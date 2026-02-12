Plahotniuc revine în sala de judecată, dar evită declarațiile – Judecătorii au admis audierea a încă trei martori ai apărării în dosarul „furtul miliardului”
Politik, 12 februarie 2026 17:40
Vladimir Plahotniuc a reapărut la ședința de judecată în care este inculpat în dosarul ”furtul miliardului” – Oligarhul nu a făcut declarații invocând motive de sănătate. Totodată, judecătorii au admis audierea ăncă a trei martori ai apărării. Procurorul de caz Alexandru Cernei a declarat că că cercetarea judecătorească se va prelungi, cel mai probabil, cu ... Plahotniuc revine în sala de judecată, dar evită declarațiile – Judecătorii au admis audierea a încă trei martori ai apărării în dosarul „furtul miliardului” The post Plahotniuc revine în sala de judecată, dar evită declarațiile – Judecătorii au admis audierea a încă trei martori ai apărării în dosarul „furtul miliardului” appeared first on Politik.
• • •
Alte ştiri de Politik
Acum 30 minute
17:40
Sistemul educațional din Republica Moldova se confruntă cu un declin demografic accentuat, iar până în 2040 numărul elevilor din școli ar putea scădea cu aproximativ 30%. Declarația a fost făcută de ministrul Educației, Dan Perciun, de la tribuna Parlamentului. Potrivit oficialului, proiecțiile intermediare arată o diminuare de circa 13% a numărului de copii până în ... Șoc demografic în educație – Școlile ar putea pierde 30% dintre elevi până în 2040 The post Șoc demografic în educație – Școlile ar putea pierde 30% dintre elevi până în 2040 appeared first on Politik.
17:40
Plahotniuc revine în sala de judecată, dar evită declarațiile – Judecătorii au admis audierea a încă trei martori ai apărării în dosarul „furtul miliardului” # Politik
Vladimir Plahotniuc a reapărut la ședința de judecată în care este inculpat în dosarul ”furtul miliardului” – Oligarhul nu a făcut declarații invocând motive de sănătate. Totodată, judecătorii au admis audierea ăncă a trei martori ai apărării. Procurorul de caz Alexandru Cernei a declarat că că cercetarea judecătorească se va prelungi, cel mai probabil, cu ... Plahotniuc revine în sala de judecată, dar evită declarațiile – Judecătorii au admis audierea a încă trei martori ai apărării în dosarul „furtul miliardului” The post Plahotniuc revine în sala de judecată, dar evită declarațiile – Judecătorii au admis audierea a încă trei martori ai apărării în dosarul „furtul miliardului” appeared first on Politik.
17:40
Stocarea internă a gazelor ar costa Moldova circa 16 miliarde de dolari – Ce spune ministrul Junghietu # Politik
Republica Moldova nu va putea construi, în viitorul apropiat, depozite subterane proprii pentru stocarea gazelor naturale, din cauza limitărilor geologice și a costurilor uriașe ale unui astfel de proiect. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat că investițiile necesare ar ajunge la circa 16 miliarde de dolari, o sumă pe care autoritățile o consideră prohibitivă în ... Stocarea internă a gazelor ar costa Moldova circa 16 miliarde de dolari – Ce spune ministrul Junghietu The post Stocarea internă a gazelor ar costa Moldova circa 16 miliarde de dolari – Ce spune ministrul Junghietu appeared first on Politik.
Acum 8 ore
11:00
Creștinii ortodocși care urmează calendarul stil vechi îi sărbătoresc joi, 12 februarie, pe Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur, cunoscuți drept Sfinții Trei Ierarhi. Aceștia sunt considerați cei mai mari învățători și păstori ai Bisericii, marcând prin viața și opera lor istoria creștinismului. Cei trei sfinți au contribuit la formularea și ... Creștinii ortodocși sărbătoresc astăzi Sfinții Trei Ierarhi The post Creștinii ortodocși sărbătoresc astăzi Sfinții Trei Ierarhi appeared first on Politik.
11:00
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat noile tarife la energia termică, cu reduceri pentru consumatorii din Chișinău și o ajustare în creștere pentru municipiul Bălți. Pentru consumatorii deserviți de Termoelectrica, tariful la energia termică va scădea la 2.020 lei/Gcal, față de 2.510 lei/Gcal în prezent sau cu 19,5% mai puțin. Reducerea este ... Moldova, împărțită la factură – Chișinăul plătește mai puțin, Bălțiul mai mult la căldură The post Moldova, împărțită la factură – Chișinăul plătește mai puțin, Bălțiul mai mult la căldură appeared first on Politik.
Acum 24 ore
21:00
Premierul Munteanu, sceptic față de oferta Ucrainei de a livra cărbune pentru Cuciurgan – Nu este o soluție rațională # Politik
Disponibilitatea Ucrainei de a livra cărbune pentru Centrala termoelectrică de la Cuciurgan, exprimată în timpul vizitei la Kiev a delegației guvernamentale de la Chișinău, nu reprezintă „o soluție rațională”, afirmă premierul Alexandru Munteanu. „În cadrul vizitei noastre de ieri s-a făcut așa o ofertă. Dar nu este rațională această soluție”, a comentat prim-ministrul, după ședința ... Premierul Munteanu, sceptic față de oferta Ucrainei de a livra cărbune pentru Cuciurgan – Nu este o soluție rațională The post Premierul Munteanu, sceptic față de oferta Ucrainei de a livra cărbune pentru Cuciurgan – Nu este o soluție rațională appeared first on Politik.
21:00
Termia se ieftinește în Chișinău, dar rămâne scumpă la Bălți – ANRE urmează să ia o decizie # Politik
Tariful la energia termică pentru consumatorii din Chișinău ar urma să scadă la 2.020 lei/Gcal, față de 2.510 lei/Gcal cât este în prezent sau cu 500 de lei, potrivit proiectului de hotărâre ce urmează să fie examinat joi, 12 februarie de către ANRE. Furnizorul Termoelectrica a solicitat un tarif de 2.180 lei/Gcal, însă ajustarea propusă ... Termia se ieftinește în Chișinău, dar rămâne scumpă la Bălți – ANRE urmează să ia o decizie The post Termia se ieftinește în Chișinău, dar rămâne scumpă la Bălți – ANRE urmează să ia o decizie appeared first on Politik.
21:00
Premierul Alexandru Munteanu a anunțat că, pe 27 februarie, Consiliul de Directori al Fondul Monetar Internațional va discuta raportul misiunii pe Articolul IV și inițierea negocierilor pentru un nou program cu Republica Moldova. „Pe 27 februarie, Consiliul de Directori al Fondului Monetar Internațional va discuta raportul misiunii pe articolul 4 și începerea discuțiilor asupra unui ... Moldova revine la discuțiile cu FMI – Decizie crucială pe 27 februarie The post Moldova revine la discuțiile cu FMI – Decizie crucială pe 27 februarie appeared first on Politik.
21:00
Plahotniuc absent de la depunerea mărturiilor în dosarul „Sacoșa neagră” – Acesta urmează să fie adus silit # Politik
Vladimir Plahotniuc va fi adus silit pentru a fi audiat în calitate de martor în dosarul „Sacoșa neagră”, în care este vizat fostul șef al statului, Igor Dodon. Măsura a fost dispusă de magistrații Curții Supreme de Justiție, după ce, la 11 februarie, Plahotniuc nu s-a prezentat în instanță. Astfel, acesta urmează să fie adus ... Plahotniuc absent de la depunerea mărturiilor în dosarul „Sacoșa neagră” – Acesta urmează să fie adus silit The post Plahotniuc absent de la depunerea mărturiilor în dosarul „Sacoșa neagră” – Acesta urmează să fie adus silit appeared first on Politik.
21:00
O parte din banii din accizele la alcool și tutun ar putea fi direcționați către sport și tineret – Ce prevede inițiativa Partidului Nostru # Politik
Deputatul Partidului Nostru, Nicolae Margarint, a prezentat în cadrul Comisiei pentru administrație publică și dezvoltare regională proiectul de lege privind susținerea sistemică a domeniilor tineretului și sportului din contul unei părți a veniturilor provenite din accizele la produsele alcoolice și din tutun. Inițiativa legislativă prevede alocarea anuală a 5% din veniturile obținute din accizele la ... O parte din banii din accizele la alcool și tutun ar putea fi direcționați către sport și tineret – Ce prevede inițiativa Partidului Nostru The post O parte din banii din accizele la alcool și tutun ar putea fi direcționați către sport și tineret – Ce prevede inițiativa Partidului Nostru appeared first on Politik.
21:00
Proiectul Partidului Nostru privind prelungirea până la un an a termenului de aflare pe teritoriul RM a automobilelor înmatriculate peste hotare avizat pozitiv de o comisie parlamentară # Politik
Proiectul de lege înaintat de președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, care prevede majorarea termenului de aflare pe teritoriul Republicii Moldova a automobilelor înmatriculate în străinătate până la un an, a obținut aviz pozitiv condiționat, votat unanim în Comisia pentru mediu, climă și tranziție verde. Inițiativa se bazează pe modelul UE și al majorității țărilor din ... Proiectul Partidului Nostru privind prelungirea până la un an a termenului de aflare pe teritoriul RM a automobilelor înmatriculate peste hotare avizat pozitiv de o comisie parlamentară The post Proiectul Partidului Nostru privind prelungirea până la un an a termenului de aflare pe teritoriul RM a automobilelor înmatriculate peste hotare avizat pozitiv de o comisie parlamentară appeared first on Politik.
21:00
Premierul Munteanu, a prezentat un raport despre activitatea Guvernului de la preluarea mandatului # Politik
Premierul Alexandru Munteanu a precizat, că Guvernul va continua activitatea pe cele trei obiective ale guvernării: creștere economică, accelerarea aderării la Uniunea Europeană, pace și securitate acasă. „Am aprobat un Buget al investițiilor responsabile, care crește investițiile capitale cu 55%, până la 3 miliarde lei – cea mai mare din ultimii ani, majorează investițiile în ... Premierul Munteanu, a prezentat un raport despre activitatea Guvernului de la preluarea mandatului The post Premierul Munteanu, a prezentat un raport despre activitatea Guvernului de la preluarea mandatului appeared first on Politik.
21:00
Partidul Nostru cere transparență și un calendar clar pentru proiectul de construcție a Spitalului Regional Bălți # Politik
Deputatul Partidului Nostru, Elena Grițco a abordat în Parlament proiectul Spitalului Regional Bălți, un proiect investițional de mare importanță pentru nordul țării. Deputata Partidului Nostru a atras atenția asupra rectificării bugetare de la sfârșitul anului 2025, când aproximativ 570 de milioane de lei au fost redirecționați din proiectele investiționale nefinalizate către alte domenii, afectând buna ... Partidul Nostru cere transparență și un calendar clar pentru proiectul de construcție a Spitalului Regional Bălți The post Partidul Nostru cere transparență și un calendar clar pentru proiectul de construcție a Spitalului Regional Bălți appeared first on Politik.
Ieri
13:10
Președintele Sandu într-o vizită la Comrat -Găgăuzia este o regiune importantă pentru Moldova, iar dezvoltarea acesteia nu poate avea loc în izolare # Politik
Președintele Maia Sandu s-a aflat într-o vizită neanunțată în Găgăuzia. Șefa statului a susținut un discurs, la festivitatea dedicată aniversării a 35 de ani de la fondarea Universității de Stat din Comrat. Președinta Maia Sandu a vorbit în rusă și găgăuză, la Comrat. Șefa statului a declarat că limba găgăuză se află în pericol de ... Președintele Sandu într-o vizită la Comrat -Găgăuzia este o regiune importantă pentru Moldova, iar dezvoltarea acesteia nu poate avea loc în izolare The post Președintele Sandu într-o vizită la Comrat -Găgăuzia este o regiune importantă pentru Moldova, iar dezvoltarea acesteia nu poate avea loc în izolare appeared first on Politik.
13:10
Alexandru Bălan, fostul direct adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova (SIS),acuzat că ar fi transmis secrete de stat ale României către serviciile de informații din Belarus, vrea să fie eliberat. El a fost adus în această dimineață la Curtea Supremă de la Bucureşti, unde începe procesul în care solicită o măsură ... Fostul director adjunct al SIS, Alexandru Bălan, acuzat de trădare, cere să fie eliberat The post Fostul director adjunct al SIS, Alexandru Bălan, acuzat de trădare, cere să fie eliberat appeared first on Politik.
13:10
Ucraina și-a exprimat disponibilitatea de a furniza cărbune pentru Centrala electrică de la Cuciurgan. Subiectul a fost discutat în cadrul întrevederii dintre delegația Republicii Moldova, aflată ieri la Kiev, și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Totodată, oficialii au analizat situația infrastructurii energetice din Ucraina și Republica Moldova, afectată de atacurile rusești, care au provocat întreruperi ale ... Ucraina gata să furnizeze cărbune pentru Centrala de la Cuciurgan The post Ucraina gata să furnizeze cărbune pentru Centrala de la Cuciurgan appeared first on Politik.
13:10
81 de milioane de lei pentru noul sediu al Ambasadei Republicii Moldova pe lângă UE la Bruxelles – Guvernul pregătește comisia de achiziții # Politik
Guvernul Republicii Moldova intenționează să cumpere un sediu propriu pentru Misiunea diplomatică pe lângă Uniunea Europeană, în contextul extinderii personalului și al creșterii volumului de activități la Bruxelles. Potrivit notei explicative la proiectul dispoziției guvernamentale, în bugetul de stat pentru anul 2026 au fost prevăzute fonduri speciale pentru această achiziție. În document se menționează că ... 81 de milioane de lei pentru noul sediu al Ambasadei Republicii Moldova pe lângă UE la Bruxelles – Guvernul pregătește comisia de achiziții The post 81 de milioane de lei pentru noul sediu al Ambasadei Republicii Moldova pe lângă UE la Bruxelles – Guvernul pregătește comisia de achiziții appeared first on Politik.
13:10
Guvernul urmează să examineze, la ședința din 11 februarie 2026, un proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de operare cu tichetele de vacanță, care stabilește procedura de emitere, utilizare și decontare a acestora. Potrivit proiectului, tichetele de vacanță vor putea fi utilizate exclusiv pentru achitarea serviciilor turistice prestate în zonele rurale ... Guvernul aprobă modalitatea de utilizare a tichetele de vacanță The post Guvernul aprobă modalitatea de utilizare a tichetele de vacanță appeared first on Politik.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:40
Guvernul vrea să crească indemnizațiile pentru corpul diplomatic – Ultima ajustare a avut loc în 2018 # Politik
Guvernul pregătește o majorare semnificativă a indemnizațiilor pentru ambasadorii și șefii misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova. Potrivit unui proiect de hotărâre aflat în consultări publice, cele mai mici indemnizații lunare ar urma să fie de aproximativ 3.500 de dolari, iar cele mai mari să ajungă până la 6.000 de dolari. Prin comparație, în 2018, nivelul ... Guvernul vrea să crească indemnizațiile pentru corpul diplomatic – Ultima ajustare a avut loc în 2018 The post Guvernul vrea să crească indemnizațiile pentru corpul diplomatic – Ultima ajustare a avut loc în 2018 appeared first on Politik.
16:40
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare din Republica Moldova a inițiat un studiu complex, dedicat în premieră managementului riscurilor în sectorul agricol al țării. Scopul acestui demers este identificarea vulnerabilităților existente și propunerea unor soluții conforme cu standardele europene și internaționale, informează telegraph.md, notează IPN. Potrivit Ministerului, studiul va evalua cadrul actual de gestionare a riscurilor ... Autoritățile vor lansa un studiu complex privind managementul riscurilor în agricultură The post Autoritățile vor lansa un studiu complex privind managementul riscurilor în agricultură appeared first on Politik.
15:30
Clienții benzinăriilor Lukoil din Republica Moldova nu mai pot efectua plăți cu cardul bancar. Situația a apărut după ce două bănci comerciale au blocat conturile companiei, invocând neconcordanțe privind beneficiarul efectiv al acesteia. Potrivit Agenției Servicii Publice (ASP),băncile au constatat diferențe între datele despre beneficiarul efectiv prezentate de Lukoil și informațiile disponibile în Registrul de ... Moldovenii nu mai pot achita cu cardul la benzinăriile Lukoil – Explicația autorităților The post Moldovenii nu mai pot achita cu cardul la benzinăriile Lukoil – Explicația autorităților appeared first on Politik.
15:20
Plahotniuc așteptat în instanță pentru a depune mărturie în dosarul ”kuliok” în care este acuzat ex-președintele Dodon # Politik
Fostul vicepreședinte al Partidului Democrat, Serghei Iaralov a fost citat să depună mărturie marți în dosarul numit generic „Sacoșa neagră”, în care este învinuit ex-președintele Igor Dodon. Iaralov însă nu s-a prezentat în instanță. Totodată, Vlad Plahotniuc urmează să fie escortat miercuri pentru a depune mărturie în acest dosar. Ambii apar în imaginile video în ... Plahotniuc așteptat în instanță pentru a depune mărturie în dosarul ”kuliok” în care este acuzat ex-președintele Dodon The post Plahotniuc așteptat în instanță pentru a depune mărturie în dosarul ”kuliok” în care este acuzat ex-președintele Dodon appeared first on Politik.
13:10
Regimul de stare excepțională în economie din regiunea transnistreană a fost prelungit cu încă 30 de zile, până la 17 martie, potrivit unei decizii adoptate astăzi de către autoritățile de la Tiraspol. Potrivit acestora, situația de urgență economică persistă din cauza problemelor de tranzit al gazelor, livrate cu sprijinul Rusiei prin intermediul Europei. Starea excepțională ... Starea excepțională în economie în stânga Nistrului prelungită până la 17 martie The post Starea excepțională în economie în stânga Nistrului prelungită până la 17 martie appeared first on Politik.
13:10
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a oferit clarificări privind facturile la gaze naturale, energie electrică și energie termică, în contextul apariției în spațiul public a unor imagini și mesaje legate de valori ridicate ale acestora. Costul total afișat pe factură este influențat de mai mulți factori cumulativi și nu doar de prețul reglementat. ... Consumatori șocați de facturile pe ianuarie – ANRE explică de unde vin sumele mari The post Consumatori șocați de facturile pe ianuarie – ANRE explică de unde vin sumele mari appeared first on Politik.
13:10
Primarul Ceban, despre reevaluarea cadastrală: „Nu voi permite majorarea impozitelor pentru chișinăuieni” # Politik
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, critică procedura de evaluare și reevaluare cadastrală a bunurilor imobile, inițiată de Guvern la nivel național, avertizând că aceasta ar putea duce la majorări semnificative ale impozitului pe proprietate. Potrivit edilului, în urma noii evaluări, impozitul pentru apartamente și case ar putea crește cu până la 200%, iar în unele ... Primarul Ceban, despre reevaluarea cadastrală: „Nu voi permite majorarea impozitelor pentru chișinăuieni” The post Primarul Ceban, despre reevaluarea cadastrală: „Nu voi permite majorarea impozitelor pentru chișinăuieni” appeared first on Politik.
13:10
Începând cu 2027, când autoritățile vor aplica noile valori cadastrale ale clădirilor și terenurilor, posesorii acestora vor plăti impozite pentru bunurile imobile mai mari cu 150-190% față de cele actuale, arată calculele făcute de un expert imobiliar de la Chișinău, notează Europa Liberă. Autoritățile au anunțat de curând că au finalizat reevaluarea valorilor cadastrale a ... Expert – Noile valori cadastrale ar putea tripla impozitul pe locuințe The post Expert – Noile valori cadastrale ar putea tripla impozitul pe locuințe appeared first on Politik.
13:10
Prețurile medii de consum au crescut în luna ianuarie 2026 cu 0,9% față de decembrie 2025, potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică. Creșterea lunară a inflației a fost determinată în principal de scumpirea produselor alimentare și a serviciilor prestate populației. Conform BNS, produsele alimentare s-au scumpit în medie cu 1,6%, contribuind cu 0,6 ... Inflația taie din salarii – Ce produse alimentare și servicii s-au scumpit The post Inflația taie din salarii – Ce produse alimentare și servicii s-au scumpit appeared first on Politik.
13:10
Fracțiunea parlamentară Partidul Nostru a adresat o interpelare Guvernului, solicitând clarificări cu privire la modul în care a fost efectuată reevaluarea bunurilor imobiliare. Despre acest lucru a anunțat vicepreședinta fracțiunii, Elena Grițco, în cadrul emisiunii de la TV8. Deputata a recunoscut că reevaluarea era necesară, întrucât nu a mai fost realizată de foarte mult timp, ... Partidul Nostru solicită Guvernului o analiză de impact privind reevaluarea imobilelor The post Partidul Nostru solicită Guvernului o analiză de impact privind reevaluarea imobilelor appeared first on Politik.
13:10
Proiectul Partidului Nostru privind anularea TVA-lui la gaz susținut de o comisie parlamentară de profil # Politik
Proiectul de lege al Partidului Nostru, care prevede anularea TVA la gaz, a fost susținut cu majoritate de voturi în Comisia parlamentară pentru controlul finanțelor publice. Deputatul Partidului Nostru, Constantin Cuiumju, a declarat în cadrul unui briefing de presă că subiectul vine într-un moment în care oamenii încep să primească facturile pentru luna ianuarie, iar ... Proiectul Partidului Nostru privind anularea TVA-lui la gaz susținut de o comisie parlamentară de profil The post Proiectul Partidului Nostru privind anularea TVA-lui la gaz susținut de o comisie parlamentară de profil appeared first on Politik.
09:40
Creștere în sectorul de servicii – Moldova Innovation Technology Park a atins în 2025 o cifră de afaceri de 1 miliard de dolari # Politik
Rezidenții parcului IT din Republica Moldova – Moldova Innovation Technology Park (MITP) – au obținut o cifră de afaceri de peste 1 miliard de dolari, echivalentul a 18.9 miliarde de lei, potrivit datelor preliminare pentru anul 2025. Rezultatele au fost anunțate de ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu, la o conferință de presă pe ... Creștere în sectorul de servicii – Moldova Innovation Technology Park a atins în 2025 o cifră de afaceri de 1 miliard de dolari The post Creștere în sectorul de servicii – Moldova Innovation Technology Park a atins în 2025 o cifră de afaceri de 1 miliard de dolari appeared first on Politik.
09:40
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a pornit astăzi cu trenul spre Kyiv, în prima vizită oficială în Ucraina. Din delegație fac parte și miniștrii Vladimir Bolea, Daniella Misail-Nichitin și Dorin Junghietu. Potrivit declarațiilor oficiale, vizita are drept scop consolidarea cooperării bilaterale, discutarea parcursului de aderare la Uniunea Europeană și a subiectelor ce țin de securitatea ... Premierul Munteanu în vizită la Kyiv – În discuție agenda moldo-ucraineană The post Premierul Munteanu în vizită la Kyiv – În discuție agenda moldo-ucraineană appeared first on Politik.
09:40
Statul va acoperi în continuare 70% din costul primei de asigurare în agricultură, potrivit unui proiect de hotărâre a Guvernului, examinat în cadrul ședinței secretarilor de stat din 9 februarie. Potrivit notei informative a Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, menținerea cotei de 70% este considerată esențială pentru continuarea dezvoltării pieței asigurărilor agricole și pentru protejarea ... Statul acoperă 70% din asigurările agricole -120 de milioane de lei alocați din buget The post Statul acoperă 70% din asigurările agricole -120 de milioane de lei alocați din buget appeared first on Politik.
09:40
Deputatul Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii, membru al Comisiei juridice, pentru numiri și imunități a Parlamentului, trage un semnal de alarmă privind criza acută de judecători din Republica Moldova. El a făcut un apel către politicieni să lase justiția să funcționeze independent și să nu intervină în promovarea judecătorilor. „Ne aflăm aproape la patru ani de ... „Justiția, în regim de avarie” – Apelul deputatului Berlinschii către guvernare The post „Justiția, în regim de avarie” – Apelul deputatului Berlinschii către guvernare appeared first on Politik.
09:40
Deputații PSRM Vladimir Odnostalco și Ala Ursu-Antoci au prezentat un proiect de amendament la Legea Bugetului de Stat pentru anul 2026, care prevede redistribuirea resurselor financiare în favoarea cheltuielilor sociale. Deputații au criticat prioritățile actualei guvernări, care majorează finanțarea bugetară a armatei, a instituțiilor de stat politizate și creează structuri inutile, cu eficiență zero, în ... PSRM propune tăieri la apărare și administrație pentru a finanța compensațiile la energie The post PSRM propune tăieri la apărare și administrație pentru a finanța compensațiile la energie appeared first on Politik.
9 februarie 2026
16:50
În timp ce la Chișinău Termoelectrica solicită reducerea tarifelor, la Bălți situația este exact opusă. SA „CET-Nord” a cerut oficial Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) majorarea tarifului la energia termică livrată consumatorilor până la 2.359 lei/Gcal, față de tariful actual de 2.136 lei/Gcal. Solicitarea este conținută într-o adresare oficială transmisă ANRE, în care ... În timp ce la Chișinău termia scade, la Bălți, CET-Nord solicită scumpirea căldurii The post În timp ce la Chișinău termia scade, la Bălți, CET-Nord solicită scumpirea căldurii appeared first on Politik.
16:50
Căldura pentru locuitorii din Chișinău s-ar putea reduce cu 14%, la 2180 de lei gigacaloria, potrivit solicitării depusă de Termoelectrica la ANRE. În document se menționează că noile calcule au fost efectuate în strictă conformitate cu Metodologia tarifară aprobată de ANRE, ținând cont de: prețurile reglementate ale gazelor naturale pentru anul 2026, programul coordonat de ... Căldura s-ar ieftini la Chișinău cu 14% – Termoelectrica a prezentat cifrele The post Căldura s-ar ieftini la Chișinău cu 14% – Termoelectrica a prezentat cifrele appeared first on Politik.
13:30
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua o vizită oficială la München, Germania, în perioada 13–15 februarie 2026, pentru a participa la Conferința de Securitate de la München, unul dintre cele mai importante forumuri internaționale dedicate problemelor de securitate globală. La eveniment și-au confirmat participarea aproape 50 de șefi de stat și de guvern, printre ... Președintele Sandu va participa la Conferința de Securitate de la München The post Președintele Sandu va participa la Conferința de Securitate de la München appeared first on Politik.
13:30
Laboratoare moderne la liceul „Mihai Eminescu” din Drochia – Primarul Nina Cereteu: Copiii merită condiții de studii la standarde internaționale # Politik
La Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din orașul Drochia au fost lansate laboratoare de științe exacte renovate capital în cadrul proiectului „Școală Model”. Proiectul este implementat cu sprijinul Uniunii Europene. Primăria orașului Drochia a contribuit cu suma de 300.000 de lei. Primarul orașului Drochia, Nina Cereteu (Partidul Nostru), a menționat la inaugurare că investițiile în educație ... Laboratoare moderne la liceul „Mihai Eminescu” din Drochia – Primarul Nina Cereteu: Copiii merită condiții de studii la standarde internaționale The post Laboratoare moderne la liceul „Mihai Eminescu” din Drochia – Primarul Nina Cereteu: Copiii merită condiții de studii la standarde internaționale appeared first on Politik.
12:50
În peste 120 de instituții de învățământ din țară, procesul educațional continuă să se desfășoară online # Politik
Luni, în 121 de școli din Republica Moldova procesul educațional se desfășoară online. Majoritatea instituţiilor de învăţământ cu predare la distanță se află în raionul Anenii Noi – 29, Ștefan Vodă – 27, Călărași – 26 și Căușeni – 25. Totodată, 25 de şcoli desfășoară activitatea în format mixt, cu prezență fizică și online. Cele ... În peste 120 de instituții de învățământ din țară, procesul educațional continuă să se desfășoară online The post În peste 120 de instituții de învățământ din țară, procesul educațional continuă să se desfășoară online appeared first on Politik.
12:50
După scăderea tarifului la gaz, Termoelectrica a solicitat ajustarea tarifelor pentru energia termică și electrică # Politik
Termoelectrica S.A. a informat consumatorii și opinia publică că, după aprobarea unui nou tarif la gazele naturale pentru consumatorii casnici de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) la 3 februarie 2026, a depus pe 9 februarie o solicitare de ajustare a prețului pentru energia electrică produsă și a tarifului pentru energia termică livrată ... După scăderea tarifului la gaz, Termoelectrica a solicitat ajustarea tarifelor pentru energia termică și electrică The post După scăderea tarifului la gaz, Termoelectrica a solicitat ajustarea tarifelor pentru energia termică și electrică appeared first on Politik.
12:10
Consumatorii din cartierul Telecentru al sectorului Centru au fost afectați de perturbări în livrarea agentului termic, după ce, pe 8 februarie 2026, au avut loc trei deconectări ale alimentării cu energie electrică la Stația de Pompare nr. 19, necoordonate cu „Termoelectrica” S.A. Potrivit întreprinderii, întreruperile au dus la oprirea în cascadă a Stațiilor de Pompare ... Mai mulți chișinăuieni, deconectați de la căldură – Explicațiile Termoelectrica The post Mai mulți chișinăuieni, deconectați de la căldură – Explicațiile Termoelectrica appeared first on Politik.
12:10
Opoziția critică activitatea Guvernului Munteanu după 100 de zile – Promisiuni multe, rezultate zero – Reacția Executivului # Politik
Partidul Mișcarea Alternativa Națională a organizat, un flashmob în fața sediului Guvernului, la împlinirea a 100 de zile de activitate ale Guvernului condus de Alexandru Munteanu. Acțiunea a avut loc sub lozinca „Guvernul ZERO” și a vizat incompetența Executivului și lipsa rezultatelor concrete în primele 100 de zile de guvernare, perioadă în care acest Guvern ... Opoziția critică activitatea Guvernului Munteanu după 100 de zile – Promisiuni multe, rezultate zero – Reacția Executivului The post Opoziția critică activitatea Guvernului Munteanu după 100 de zile – Promisiuni multe, rezultate zero – Reacția Executivului appeared first on Politik.
12:10
Orașul Glodeni își extinde cooperarea regională – Primarul Stela Onuțu: Avem capacități să valorificăm fonduri noi # Politik
Orașul Glodeni va adera la Centrul de Cooperare Transfrontalieră România–Moldova–Ucraina „CAPDR Ștefănești”. Primele discuții în acest sens au fost purtate de primarul orașului Stela Onuțu (Partidul Nostru). „Avem așteptări în beneficiul comunităților noastre. Ne dorim să aducem cât mai multe proiecte pentru dezvoltarea localităților noastre. Urmează să ne adaptăm condițiilor de aderare la Centrul de ... Orașul Glodeni își extinde cooperarea regională – Primarul Stela Onuțu: Avem capacități să valorificăm fonduri noi The post Orașul Glodeni își extinde cooperarea regională – Primarul Stela Onuțu: Avem capacități să valorificăm fonduri noi appeared first on Politik.
12:10
Statistici sumbre la ASP – Peste 26 de mii de persoane din țară s-ar afla în situația tânărului lipsit de cetățenia moldovenească # Politik
Peste 26 de mii de persoane născute în R. Moldova după 1991 ar fi în situația lui Pavel Voicu, tânărul care, deși avea certificat de naștere, a fost lipsit de cetățenie și declarat apatrid. Declarația fost făcut de către directorul Agenției Servicii Publice, Mircea Eșanu, într-un interviu pentru Ziarul de Gardă, scrie Ziua.md. Mircea Eșanu ... Statistici sumbre la ASP – Peste 26 de mii de persoane din țară s-ar afla în situația tânărului lipsit de cetățenia moldovenească The post Statistici sumbre la ASP – Peste 26 de mii de persoane din țară s-ar afla în situația tânărului lipsit de cetățenia moldovenească appeared first on Politik.
12:10
Întreprinderea de stat Calea Ferată din Moldova a ajustat în scădere tarifele pentru transportul feroviar al cerealelor și semințelor oleaginoase în cadrul operațiunilor de export-import. Noile tarife au intrat în vigoare din 5 februarie 2026, reducerea fiind de ordinul câtorva cenți pe tonă. Potrivit președintelui Asociației Producătorilor și Exportatorilor de Cereale „Agrocereale”, Iurie Rija, diminuarea ... Decizie la CFM – Calea Ferată reduce tarifele la transportul cerealelor The post Decizie la CFM – Calea Ferată reduce tarifele la transportul cerealelor appeared first on Politik.
7 februarie 2026
16:30
Trafic rutier în condiții de iarnă – Circulația pe drumuri revine la normal, iar AND intervine cu utilaje # Politik
Circulația pe drumurile publice naționale se desfășoară în condiții de iarnă, anunțǎ Administraţia Națională a Drumurilor (AND). „În contextul condițiilor meteo actuale și al formării poleiului, drumarii sunt mobilizați permanent în teren, intervenind continuu cu utilaje și material antiderapant, pentru menținerea viabilității carosabilului și siguranța participanților la trafic”, informeazǎ sǎmbatǎ la amiazǎ AND. Potrivit drumarilor, ... Trafic rutier în condiții de iarnă – Circulația pe drumuri revine la normal, iar AND intervine cu utilaje The post Trafic rutier în condiții de iarnă – Circulația pe drumuri revine la normal, iar AND intervine cu utilaje appeared first on Politik.
6 februarie 2026
20:30
Vot în Parlament – Banii obținuți din confiscări, redirecționați către proiecte sociale și instituții publice # Politik
Banii obținuți din confiscarea bunurilor nu vor mai fi direcționați exclusiv către bugetul de stat, ci vor putea fi alocați și proiectelor sociale, precum și pentru diverse instituții publice, în scopuri ce țin de educația juridică, prevenirea criminalității și sprijinirea victimelor infracțiunilor. Un proiect de lege în acest sens a fost aprobat de Parlament. Experți ... Vot în Parlament – Banii obținuți din confiscări, redirecționați către proiecte sociale și instituții publice The post Vot în Parlament – Banii obținuți din confiscări, redirecționați către proiecte sociale și instituții publice appeared first on Politik.
20:30
Statul pregătește măsuri pentru deblocarea pieței imobiliare – Soluțiile propuse de autorități # Politik
Autoritățile pregătesc un pachet de măsuri pentru a remedia situația de pe piața imobiliară. Printre propuneri se numără majorarea limitelor admise pentru tranzacțiile în numerar, precum și pentru depunerea acestora la bănci sau la notari. Inițiativa vine după ce, anul trecut, vânzările de apartamente au scăzut cu peste 65%, pe fondul prețurilor exagerate, dar și ... Statul pregătește măsuri pentru deblocarea pieței imobiliare – Soluțiile propuse de autorități The post Statul pregătește măsuri pentru deblocarea pieței imobiliare – Soluțiile propuse de autorități appeared first on Politik.
20:30
Poliția din Drochia a fost sesizată despre depistarea unei drone în extravilanul satului Sofia din raionul Drochia, în direcția localității Lazo. Perimetrul este asigurat, iar experții Secției tehnico-explozive a Poliției urmează să examineze obiectul în detaliu. Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova condamnă ferm orice incident care poate reprezenta o încălcare a spațiului aerian al ... O nouă dronă depistată în satul Sofia din raionul Drochia – Reacția MAE de la Chișinău The post O nouă dronă depistată în satul Sofia din raionul Drochia – Reacția MAE de la Chișinău appeared first on Politik.
19:40
Condițiile meteorologice dificile din perioada 4–6 februarie 2026 au provocat întreruperi în alimentarea cu energie electrică în mai multe zone ale Republicii Moldova. Între orele 12:00 și 18:00, Sistemul Electroenergetic Național a funcționat în regim planificat, fără avarii în rețeaua de transport, potrivit informațiilor transmise de ÎS „Moldelectrica”. În zona Centru-Sud, ÎCS „Premier Energy Distribution” ... Mai multe localități din Moldova afectate de întreruperi de energie din cauza vremii The post Mai multe localități din Moldova afectate de întreruperi de energie din cauza vremii appeared first on Politik.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.