Trafic restricționat pe traseul Odesa-Reni: Autoritățile impun restricții pentru transportul de pasageri și marfă

15:00

Procurorii din Austria au formulat acuzații de terorism împotriva unui tânăr de 21 de ani, despre care susțin că plănuia să comită un atac la unul dintre concertele susținute de Taylor Swift la Viena, în august 2024. Trei concerte din turneul „Eras" al artistei au fost anulate după ce autoritățile au avertizat asupra existenței unui