PN le cere procurorilor informații despre soarta cauzelor penale privind achizițiile de gaze, păcură și energie
Realitatea.md, 17 februarie 2026 13:30
Fracțiunea parlamentară „Partidul Nostru” a transmis un demers oficial către Procuratura Generală și Procuratura Anticorupție, solicitând informații despre soarta cauzelor penale privind achiziția gazelor naturale, păcurii și alte contracte energetice pentru perioada 2021–2025. Vicepreședinta fracțiunii, Elena Grițco, a declarat în cadrul unui briefing de presă că oamenii vor răspunsuri clare și responsabilitate pentru scumpirile facturilor […] Articolul PN le cere procurorilor informații despre soarta cauzelor penale privind achizițiile de gaze, păcură și energie apare prima dată în Realitatea.md.
• • •
Alte ştiri de Realitatea.md
Acum 30 minute
13:30
Începând cu 16 februarie 2026 și până pe 25 iunie 2027, traficul rutier pe strada George Coșbuc, tronsonul cuprins între străzile Columna şi Alexandru cel Bun din Capitală, va fi suspendat. Măsura a fost luată ca urmare a lucrărilor de reconstrucție a imobilului și a necesității de a asigura protecția șantierului prin amenajarea unei îngrădiri provizorii […] Articolul Trafic rutier suspendat până pe 25 iunie 2027 pe o stradă din Chișinău. Motivul? apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
PN le cere procurorilor informații despre soarta cauzelor penale privind achizițiile de gaze, păcură și energie # Realitatea.md
Fracțiunea parlamentară „Partidul Nostru” a transmis un demers oficial către Procuratura Generală și Procuratura Anticorupție, solicitând informații despre soarta cauzelor penale privind achiziția gazelor naturale, păcurii și alte contracte energetice pentru perioada 2021–2025. Vicepreședinta fracțiunii, Elena Grițco, a declarat în cadrul unui briefing de presă că oamenii vor răspunsuri clare și responsabilitate pentru scumpirile facturilor […] Articolul PN le cere procurorilor informații despre soarta cauzelor penale privind achizițiile de gaze, păcură și energie apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
Promo-LEX: La alegerile din 2025, s-au cheltuit 400.000 de lei pentru discurs de ură, dar s-au plătit amenzi de 142.000 # Realitatea.md
La alegerile din 2025, au fost înregistrate 521 de cazuri când discursul de ură era utilizat în context electoral, conform Promo-LEX. Reprezentanții organizației non-guvernamentale susțin că majoritatea mesajelor de acest gen sunt transmise pe Facebook, TikTok și Telegram, iar autoritățile întreprind au „răspuns insuficient”. Pentru răspândirea a 68 de mesaje de ură, unele formațiuni politice […] Articolul Promo-LEX: La alegerile din 2025, s-au cheltuit 400.000 de lei pentru discurs de ură, dar s-au plătit amenzi de 142.000 apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
Telegram va fi blocat în întreaga Rusie începând cu 1 aprilie, anunță presa pro-Kremlin # Realitatea.md
Presa rusă transmite, pe baza informațiilor de pe canalul pro-Kremlin Baza, că platforma de mesagerie Telegram va fi blocată în întreaga Rusie începând cu 1 aprilie. Conform surselor, Roskomnadzor va aplica o blocare totală a aplicației, similară cu măsurile luate anterior împotriva Instagram și Facebook. Măsura va afecta întreaga Rusie, iar aplicația nu va putea […] Articolul Telegram va fi blocat în întreaga Rusie începând cu 1 aprilie, anunță presa pro-Kremlin apare prima dată în Realitatea.md.
Acum o oră
13:20
Dodon reacționează: Este sau nu lipsa declarațiilor lui Plahotniuc un „cadou” aniversar # Realitatea.md
Fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, învinuit în dosarul „kuliok”, s-a prezentat la ședința de judecată din 17 februarie. În declarațiile oferite jurnaliștilor, acesta a afirmat că nu se teme de eventualele declarații ale lui Vlad Plahotniuc. „Eu dacă mă temeam de Plahotniuc, Maia Sandu nu era prim-ministru în 2019. Credeți-mă sincer. În 2019, […] Articolul Dodon reacționează: Este sau nu lipsa declarațiilor lui Plahotniuc un „cadou” aniversar apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
Unde se prepară cele mai ieftine și cele mai scumpe clătite. Republica Moldova, printre țările cu costuri mai ridicate # Realitatea.md
Prepararea clătitelor costă cel mai puțin în Etiopia și cel mai mult în Coreea de Sud, arată un studiu realizat de compania de consultanță Strategy Partners, publicat în ajunul sărbătorii Maslenița. Analiza compară prețurile ingredientelor necesare pentru o rețetă standard în mai multe țări, iar Rusia și Belarus se situează la mijlocul clasamentului, scrie Bani.md. […] Articolul Unde se prepară cele mai ieftine și cele mai scumpe clătite. Republica Moldova, printre țările cu costuri mai ridicate apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
Tânăr prins și pus la pământ de polițiști pentru escrocherii online: Comanda telefoane folosind datele altor persoane # Realitatea.md
Un tânăr de 26 de ani din Nisporeni, suspectat că a participat la mai multe escrocherii, a fost reținut în flagrant de polițiștii Capitalei. Bărbatul și complicii săi comandau telefoane mobile online, folosind datele personale ale altor persoane. Sesizarea a fost făcută de reprezentanții unei companii de telecomunicații, care au semnalat tentative repetate de obținere […] Articolul Tânăr prins și pus la pământ de polițiști pentru escrocherii online: Comanda telefoane folosind datele altor persoane apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
Atenție, turiști! Controale drastice la frontieră: cum vor fi afectați călătorii în următoarele luni # Realitatea.md
Ministerul de Interne al Germaniei va prelungi controalele temporare la frontieră cu încă șase luni, acestea fiind considerate necesare în lipsa unei politici europene funcționale privind migrația. Controalele aleatorii, introduse în septembrie 2024, vor rămâne în vigoare cel puțin până la mijlocul lunii septembrie 2026, după ce au fost deja prelungite de două ori, a […] Articolul Atenție, turiști! Controale drastice la frontieră: cum vor fi afectați călătorii în următoarele luni apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
Reprezentantul Osetiei de Sud la Tiraspol a fost interzis în Moldova pentru o perioadă de 5 ani # Realitatea.md
Vitali Iancovskii, reprezentantul așa-numitei republici Osetia de Sud în regiunea transnistreană, nu a fost lăsat recent să intre pe teritoriul Republicii Moldova și a primit o interdicție valabilă pentru cinci ani. Contactați de IPN, reprezentanții Poliției de Frontieră au declarat că în urma verificărilor efectuate, Vitali Iancovskii a fost declarat persoană indezirabilă pe teritoriul Republicii […] Articolul Reprezentantul Osetiei de Sud la Tiraspol a fost interzis în Moldova pentru o perioadă de 5 ani apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
Moratoriu pentru tinerii care nu și-au perfectat actele înainte de majorat. Nu vor deveni apatrizi până în 2028 # Realitatea.md
Tinerii care nu și-au perfectat actele de identitate până la 18 ani ar putea beneficia de un moratoriu timp de doi ani. Partidul „Acțiune și Solidaritate” a înregistrat un proiect în Parlament, în care stipulează că persoanele respective nu vor fi supuse procedurii de recunoaștere a cetățeniei până pe 1 ianuarie 2028. Dacă vor fi […] Articolul Moratoriu pentru tinerii care nu și-au perfectat actele înainte de majorat. Nu vor deveni apatrizi până în 2028 apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 2 ore
12:50
Reforma APL, în dezbateri la RealitateaTV! Viorel Furdui și Alexandru Bujorean, invitați la emisiunea Rezoomat # Realitatea.md
În această seară, de la ora 20:00, vă invităm să urmăriți o nouă ediție a emisiunii „Rezoomat”, moderată de jurnalista Ileana Pîrgaru. Invitații ediției sunt directorul executiv al Congresului Autorităților Publice Locale (CALM), Viorel Furdui și primarul orașului Leova, Alexandru Bujorean. În timpul emisiunii vor fi analizate cele mai importante subiecte de actualitate printre care: […] Articolul Reforma APL, în dezbateri la RealitateaTV! Viorel Furdui și Alexandru Bujorean, invitați la emisiunea Rezoomat apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
Dosarul „Midas”: SAP cere arestarea fostului ministru ucrainean al Energiei, Gherman Galușcenko # Realitatea.md
Procuratura Specializată Anticorupție din Ucraina (SAP) a solicitat luni, 17 februarie, plasarea fostului ministru al Energiei, Gherman Galușcenko, în arest preventiv, cu posibilitatea eliberării pe cauțiune de ordinul mai multor milioane de dolari, potrivit informațiilor publicate de RBC-Ucraina. Solicitarea procurorilor survine după ce, în noaptea de 15 februarie, SAP și Biroul Național Anticorupție al Ucrainei […] Articolul Dosarul „Midas”: SAP cere arestarea fostului ministru ucrainean al Energiei, Gherman Galușcenko apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
FOTO, VIDEO cu o mașină care s-a prăbușit în Lacul Ghidighici. IGSU: Recuperarea este momentan imposibilă # Realitatea.md
Un autovehicul s-a prăbușit luni seara, 16 februarie, sub gheața Lacului Ghidighici. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), un cameraman amator care filma cu drona deasupra lacului a observat, la aproximativ 200 de metri de mal, autoturismul scufundat sub stratul de gheață și a alertat serviciile de urgență. „În dimineața zilei de astăzi, […] Articolul FOTO, VIDEO cu o mașină care s-a prăbușit în Lacul Ghidighici. IGSU: Recuperarea este momentan imposibilă apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Apă mai scumpă la Comrat: majorare de până la 73% pentru populație. ANRE a aprobat noile tarife # Realitatea.md
Locuitorii municipiului Comrat vor plăti facturi mai mari la apă, după ce Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat noi tarife pentru serviciile prestate de ÎM „Su-Canal”, operatorul local de apă și canalizare, transmite Bani.md. Cel mai mare impact îl vor simți consumatorii casnici la apa tehnologică. Noul tarif va fi de 31,09 […] Articolul Apă mai scumpă la Comrat: majorare de până la 73% pentru populație. ANRE a aprobat noile tarife apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Noi detalii despre incendiul din Sîngerei: Flăcările au izbucnit de două ori în aceeași locuință, la trei ore diferență # Realitatea.md
Proprietarul unei locuințe din orașul Sîngerei, care a suferit arsuri grave în urma unui incendiu izbucnit luni seara, 16 februarie, se află internat în stare gravă, dar stabilă. Potrivit IGSU, două incendii au izbucnit în aceeași locuință, la un interval de trei ore. La fața locului au intervenit patru echipaje de pompieri și salvatori pentru […] Articolul Noi detalii despre incendiul din Sîngerei: Flăcările au izbucnit de două ori în aceeași locuință, la trei ore diferență apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
La un pas de tragedie! Un bebeluș de trei săptămâni a fost internat în reanimare după ce a suferit într-un incendiu # Realitatea.md
Un bebeluș de trei săptămâni a fost internat în reanimare, după ce a suferit într-un incendiu. Totul s-a întâmplat pe 16 februarie, la Bender, regiunea transnistreană. Maturii au pus o scurtă la uscat pe un scaun, alături de un reșou electric. Părinții și micuțul se aflau în altă cameră și au simțit mirosul de fum. […] Articolul La un pas de tragedie! Un bebeluș de trei săptămâni a fost internat în reanimare după ce a suferit într-un incendiu apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 4 ore
11:50
Peste 16 mii de solicitări la ambulanță într-o săptămână: Zeci de cazuri de combustii și mușcături de animale # Realitatea.md
În perioada 9–15 februarie 2026, medicii de pe ambulanță au intervenit în 62 de cazuri provocate de agenți fizici, chimici sau de mediu: 25 de persoane au suferit combustii, 23 au fost mușcate de animale, 8 au suferit hipotermie și 4 degerături. În total, ambulanța a fost solicitată de 16.465 de persoane. Totodată, în această perioadă […] Articolul Peste 16 mii de solicitări la ambulanță într-o săptămână: Zeci de cazuri de combustii și mușcături de animale apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
O femeie, tamponată de trotinetă în centrul Chișinăului. A fost necesară intervenția ambulanței # Realitatea.md
O femeie a fost tamponată pe trotinetă în centrul Chișinăului. Incidentul a avut loc pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt. Persoana a fost observată de carabinieri. Ea se simțea rău și a fost relatată că pe mijlocul de transport care a lovit-o se aflau alte două femei. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul […] Articolul O femeie, tamponată de trotinetă în centrul Chișinăului. A fost necesară intervenția ambulanței apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
VIDEO Foc de drone asupra Ucrainei: ce regiuni au fost vizate și câte victime au fost # Realitatea.md
Rusia a lansat un nou atac masiv asupra infrastructurii ucrainene, vizând mai multe regiuni din Ucraina, potrivit informațiilor transmise de autorități. În regiunea Odesa, patru persoane au fost rănite în urma atacurilor. Mai multe clădiri au fost afectate, inclusiv o benzinărie, iar pagubele au fost raportate în mai multe zone ale orașului. Autoritățile au anunțat […] Articolul VIDEO Foc de drone asupra Ucrainei: ce regiuni au fost vizate și câte victime au fost apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
Peste 100 de primării vor bani pentru creșe. Guvernul anunță cele mai mari investiții din ultimii ani # Realitatea.md
Tot mai multe primării din Republica Moldova caută soluții pentru extinderea locurilor la creșe, iar interesul pentru programul guvernamental dedicat acestui domeniu este în creștere. În total, 102 autorități publice locale s-au înscris pentru finanțare în cadrul celei de-a treia ediții a Programului național „Părinți angajați – copii la creșe”. Potrivit Guvernului, investițiile planificate pentru […] Articolul Peste 100 de primării vor bani pentru creșe. Guvernul anunță cele mai mari investiții din ultimii ani apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
VIDEO O mașină descoperită la fundul lacului Ghidighici. IGSU anunță dacă sunt victime # Realitatea.md
Un automobil a fost descoperit în mijlocul lacului Ghidighici cu ajutorul unei drone. Imaginile video au fost publicate pe rețelele de socializare. Contactată de Realitatea.md, purtătoarea de cuvânt a IGSU, Liliana Pușcașu, a declarat că salvatorii se află la fața locului și că în mașină nu se afla nicio persoană. Vom reveni cu detalii. Articolul VIDEO O mașină descoperită la fundul lacului Ghidighici. IGSU anunță dacă sunt victime apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
Exploziile de la Soroca: Ministerul Apărării precizează dacă a fost sau nu violat spațiul aerian al Moldovei # Realitatea.md
Localnicii din raionul Soroca au observat pe cer dronele care erau interceptate de trupele ucrainene. Reprezentanții Ministerului Apărării au comunicat pentru Realitatea că spațiul aerian al țării noastre nu a fost survolat ilegal. Conform militarilor, în înregistrările video apărute în spațiul public se văd aparatele de zbor care se deplasează deasupra teritoriului Ucrainei. Informațiile au […] Articolul Exploziile de la Soroca: Ministerul Apărării precizează dacă a fost sau nu violat spațiul aerian al Moldovei apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
Ecoul războiului din Ucraina? VIDEO cu explozii pe cer și bubuituri în raionul Soroca # Realitatea.md
O cameră de luat vederi, instalată pe o casă din Nimereuca, raionul Soroca, a surprins mai multe bule de foc pe cer. S-au auzit și explozii în regiune. Înregistrarea video a fost făcută în dimineața de 17 februarie și transmisă la adresa redacției Realitatea. Martorii consideră că deflagrațiile se puteau produse în stânga Nistrului. Pentru […] Articolul Ecoul războiului din Ucraina? VIDEO cu explozii pe cer și bubuituri în raionul Soroca apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
Razie antidrog într-un local din capitală: Organizatorii evenimentului au venit cu o reacție # Realitatea.md
În noaptea de 13 spre 14 februarie, poliția a efectuat razii antidrog într-un local de agrement din capitală și a anunțat că peste 100 de persoane au fost verificate și ridicată marijuana, PVP (sare), hașiș, ecstasy și cocaină. ”Polițiștii, cu suportul colegilor din BPDS „Fulger” au intervenit prompt, iar o parte dintre persoanele prezente au […] Articolul Razie antidrog într-un local din capitală: Organizatorii evenimentului au venit cu o reacție apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
Vin exportat ilegal în SUA sub marca unui brand francez. Poliția de Frontieră a deconspirat o schemă de circa 5 milioane de lei # Realitatea.md
Poliția de Frontieră, în comun cu procurorii PCCOCS, anunță că a deconspirat o schemă de încălcare a drepturilor de autor, prin exportul în Statele Unite ale Americii a unor vinuri care purtau denumirea unei mărci franceze protejate internațional. Valoarea mărfii este estimată la aproximativ 5 milioane de lei. Potrivit anchetatorilor, o companie din Republica Moldova […] Articolul Vin exportat ilegal în SUA sub marca unui brand francez. Poliția de Frontieră a deconspirat o schemă de circa 5 milioane de lei apare prima dată în Realitatea.md.
10:10
Dosarul „kuliok”: Plahotniuc îi face cadou lui Dodon, la aniversare? A refuzat să depună declarații la CSJ # Realitatea.md
Vlad Plahotniuc a refuzat să depună declarații în dosarul „kuliok”. Fostul lider democrat a fost forțat la Curtea Supremă de Justiție pe 17 februarie. Deși jurnaliștii au încercat să îl abordeze și să îl întrebe ce era în pachetul negru cu calendar, pe care le-a transmis lui Igor Dodon. Apărarea susține că Plahotniuc nu a […] Articolul Dosarul „kuliok”: Plahotniuc îi face cadou lui Dodon, la aniversare? A refuzat să depună declarații la CSJ apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
Toți consumatorii rămași fără lumină din cauza chiciurei, reconectați la energia electrică. Avertismentul Ministerului Energiei # Realitatea.md
Toți consumatorii care au rămas fără energie electrică în urma chiciurii din noaptea de 15 spre 16 februarie au fost reconectați la rețea pe parcursul zilei de ieri, potrivit datelor prezentate de operatorii de distribuție, anunță Ministerul Energiei. Autoritățile atrag atenția că, în contextul avertizării meteo severe valabile pentru seara zilei de marți și pentru […] Articolul Toți consumatorii rămași fără lumină din cauza chiciurei, reconectați la energia electrică. Avertismentul Ministerului Energiei apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
09:40
LIVE pe rlive.md: Vlad Plahotniuc, așteptat să fie adus forțat la CSJ, pentru a face declarații în dosarul „kuliok” # Realitatea.md
Vlad Plahotniuc este așteptat să fie adus forțat în fața instanței. Fostul lider democrat ar urma să fie audiat ca martor în dosarul „kuliok”. Anterior, avocații au cerut amânarea ședinței la care trebuie să fie audiat Plahotniuc. Aceștia invocau starea de sănătate a lui, dar nu au fost prezentate acte prin care medicii de la […] Articolul LIVE pe rlive.md: Vlad Plahotniuc, așteptat să fie adus forțat la CSJ, pentru a face declarații în dosarul „kuliok” apare prima dată în Realitatea.md.
09:30
Dmitri Constantinov, căutat după condamnarea la 12 ani de închisoare, cere justiție independentă # Realitatea.md
Fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, dat în urmărire după ce a fost condamnat la 12 ani de închisoare de Judecătoria Comrat, califică decizia instanței drept una „nedreaptă” și cere reevaluarea independentă a dosarului, transmite IPN. Sentința a fost pronunțată pe 26 decembrie 2025 într-un dosar de abuz de putere, în care […] Articolul Dmitri Constantinov, căutat după condamnarea la 12 ani de închisoare, cere justiție independentă apare prima dată în Realitatea.md.
09:10
Bilete gratuite la sanatoriu. Câte vor fi acordate în 2026 și cine le poate solicita # Realitatea.md
Mii de bilete gratuite pentru tratament balneosanatorial vor fi acordate în acest an de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Casa Națională de Asigurări Sociale. O parte dintre acestea este destinată veteranilor și persoanelor cu dizabilități dobândite în urma războiului, dar și pensionarilor sau persoanelor cu dizabilități severe ori accentuate care nu sunt angajate în […] Articolul Bilete gratuite la sanatoriu. Câte vor fi acordate în 2026 și cine le poate solicita apare prima dată în Realitatea.md.
09:00
În noaptea de luni spre marți, mai multe zone din Rusia au fost afectate de atacuri cu drone. Conform autorităților locale, canalelor Telegram și grupurilor de monitorizare, atacurile au provocat un incendiu major la rafinăria de petrol Ilski din Krasnodar Krai. Rafinăria, care aprovizionează cu combustibil trupele ruse, prelucrează 6,42 milioane de tone de petrol […] Articolul Atacuri nocturne cu drone în Rusia provoacă pagube la o rafinărie apare prima dată în Realitatea.md.
08:30
VIDEO Incendiu puternic la Sângerei: o casă și o construcție auxiliară, cuprinse de flăcări. Un bărbat a suferit arsuri # Realitatea.md
Un incendiu puternic a izbucnit luni seară în orașul Sângerei, unde o gospodărie a fost cuprinsă de flăcări. La fața locului au intervenit pompierii pentru localizarea și lichidarea focului. Potrivit informațiilor oferite de ofițerul de presă al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, incendiul a fost localizat la ora 19:31. Flăcările au distrus în totalitate […] Articolul VIDEO Incendiu puternic la Sângerei: o casă și o construcție auxiliară, cuprinse de flăcări. Un bărbat a suferit arsuri apare prima dată în Realitatea.md.
08:10
Cel puțin două persoane și-au pierdut viața, iar alte trei au fost rănite după ce un bărbat înarmat a deschis focul într-un patinoar din Pawtucket, în statul american Rhode Island unde se desfășura un meci de hochei, au informat autoritățile locale. „Avem trei persoane decedate”, inclusiv suspectul, a declarat şefa poliţiei din Pawtucket, Tina Goncalves, într-o […] Articolul Focuri de armă la un meci de hochei în SUA: Doi morți și trei răniți apare prima dată în Realitatea.md.
08:00
Donald Trump pune presiune pe Ucraina să „negocieze rapid”. Astăzi începe o nouă rundă de discuții cu Rusia, la Geneva # Realitatea.md
O delegație ucraineană a plecat luni spre Geneva pentru o nouă rundă de negocieri mediate de Statele Unite cu oficiali ruși, cu doar câteva zile înainte de împlinirea a patru ani de la începutul invaziei rusești pe scară largă în Ucraina, relatează Associated Press. Președintele american Donald Trump a declarat, în timpul zborului de întoarcere […] Articolul Donald Trump pune presiune pe Ucraina să „negocieze rapid”. Astăzi începe o nouă rundă de discuții cu Rusia, la Geneva apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
07:50
Horoscopul zilei de 17 februarie 2026. Racii se pregătesc să facă o schimbare importantă în carieră # Realitatea.md
Horoscopul zilei de 17 februarie 2026 aduce o energie specială, care te îndeamnă să găsești balansul perfect între inițiativă și reflecție. Vibrațiile cosmice îți oferă claritatea necesară pentru a decide ce merită continuat și ce capitole trebuie încheiate. Berbec (21 martie – 19 aprilie) Entuziasmul tău este la cote maxime, iar energia pe care o […] Articolul Horoscopul zilei de 17 februarie 2026. Racii se pregătesc să facă o schimbare importantă în carieră apare prima dată în Realitatea.md.
07:40
În această dimineață, circulația pe drumurile publice naționale se desfășoară în condiții de iarnă. Despre acest lucru menționează Administraţia Națională a Drumurilor. Pe parcursul nopții, echipele de intervenție au patrulat și monitorizat toate sectoarele de drum, intervenind acolo unde a fost necesar. Pe sectoarele Sănătăuca și Soroca, drumarii au efectuat lucrări de combatere a lunecușului, […] Articolul La această oră se circulă în condiții de iarnă pe drumurile publice naționale apare prima dată în Realitatea.md.
07:20
Cum va fi vremea azi, 17 februarie 2026: Lapoviță și ghețuș. În unele regiuni va ploua # Realitatea.md
Astăzi, 17 februarie, cerul va fi predominant noros. Spre seară sunt prognozate precipitații slabe, în special sub formă de lapoviță și ninsoare, iar izolat se poate forma polei. Meteorologii anunță temperaturi maxime de până la +1°C pe parcursul zilei și minime de până la -8°C în timpul nopții. În nordul țării, maximele vor atinge -1°C, […] Articolul Cum va fi vremea azi, 17 februarie 2026: Lapoviță și ghețuș. În unele regiuni va ploua apare prima dată în Realitatea.md.
07:10
Comisia pentru Protecția Datelor din Irlanda a anunțat marți deschiderea unei investigații oficiale privind asistentul de inteligență artificială Grok al platformei X, vizând modul în care sunt procesate datele personale și riscul generării de imagini sau videoclipuri cu conținut sexualizat, inclusiv care ar putea implica minori. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de […] Articolul Irlanda investighează conținutul sexualizat creat de chatbotul Grok al X apare prima dată în Realitatea.md.
07:00
Banca Națională a Moldovei a stabilit datele oficiale de schimb valutar pentru ziua de astăzi, 17 februarie 2026. Astfel, euro ajunge la 20 de lei și 13 bani. Dolarul american scade la 16 lei și 97 de bani, cu un ban mai puțin. Hrivna ucraineană este cotată la 39 de bani, iar leul românesc ajunge […] Articolul Curs valutar 17 februarie 2026: Cât valorează un euro și un dolar apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
22:40
Miniştrii apărării din Germania şi Ucraina au semnat vinerea trecută un acord pentru trimiterea unor instructori ucraineni pentru armata germană, informează luni 16 februarie curent, Digi24. Un purtător de cuvânt al Bundeswehr (forţele armate germane) a declarat agenţiei că „planul este să încorporăm experienţa soldaţilor ucraineni în instruirea armatei, în special în şcolile militare”. Oficialul […] Articolul Armata germană va fi instruită cu ajutorul militarilor ucraineni, anunță Bundeswehr apare prima dată în Realitatea.md.
22:20
Robert Duvall, legendarul actor american și laureat Oscar, a încetat din viață la 95 de ani # Realitatea.md
Laureatul premiului Oscar Robert Duvall, un actor versatil care a impresionat cu paleta sa variată de roluri, principale și secundare deopotrivă, de la colonelul iubitor de napalm din „Apocalypse Now”, la enigmaticul Boo Radley din „To Kill a Mockingbird”, a murit la vârsta de 95 de ani, transmite Agerpres. „Pentru fiecare dintre multele sale roluri, […] Articolul Robert Duvall, legendarul actor american și laureat Oscar, a încetat din viață la 95 de ani apare prima dată în Realitatea.md.
22:00
Trei companii din Grecia analizează oportunitățile de investiții în Republica Moldova # Realitatea.md
Trei companii din Grecia, interesate să investească în Republica Moldova, s-au întâlnit cu reprezentanții Agenției de Investiții pentru a discuta oportunitățile de dezvoltare și cooperare economică. Discuțiile strategice s-au concentrat pe domenii-cheie precum infrastructura, energia termică și electrică, sistemele hidraulice și ingineria metalurgică. Întrevederea a avut loc luni, 16 februarie, la sediul Agenției de Investiții, […] Articolul Trei companii din Grecia analizează oportunitățile de investiții în Republica Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
21:30
Ion Ceban: „Veniți la lucru”, mesaj către consilierii municipali înainte de ședința CMC din 19 februarie # Realitatea.md
Joi, 19 februarie curent, va avea loc o nouă ședință a Consiliului Municipal Chișinău. În acest context, primarul capitalei, Ion Ceban, a lansat un apel către consilierii municipali să dea dovadă de maturitate politică și responsabilitate în exercitarea mandatului, îndemnându-i să se prezinte la ședință. Oficialul a subliniat că ședințele Consiliului Municipal sunt locul unde […] Articolul Ion Ceban: „Veniți la lucru”, mesaj către consilierii municipali înainte de ședința CMC din 19 februarie apare prima dată în Realitatea.md.
21:00
Circulația pe toate drumurile naționale se desfășoară în condiții bune, fără a fi înregistrate blocaje cauzate de starea vremii sau a carosabilului, anunță Administrația Națională a Drumurilor. Pentru menținerea siguranței rutiere, echipele de intervenție au acționat continuu pe parcursul zilei. În regiunile de nord și centru s-a intervenit pentru combaterea lunecușului, fiind răspândit material antiderapant […] Articolul Drumurile naționale: trafic normal și condiții bune de circulație apare prima dată în Realitatea.md.
20:30
Marți, 17 februarie 2026, are loc prima eclipsă de Soare din acest an, o spectaculoasă eclipsă inelară, vizibilă aproape exclusiv din Antarctica. Este începutul primului sezon de eclipse din 2026, iar fenomenul va desena pe cer celebrul „inel de foc”, scrie antena3.ro. Deși eclipsele totale atrag de obicei turiști din întreaga lume, de această dată […] Articolul Eclipsă inelară de Soare pe 17 februarie. Ce înseamnă și de unde se vede apare prima dată în Realitatea.md.
20:00
Zelenski ordonă măsuri defensive în 24 de ore, pe fondul unui posibil atac masiv rusesc # Realitatea.md
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a ordonat astăzi, 16 februarie, măsuri sporite de securitate, pe fondul unor informații potrivit cărora Rusia pregătește un nou atac masiv, transmite RBC-Ucraina, citând declarația sa de pe Telegram. „I-am instruit pe comandantul Forțelor Aeriene Ucrainene, Anatoli Krivonojko, pe ministrul Apărării al Ucrainei, Mihailo Fedorov, și pe șeful Ukrenergo, Vitali Zaicenko, […] Articolul Zelenski ordonă măsuri defensive în 24 de ore, pe fondul unui posibil atac masiv rusesc apare prima dată în Realitatea.md.
19:40
Sfârșit de era pentru Serghei Ivanov: istoricul aliat al lui Putin demis din Consiliul de Securitate # Realitatea.md
Președintele rus Vladimir Putin l-a demis astăzi, 16 februarie, pe Serghei Ivanov din Consiliul de Securitate al Rusiei. Documentul, semnat personal de liderul de la Kremlin, a fost publicat pe portalul oficial al actelor juridice. Modificarea vizează componența Consiliului și intră în vigoare imediat, scrie presa rusă. Serghei Ivanov, în vârstă de 73 de ani, […] Articolul Sfârșit de era pentru Serghei Ivanov: istoricul aliat al lui Putin demis din Consiliul de Securitate apare prima dată în Realitatea.md.
19:20
Studiul 4.0 arată cum investițiile străine schimbă fața economiei Republicii Moldova # Realitatea.md
Agenția Invest Moldova, împreună cu Asociația Investitorilor Străini, a prezentat Studiul 4.0: Impactul Investițiilor Străine Directe asupra Economiei Republicii Moldova, care arată cum capitalul străin contribuie la competitivitatea și integrarea europeană a țării. Potrivit raportului, în 2024, Republica Moldova a atras un flux net de investiții străine de 458,4 milioane USD, menținând un stoc total […] Articolul Studiul 4.0 arată cum investițiile străine schimbă fața economiei Republicii Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
19:10
Directoarea Spitalului Nisporeni și-a pierdut funcția după descoperirea unor nereguli grave # Realitatea.md
Ministerul Sănătății a aprobat demisia directoarei Spitalului Raional Nisporeni, Nadejda Ulinici, după ce controalele efectuate la instituție au confirmat nereguli privind respectarea normelor sanitaro-igienice și organizarea proceselor interne, transmite IPN. Ministrul Emil Ceban a anunțat că o secție a fost închisă temporar, până la remedierea neconformităților. „Au fost dispuse o serie de recomandări pentru remedierea […] Articolul Directoarea Spitalului Nisporeni și-a pierdut funcția după descoperirea unor nereguli grave apare prima dată în Realitatea.md.
19:00
Astăzi, 16 februarie, prim-ministrul Alexandru Munteanu s-a întâlnit cu Ambasadorul Letoniei în Republica Moldova, Edgars Bondars, și cu reprezentanții companiei IT letone „Tet”, pentru a discuta despre dezvoltarea de noi proiecte comune în domeniul tehnologiilor informaționale și securității cibernetice. Premierul Munteanu a subliniat că extinderea investițiilor străine în Republica Moldova este sprijinită de Guvern, iar […] Articolul Discuții între Alexandru Munteanu și Ambasadorul Letoniei: ce au discutat părțile apare prima dată în Realitatea.md.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.