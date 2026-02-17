O mașină a fost cuprinsă de flăcări în curtea unui bloc din Chișinău

13:50

Peste patru milioane de carduri bancare sunt în circulaţie pe teritoriul Republicii Moldova, cu aproape 12% mai mult faţă de anul trecut, arată datele Bancii Naţionale. Din totalul operaţiunilor efectuate, peste 90% au fost plăţi fără numerar, iar 10% sunt retragerile de numerar. Este o tendință tot mai accentuată de digitalizare a plăților și o schimbare semnificativă în comportamentul financiar al cetățenilor.