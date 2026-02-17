Peste 16 mii de solicitări la ambulanță într-o săptămână: Zeci de cazuri de combustii și mușcături de animale

16:00

Șase persoane, printre care și un copil, au fost transportate la spital după ce au fost implicate într-un grav accident produs duminică, 15 februarie, în apropiere de Comrat. Potrivit poliției, un automobil Toyota Corolla, condus de un bărbat de 66 de ani, care avea ca pasageri un copil de 6 ani și o femeie de […]