Maia Sandu a primit scrisorile de acreditare din partea a nouă ambasadori agreați
Cotidianul, 17 februarie 2026 15:10
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a primit astăzi, 17 februarie, scrisorile de acreditare din partea a nouă ambasadori agreați. Ceremonia de înmânare s-a desfășurat la Președinție. Scrisorile de acreditare au fost înmânate de Shahnaz Gazi, ambasadorul agreat al Republica Populară Bangladesh, cu reședința la București; Pericles Demetriou Stivaros, ambasadorul agreat al Republica Cipru, cu reședința …
• • •
Acum 30 minute
15:10
15:00
VIDEO | Dodon, întrebat dacă lipsa declarațiilor lui Plahotniuc e un cadou de ziua sa: „Precis că de la Plahotniuc nu mă aștept la cadouri” # Cotidianul
Fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, s-a prezentat astăzi, 17 februarie, la ședința de judecată de la Curtea Supremă de Justiție în dosarul cunoscut generic drept „Kuliok”, în care este investigat. Dodon a făcut declarații jurnaliștilor și a afirmat că nu se teme de eventualele mărturii ale fostului lider al PDM, Vlad Plahotniuc, care …
Acum o oră
14:50
Contraofensiva ucraineană câștigă teren, iar accesul Rusiei la Starlink este blocat. Operațiune cibernetică majoră împotriva trupelor ocupanților # Cotidianul
Ucraina intră în discuții internaționale de la Geneva cu un avantaj militar pe teren, după ce forțele sale au recucerit teritorii importante și au încetinit ofensiva rusă. Totodată, Kievul a reușit să blocheze utilizarea sistemelor Starlink de către armata rusă, într-o operațiune tehnologică și cibernetică de anvergură. Forțele ucrainene au accelerat ritmul contraofensivei în ultimele …
Acum 4 ore
13:20
Un automobil s-a prăbușit sub gheață în lacul Ghidighici, la aproximativ 200 de metri de mal. Autoturismul a fost observat de un cameraman amator, care efectua filmări cu drona deasupra lacului și a alertat serviciile de urgență. La fața locului au intervenit scafandrierii din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), pentru efectuarea cercetărilor …
12:20
Un cetățean al Republicii Moldova a fost reținut în Polonia după ce ar fi tras frâna de urgență a unui tren cargo care transporta țiței. Cazul investigat de autoritățile poloneze ca posibil act de sabotaj. Bărbatul, în vârstă de 25 de ani, avea asupra sa documente rusești și echipamente electronice, transmite tvpworld.com. Potrivit poliției poloneze, …
12:00
VIDEO | Vlad Kulminski: Relațiile SUA-Republica intră într-o nouă etapă: vizite oficiale la Washington după întrevederea Maia Sandu-Marco Rubio # Cotidianul
Întrevederea dintre președinta Maia Sandu și secretarul de stat american Marco Rubio, desfășurată la Conferința de Securitate de la Munchen, intensifică cooperarea moldo-americană. În perioada următoare, mai multe delegații guvernamentale de la Chișinău urmează să efectueze vizite în Statele Unite, axate pe domenii strategice precum energia și economia. Ambasadorul Republicii Moldova în SUA, Vlad Kulminski, …
Acum 6 ore
11:30
Dosarul „Midas” din Ucraina: procurorii cer arestarea ex-ministrului Energiei, cu o cauțiune de 425 milioane grivne # Cotidianul
Parchetul Specializat Anticorupție din Ucraina (SAP) a solicitat o cauțiune de 425 de milioane de grivne (peste 8 milioane de euro) pentru fostul ministru ucrainean al Energiei, Herman Halushcenko, acuzat de spălare de bani, transmite RBK Ucraina. Purtătoarea de cuvânt a SAP, Olha Postoliuk, a declarat publicației că va cere arestarea preventivă a lui Halushcenko, …
11:20
Alertă în mai multe sate din Soroca după o explozie puternică. Poliția Republicii Moldova vine cu explicații # Cotidianul
Locuitorii din mai multe localități din raionul Soroca s-au trezit în această dimineață speriați de sunete puternice de explozii auzite în apropierea frontierei, în contextul unui nou atac lansat de Rusia asupra Ucraina. Imagini surprinse de camerele de supraveghere, arată fulgere puternice pe cer și surprind zgomotul unei deflagrații. În urma incidentului, Poliția Republicii Moldova …
11:10
23 de moldoveni, inclusiv opt copii, exploatați într-o fabrică improvizată din Italia. Autoritățile vorbesc despre o posibilă formă de sclavie modernă # Cotidianul
Douăzeci și trei de cetățeni ai Republicii Moldova, printre care opt minori cu vârste între 8 și 16 ani, au fost descoperiți de carabinieri lucrând în condiții extrem de precare într-o fabrică improvizată din Palazzolo sull’Oglio, provincia Brescia. Ancheta indică faptul că aceștia ar putea fi victime ale unei forme moderne de sclavie, după ce …
10:50
Ministrul de Externe al Estoniei: Dacă Rusia va invada, vom duce războiul pe teritoriul Federației Ruse # Cotidianul
Ministrul de Externe al Estoniei, Margus Tsahkna, a declarat că țara sa este pregătită să răspundă ferm în cazul unei agresiuni militare din partea Rusiei, avertizând că un eventual conflict ar putea fi dus chiar pe teritoriul Federației Ruse. Într-un interviu acordat DW, oficialul estonian a respins ideea că Estonia ar fi una dintre cele …
10:40
Analiză: Ce blochează negocierile de aderare ale Republicii Moldova la UE și ce scenarii se conturează # Cotidianul
Autoritățile de la Chișinău pun întârzierea deschiderii negocierilor de aderare la Uniunea Europeană în principal pe seama vetoului impus de Ungaria Ucrainei, mizând pe intervenția Bruxelles-ului pentru deblocarea procesului, scrie expertul Denis Cenușă, într-o analiză pentru publicația română Evenimentul Zilei. Cenușa spune că toată speranța este pusă pe faptul că Viktor Orban ar putea pierde alegerile legislative din aprilie, …
10:10
Vlad Plahotniuc a fost adus silit la CSJ pentru a depune mărturie împotriva lui Igor Dodon, în dosarul „Kuliok” # Cotidianul
Vlad Plahotniuc s-a prezentat la ședința de judecată de astăzi de la Curtea Supremă de Justiție în dosarul cunoscut generic drept „Kuliok”. El a fost adus silit în calitate de martor, în contextul în care nu s-a prezentat la ședința din 11 februarie. Vladimir Plahotniuc a spus că refuză să facă declarații. Avocatul lui Plahotniuc, …
10:10
ANRE: De la 1 aprilie 2026, consumatorii mari non-casnici vor activa exclusiv pe piața liberă a gazelor # Cotidianul
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunță că, potrivit Calendarului de liberalizare a pieței gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 564 din 30 septembrie 2025, începând cu data de 1 aprilie 2026, toți consumatorii non-casnici mari vor activa exclusiv în condițiile pieței libere a gazelor naturale. Conform art. 114 alin. (4) …
Acum 24 ore
19:50
VIDEO | „La purcei îmi pare că este mai curat”. Directoarea Spitalului din Nisporeni a demisionat după ce o mamă a făcut publice condițiile groaznice în care este internat copilul său # Cotidianul
Directoarea Spitalului din Nisporeni și-a dat demisia, după ce o mamă s-a plâns pe rețelele de socializare de condițiile insalubre și îngrozitoare din secția pentru copii, unde a fost internat copilul său. Imaginile au ajuns la ministrul Sănătății, Emil Ceban, care a cerut intervenția imediată a autorităților. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Ceban …
18:20
Dorin Junghietu: Energia de avarie și criza regională contribuie direct la majorarea tarifelor # Cotidianul
Posibila creștere a tarifelor la energia electrică este determinată de un cumul de factori regionali și tehnici, inclusiv procurarea energiei de avarie, consumul ridicat și disponibilitatea limitată a resurselor. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, amintește că aceste riscuri au fost anticipate încă din decembrie, în contextul deteriorării situației energetice din regiune. Potrivit oficialului, distrugerea unor capacități …
17:10
SBU avertizează: Serviciile ruse ar folosi profiluri false de „dating” pentru a recruta cetățeni ucraineni # Cotidianul
Serviciile speciale ruse ar utiliza metode tot mai sofisticate pentru a recruta cetățeni ucraineni, inclusiv profiluri false pe platforme de dating și scheme de șantaj. Avertismentul vine din partea Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), care semnalează o creștere a cazurilor de recrutare și implicare a civililor în acțiuni ilegale, notează UNN. Potrivit SBU, una …
17:10
Donald Trump îl susține pe Viktor Orbán înaintea alegerilor: Marco Rubio vorbește despre o „eră de aur” a relațiilor SUA–Ungaria # Cotidianul
Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a declarat că președintele Donald Trump susține „pe deplin” succesul premierului ungar Viktor Orbán, subliniind că relația acestuia cu liderul american este importantă pentru interesele Statelor Unite. Declarațiile au fost făcute luni, la Budapesta, în contextul alegerilor parlamentare din aprilie, considerate decisive pentru viitorul politic al Ungariei, transmite …
17:00
Ninsorile și poleiul au provocat zeci de intervenții ale salvatorilor: ambulanțe deblocate, camioane tractate și arbori înlăturați de pe rețelele electrice # Cotidianul
Salvatorii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au intervenit în ultimele 24 de ore în zeci de situații generate de condițiile meteorologice nefavorabile, caracterizate prin polei, ghețuș și ninsori, care au afectat mai multe regiuni ale țării. Potrivit autorităților, în dimineața zilei de 16 februarie, la ora 01:12, salvatorii au fost solicitați în Jora …
Ieri
15:30
VIDEO | Maia Sandu exclude, deocamdată, o carieră politică la București sau Bruxelles după mandatul său # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, afirmă că nu și-a făcut planuri privind o eventuală continuare a carierei politice peste hotare după încheierea mandatului. Declarațiile au fost făcute după participarea la Conferința de Securitate de la Munchen, în cadrul unui interviu cu jurnaliștii români, Lucian Mîndruță și Marco Badea, despre viitorul său politic. Marco Badea: „Dumneavoastră, …
15:00
Serviciile de informații ruse își adaptează strategiile și își extind operațiunile clandestine în Europa, folosind rețele asociate fostei grupări Wagner pentru recrutarea de agenți implicați în sabotaj și spionaj. Potrivit unei analize publicate de Financial Times, Moscova mizează tot mai mult pe intermediari neoficiali și pe persoane vulnerabile, recrutate online sau prin canale informale, pentru …
13:40
Un angajat al Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova a fost reținut în weekend de autoritățile din Ucraina, potrivit surselor PulsMedia.md. Conform surselor din cadrul MAI, este vorba despre un angajat al Sectorului Poliției de Frontieră „Cișmichioi”, din cadrul Direcției Sud a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră. Acesta ar fi fost reținut de organele …
13:30
Facturile la lumină ar putea crește. Premier Energy și FEE Nord solicită tarife mai mari # Cotidianul
Energia electrică ar putea să se scumpească pentru locuitorii țării. Premier Energy și Furnizarea Energiei Electrice Nord au depus o solicitare la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, prin care au cerut majorarea tarifelor la energia electrică. În prezent, gospodăriile conectate la Premier Energy achită 3,59 lei/kWh, iar dacă solicitarea va fi aprobată, noul tarif …
13:20
Ai rămas fără buletin românesc? Pasul obligatoriu ca să-ți recuperezi alocația copilului # Cotidianul
Alocațiile de stat pentru copiii cu cetățenie română nu sunt anulate chiar dacă părintele rămâne fără carte de identitate, iar sumele neîncasate pot fi plătite ulterior. Totuși, recuperarea banilor nu se face automat — este necesară depunerea unei cereri la agenția teritorială, iar în unele cazuri trebuie prezentată și o procură specială. Situația apare pe …
12:30
John Healey: Rusia devine mai slabă pe front. Moscova depinde tot mai mult de mercenari străini # Cotidianul
Pierderile masive suferite de armata rusă în războiul împotriva Ucrainei forțează Moscova să recurgă tot mai des la mercenari străini, pentru a compensa deficitul de personal. Experții occidentali susțin că această tendință denotă slăbirea capacității militare a Rusiei și presiunea crescândă exercitată de forțele ucrainene. Ministrul britanic al Apărării, John Healey, a declarat, într-un interviu …
12:00
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău anunță întârzieri din cauza condițiilor meteorologice. Pasagerii, îndemnați să verifice tabloul online al zborurilor # Cotidianul
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău anunță că, din cauza condițiilor meteorologice, astăzi, 16 februarie, programul zborurilor poate suferi modificări. Pasagerii sunt îndemnați să consulte tabloul online al zborurilor înainte de a porni spre aeroport. Potrivit instituției, aeronavele aflate la sol necesită efectuarea procedurii de degivrare, o etapă esențială pentru desfășurarea zborurilor în siguranță. „Menționăm …
11:10
Plahotniuc, absent din nou în instanță în dosarul „Frauda Bancară”. Ședință amânată, fără martori ai apărării # Cotidianul
O nouă ședință în dosarul „frauda bancară”, în care este vizat oligarhul Vladimir Plahotniuc, s-a desfășurat fără prezența inculpatului și fără audierea martorilor. Magistrații au confirmat că absența acestuia este motivată medical, iar examinarea cauzei avansează lent, pe fundalul amânărilor repetate. Astăzi, 16 februarie, instanța a anunțat că învinuitul nu participă la ședință din motive …
10:50
VIDEO | Mihai Isac despre cazul de la Dereneu: cum a fost transformat un simplu litigiu într-un „război sfânt” # Cotidianul
Un conflict juridic privind dreptul de folosință al unei biserici a fost prezentat în mod fals drept „persecuție religioasă” și „atac asupra creștinismului”. În cadrul emisiunii Fake News Alert de la TVR, analistul Mihai Isac a demontat pas cu pas narațiunile manipulate, explicând diferența dintre realitate și versiunea emoțională propagată în spațiul online. „În episodul …
10:40
RISE Moldova Marina Tauber are peste jumătate de milion de dolari la o bancă de stat din Rusia, sancționată internațional # Cotidianul
O scurgere de date din Federația Rusă arată că fosta deputată Marina Tauber deține peste o jumătate de milion de dolari la o bancă rusească de stat, sancționată internațional și aflată sub controlul lui Vladimir Putin. Banca se numește PSB și a fost utilizată în coruperea alegătorilor din R. Moldova în timpul mai multor scrutine …
10:30
Norvegia va deschide o ambasadă la Chișinău. Mihai Popșoi: „Un semnal puternic de încredere și consolidare a relațiilor dintre statele noastre” # Cotidianul
Norvegia își deschide ambasadă la Chișinău, marcând un nou pas în consolidarea relațiilor bilaterale cu Republica Moldova. Anunțul a fost făcut la München, în cadrul întrevederii viceprim-ministrului Mihai Popșoi cu omologul său norvegian, Espen Barth Eide. Potrivit oficialilor, deschiderea unei misiuni diplomatice rezidente la Chișinău reflectă aprofundarea relațiilor moldo-norvegiene și interesul ambelor state pentru o …
15 februarie 2026
22:30
Recensământul din 2024 arată că limba română este vorbită zilnic de doar 1,7% dintre locuitorii din UTA Găgăuzia, potrivit Biroul Național de Statistică. În timp ce statul ratează de ani buni o politică educațională coerentă în regiune, tot mai mulți părinți își înscriu copiii în școli cu predare în română. Între această cerere reală și …
18:00
Nicușor Dan va participa la prima reuniune a Consiliului de Pace din SUA. România, în calitate de observator # Cotidianul
Președintele României va efectua prima deplasare în Statele Unite ale Americii de la numirea în funcție. Nicușor Dan va participa, săptămâna viitoare, la prima reuniune a Consiliului Păcii de la Washington și dă curs invitației lansate de președintele SUA, Donald Trump. „Voi participa săptămâna viitoare la prima reuniune a Consiliului Păcii la Washington, răspunzând invitației …
15:50
Un pasager a scos o armă și a îndreptat-o spre un taximetrist din capitală, amenințându-l cu moartea. Incidentul s-a produs în dimineața zilei de 14 februarie. Potrivit informațiilor oferite de oamenii legii, șoferul transporta un pasager de pe bulevardul Moscova spre sectorul Centru al capitalei, când între cei doi ar fi izbucnit un conflict verbal. …
Mai mult de 2 zile în urmă
15:30
Fostul ministru al Energiei din Ucraina, Herman Halușenko, a fost reținut de NABU în timp ce încerca să părăsească țara. El este implicat în dosarul „Midas” # Cotidianul
În timp ce încerca să treacă granița astăzi, 15 februarie, Herman Halușenko, fostul ministru al Energiei din Ucraina a fost reținut de către reprezentanții Biroului Național Anticorupție al Ucrainei, scrie Ukrinform. Reprezentanții Biroului Național Anticorupție al Ucrainei au făcut anunțul pe Telegram. „Astăzi, în timp ce trecea granița de stat, detectivii NABU l-au reținut pe fostul ministru …
13:50
Igor Grosu și Alexandru Munteanu la 37 de ani de la sfârșitul războiului din Afganistan: „Este important să prețuim pacea” # Cotidianul
Republica Moldova marchează astăzi, 15 februarie, 37 de ani de la retragerea trupelor militare sovietice din Afganistan, moment care a pus capăt unui conflict în care peste 12.500 de moldoveni au fost trimiși să lupte, iar 301 nu s-au mai întors acasă. Cu acest prilej, președintele Parlamentului, Igor Grosu, a transmis un mesaj de solidaritate …
12:30
Maia Sandu explică ce a discutat cu Marco Rubio la Conferința de Securitate de la München # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că, în cadrul întrevederii cu secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, la Conferința de Securitate de la München, a discutat despre proiectele energetice, securitatea cibernetică, cooperarea în domeniul apărării și atragerea investițiilor americane în Republica Moldova. Șefa statului a mulțumit pentru sprijinul oferit de Statele Unite și …
11:20
Marco Rubio, după întâlnirea cu Zelenski: „Trump doreşte o soluţie care să pună capăt vărsării de sânge o dată pentru totdeauna” # Cotidianul
Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că preşedintele SUA Donald Trump urmăreşte o încheiere definitivă a războiului dintre Rusia şi Ucraina, după ce principalul diplomat al SUA s-a întâlnit sâmbătă cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, în marja Conferinţei de Securitate de la München, informează CNN, citat de News.ro. „M-am întâlnit cu preşedintele ucrainean …
10:40
Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, și omologii săi din mai multe state au discutat despre securitatea regională și sporirea rezilienței în fața provocărilor hibride # Cotidianul
Situația de securitate regională, efectele războiului condus de Rusia în Ucraina și eforturile de consolidare a capacităților de apărare pentru sporirea rezilienței în fața provocărilor hibride au fost principalele subiecte abordate în cadrul dialogului dintre ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi și omologii săi din România, Lituania și Marele Ducat de Luxemburg. Discuțiile au avut loc în …
14 februarie 2026
19:00
Președinta Maia Sandu la Conferința de Securitate de la München: „O Moldovă mai puternică în interiorul Uniunii Europene înseamnă o Europă mai puternică și mai sigură” # Cotidianul
Președinta Maia Sandu a continuat la München discuțiile despre securitatea Republicii Moldova, despre reziliența țării și a societății la amenințările externe și despre parcursul european. Șefa statului a avut întrevederi bilaterale cu președintele Letoniei, Edgars Rinkēvičs și cu președintele Muntenegrului, Jacov Milatović. Totodată, Maia Sandu s-a întâlnit cu Reem Alabali Radovan, ministra federală pentru Cooperare …
18:10
Guvernul de la București salută preluarea Portului Giurgiulești de către Portul Constanța: investiții pentru consolidarea poziției strategice în regiunea Mării Negre # Cotidianul
Guvernul României salută tranzacția aflată în curs de finalizare prin care Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) vinde 100% din acțiunile deținute la ICS Danube Logistics, operatorul Portul Internațional Giurgiulești, către Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța. Acordul de cumpărare a acțiunilor a fost semnat la 31 decembrie 2025, iar tranzacția a fost …
17:50
Interviu cu Maia Sandu la Conferința de Securitate de la München: „Războiul cognitiv cred că este cel mai periculos pentru democrațiile noastre” # Cotidianul
Într-un dialog direct purtat în marja Conferinței de Securitate de la München, președinta R. Moldova, Maia Sandu, a acordat un interviu pentru Explicativ, în care a oferit o perspectivă tranșantă asupra amenințărilor hibride care vizează Chișinăul și a viitorului european al țărilor. Maia Sandu a pus accent pe „războiul cognitiv” și pe necesitatea unei „Uniri …
15:20
Maia Sandu și Igor Grosu, mesaje de Ziua Națională a Lecturii: „Într-o lume a ecranelor, lectura este o formă de grijă față de noi” # Cotidianul
Republica Moldova marchează pe 14 februarie Ziua Națională a Lecturii, inițiativă dedicată promovării cărții și culturii cunoașterii. Cu acest prilej, mesaje de încurajare a lecturii au transmis președinta țării, Maia Sandu, și președintele Parlamentului, Igor Grosu. Maia Sandu a îndemnat cetățenii să redescopere lectura ca formă de echilibru și reflecție personală. „De Ziua Națională a …
15:00
Un deputat din Adunarea Populară a UTA Găgăuzia a fost oprit de poliție în timp ce conducea o mașină de serviciu, de marca Skoda, deși era privat de dreptul de a conduce. Potrivit Poliției Republicii Moldova, bărbatul fusese lipsit de dreptul de a conduce după ce a fost depistat permis în luna decembrie, în stare …
12:30
Avocatul Copilului condamnă expunerea publică a unei minore, după acuzații lansate de Vasile Costiuc # Cotidianul
Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, Vasile Coroi, s-a autosesizat după ce deputatul Vasile Costiuc a lansat în spațiul public acuzații privind un presupus caz de consum de droguri în cazul unei minore din Ștefan Vodă. Poliția a infirmat ulterior informațiile, calificându-le drept false și avertizând că acestea au afectat imaginea copilului și a familiei. Ombudsmanul …
12:00
Miniștrii de Externe ai R. Moldova, României și Ucrainei s-au reunit în formatul „Triunghiul Odesa”: consolidarea cooperării trilaterale, pe agenda discuțiilor # Cotidianul
Consolidarea cooperării trilaterale în contextul provocărilor de securitate generate de agresiunea Federației Ruse împotriva Ucrainei, cu accent pe coordonarea politică, securitatea energetică și conectivitatea regională, a fost în centrul discuțiilor primei reuniuni din acest an a miniștrilor de externe din Republica Moldova, România, Ucraina în formatul „Triunghiul Odesa”, scrie Moldpres. Discuțiile dintre viceprim-ministrul Mihai Popșoi, …
11:40
09:00
Maia Sandu a discutat la München despre consolidarea securității Republicii Moldova și aderarea la UE. Aceasta a avut întrevederi cu secretarul de stat al SUA și cu secretarul general al NATO # Cotidianul
Consolidarea rezilienței și securității Republicii Moldova, precum și aderarea la Uniunea Europeană s-au aflat în centrul întrevederilor purtate de șefa statului în marja Conferinței de Securitate de la München, care se desfăşoară în perioada 13-15 februarie. Evenimentul, deschis de cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a reunit 50 de șefi de stat și de guvern și oficiali …
01:30
NU îl căutați pe Hristos în Biserica FSB-istă rusă. El nu a fost niciodată acolo. Patriarhia Moscovei activează ilegal de peste patru secole # Cotidianul
În 2018, Patriarhia Ecumenică de la Constantinopol a făcut un gest istoric, care a reprezentat o lovitură de proporții pentru Patriarhia Moscovei: a acordat autocefalie Bisericii Ucrainei, urmând a fi ridicată la rang de Patriarhie, moment în care i-a înmânat și tomosul. Promulgat de Sfântul Sinod al Patriarhiei de la Constantinopol, tomosul e actul ecleziastic …
13 februarie 2026
17:40
VIDEO | Marta Kos demontează miturile despre pierderea identității odată cu aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană # Cotidianul
Retorica menită să inducă frică față de Uniunea Europeană este strecurată tot mai intens de propaganda pro-rusă. Aceasta are scopul de a submina încrederea cetățenilor în parcursul european. Avertismentul a fost făcut de comisarul european pentru Extindere, Marta Kos, în cadrul conferinței dedicate viitorului extinderii UE, desfășurate la Tallinn. Oficiala a dat asigurări că aderarea …
17:20
Friedrich Merz: Rusia nu este pregătită pentru negocieri serioase și va pune capăt războiului doar după ce va fi epuizată # Cotidianul
Rusia nu dă semne că ar fi pregătită pentru negocieri de pace serioase și va accepta să pună capăt războiului împotriva Ucrainei doar atunci când va fi epuizată din punct de vedere militar și economic. Acest moment nu a fost încă atins, însă se apropie. Declarația a fost făcută de cancelarul german, Friedrich Merz, la …
17:00
Când va primi R. Moldova următoarea tranșă de 168 de milioane de euro din sprijinul UE. Detalii oferite de ministrul Finanțelor # Cotidianul
La sfârșitul lunii februarie, Republica Moldova va primi următoarea tranșă de 168 de milioane de euro din sprijinul financiar în valoare de 1,9 miliarde de euro, acordat de Uniunea Europeană prin Planul de creștere pentru țara noastră. Despre acest lucru a anunțat ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, într-un interviu acordat agenției MOLDPRESS. Potrivit oficialului, în suma …
