chișinău:Drumuri practicabile după ninsori. Ion Ceban: „Școlile activează în regim normal” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15 februarie 2026
15:30
Igor Grosu: 37 de ani de la retragerea trupelor sovietice din Afganistan. „Să prețuim pacea” # Vocea Basarabiei
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a transmis un mesaj de comemorare la împlinirea a 37 de ani de la retragerea trupelor sovietice din Afganistan, subliniind impactul profund al conflictului asupra miilor de familii din Republica Moldova. Șeful legislativului a amintit că aproape 13 mii de moldoveni au participat la războiul din Afganistan, dintre care 301 și-au […] Articolul Igor Grosu: 37 de ani de la retragerea trupelor sovietice din Afganistan. „Să prețuim pacea” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:20
Republica Moldova își consolidează cooperarea internațională la Conferința de Securitate de la München # Vocea Basarabiei
Delegația Republicii Moldova a participat la Conferința de Securitate de la München, unde a avut o agendă intensă de discuții privind securitatea regională și globală, protecția cetățenilor și combaterea noilor riscuri emergente. Din delegație au făcut parte Maia Sandu, vicepremierul și ministrul Afacerilor Externe Mihai Popșoi, ministrul Apărării Anatolie Nosatîi și ministra Afacerilor Interne Daniella […] Articolul Republica Moldova își consolidează cooperarea internațională la Conferința de Securitate de la München apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:20
Avertisment Premier Energy Distribution: Risc de avarii electrice în contextul codului galben de vreme rea # Vocea Basarabiei
Premier Energy Distribution atenționează populația să respecte cu strictețe regulile de securitate electrică, în contextul avertizării meteorologice de cod galben pentru perioada 15–16 februarie. Potrivit prognozelor meteo, vremea se va schimba brusc, fiind anunțate precipitații mixte — ploaie, lapoviță și ninsoare — precum și intensificări ale vântului în rafale de până la 15–20 m/s. Astfel […] Articolul Avertisment Premier Energy Distribution: Risc de avarii electrice în contextul codului galben de vreme rea apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:10
Fostul ministru ucrainean al Energiei, Gherman Galușenko, reținut la frontieră în dosarul „Midas” # Vocea Basarabiei
Fostul ministru al Energiei al Ucrainei, Gherman Galușenko, a fost reținut în noaptea de 14 spre 15 februarie, în timp ce încerca să părăsească țara. Informația a fost publicată inițial de Ukrainska Pravda și confirmată ulterior de Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU). Potrivit presei ucrainene, Galușenko a fost scos din tren la trecerea frontierei […] Articolul Fostul ministru ucrainean al Energiei, Gherman Galușenko, reținut la frontieră în dosarul „Midas” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:00
O scrisoare ține loc de îmbrățișare”: campanie națională pentru susținerea copiilor din Ucraina # Vocea Basarabiei
Ministerul Educației și Cercetării a lansat vineri campania națională „O scrisoare ține loc de îmbrățișare”, dedicată susținerii copiilor din Ucraina afectați de războiul declanșat de Rusia. În perioada 12–20 februarie, elevii din Republica Moldova sunt invitați să transmită mesaje de încurajare și solidaritate pentru copiii ucraineni greu încercați de conflict. Potrivit ministrului Dan Perciun, inițiativa […] Articolul O scrisoare ține loc de îmbrățișare”: campanie națională pentru susținerea copiilor din Ucraina apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:30
Maia Sandu, la München: Moldova este în prima linie a războiului hibrid purtat de Rusia # Vocea Basarabiei
Președinta Maia Sandu a avut, sâmbătă, 14 februarie, o serie de întrevederi bilaterale în marja Conferința de Securitate de la München, unde a discutat despre securitatea Republicii Moldova, consolidarea rezilienței în fața amenințărilor externe și parcursul european al țării. Șefa statului s-a întâlnit cu președintele Letoniei, Edgars Rinkēvičs, și cu președintele Muntenegrului, Jacov Milatović, discuțiile […] Articolul Maia Sandu, la München: Moldova este în prima linie a războiului hibrid purtat de Rusia apare prima dată în Vocea Basarabiei.
08:40
Mihai Popșoi invită ministra de externe a Irlandei la Chișinău, în marja Conferinței de Securitate de la München # Vocea Basarabiei
Viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, a invitat-o pe ministra pentru afaceri externe și comerț și ministră a apărării a Irlandei, Helen McEntee, să efectueze o vizită oficială la Chișinău, cu prilejul inaugurării Ambasadei Irlandei în Republica Moldova. Discuțiile au avut loc în marja Conferința de Securitate de la München, desfășurată […] Articolul Mihai Popșoi invită ministra de externe a Irlandei la Chișinău, în marja Conferinței de Securitate de la München apare prima dată în Vocea Basarabiei.
07:50
Meteorologii anunță cod galben de vreme adversă în toată Republica Moldova: ploi, lapoviță, ninsoare, vânt puternic și polei # Vocea Basarabiei
După o zi cu vreme însorită, meteorologii au emis un cod galben de schimbare bruscă a vremii, valabil începând de duminică, 15 februarie, de la ora 08:00 până luni, 16 februarie, ora 09:00, pentru întreg teritoriul Republicii Moldova. În acest interval, se așteaptă precipitații care vor începe ca ploi și, spre seară, se vor transforma […] Articolul Meteorologii anunță cod galben de vreme adversă în toată Republica Moldova: ploi, lapoviță, ninsoare, vânt puternic și polei apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Mai mult de 2 zile în urmă
00:40
Grigore Vieru ar fi împlinit 91 de ani: omagii pe Aleea Clasicilor și un scuar din Chișinău îi va purta numele # Vocea Basarabiei
Poetul Grigore Vieru, simbol al renașterii naționale și al dragostei pentru limba română, ar fi împlinit astăzi 91 de ani. Născut pe 14 februarie 1935, în satul Pererîta, poetul rămâne una dintre cele mai iubite figuri ale literaturii române din Republica Moldova. Cu acest prilej, zeci de elevi și profesori din capitală au venit de […] Articolul Grigore Vieru ar fi împlinit 91 de ani: omagii pe Aleea Clasicilor și un scuar din Chișinău îi va purta numele apare prima dată în Vocea Basarabiei.
00:40
SUA cer Europei să-și asume mai multă responsabilitate în apărare, în timp ce Ucraina solicită unitate și acțiuni urgente # Vocea Basarabiei
Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a decis să nu participe la reuniunea privind Ucraina organizată în marja conferinței de securitate, gest care a amplificat percepția unor tensiuni între Washington și capitalele europene. În discursul său, oficialul american a declarat că Statele Unite nu își doresc aliați slabi și că Europa trebuie să fie […] Articolul SUA cer Europei să-și asume mai multă responsabilitate în apărare, în timp ce Ucraina solicită unitate și acțiuni urgente apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14 februarie 2026
12:00
Aproape 14 mii de locuitori din regiunea transnistreană muncesc oficial pe malul drept al Nistrului # Vocea Basarabiei
Circa 13.810 persoane cu domiciliul în regiunea transnistreană au fost angajate oficial în anul 2025 pe malul drept al Nistrului, potrivit datelor prezentate de Serviciul Fiscal de Stat. Dintre acestea, 57,6% sunt bărbați (7.950), iar 42,4% femei (5.860). Cei mai mulți salariați activează în Chișinău — peste 80% din total — majoritatea provenind din orașele […] Articolul Aproape 14 mii de locuitori din regiunea transnistreană muncesc oficial pe malul drept al Nistrului apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:30
Republica Moldova, România și Ucraina își consolidează cooperarea în domeniile securității, energiei și infrastructurii, în urma unei reuniuni trilaterale desfășurate la München, în marja Conferința de Securitate de la München. La întâlnire a participat ministrul de externe al Republicii Moldova, Mihail Popșoi, alături de omologii săi din România și Ucraina. Oficialii au discutat provocările de […] Articolul R.Moldova, România și Ucraina își întăresc parteneriatul strategic la München apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:40
Trump îl avertizează pe Zelenski: „Va rata o mare oportunitate” dacă nu acceptă negocierile de pace # Vocea Basarabiei
Președintele Statele Unite ale Americii, Donald Trump, a declarat că omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, riscă să rateze o oportunitate importantă de pace dacă nu „se mișcă” în direcția unei înțelegeri cu Rusia, în contextul războiului din Ucraina. „Rusia vrea să facă o înțelegere, iar Zelenski va trebui să se miște. Altfel, va rata o […] Articolul Trump îl avertizează pe Zelenski: „Va rata o mare oportunitate” dacă nu acceptă negocierile de pace apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:20
Vreme instabilă și răcire accentuată: ploi, ninsoare și ceață în următoarele zile # Vocea Basarabiei
Meteorologii anunță pentru următoarele zile cer variabil până la noros și precipitații în mai multe regiuni ale țării, însoțite de o scădere treptată a temperaturilor. În noaptea de 14 februarie, izolat, în jumătatea de sud a țării, se vor semnala ploi slabe. Pe parcursul zilei de 15 februarie, precipitațiile se vor extinde pe arii largi, […] Articolul Vreme instabilă și răcire accentuată: ploi, ninsoare și ceață în următoarele zile apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:20
Autoritățile, în alertă pentru perioada 15–22 februarie: recomandări pentru populație în contextul răcirii vremii # Vocea Basarabiei
Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC) anunță că instituțiile statului sunt pregătite să intervină în cazul deteriorării condițiilor meteo în perioada 15–22 februarie. Potrivit instituției, autoritățile publice centrale monitorizează permanent evoluția situației și au activate protocoalele de intervenție pentru a asigura o reacție coordonată. Responsabilii susțin că sunt pregătite măsuri pentru menținerea drumurilor în […] Articolul Autoritățile, în alertă pentru perioada 15–22 februarie: recomandări pentru populație în contextul răcirii vremii apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:10
Portugalia se alătură altor state europene, precum Franța și Spania, care au decis să limiteze accesul minorilor la rețelele sociale. Parlamentul portughez a aprobat un proiect de lege ce stabilește vârsta minimă de 16 ani pentru accesul autonom la platformele de socializare, serviciile de partajare video și aplicațiile de comunicare deschise. Potrivit noilor prevederi, adolescenții […] Articolul Portugalia ridică la 16 ani vârsta minimă pentru accesul la rețelele sociale apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:00
Maia Sandu, la Conferința de Securitate de la München: „Trebuie să facem parte din UE, dacă vrem să ne păstrăm democrația” # Vocea Basarabiei
În cazul Republicii Moldova, narațiunea Rusiei a fost că avem o țară mică, un stat slab, cu instituții care nu sunt capabile să protejeze cetățenii și să livreze rezultate. Între timp, țara noastră și-a crescut reziliența, a existat o abordare a întregii societăți și a întregului Guvern, iar acest lucru ne-a ajutat. Suntem conștienți că […] Articolul Maia Sandu, la Conferința de Securitate de la München: „Trebuie să facem parte din UE, dacă vrem să ne păstrăm democrația” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13 februarie 2026
22:30
În ediția de astăzi a emisiunii FORUM discutăm despre prevenirea consumului de droguri și rolul educației în protejarea tinerilor în fața acestui fenomen. De asemenea, analizăm experiența României în domeniul prevenirii antidrog, bunele practici aplicate și lecțiile care pot fi utile și pentru Republica Moldova. Invitații ediției: • Cătălin Țone – expert antidrog;• Ion Badea […] Articolul FORUM cu Viorel Furculiță, 13.02.2026, ORA 19:30 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
22:20
Arcul de Triumf din municipiul Chișinău va fi iluminat în roșu, în perioada 13–18 februarie, cu ocazia Anului Nou Chinezesc. Acțiunea este organizată de Primăria Municipiului Chișinău în parteneriat cu Ambasada Chinei în Republica Moldova. „Iluminarea festivă va avea loc în perioada 13-18 februarie, zilnic între 17:45 și 06:53, iar noaptea de 17 spre 18 […] Articolul (FOTO) Arcul de Triumf, iluminat în roșu cu ocazia Anului Nou Chinezesc apare prima dată în Vocea Basarabiei.
22:00
Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan din 13.02.2026, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
21:50
Maia Sandu, după întrevederea cu Marco Rubio: „SUA susțin stabilitatea și suveranitatea R. Moldova” # Vocea Basarabiei
Statele Unite susțin stabilitatea și suveranitatea Republicii Moldova. Declarația a fost făcută de președinta Maia Sandu după întrevederea pe care a avut-o astăzi, 13 februarie, în marja Conferinței de Securitate de la München, cu secretarul de stat al SUA, Marco Rubio. Șefa statului a menționat într-o postare pe X că relația dintre Republica Moldova și Statele […] Articolul Maia Sandu, după întrevederea cu Marco Rubio: „SUA susțin stabilitatea și suveranitatea R. Moldova” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.