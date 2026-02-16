Zeci de oameni la mormântul lui Alexei Navalnîi, la doi ani de la moartea sa

15:50

Au trecut 37 de ani de la războiul din Afganistan, dar rănile și amintirile nu s-au șters. Astăzi, în Parcul Afgan din Chişinău, veteranii din Republica Moldova s-au adunat pentru a comemora camarazii pierduți pe un front străin, unde frica şi durerea au lăsat urme adânci în sufletele lor. Își aduc aminte de tinerii care nu s-au mai întors și de destinele lor curmate prea devreme. În mijlocul emoțiilor, ei transmit un mesaj simplu, dar profund: pacea este cel mai prețios dar.