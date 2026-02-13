ANSA își blochează propria decizie în instanță în cazul despăgubirilor pentru fermele afectate de pesta porcină

13:10

Guvernul Republicii Moldova intenționează să cumpere un sediu propriu pentru Misiunea diplomatică pe lângă Uniunea Europeană, în contextul extinderii personalului și al creșterii volumului de activități la Bruxelles. Potrivit notei explicative la proiectul dispoziției guvernamentale, în bugetul de stat pentru anul 2026 au fost prevăzute fonduri speciale pentru această achiziție. În document se menționează că ... 81 de milioane de lei pentru noul sediu al Ambasadei Republicii Moldova pe lângă UE la Bruxelles – Guvernul pregătește comisia de achiziții The post 81 de milioane de lei pentru noul sediu al Ambasadei Republicii Moldova pe lângă UE la Bruxelles – Guvernul pregătește comisia de achiziții appeared first on Politik.