Maia Sandu a primit scrisorile de acreditare de la nouă ambasadori acreditați

13:20

Anularea actului de identitate românesc nu duce la pierderea alocației copilului, ci doar la imposibilitatea încasării banilor de părinți. Precizările au fost făcute de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale din România pentru publicația din România, Gândul.ro. Potrivit autorităților de la București, plata alocației de stat pentru un copil cu cetățenie română nu poate fi încetată ca urmare a problemelor legate de actele de identitate ale părintelui, deoarece acesta nu constituie motiv de încetare.