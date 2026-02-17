Mister pe Marte: substanțe chimice organice identificate de Roverul Curiosity sugerează că ar putea fi urme ale vieții
Realitatea.md, 17 februarie 2026 23:00
Roverul Curiosity al NASA a descoperit pe Marte molecule organice cu lanț lung, alcani, care ar putea fi urme chimice ale vieții străvechi. Cercetătorii susțin că aceste substanțe nu pot fi explicate doar prin procese naturale, sugerând că Marte ar fi putut găzdui forme de viață miliarde de ani în urmă, scrie antena3.ro. La aproape […] Articolul Mister pe Marte: substanțe chimice organice identificate de Roverul Curiosity sugerează că ar putea fi urme ale vieții apare prima dată în Realitatea.md.
• • •
Alte ştiri de Realitatea.md
Acum 30 minute
23:00
Mister pe Marte: substanțe chimice organice identificate de Roverul Curiosity sugerează că ar putea fi urme ale vieții # Realitatea.md
Roverul Curiosity al NASA a descoperit pe Marte molecule organice cu lanț lung, alcani, care ar putea fi urme chimice ale vieții străvechi. Cercetătorii susțin că aceste substanțe nu pot fi explicate doar prin procese naturale, sugerând că Marte ar fi putut găzdui forme de viață miliarde de ani în urmă, scrie antena3.ro. La aproape […] Articolul Mister pe Marte: substanțe chimice organice identificate de Roverul Curiosity sugerează că ar putea fi urme ale vieții apare prima dată în Realitatea.md.
Acum o oră
22:40
Franța a eliberat petrolierul Grinch suspectat că face parte din flota fantomă a Rusiei contra unei amenzi uriașe # Realitatea.md
Franța a eliberat marți, 17 februarie curent, petrolierul Grinch, suspectat că face parte din „flota fantomă” a Rusiei, destinată evitării sancțiunilor, după ce proprietarul său a plătit o amendă de câteva milioane de euro, au confirmat oficialii francezi, relatează adevărul.ro. Vasul este reținut de la sfârșitul lunii ianuarie în Golful Fos, în sudul Franței, după […] Articolul Franța a eliberat petrolierul Grinch suspectat că face parte din flota fantomă a Rusiei contra unei amenzi uriașe apare prima dată în Realitatea.md.
22:20
Prima zi de negocieri trilaterale pentru pacea în Ucraina s-a încheiat după șase ore, axându-se pe aspecte practice # Realitatea.md
Prima zi de discuții trilaterale dintre SUA, Ucraina și Rusia de la Geneva s-a încheiat după șase ore. Omul lui Zelenski, negociatorul principal Rustem Umerov, a scris pe X că „discuțiile s-au concentrat pe aspecte practice și pe mecanismele unor posibile soluții”, transmite antena3.ro. „Prima zi de negocieri trilaterale la Geneva s-a încheiat. După sesiunea […] Articolul Prima zi de negocieri trilaterale pentru pacea în Ucraina s-a încheiat după șase ore, axându-se pe aspecte practice apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 2 ore
21:50
O persoană cu dizabilități a fost ajutată de polițiștii din Cimișlia să traverseze în siguranță calea ferată. Momentul a avut loc în seara zilei de marți, 17 februarie, pe traseul național R-26, în localitatea Mihailovca, raionul Cimișlia. În timpul patrulării, echipajul MAI 9730 al Direcției patrulare SUD a Inspectoratului Național de Securitate Publică (INSP) a […] Articolul Polițiștii din Cimișlia au oferit sprijin unei persoane în scaun cu rotile apare prima dată în Realitatea.md.
21:30
Rusia a adoptat o lege care permite Serviciului de informații FSB să închidă internetul și rețelele mobile # Realitatea.md
Parlamentul Rusiei a adoptat marţi, 17 februarie curent, în procedură de urgenţă o lege care permite serviciului de informaţii interne FSB să ordone companiilor furnizoare întreruperea conexiunilor de internet şi mobile, informează Agerpres. Duma de Stat, camera inferioară a legislativului Federației Ruse, a trecut rapid prin a doua și a treia lectură a amendamentului respectiv […] Articolul Rusia a adoptat o lege care permite Serviciului de informații FSB să închidă internetul și rețelele mobile apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 4 ore
21:00
Pescuit ilegal pe râul Nistru: 20 de procese-verbale și amenzi de peste 12 mii de lei # Realitatea.md
Mai mulți pescari au fost prinși pescuind ilegal pe râul Nistru, în regiunea orașului Vadul lui Vodă. Acțiunile de control au fost inițiate de Inspectoratul pentru Protecția Mediului după apariția unei postări pe „Grupul Pescarilor de Nistru”, care semnala posibile abateri de la legislația de mediu. În acest context, pe parcursul săptămânii precedente, inspectorii de […] Articolul Pescuit ilegal pe râul Nistru: 20 de procese-verbale și amenzi de peste 12 mii de lei apare prima dată în Realitatea.md.
20:30
Timoșenko pregătește un recurs la CEDO după decizia instanței de apel. „Toți sunt în șoc” # Realitatea.md
Camera de Apel a Înaltei Curți Anticorupție a anulat pentru a doua oară decizia instanței de fond în dosarul liderului partidului „Batkivșcina”, Iulia Timoșenko. În acest context, politiciana a declarat că intenționează să își dovedească în mod consecvent nevinovăția atât în instanțele din Ucraina, cât și în cele internaționale. Informațiile au fost relatate de RBC-Ucraina, […] Articolul Timoșenko pregătește un recurs la CEDO după decizia instanței de apel. „Toți sunt în șoc” apare prima dată în Realitatea.md.
20:00
Punctele de trecere a frontierei Palanca și Tudora vor fi sistate începând cu ora 03:00 din cauza vremii # Realitatea.md
Începând cu ora 03:00, activitatea punctelor de trecere a frontierei Palanca și Tudora va fi sistată pentru toate categoriile de participanți la trafic, anunță Poliția Națională. Măsura a fost luată din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile și are scopul de a preveni situațiile de risc și de a asigura siguranța cetățenilor. Șoferii sunt îndemnați să evite […] Articolul Punctele de trecere a frontierei Palanca și Tudora vor fi sistate începând cu ora 03:00 din cauza vremii apare prima dată în Realitatea.md.
19:50
Trafic restricționat pe traseul Odesa-Reni: Autoritățile impun restricții pentru transportul de pasageri și marfă # Realitatea.md
Începând de miercuri, 18 februarie, ora 05:00, va fi restricționată circulația pentru autobuze, microbuze și toate tipurile de transport marfar pe traseul Odesa-Reni din Ucraina, din cauza condițiilor meteorologice dificile. Restricția se aplică pe sectorul de drum km 11+920 – km 308+000 și este instituită de autoritățile ucrainene pentru a preveni accidentele și situațiile de […] Articolul Trafic restricționat pe traseul Odesa-Reni: Autoritățile impun restricții pentru transportul de pasageri și marfă apare prima dată în Realitatea.md.
19:40
VIDEO Ion Ceban: Școlile din Chișinău vor activa online pe 18 februarie din cauza ninsorilor # Realitatea.md
Elevii din Chișinău vor învăța mâine, 18 februarie, în regim online. Anunțul a fost făcut de primarul Ion Ceban, în contextul codului portocaliu de de ninsori abundente. „Mâine elevii să învețe online și spunem asta de acum, seara, ca să cunoaștem și ca fiecare să-și programeze timpul. Am dispus ca angajații și persoanele care pot […] Articolul VIDEO Ion Ceban: Școlile din Chișinău vor activa online pe 18 februarie din cauza ninsorilor apare prima dată în Realitatea.md.
19:20
Șase din zece elevi recunosc că au copiat cel puțin o dată la teste, iar aproape unul din patru susține că profesorii le-au oferit răspunsurile în timpul evaluărilor. Barometrul școlar 2025, prezentat de Ministerul Educației și Cercetării (MEC), arată că practica copierii rămâne larg răspândită în școlile din Republica Moldova, transmite IPN. Totodată, studiul arată […] Articolul Copiatul rămâne larg răspândit în școlile din Moldova, arată Barometrul școlar 2025 apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
19:10
Incident în Polonia: Un moldovean a blocat trei vagoane cu petrol. Care ar fi motivul? # Realitatea.md
Un cetățean moldovean a fost reținut la stația feroviară Puławy din Polonia, după ce a acționat frâna de mână la mai multe vagoane ale unui tren de marfă, potrivit BANI.MD. Potrivit autorităților poloneze, tânărul în vârstă de 25 de ani a fost reținut luni, 16 februarie, iar dosarul este examinat de secția pentru cauze militare […] Articolul Incident în Polonia: Un moldovean a blocat trei vagoane cu petrol. Care ar fi motivul? apare prima dată în Realitatea.md.
18:50
Sprijin din SUA: Moldova va primi 130 de milioane de dolari pentru construcția liniei Strășeni-Gutinaș # Realitatea.md
Premierul Alexandru Munteanu a avut astăzi, 17 februarie, o întrevedere cu senatorii Congresului SUA în Republica Moldova, Jeanne Shaheen și Chris Coons. Oficialii au discutat despre parteneriatul bilateral, proiectele comune și contextul regional de securitate, anunțând totodată un sprijin de 130 de milioane de dolari pentru construcția liniei de transport a energiei electrice Strășeni-Gutinaș. Oficialul […] Articolul Sprijin din SUA: Moldova va primi 130 de milioane de dolari pentru construcția liniei Strășeni-Gutinaș apare prima dată în Realitatea.md.
18:20
VIDEO Senatoarea americană Jeanne Shaheen, declarație la Chișinău: Moldova se află într-o parte strategică a lumii # Realitatea.md
„Moldova se află într-o parte strategică a lumii”, afirmă senatoarea americană Jeanne Shaheen, aflată într-o vizită oficială la Chișinău. Oficiala de la Washington susține că administrația Trump înțelege importanța țării noastre, inclusiv în contextul războiului din Ucraina. Aflată într-o vizită oficială la Chișinău, senatoarea a vorbit despre presiunile Rusiei asupra Republicii Moldova, României și altor […] Articolul VIDEO Senatoarea americană Jeanne Shaheen, declarație la Chișinău: Moldova se află într-o parte strategică a lumii apare prima dată în Realitatea.md.
18:20
Circulația pe drumurile spre și dinspre frontieră ar putea fi restricționată din cauza vremii nefavorabile # Realitatea.md
Circulația pe drumurile spre și dinspre frontieră ar putea fi temporar limitată dacă acestea vor deveni impracticabile din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Anunțul a fost făcut de Serviciul Vamal, în contextul avertizărilor meteorologice anunțate pentru următoarea perioadă. Pentru a preveni incidentele și a asigura securitatea rutieră, circulația camioanelor de mare tonaj prin posturile vamale de frontieră […] Articolul Circulația pe drumurile spre și dinspre frontieră ar putea fi restricționată din cauza vremii nefavorabile apare prima dată în Realitatea.md.
18:00
Nicanor Ciochină, cercetat pentru tratament inuman asupra unei persoane, rămâne în arest preventiv încă 20 de zile # Realitatea.md
Fostului primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, cercetat pentru tortură, tratament inuman și degradant, i-a fost prelungit arestul preventiv cu 20 de zile. Decizia a fost luată astăzi, 17 februarie curent, de magistrații de la Judecătoria Buiucani. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM! Amintim că joi, 29 ianuarie 2026, Nicanor Ciochină a […] Articolul Nicanor Ciochină, cercetat pentru tratament inuman asupra unei persoane, rămâne în arest preventiv încă 20 de zile apare prima dată în Realitatea.md.
17:50
Fostul lider al Partidului Democrat din Moldova, Vladimir Plahotniuc, este învinuit într-o nouă cauză penală pentru confecționarea, deținerea și utilizarea actelor cu identitate falsă. Dosarul a fost intentat la 12 februarie 2026 de către Procuratura Anticorupție (PA), scrie Ziarul de Gardă. Potrivit procurorului Alexandru Cernei, dosarul a fost inițiat în baza actelor ridicate de anchetatorii […] Articolul Procuratura Anticorupție a deschis un nou dosar pe numele lui Vladimir Plahotniuc apare prima dată în Realitatea.md.
17:40
VIDEO Ceban, despre reforma APL: „Dacă nu o vor face voluntar, nu vor primi bani pentru dezvoltarea localităților” # Realitatea.md
Primarul capitalei, Ion Ceban, a vorbit din nou despre reforma APL, care a fost discutată astăzi la ședința Reuniunii Biroului Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei. „Am comunicat ferm în fața participanților, primarilor, dar și demnitarilor europeni despre situația actuală a reformei din administrația publică locală din Republica Moldova. Problema centrală este că, […] Articolul VIDEO Ceban, despre reforma APL: „Dacă nu o vor face voluntar, nu vor primi bani pentru dezvoltarea localităților” apare prima dată în Realitatea.md.
17:30
Cooperarea bilaterală și securitatea regională, discutate de Maia Sandu cu un grup de senatori americani # Realitatea.md
Președinta Maia Sandu s-a întâlnit astăzi, 17 februarie, cu o delegație a Senatului Statelor Unite ale Americii, condusă de senatoarea Jeanne Shaheen. Din delegație au făcut parte, de asemenea, senatorii Richard Blumenthal, Sheldon Whitehouse și Chris Coons. Discuțiile au vizat cooperarea bilaterală, situația din regiune și eforturile Republicii Moldova de a-și consolida reziliența și de […] Articolul Cooperarea bilaterală și securitatea regională, discutate de Maia Sandu cu un grup de senatori americani apare prima dată în Realitatea.md.
17:20
Muncă la distanță și lecții online! Ce măsuri a pregătit Guvernul, în caz de intemperii # Realitatea.md
După ce meteorologii au emis Codul Galben și Portocaliu de ninsori, lapoviță și vânt, Guvernul a emis un șir de măsuri, care vor fi întreprinse de instituțiile responsabile. ▪️ Ministerele, autoritățile administrative centrale și alte instituții, pentru decongestionarea traseelor în orele de vârf și diminuarea riscului de accidente, își vor modifica programul de muncă pentru […] Articolul Muncă la distanță și lecții online! Ce măsuri a pregătit Guvernul, în caz de intemperii apare prima dată în Realitatea.md.
17:20
Bacterii vechi de 5.000 de ani, descoperite într-o peșteră din România. Vor rezolva o mare problemă a Europei # Realitatea.md
Bacterii vechi de aproximativ 5.000 de ani, descoperite în Peștera de Gheață de la Scărișoara, s-au dovedit rezistente la antibiotice moderne, potrivit cercetătorilor citați de Euronews. Oamenii de știință au identificat tulpina Psychrobacter SC65A.3 într-un strat de gheață vechi de milenii. Analizele au arătat că bacteria este rezistentă la 10 antibiotice din 8 clase diferite […] Articolul Bacterii vechi de 5.000 de ani, descoperite într-o peșteră din România. Vor rezolva o mare problemă a Europei apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
17:10
Intervenții pe drumurile naționale: Peste 460 de tone de asfalt, folosite pentru plombarea gropilor # Realitatea.md
Peste 460 de tone de asfalt la rece au fost deja utilizate pentru plombarea gropilor pe drumurile publice naționale, anunță Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR). Totodată, drumarii au intervenit pe mai multe sectoare, printre care: M1, km 68 – sectorul Ialoveni; M1, km 46 – sectorul Nisporeni; M1, km 97-99, sectorul Chișinău; M3, km […] Articolul Intervenții pe drumurile naționale: Peste 460 de tone de asfalt, folosite pentru plombarea gropilor apare prima dată în Realitatea.md.
16:50
Locuri de parcare din Chișinău, blocate de automobile abandonate. Autoritățile iau măsuri # Realitatea.md
Mai multe automobile abandonate din sectorul Buiucani al capitalei au fost evacuate. Potrivit preturii sectorului, mașinile lăsate de izbeliște „ocupă locuri de parcare atât de necesare locuitorilor” orașului. Totodată, acestea afectează aspectul urban și deseori devin locuri de acumulare a deșeurilor. În aceste zile, în sector a fost evacuat benevol încă un automobil abandonat, în […] Articolul Locuri de parcare din Chișinău, blocate de automobile abandonate. Autoritățile iau măsuri apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
Premieră la Teatrul Național Eugene Ionesco: „Edmond” – o dramă intensă despre confruntarea cu sine # Realitatea.md
Teatrul Național „Eugène Ionesco” invită publicul la premiera spectacolului „Edmond”, de David Mamet, în regia lui Nicolae Neghin și Bogdan Bîtlan. Spectacolul, o dramă 18+, va fi prezentat sâmbătă, 21 februarie, de la ora 18:30, și duminică, 22 februarie, de la ora 17:30. Potrivit organizatorilor, piesa urmărește povestea unui om care, simțind că viața sa […] Articolul Premieră la Teatrul Național Eugene Ionesco: „Edmond” – o dramă intensă despre confruntarea cu sine apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
201 kilometri pătrați de teritoriu ocupați de trupele Rusia au fost recuperați de Armata Ucraina timp de patru zile, marcând cel mai rapid avans al forțelor ucrainene din ultimii doi ani și jumătate, potrivit Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), citat de Ukrainska Pravda. Suprafața recucerită este aproape egală cu câștigurile totale realizate de forțele ruse […] Articolul Cel mai rapid avans al armatei ucrainene: 201 km² recuperați în patru zile apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
Alertă meteo actualizată: Nordul scapă de intemperii, centrul sub cod galben de ninsori și vânt # Realitatea.md
Meteorologii au actualizat avertizarea meteo: astfel, în Nordul țării nu mai este pericol de intemperii, iar în centru a fost schimbat din cod portocaliu în cel galben. Avertizarea este valabilă miercuri, 18 februarie, între orele 02:00 și 20:00. „Cod Portocaliu: În zonele vizate, vor cădea precipitații puternice, predominant sub formă de ninsoare (20–35 l/m2). Cod […] Articolul Alertă meteo actualizată: Nordul scapă de intemperii, centrul sub cod galben de ninsori și vânt apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
Reparații pe drumurile din Chișinău: Serviciile municipale plombează gropile cu asfalt rece, până seara târziu # Realitatea.md
Serviciile municipale intervin astăzi, în măsura în care condițiile meteo permit, pentru înlăturarea avariilor apărute pe mai multe străzi din Chișinău. Potrivit Primăriei, lucrările se desfășoară în toate sectoarele capitalei, unde mai multe echipe acționează pe parcursul zilei și până seara târziu. Autoritățile precizează că intervențiile sunt efectuate cu asfalt rece, o soluție temporară recomandată […] Articolul Reparații pe drumurile din Chișinău: Serviciile municipale plombează gropile cu asfalt rece, până seara târziu apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
VIDEO Flăcări puternice într-o curte din sectorul Botanica. O mașină a fost cuprinsă de foc # Realitatea.md
O mașină a fost distrusă astăzi, 17 februarie, într-un incendiu izbucnit într-o curte de pe strada Varșovia din sectorul Botanica al Capitalei. Pentru stingerea focului a intervenit un echipaj de pompieri. Potrivit IGSU, victime nu au fost înregistrate. Toate circumstanțele urmează să fie stabilite de autorități. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de […] Articolul VIDEO Flăcări puternice într-o curte din sectorul Botanica. O mașină a fost cuprinsă de foc apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 12 ore
15:10
Oaspeți la Președinție! Maia Sandu a primit astăzi scrisorile de acreditare ale nouă noi ambasadori # Realitatea.md
Președinta Maia Sandu a primit astăzi, 17 februarie, scrisorile de acreditare din partea a nouă ambasadori agreați. Dintre aceștia, doar Kazuyuki Takeuch, noul șef al misiunii diplomatice japoneze, va avea reședința la Chișinău. Astfel, printre diplomații acreditați se numără: Shahnaz Gazi, ambasadorul agreat al Republicii Populare Bangladesh, cu reședința la București; Pericles Demetriou Stivaros, ambasadorul agreat […] Articolul Oaspeți la Președinție! Maia Sandu a primit astăzi scrisorile de acreditare ale nouă noi ambasadori apare prima dată în Realitatea.md.
15:00
Acuzații de terorism în Austria: atentat plănuit la concertele Taylor Swift din Viena, în 2024 # Realitatea.md
Procurorii din Austria au formulat acuzații de terorism împotriva unui tânăr de 21 de ani, despre care susțin că plănuia să comită un atac la unul dintre concertele susținute de Taylor Swift la Viena, în august 2024. Trei concerte din turneul „Eras” al artistei au fost anulate după ce autoritățile au avertizat asupra existenței unui […] Articolul Acuzații de terorism în Austria: atentat plănuit la concertele Taylor Swift din Viena, în 2024 apare prima dată în Realitatea.md.
14:50
Academicianul Mircea Dumitru a susținut la USM o lecție despre fundamentarea judecăților morale # Realitatea.md
Academicianul Mircea Dumitru, vicepreședinte al Academiei Română, a susținut la Universitatea de Stat din Moldova o lecție publică dedicată fundamentării judecății morale într-o societate marcată de polarizare și relativism. În deschiderea evenimentului, rectorul Igor Șarov a subliniat importanța prezenței invitatului, apreciindu-l drept o personalitate marcantă a filosofiei contemporane. În cadrul prelegerii, Mircea Dumitru a abordat […] Articolul Academicianul Mircea Dumitru a susținut la USM o lecție despre fundamentarea judecăților morale apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
În perioada 9-15 februarie 2026, în Republica Moldova au fost înregistrate 4.391 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare, majoritatea la copii, în scădere cu 12% față de săptămâna precedentă. Tot în această perioadă au fost raportate 228 de cazuri de gripă sezonieră, cu 19% mai puține comparativ cu săptămâna anterioară. Cele mai […] Articolul Gripa sezonieră și infecțiile respiratorii, în ușoară scădere. ANSP vine cu date apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
Cod galben și portocaliu de precipitații și vânt puternic în Moldova. Când intră în vigoare avertizarea? # Realitatea.md
Meteorologii au emis noi coduri galben și portocaliu de precipitații puternice și intensificări ale vântului în Republica Moldova. Avertizarea este valabilă miercuri, 18 februarie, între orele 02:00 și 20:00. „Cod Portocaliu: În zonele vizate, vor cădea precipitații puternice, predominant sub formă de ninsoare (20–35 l/m2). Cod Galben: În zonele menționate, va ninge însemnat cantitativ (7–19 […] Articolul Cod galben și portocaliu de precipitații și vânt puternic în Moldova. Când intră în vigoare avertizarea? apare prima dată în Realitatea.md.
14:10
Chișinău sub cod portocaliu de ninsori: Ion Ceban a discutat cu pretorii despre intervențiile în teren # Realitatea.md
Edilul Capitalei, Ion Ceban, anunță că, în contextul codului portocaliu de ninsori, lapoviță și vânt puternic emis de meteorologi, a avut astăzi, 17 februarie, o ședință cu executivul, pretorii și șefii direcțiilor și întreprinderilor municipale. În cadrul întâlnirii au discutat despre etapele de intervenție în teren și dislocarea grupurilor de muncitori. „Potrivit datelor de ultimă […] Articolul Chișinău sub cod portocaliu de ninsori: Ion Ceban a discutat cu pretorii despre intervențiile în teren apare prima dată în Realitatea.md.
14:00
Kulminski: Administrația Moldovei este așteptată în SUA. Întrevederea Sandu – Rubio a fost solicitată de americani # Realitatea.md
Întrevederea Maiei Sandu cu Marco Rubio la Munchen a fost inițiativa părții americane, conform ambasadorului moldovean la Washington Vlad Kulminski. Diplomatul a relatat la TV8 administrația Moldovei este așteptată la Casa Albă. Potrivit ambasadorului Kulminski, negocierile dintre Sandu și Rubio „vor ajuta la deschiderea unui nou capitol” în relațiile bilaterale dintre Moldova și SUA. Oficialul […] Articolul Kulminski: Administrația Moldovei este așteptată în SUA. Întrevederea Sandu – Rubio a fost solicitată de americani apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
Începând cu 16 februarie 2026 și până pe 25 iunie 2027, traficul rutier pe strada George Coșbuc, tronsonul cuprins între străzile Columna şi Alexandru cel Bun din Capitală, va fi suspendat. Măsura a fost luată ca urmare a lucrărilor de reconstrucție a imobilului și a necesității de a asigura protecția șantierului prin amenajarea unei îngrădiri provizorii […] Articolul Trafic rutier suspendat până pe 25 iunie 2027 pe o stradă din Chișinău. Motivul? apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
PN le cere procurorilor informații despre soarta cauzelor penale privind achizițiile de gaze, păcură și energie # Realitatea.md
Fracțiunea parlamentară „Partidul Nostru” a transmis un demers oficial către Procuratura Generală și Procuratura Anticorupție, solicitând informații despre soarta cauzelor penale privind achiziția gazelor naturale, păcurii și alte contracte energetice pentru perioada 2021–2025. Vicepreședinta fracțiunii, Elena Grițco, a declarat în cadrul unui briefing de presă că oamenii vor răspunsuri clare și responsabilitate pentru scumpirile facturilor […] Articolul PN le cere procurorilor informații despre soarta cauzelor penale privind achizițiile de gaze, păcură și energie apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
Promo-LEX: La alegerile din 2025, s-au cheltuit 400.000 de lei pentru discurs de ură, dar s-au plătit amenzi de 142.000 # Realitatea.md
La alegerile din 2025, au fost înregistrate 521 de cazuri când discursul de ură era utilizat în context electoral, conform Promo-LEX. Reprezentanții organizației non-guvernamentale susțin că majoritatea mesajelor de acest gen sunt transmise pe Facebook, TikTok și Telegram, iar autoritățile întreprind au „răspuns insuficient”. Pentru răspândirea a 68 de mesaje de ură, unele formațiuni politice […] Articolul Promo-LEX: La alegerile din 2025, s-au cheltuit 400.000 de lei pentru discurs de ură, dar s-au plătit amenzi de 142.000 apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
Telegram va fi blocat în întreaga Rusie începând cu 1 aprilie, anunță presa pro-Kremlin # Realitatea.md
Presa rusă transmite, pe baza informațiilor de pe canalul pro-Kremlin Baza, că platforma de mesagerie Telegram va fi blocată în întreaga Rusie începând cu 1 aprilie. Conform surselor, Roskomnadzor va aplica o blocare totală a aplicației, similară cu măsurile luate anterior împotriva Instagram și Facebook. Măsura va afecta întreaga Rusie, iar aplicația nu va putea […] Articolul Telegram va fi blocat în întreaga Rusie începând cu 1 aprilie, anunță presa pro-Kremlin apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
Dodon reacționează: Este sau nu lipsa declarațiilor lui Plahotniuc un „cadou” aniversar # Realitatea.md
Fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, învinuit în dosarul „kuliok”, s-a prezentat la ședința de judecată din 17 februarie. În declarațiile oferite jurnaliștilor, acesta a afirmat că nu se teme de eventualele declarații ale lui Vlad Plahotniuc. „Eu dacă mă temeam de Plahotniuc, Maia Sandu nu era prim-ministru în 2019. Credeți-mă sincer. În 2019, […] Articolul Dodon reacționează: Este sau nu lipsa declarațiilor lui Plahotniuc un „cadou” aniversar apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
Unde se prepară cele mai ieftine și cele mai scumpe clătite. Republica Moldova, printre țările cu costuri mai ridicate # Realitatea.md
Prepararea clătitelor costă cel mai puțin în Etiopia și cel mai mult în Coreea de Sud, arată un studiu realizat de compania de consultanță Strategy Partners, publicat în ajunul sărbătorii Maslenița. Analiza compară prețurile ingredientelor necesare pentru o rețetă standard în mai multe țări, iar Rusia și Belarus se situează la mijlocul clasamentului, scrie Bani.md. […] Articolul Unde se prepară cele mai ieftine și cele mai scumpe clătite. Republica Moldova, printre țările cu costuri mai ridicate apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
Tânăr prins și pus la pământ de polițiști pentru escrocherii online: Comanda telefoane folosind datele altor persoane # Realitatea.md
Un tânăr de 26 de ani din Nisporeni, suspectat că a participat la mai multe escrocherii, a fost reținut în flagrant de polițiștii Capitalei. Bărbatul și complicii săi comandau telefoane mobile online, folosind datele personale ale altor persoane. Sesizarea a fost făcută de reprezentanții unei companii de telecomunicații, care au semnalat tentative repetate de obținere […] Articolul Tânăr prins și pus la pământ de polițiști pentru escrocherii online: Comanda telefoane folosind datele altor persoane apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
Atenție, turiști! Controale drastice la frontieră: cum vor fi afectați călătorii în următoarele luni # Realitatea.md
Ministerul de Interne al Germaniei va prelungi controalele temporare la frontieră cu încă șase luni, acestea fiind considerate necesare în lipsa unei politici europene funcționale privind migrația. Controalele aleatorii, introduse în septembrie 2024, vor rămâne în vigoare cel puțin până la mijlocul lunii septembrie 2026, după ce au fost deja prelungite de două ori, a […] Articolul Atenție, turiști! Controale drastice la frontieră: cum vor fi afectați călătorii în următoarele luni apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
Reprezentantul Osetiei de Sud la Tiraspol a fost interzis în Moldova pentru o perioadă de 5 ani # Realitatea.md
Vitali Iancovskii, reprezentantul așa-numitei republici Osetia de Sud în regiunea transnistreană, nu a fost lăsat recent să intre pe teritoriul Republicii Moldova și a primit o interdicție valabilă pentru cinci ani. Contactați de IPN, reprezentanții Poliției de Frontieră au declarat că în urma verificărilor efectuate, Vitali Iancovskii a fost declarat persoană indezirabilă pe teritoriul Republicii […] Articolul Reprezentantul Osetiei de Sud la Tiraspol a fost interzis în Moldova pentru o perioadă de 5 ani apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
Moratoriu pentru tinerii care nu și-au perfectat actele înainte de majorat. Nu vor deveni apatrizi până în 2028 # Realitatea.md
Tinerii care nu și-au perfectat actele de identitate până la 18 ani ar putea beneficia de un moratoriu timp de doi ani. Partidul „Acțiune și Solidaritate” a înregistrat un proiect în Parlament, în care stipulează că persoanele respective nu vor fi supuse procedurii de recunoaștere a cetățeniei până pe 1 ianuarie 2028. Dacă vor fi […] Articolul Moratoriu pentru tinerii care nu și-au perfectat actele înainte de majorat. Nu vor deveni apatrizi până în 2028 apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
Reforma APL, în dezbateri la RealitateaTV! Viorel Furdui și Alexandru Bujorean, invitați la emisiunea Rezoomat # Realitatea.md
În această seară, de la ora 20:00, vă invităm să urmăriți o nouă ediție a emisiunii „Rezoomat”, moderată de jurnalista Ileana Pîrgaru. Invitații ediției sunt directorul executiv al Congresului Autorităților Publice Locale (CALM), Viorel Furdui și primarul orașului Leova, Alexandru Bujorean. În timpul emisiunii vor fi analizate cele mai importante subiecte de actualitate printre care: […] Articolul Reforma APL, în dezbateri la RealitateaTV! Viorel Furdui și Alexandru Bujorean, invitați la emisiunea Rezoomat apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
Dosarul „Midas”: SAP cere arestarea fostului ministru ucrainean al Energiei, Gherman Galușcenko # Realitatea.md
Procuratura Specializată Anticorupție din Ucraina (SAP) a solicitat luni, 17 februarie, plasarea fostului ministru al Energiei, Gherman Galușcenko, în arest preventiv, cu posibilitatea eliberării pe cauțiune de ordinul mai multor milioane de dolari, potrivit informațiilor publicate de RBC-Ucraina. Solicitarea procurorilor survine după ce, în noaptea de 15 februarie, SAP și Biroul Național Anticorupție al Ucrainei […] Articolul Dosarul „Midas”: SAP cere arestarea fostului ministru ucrainean al Energiei, Gherman Galușcenko apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
FOTO, VIDEO cu o mașină care s-a prăbușit în Lacul Ghidighici. IGSU: Recuperarea este momentan imposibilă # Realitatea.md
Un autovehicul s-a prăbușit luni seara, 16 februarie, sub gheața Lacului Ghidighici. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), un cameraman amator care filma cu drona deasupra lacului a observat, la aproximativ 200 de metri de mal, autoturismul scufundat sub stratul de gheață și a alertat serviciile de urgență. „În dimineața zilei de astăzi, […] Articolul FOTO, VIDEO cu o mașină care s-a prăbușit în Lacul Ghidighici. IGSU: Recuperarea este momentan imposibilă apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Apă mai scumpă la Comrat: majorare de până la 73% pentru populație. ANRE a aprobat noile tarife # Realitatea.md
Locuitorii municipiului Comrat vor plăti facturi mai mari la apă, după ce Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat noi tarife pentru serviciile prestate de ÎM „Su-Canal”, operatorul local de apă și canalizare, transmite Bani.md. Cel mai mare impact îl vor simți consumatorii casnici la apa tehnologică. Noul tarif va fi de 31,09 […] Articolul Apă mai scumpă la Comrat: majorare de până la 73% pentru populație. ANRE a aprobat noile tarife apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Noi detalii despre incendiul din Sîngerei: Flăcările au izbucnit de două ori în aceeași locuință, la trei ore diferență # Realitatea.md
Proprietarul unei locuințe din orașul Sîngerei, care a suferit arsuri grave în urma unui incendiu izbucnit luni seara, 16 februarie, se află internat în stare gravă, dar stabilă. Potrivit IGSU, două incendii au izbucnit în aceeași locuință, la un interval de trei ore. La fața locului au intervenit patru echipaje de pompieri și salvatori pentru […] Articolul Noi detalii despre incendiul din Sîngerei: Flăcările au izbucnit de două ori în aceeași locuință, la trei ore diferență apare prima dată în Realitatea.md.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.