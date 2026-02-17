Peste 11.700 de elevi vor testa materialele examenelor naționale 2026
TVR Moldova, 17 februarie 2026 13:40
Ministerul Educației și Cercetării, împreună cu Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare (ANACEC), organizează în perioada 17–19 februarie 2026 testarea pe eșantion reprezentativ a materialelor de examen pentru elevii din întreaga țară. Scopul acestei etape este verificarea și ajustarea instrumentelor de evaluare pentru asigurarea desfășurării eficiente a examenelor naționale de absolvire în sesiunea 2026.
• • •
Acum 30 minute
13:40
13:30
Un cetățean moldovean, arestat în Polonia, după ce ar fi vrut să provoace explozia unui tren # TVR Moldova
Un bărbat din Republica Moldova a fost arestat în Polonia pentru că a acționat frâna de urgență la un tren care transporta țiței. Poliția a depistat la el documente și echipamente electronice rusești, potrivit publicației tvpwolrd.com.
Acum o oră
13:20
Circa 10 mil. de dolari cauțiune pentru eliberarea fostului ministru al Energiei din Ucraina # TVR Moldova
Procuratura Specială a Anticorupției din Ucraina (SAP) a solicitat arestarea cu cauțiune de aproape zece milioane de dolari pentru fostul ministru al Energiei al Ucrainei, Herman Halușcenko, a declarat purtătorul de cuvânt al procuraturii, Olha Postoliuk, pentru RBC-Ucraina.
13:10
Cazul Midas: Halușcenko va fi arestat, cauțiunea fiind stabilită la 9,8 milioane de dolari # TVR Moldova
Procuratura Specială a Anticorupției din Ucraina (SAP) a solicitat arestarea preventivă cu cauțiune de mai multe milioane pentru fostul ministru al Energiei al Ucrainei, Herman Halușcenko, a declarat purtătorul de cuvânt al SAP, Olha Postoliuk, pentru RBC-Ucraina.
Acum 2 ore
12:50
„Saltelele murdare și gândaci”. Șeful Spitalului Raional Nisporeni, demis pentru condiții insalubre # TVR Moldova
Directorul Spitalului Raional din Nisporeni şi-a dat demisia după ce o mamă a publicat săptămâna trecută, pe reţelele sociale, un videoclip cu condiţiile insalubre din Secţia de Pediatrie. Femeia a arătat saltelele murdare, gândacii şi baia nefuncţională.
12:40
Canalul Telegram „Baza”, citând surse, a transmis că Telegram din Rusia va fi complet blocat începând cu 1 aprilie. Roskomnadzor a răspuns către RBC că departamentul „nu are nimic de adăugat" la informațiile publicate anterior pe această temă.
12:30
Două incendii în aceeași casă la Sângerei: un bărbat a ajuns cu arsuri grave la spital # TVR Moldova
Două incendii au izbucnit la câteva ore într-o casă de pe strada Constantin Stamati 37, Sângerei. Un bărbat de 72 de ani a fost transportat la spital cu arsuri grave, anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).
12:10
Creșele se extind la nivel național: peste 100 de primării au aplicat pentru finanțare # TVR Moldova
Un număr de 102 primării s-au înregistrat pentru finanțare în cadrul celei de-a treia ediții a Programului național „Părinți angajați – copii la creșe”, marcând cel mai amplu val de investiții în creșele publice din Republica Moldova din ultimii ani.
12:10
Potrivit Serviciul Hidrometeorologic de Stat, în perioada 17 februarie 2026, ora 20:00 – 18 februarie 2026, ora 17:00, pe teritoriul țării sunt prognozate precipitații puternice sub formă de ninsoare și intensificări ale vântului. Se va produce viscol, cu formarea troienelor și reducerea considerabilă a vizibilității.
Acum 4 ore
11:40
Schema de export: vin „de marcă franceză”, de aproape 5 milioane de lei, a ajuns ilegal în SUA # TVR Moldova
Vin „de marcă franceză”, în valoare de aproape 5 milioane de lei, a fost exportat din Republica Moldova în SUA fără acordul titularului brandului. Procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale (PCCOCS) și ofițerii Poliției de Frontieră au anunțat destructurarea unei scheme de încălcare a drepturilor asupra mărcii.
11:20
„Un nou capitol". Vlad Kulminski: După întâlnirea Sandu-Rubio, urmează vizite oficiale în SUA # TVR Moldova
Întâlnirea dintre președinta Maia Sandu și secretarul de stat al Statelor Unite ale Americii, Marco Rubio, desfășurată în marja Conferința de Securitate de la München, va fi urmată de o serie de vizite în Statele Unite ale Americii la nivel de ministere și agenții, pe domenii precum energia și economia. Anunțul a fost făcut de ambasadorul Republicii Moldova în SUA, Vlad Kulminski în cadrul unei emisiuni de la TV8, care spune că întrevederea a deschis un nou capitol în relațiile bilaterale și confirmă rolul-cheie al Republica Moldova în securitatea regională.
11:20
Mai mulți locuitori ai unor sate din raionul Soroca au alertat, astăzi, 17 februarie, poliția după ce au auzit o bubuitură puternică ce a provocat îngrijorare în rândul populației.
11:10
Toți consumatorii ce au fost afectați de chiciura din noaptea de 15-16 februarie au fost reconectați pe parcursul zilei de ieri la rețeaua electrică, arată datele operatorilor de distribuție, anunță Ministerul Energiei.
10:40
Shopping pe TEMU cu cardul unei persoane vulnerabile: angajata unui centru de plasament, sancționată # TVR Moldova
O angajată a unui centru de plasament din municipiul Bălți a fost condamnată după ce a folosit fără consimțământ datele cardului bancar al unei beneficiare aflate într-o situație de vulnerabilitate și a efectuat cumpărături online în valoare de peste 18 mii de lei.
10:10
Traficul rutier din şi înspre Ucraina prin punctul de trecere al frontierei de la Sighetu Marmaţiei va fi restricţionat până la începutul lunii aprilie, de luni până vineri, în intervalul orar 9:00-16:00, pentru efectuarea unor lucrări de reabilitare a podului rutier care traversează râul Tisa, a anunțat luni Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră (ITPF).
10:00
Vladimir Plahotniuc s-a prezentat astăzi la Curtea Supremă de Justiție (CSJ), unde urma să fie audiat în calitate de martor în dosarul „Sacoșa” privind finanțare ilicită a PSRM, cauză în care este acuzat liderul socialiștilor, Igor Dodon.
Acum 6 ore
09:10
Fără contract pe piața liberă, consumatorii non-casnici riscă să rămână fără gaze din 1 aprilie # TVR Moldova
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunță că, începând cu 1 aprilie 2026, toți consumatorii non-casnici vor activa exclusiv în condițiile pieței libere a gazelor naturale. Potrivit legii, consumatorii non-casnici mari și mijlocii au obligația de a-și selecta un furnizor pe piața concurențială și de a încheia un contract valabil până la termenul stabilit.
08:10
Polițiștii debutanți câștigă sub media pe economie: Cu cât vor crește salariile în 2026? # TVR Moldova
Salariile polițiștilor ar putea fi majorate în cursul anului 2026, potrivit șefului Poliției, Viorel Cernăuțeanu. Oficialul a declarat la „Vocea Basarabiei” că procesul de negociere privind ajustarea salariilor este în desfășurare, iar primele măsuri au fost deja aplicate.
Acum 24 ore
21:50
Fostul președinte al Adunării Populare din regiunea găgăuză, Dmitri Constantinov, afiliat lui Ilan Șor, condamnat, pe 26 decembrie 2025, la 12 ani de închisoare, și-a făcut apariția, pe 16 februarie, într-o declarație video publicată pe rețelele de socializare în care anunță că a atacat decizia primei instanțe la curtea de apel și spune că nu vrea să stea la pușcărie. Pe 25 ianuarie, cu o zi mai devreme de pronunțarea sentinței, Constantinov a fugit în regiunea transnistreană.
21:40
Fostul președinte al Adunării Populare din regiunea găgăuză, Dmitri Constantinov, condamnat, pe 26 decembrie 2025, la 12 ani de închisoare, și-a făcut apariția, pe 16 februarie, într-o declarație video pe rețelele de socializare în care anunță că a atacat decizia primei instanțe și spune că nu vrea să stea la pușcărie. Pe 25 ianuarie, cu o zi mai devreme de pronunțarea sentinței, Constantinov a fugit în regiunea transnistreană.
21:10
Un bărbat de 59 de ani din satul Jora de Sus, raionul Orhei, a decedat după ce ambulanța a fost blocată în zăpadă, potrivit Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (AMU).
21:00
Pe faleza râului Răut din Bălți, un podeț pietonal a fost acoperit de ape și pune în pericol pe cei ce încearcă să-l traverseze. Unii se agață de balustrade sau aleg rute ocolitoare, sperând să ajungă în siguranță pe celălalt mal. Pentru a evita accidentele, podul a fost închis de poliție.
20:30
Un caz șocant de exploatare a forței de muncă a fost descoperit într-un oraș din Italia. 23 de cetățeni din Republica Moldova erau obligați să muncească în condiții inumane. Printre ei si opt copii cu vârste între 8 și 16 ani.
20:10
Zeci de oameni s-au adunat la mormântul din Moscova al lui Alexei Navalnîi, la doi ani de la moartea sa într-o colonie penală arctică. Printre cei care l-au omagiat pe activistul rus s-a aflat mama sa, precum si diplomați occidentali. În acest timp, Kremlinul a calificat drept propagandă declaraţiile mai multor state europene despre cauza mortii lui Navalnîi. Potrivit rezultatelor de laborator, el a fost ucis de o toxină mortală extrasă din broaşte exotice.
19:40
Migrația golește școlile: Numărul elevilor s-a înjumătățit în patru ani în Republica Moldova # TVR Moldova
Numărul elevilor scade dramatic, de la an la an, în Republica Moldova. Doar în patru ani, numărul copiilor care merg la şcoală s-a înjumătăţit, aşa că procesul de reorganizare a instituţiilor de învăţământ va continua şi în anii viitori, spun autorităţile din învăţământ. De vină ar fi, în continuare, migraţia, dar şi sporul natural negativ.
19:10
18:40
Odată cu topirea zăpezii, pe mai multe străzi din Chişinău au apărut zeci de gropi iar drumurile au devenit impracticabile. Una dintre cele mai afectate zone este pe bulevardul Dacia. Mulţi șoferi s-au ales cu mașinile stricate şi cer despăgubiri de la autorităţi.
18:00
Primăria a trântit un site pentru a manipula cetățenii despre bugetul inexistent al Chișinăului # TVR Moldova
Campania Primăriei Chişinău prin care edilul încearcă să-i convingă pe cetăţeni că municipalitatea are buget reprezintă o manipulare politică, pentru că, în realitate, buget... nu este. O spun unii experţi în demontarea ştirilor false, care amintesc că aleşii locali nu au votat un buget. Mai mult, primăria a creat şi un site – buget.este.chisinau.md. Iar Ion Ceban refuză să spună cât a costat toată această campanie.
17:40
FC Clic Media nu se poate sătura de victorii în Super Liga de Futsal a Republicii Moldova. Actuala deținătoare a titlului a înregistrat al 11-lea succes la rând, după rezultatul categoric de 12 la 4 în partida cu Atletic Strășeni.
17:30
Fostul șef al Biroului Vamal Centru, Iurie Gorea, a fost trimis în judecată pentru luare de mită. Potrivit Centrului Național Anticorupție, acesta ar fi luat mită pentru importul ilegal al unor mărfuri în regiunea transnistreană.
17:20
Fostul șef al Biroului Vamal Centru, Iurie Gorea, a fost trimis în judecată pentru luare de mită. Potrivit Centrului Național Anticorupție, acesta ar fi permis ilegal importul unor mărfuri în regiunea transnistreană.
17:10
Gheorghe Tonu din satul Bardar crește lalele, timp de peste 40 de ani, chiar dacă de profesie este inginer în construcție.
17:10
Tarifele la energia electrică riscă să crească. Companiile Premier Energy şi Furnizarea Energiei Electrice Nord au trimis solicitări de creștere a prețurilor către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică.
17:00
O carte despre Chișinăul României întregite va fi lansată la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” # TVR Moldova
Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chișinău, împreună cu Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, organizează lansarea volumului „Chișinău - cel de-al doilea oraș al României întregite (1918-1940)” de Lidia Prisac și Ion Xenofontov. Evenimentul va avea loc marți, 17 februarie 2026, ora 16:00, la sediul Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” și va fi moderat de Monica Babuc, istoric, directorul Institutului Cultural Român din Chișinău.
17:00
16:40
Zeci de copii din Chișinău cresc fără o familie dar speră și așteaptă o adopție care să le ofere stabilitate și afecțiune. Deși există peste o sută de persoane care își doresc să adopte, cei mai mulți optează pentru copii mici. Copiii mai mari, cei cu dizabilități sau frații care nu pot fi despărțiți rămân, deocamdată, cu speranța.
16:10
Este un remediu foarte eficient, prin care corpul se recuperează și se întărește după diferite probleme de sănătate. Mai multe detalii și exemple practice aflăm în următorul material, de la Vasile Cebotaru, un kinetoterapeut cu experiență.
16:10
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis un cod portocaliu de ninsori și lapoviță, valabil de marți, 17 februarie, ora 20:00, până pe 18 februarie, ora 17:00.
16:00
Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chișinău este partener al evenimentului de sculptură contemporană „INFINIT – Brâncuși și transgresarea hotarelor”, organizat la Centrul Expozițional „Constantin Brâncuși” din Chișinău, în perioada 19 februarie – 19 martie 2026, vernisajul având loc în data de 19 februarie 2026, ora 16.00.
15:40
Prețurile chiriilor din Chișinău rămân ridicate, pe fondul unei cereri mari și al unei oferte limitate. Igor Nartea, manager de vânzări, a declarat în platoul emisiunii TeleMatinal de la TVR Moldova că o eventuală scădere ar putea avea loc doar în anumite condiții, precum diminuarea fluxului de refugiați din Ucraina sau extinderea construcțiilor rezidențiale.
15:40
Un cetățean al Republicii Moldova, în vârstă de 28 de ani, care venea din România la volanul unui Mercedes GLA, a fost depistat de funcționarii vamali cu ceasuri de lux în valoare de peste 28.000 de euro.
15:10
Dereneu: Asistenții sociali monitorizează copiii preotului Mitropoliei Moldovei, ținuți în biserică # TVR Moldova
Familia preotului Alexandru Popa, care și-a ținut copiii timp de două săptămâni în biserica din Dereneu, va fi monitorizată de asistenții sociali. Specialiștii evaluează acum starea copiilor, iar apoi vor decide dacă aceștia vor beneficia și de asistență psihologică.
Ieri
13:50
Peste patru milioane de carduri bancare sunt în circulaţie pe teritoriul Republicii Moldova, cu aproape 12% mai mult faţă de anul trecut, arată datele Bancii Naţionale. Din totalul operaţiunilor efectuate, peste 90% au fost plăţi fără numerar, iar 10% sunt retragerile de numerar. Este o tendință tot mai accentuată de digitalizare a plăților și o schimbare semnificativă în comportamentul financiar al cetățenilor.
13:40
Un nou protest la marginea satului Tocuz, Căușeni, va avea loc mâine, 17 februarie, cu participarea reprezentanților Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, a declarat pentru TVR Moldova primarul satului, Alexandru Țurcanu. Locuitorii cer ajutorul autorităților pentru repararea celor 9 kilometri de drum care fac legătura între localitate și drumul central.
13:20
Ești cetățean al RM și ți-a fost anulat actul românesc? Cum ridici alocația copilului? # TVR Moldova
Anularea actului de identitate românesc nu duce la pierderea alocației copilului, ci doar la imposibilitatea încasării banilor de părinți. Precizările au fost făcute de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale din România pentru publicația din România, Gândul.ro. Potrivit autorităților de la București, plata alocației de stat pentru un copil cu cetățenie română nu poate fi încetată ca urmare a problemelor legate de actele de identitate ale părintelui, deoarece acesta nu constituie motiv de încetare.
13:10
Noaptea trecută, Rusia a atacat Ucraina cu rachete și drone, provocând distrugeri în opt regiuni # TVR Moldova
Noaptea trecută Rusia a atacat Ucraina cu șase rachete și peste 60 de drone. Forțele ucrainene au anunțat că una dintre rachete și nouă drone au depășit apărarea antiaeriană, provocând distrugeri în opt locații din diferite regiuni al țării.
12:40
Condamnare după 20 de ani: 11 ani de închisoare pentru exploatarea sexuală a trei tinere # TVR Moldova
Un bărbat de 45 de ani a fost condamnat la 11 ani de închisoare și obligat să plătească un prejudiciu moral de 60.000 de lei, fiind găsit vinovat că a exploatat sexual o adolescentă de 17 ani şi două tinere de 18 ani, la Moscova, în anul 2006.
12:10
În weekend, polițiștii au înregistrat peste 3.900 de abateri ale Regulamentului circulației rutiere.
11:50
Dosarul „Sacoșa”: Va apărea Plahotniuc în fața instanței? Explicațiile avocatului Lucian Rogac # TVR Moldova
Lucian Rogac, avocatul fostului lider democrat, Vladimir Plahotniuc, spune că nu s-a luat o decizie dacă se va prezenta clientului său la ședința de judecată de marți, 17 februarie, pentru a depune mărturii în dosarul în care este vizat fostul președinte al R. Moldova, Igor Dodon.
11:40
Marina Tauber, cont bancar de 500.000 de dolari la banca Ministerului Apărării al Rusiei # TVR Moldova
Fosta deputată Marina Tauber are peste o jumătate de milion de dolari la Promsveazbank (PSB), instituție bancară a Ministerului Apărării al Rusiei, sancționată internațional pentru războiul împotriva Ucrainei, scrie Rise Moldova. PSB a fost utilizată în coruperea alegătorilor din Republica Moldova în timpul mai multor alegeri.
