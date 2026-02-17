Rusia a adoptat o lege care permite Serviciului de informații FSB să închidă internetul și rețelele mobile

12:20

Proprietarul unei locuințe din orașul Sîngerei, care a suferit arsuri grave în urma unui incendiu izbucnit luni seara, 16 februarie, se află internat în stare gravă, dar stabilă. Potrivit IGSU, două incendii au izbucnit în aceeași locuință, la un interval de trei ore. La fața locului au intervenit patru echipaje de pompieri și salvatori pentru