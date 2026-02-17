VIDEO Senatoarea americană Jeanne Shaheen, declarație la Chișinău: Moldova se află într-o parte strategică a lumii

09:40

Vlad Plahotniuc este așteptat să fie adus forțat în fața instanței. Fostul lider democrat ar urma să fie audiat ca martor în dosarul „kuliok". Anterior, avocații au cerut amânarea ședinței la care trebuie să fie audiat Plahotniuc. Aceștia invocau starea de sănătate a lui, dar nu au fost prezentate acte prin care medicii de la […]