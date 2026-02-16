„Nu vreau să merg la pușcărie”. Dmitri Constantinov, fugit în Transnistria, și-a făcut apariția
TVR Moldova, 16 februarie 2026 21:50
Fostul președinte al Adunării Populare din regiunea găgăuză, Dmitri Constantinov, afiliat lui Ilan Șor, condamnat, pe 26 decembrie 2025, la 12 ani de închisoare, și-a făcut apariția, pe 16 februarie, într-o declarație video publicată pe rețelele de socializare în care anunță că a atacat decizia primei instanțe la curtea de apel și spune că nu vrea să stea la pușcărie. Pe 25 ianuarie, cu o zi mai devreme de pronunțarea sentinței, Constantinov a fugit în regiunea transnistreană.
• • •
Acum 15 minute
21:50
Fostul președinte al Adunării Populare din regiunea găgăuză, Dmitri Constantinov, afiliat lui Ilan Șor, condamnat, pe 26 decembrie 2025, la 12 ani de închisoare, și-a făcut apariția, pe 16 februarie, într-o declarație video publicată pe rețelele de socializare în care anunță că a atacat decizia primei instanțe la curtea de apel și spune că nu vrea să stea la pușcărie. Pe 25 ianuarie, cu o zi mai devreme de pronunțarea sentinței, Constantinov a fugit în regiunea transnistreană.
Acum 30 minute
21:40
Fostul președinte al Adunării Populare din regiunea găgăuză, Dmitri Constantinov, condamnat, pe 26 decembrie 2025, la 12 ani de închisoare, și-a făcut apariția, pe 16 februarie, într-o declarație video pe rețelele de socializare în care anunță că a atacat decizia primei instanțe și spune că nu vrea să stea la pușcărie. Pe 25 ianuarie, cu o zi mai devreme de pronunțarea sentinței, Constantinov a fugit în regiunea transnistreană.
Acum o oră
21:10
Un bărbat de 59 de ani din satul Jora de Sus, raionul Orhei, a decedat după ce ambulanța a fost blocată în zăpadă, potrivit Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (AMU).
Acum 2 ore
21:00
Pe faleza râului Răut din Bălți, un podeț pietonal a fost acoperit de ape și pune în pericol pe cei ce încearcă să-l traverseze. Unii se agață de balustrade sau aleg rute ocolitoare, sperând să ajungă în siguranță pe celălalt mal. Pentru a evita accidentele, podul a fost închis de poliție.
20:30
Un caz șocant de exploatare a forței de muncă a fost descoperit într-un oraș din Italia. 23 de cetățeni din Republica Moldova erau obligați să muncească în condiții inumane. Printre ei si opt copii cu vârste între 8 și 16 ani.
20:10
Zeci de oameni s-au adunat la mormântul din Moscova al lui Alexei Navalnîi, la doi ani de la moartea sa într-o colonie penală arctică. Printre cei care l-au omagiat pe activistul rus s-a aflat mama sa, precum si diplomați occidentali. În acest timp, Kremlinul a calificat drept propagandă declaraţiile mai multor state europene despre cauza mortii lui Navalnîi. Potrivit rezultatelor de laborator, el a fost ucis de o toxină mortală extrasă din broaşte exotice.
Acum 4 ore
19:40
Migrația golește școlile: Numărul elevilor s-a înjumătățit în patru ani în Republica Moldova # TVR Moldova
Numărul elevilor scade dramatic, de la an la an, în Republica Moldova. Doar în patru ani, numărul copiilor care merg la şcoală s-a înjumătăţit, aşa că procesul de reorganizare a instituţiilor de învăţământ va continua şi în anii viitori, spun autorităţile din învăţământ. De vină ar fi, în continuare, migraţia, dar şi sporul natural negativ.
19:10
Pe faleza râului Răut din Bălți, un podeț pietonal a fost acoperit de ape și pune în pericol pe cei ce încearcă să-l traverseze. Unii se agață de balustrade sau aleg rute ocolitoare, sperând să ajungă în siguranță pe celălalt mal. Pentru a evita accidentele, podul a fost închis de poliție.
18:40
Odată cu topirea zăpezii, pe mai multe străzi din Chişinău au apărut zeci de gropi iar drumurile au devenit impracticabile. Una dintre cele mai afectate zone este pe bulevardul Dacia. Mulţi șoferi s-au ales cu mașinile stricate şi cer despăgubiri de la autorităţi.
Acum 6 ore
18:00
Primăria a trântit un site pentru a manipula cetățenii despre bugetul inexistent al Chișinăului # TVR Moldova
Campania Primăriei Chişinău prin care edilul încearcă să-i convingă pe cetăţeni că municipalitatea are buget reprezintă o manipulare politică, pentru că, în realitate, buget... nu este. O spun unii experţi în demontarea ştirilor false, care amintesc că aleşii locali nu au votat un buget. Mai mult, primăria a creat şi un site – buget.este.chisinau.md. Iar Ion Ceban refuză să spună cât a costat toată această campanie.
17:40
FC Clic Media nu se poate sătura de victorii în Super Liga de Futsal a Republicii Moldova. Actuala deținătoare a titlului a înregistrat al 11-lea succes la rând, după rezultatul categoric de 12 la 4 în partida cu Atletic Strășeni.
17:30
Fostul șef de la vamă, Iurie Gorea, pe banca acuzaților în cazul mitei de 40.000 de dolari # TVR Moldova
Fostul șef al Biroului Vamal Centru, Iurie Gorea, a fost trimis în judecată pentru luare de mită. Potrivit Centrului Național Anticorupție, acesta ar fi luat mită pentru importul ilegal al unor mărfuri în regiunea transnistreană.
17:20
Fostul șef de la vamă, Iurie Gorea, pe banca acuzaților pentru mită de 40.000 de dolari # TVR Moldova
Fostul șef al Biroului Vamal Centru, Iurie Gorea, a fost trimis în judecată pentru luare de mită. Potrivit Centrului Național Anticorupție, acesta ar fi permis ilegal importul unor mărfuri în regiunea transnistreană.
17:10
Gheorghe Tonu din satul Bardar crește lalele, timp de peste 40 de ani, chiar dacă de profesie este inginer în construcție.
17:10
Tarifele la energia electrică riscă să crească. Companiile Premier Energy şi Furnizarea Energiei Electrice Nord au trimis solicitări de creștere a prețurilor către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică.
17:00
O carte despre Chișinăul României întregite va fi lansată la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” # TVR Moldova
Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chișinău, împreună cu Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, organizează lansarea volumului „Chișinău - cel de-al doilea oraș al României întregite (1918-1940)” de Lidia Prisac și Ion Xenofontov. Evenimentul va avea loc marți, 17 februarie 2026, ora 16:00, la sediul Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” și va fi moderat de Monica Babuc, istoric, directorul Institutului Cultural Român din Chișinău.
17:00
Un caz șocant de exploatare a forței de muncă a fost descoperit într-un oraș din Italia. 23 de cetățeni din Republica Moldova erau obligați să muncească în condiții inumane. Printre ei si opt copii cu vârste între 8 și 16 ani.
16:40
Zeci de copii din Chișinău cresc fără o familie dar speră și așteaptă o adopție care să le ofere stabilitate și afecțiune. Deși există peste o sută de persoane care își doresc să adopte, cei mai mulți optează pentru copii mici. Copiii mai mari, cei cu dizabilități sau frații care nu pot fi despărțiți rămân, deocamdată, cu speranța.
16:10
Este un remediu foarte eficient, prin care corpul se recuperează și se întărește după diferite probleme de sănătate. Mai multe detalii și exemple practice aflăm în următorul material, de la Vasile Cebotaru, un kinetoterapeut cu experiență.
16:10
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis un cod portocaliu de ninsori și lapoviță, valabil de marți, 17 februarie, ora 20:00, până pe 18 februarie, ora 17:00.
Acum 8 ore
16:00
Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chișinău este partener al evenimentului de sculptură contemporană „INFINIT – Brâncuși și transgresarea hotarelor”, organizat la Centrul Expozițional „Constantin Brâncuși” din Chișinău, în perioada 19 februarie – 19 martie 2026, vernisajul având loc în data de 19 februarie 2026, ora 16.00.
15:40
Prețurile chiriilor din Chișinău rămân ridicate, pe fondul unei cereri mari și al unei oferte limitate. Igor Nartea, manager de vânzări, a declarat în platoul emisiunii TeleMatinal de la TVR Moldova că o eventuală scădere ar putea avea loc doar în anumite condiții, precum diminuarea fluxului de refugiați din Ucraina sau extinderea construcțiilor rezidențiale.
15:40
Un cetățean al Republicii Moldova, în vârstă de 28 de ani, care venea din România la volanul unui Mercedes GLA, a fost depistat de funcționarii vamali cu ceasuri de lux în valoare de peste 28.000 de euro.
15:10
Dereneu: Asistenții sociali monitorizează copiii preotului Mitropoliei Moldovei, ținuți în biserică # TVR Moldova
Familia preotului Alexandru Popa, care și-a ținut copiii timp de două săptămâni în biserica din Dereneu, va fi monitorizată de asistenții sociali. Specialiștii evaluează acum starea copiilor, iar apoi vor decide dacă aceștia vor beneficia și de asistență psihologică.
Acum 12 ore
13:50
Peste patru milioane de carduri bancare sunt în circulaţie pe teritoriul Republicii Moldova, cu aproape 12% mai mult faţă de anul trecut, arată datele Bancii Naţionale. Din totalul operaţiunilor efectuate, peste 90% au fost plăţi fără numerar, iar 10% sunt retragerile de numerar. Este o tendință tot mai accentuată de digitalizare a plăților și o schimbare semnificativă în comportamentul financiar al cetățenilor.
13:40
Un nou protest la marginea satului Tocuz, Căușeni, va avea loc mâine, 17 februarie, cu participarea reprezentanților Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, a declarat pentru TVR Moldova primarul satului, Alexandru Țurcanu. Locuitorii cer ajutorul autorităților pentru repararea celor 9 kilometri de drum care fac legătura între localitate și drumul central.
13:20
Ești cetățean al RM și ți-a fost anulat actul românesc? Cum ridici alocația copilului? # TVR Moldova
Anularea actului de identitate românesc nu duce la pierderea alocației copilului, ci doar la imposibilitatea încasării banilor de părinți. Precizările au fost făcute de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale din România pentru publicația din România, Gândul.ro. Potrivit autorităților de la București, plata alocației de stat pentru un copil cu cetățenie română nu poate fi încetată ca urmare a problemelor legate de actele de identitate ale părintelui, deoarece acesta nu constituie motiv de încetare.
13:10
Noaptea trecută, Rusia a atacat Ucraina cu rachete și drone, provocând distrugeri în opt regiuni # TVR Moldova
Noaptea trecută Rusia a atacat Ucraina cu șase rachete și peste 60 de drone. Forțele ucrainene au anunțat că una dintre rachete și nouă drone au depășit apărarea antiaeriană, provocând distrugeri în opt locații din diferite regiuni al țării.
12:40
Condamnare după 20 de ani: 11 ani de închisoare pentru exploatarea sexuală a trei tinere # TVR Moldova
Un bărbat de 45 de ani a fost condamnat la 11 ani de închisoare și obligat să plătească un prejudiciu moral de 60.000 de lei, fiind găsit vinovat că a exploatat sexual o adolescentă de 17 ani şi două tinere de 18 ani, la Moscova, în anul 2006.
12:10
În weekend, polițiștii au înregistrat peste 3.900 de abateri ale Regulamentului circulației rutiere.
11:50
Dosarul „Sacoșa”: Va apărea Plahotniuc în fața instanței? Explicațiile avocatului Lucian Rogac # TVR Moldova
Lucian Rogac, avocatul fostului lider democrat, Vladimir Plahotniuc, spune că nu s-a luat o decizie dacă se va prezenta clientului său la ședința de judecată de marți, 17 februarie, pentru a depune mărturii în dosarul în care este vizat fostul președinte al R. Moldova, Igor Dodon.
11:40
Marina Tauber, cont bancar de 500.000 de dolari la banca Ministerului Apărării al Rusiei # TVR Moldova
Fosta deputată Marina Tauber are peste o jumătate de milion de dolari la Promsveazbank (PSB), instituție bancară a Ministerului Apărării al Rusiei, sancționată internațional pentru războiul împotriva Ucrainei, scrie Rise Moldova. PSB a fost utilizată în coruperea alegătorilor din Republica Moldova în timpul mai multor alegeri.
11:20
Din cauza condițiilor meteorologice, astăzi, 16 februarie, programul zborurilor poate suferi modificări pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău. Pasagerii sunt îndemnați să consulte tabloul online al zborurilor înainte de a porni spre aeroport.
11:10
Încă o amânare în cazul Plahotniuc. Rogac invocă starea de sănătate a oligarhului: „Nu sunt medic” # TVR Moldova
Ședința de luni, 16 februarie, în dosarul în care Vladimir Plahotniuc este învinuit de furtul a circa 39,3 milioande de dolari și 3,5 milioane de euro din sistemul bancar a fost amânată pe motiv că fostul lider democrat ar fi bolnav. Potrivit procurorului de caz, Alexandru Cernei, învinuitul nu a prezentat și un certificat medical în acest sens.
10:30
Ședința de astăzi în dosarul în care Vladimir Plahotniuc este acuzat de „Furtul miliardului” a fost amânată, pe motiv că fostul lider democrat ar fi bolnav.
10:20
Fostul ministru al Energiei din Ucraina, Galușcenko, este învinuit de furtul a 100 de mil. de dolari # TVR Moldova
Fostul ministru al Energiei din Ucraina (2021–2025), Herman Halușcenko, este învinuit de spălare de bani și participare la o organizație criminală. El a fost reținut duminică dimineață în timp ce încerca să treacă frontiera Ucrainei cu Polonia, într-un tren.
10:10
Planurile Maiei Sandu după Președinție: „Voi lupta ca Moldova să fie parte a lumii libere” # TVR Moldova
Șefa statului, Maia Sandu, spune că nu are planuri după expirarea mandatul de președinte al Republicii Moldova, care se încheie în decembrie 2028.
10:00
Regatul Norvegiei va deschide o ambasadă în Republica Moldova. Anunțul a fost făcut în contextul întrevederii dintre viceprim-ministrul, ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, și ministrul Afacerilor Externe al Regatului Norvegiei, Espen Barth Eide, desfășurată în marja Conferinței de Securitate de la München.
10:00
O delegație a Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Moldova din cadrul Parlamentului Republicii Elene efectuează, în perioada 16–19 februarie, o vizită în Republica Moldova.
09:20
Peste 40.000 de consumatori, fără energie electrică din cauza ninsorilor și vântului puternic # TVR Moldova
Condițiile meteorologice din această noapte au lăsat fără energie electrică 40.066 de consumatori, informează Ministerul Energiei. Premier Energy Distribution SA a raportat 5.136 de deconectări neprogramate a consumatorilor/locurilor de consum în patru raioane: Criuleni, Străşeni, Orhei şi Hânceşti.
09:10
Cetăţenii canadieni şi britanici vor putea călători în China fără viză începând de marţi, 17 februarie, au anunţat duminică autorităţile chineze, confirmând anunţurile liderilor celor două ţări în urma recentelor vizite oficiale la Beijing, relatează tvrinfo, cu referire la AFP.
Acum 24 ore
08:20
Atenție șoferi! Trafic îngreunat pe mai multe drumuri din cauza poleiului și a vântului puternic # TVR Moldova
În urma precipitațiilor sub formă de ninsoare din timpul nopții și a temperaturilor scăzute, pe anumite sectoare de drum se înregistrează polei și ghețuș, ceea ce îngreunează condițiile de circulație, potrivit Administrației Naționale a Drumurilor.
08:00
Peste 40.000 de consumatori au fără energie electrică din cauza ninsorilor și vântului puternic # TVR Moldova
Condițiile meteorologice din această noapte au lăsat fără energie electrică 40 066 consumatori, informează Ministerul Energiei. „Premier Energy Distribution” SA a raportat 5 136 de deconectări neprogramate a consumatorilor/locurilor de consum în patru raioane: Criuleni, Străşeni, Orhei şi Hânceşti.
Ieri
20:20
Statele UE nu sunt pregătite să ofere Ucrainei o dată de aderare, constată Kaja Kallas # TVR Moldova
Şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, a estimat duminică, la Conferinţa de Securitate de la Munchen, că statele UE nu sunt pregătite să ofere Ucrainei o dată concretă pentru aderarea la blocul comunitar, dată asupra căreia insistă preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează TVRINFO.RO.
18:50
Temperaturile scăzute pun la grea încercare sănătatea persoanelor cu boli cronice. În ultimele zile, au crescut şi adresările la medicul de familie, iar oamenii se plâng de probleme cardiace, tensiune sau dureri de articulații. Specialiştii ne recomandă să ne alimentăm sănătos şi să ne hidratăm, iar în cazul în care starea de sănătate se agravează, să mergem la medic.
18:30
Accesul în sediul Judecătoriei Chişinău, sediul Centru, se va face prin puncte de trecere speciale, dotate cu sisteme de evidentă şi de detectare a metalelor. Măsurile vor intra în vigoare de săptămâna viitoare. Decizia a fost luată după ce mai mulţi judecători din această instanţă au fost agresaţi de către justiţiabili. Totuşi, Consiliul Superior al Magistraturii susţine că proiectul privind construcţia palatelor justiţiei, dotate conform standartelor europene, va rezolva definitiv problema de securitate a magistraţilor.
18:10
Primarul Moscovei, Serghei Sobeanin, a anunțat duminică după-amiază că 18 drone, care se îndreptau spre Moscova, au fost doborâte, în timp ce guvernatorul regiunii Breansk, Alexander Bogomaz, a raportat un atac cu 120 de drone asupra regiunii, relatează mai multe publicații rusești.
17:50
„Un exemplu pentru toți”. Desant de socialiști la Dereneu pentru a încuraja actele de huliganism # TVR Moldova
Liderul socialiștilor, Igor Dodon, însoțit de colegii săi de partid Pavel Voicu și Grigore Novac, au mers duminică la Dereneu și au elogiat acțiunile de samavolnicieale preotului Mitropoliei Moldovei, Alexandru Popa, și primarului localității, socialistul Vasile Revenco. Acesta din urmă împreună cu episcopul de Ungheni și Nisporeni, Petru, în fruntea unui grup de persoane, au rupt pe 10 februarie cordonul poliției și au pătruns în biserica din localitate, lăcaș ce aparține prin decizie irevocabilă Mitropoliei Basarabiei. În urma acțiunilor de huliganism, poliția a reținut patru persoane după care au fost eliberate.
17:00
Președintele Nicușor Dan a anunțat într-o postare pe Facebook.com că săptămâna viitoare merge la Consiliul de Pace în SUA, „rǎspunzând invitației președintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump”.
15:50
„Nu au avut de ales”. La Chişinău, au fost comemorați cei 301 moldoveni căzuți în Afganistan # TVR Moldova
Au trecut 37 de ani de la războiul din Afganistan, dar rănile și amintirile nu s-au șters. Astăzi, în Parcul Afgan din Chişinău, veteranii din Republica Moldova s-au adunat pentru a comemora camarazii pierduți pe un front străin, unde frica şi durerea au lăsat urme adânci în sufletele lor. Își aduc aminte de tinerii care nu s-au mai întors și de destinele lor curmate prea devreme. În mijlocul emoțiilor, ei transmit un mesaj simplu, dar profund: pacea este cel mai prețios dar.
