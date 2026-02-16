Germania extinde controalele la frontiere până în septembrie, ignorând criticile țărilor vecine privind Schengen
Radio Chisinau, 16 februarie 2026
Germania va prelungi cu șase luni controalele la frontiere, a anunțat luni Ministerul de Interne de la Berlin, considerându-le necesare în pofida criticilor venite din partea țărilor vecine până la punerea în aplicare a unei „politici migratorii europene funcționale”.
• • •
Ninsori puternice, lapoviță și vânt. Cod portocaliu și galben pe întreg teritoriul R. Moldova # Radio Chisinau
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis cod galben și cod portocaliu de ninsori puternice, lapoviță și vânt. Avertizarea este valabilă de mâine, 17 februarie, ora 20.00 și până joi, 18 februarie, ora 17.00, pe întreg teritoriul R. Moldova.
Germania va prelungi cu șase luni controalele la frontiere, a anunțat luni Ministerul de Interne de la Berlin, considerându-le necesare în pofida criticilor venite din partea țărilor vecine până la punerea în aplicare a unei „politici migratorii europene funcționale”.
Peste 2,5 miliarde de lei, valorificate din Fondul rutier în 2025. Prioritățile pentru anul 2026, discutate la Guvern # Radio Chisinau
Modul de utilizare a mijloacelor Fondului rutier în anul 2025, precum și bugetarea pentru 2026 au fost examinate în cadrul ședinței Consiliului Fondului Rutier, prezidată de prim-ministrul Alexandru Munteanu.
ANRE avertizează: De la 1 aprilie 2026, consumatorii non-casnici fără contract încheiat cu un furnizor pe piața liberă riscă să rămână fără gaze naturale # Radio Chisinau
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunță că, începând cu 1 aprilie 2026, toți consumatorii non-casnici mari vor activa exclusiv în condițiile pieței libere a gazelor naturale. Astfel, consumatorii care nu vor avea un contract valabil încheiat cu un furnizor riscă să rămână fără livrarea gazelor naturale.
R. Moldova se află sub influența unor cicloane sudice care determină un regim instabil. Meteorologii anunță ninsori puternice și viscol în următoarele zile # Radio Chisinau
Condițiile meteorologice dificile din această noapte au afectat sectorul energetic, lăsând fără câteva localități din zona centrală. Pentru asigurarea circulației rutiere, pe drumurile naționale au fost mobilizate 177 de utilaje pentru deszăpezire, iar Poliția a intensificat controalele pentru depistarea șoferilor care circulă cu anvelope necorespunzătoare sezonului rece. Meteorologii avertizează că situația se va agrava în zilele următoare, când sunt așteptate ninsori puternice și viscol, transmite Radio Chișinău.
Luna Sculptorilor Români, la Chișinău. ICR Mihai Eminescu este partener al expoziției de sculptură contemporană „INFINIT – Brâncuși și transgresarea hotarelor” # Radio Chisinau
Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chișinău este partener al evenimentului de sculptură contemporană „INFINIT – Brâncuși și transgresarea hotarelor”, organizat la Centrul Expozițional „Constantin Brâncuși” din Chișinău, în perioada 19 februarie – 19 martie 2026, vernisajul având loc în data de 19 februarie 2026, ora 16.00.
Ce se întâmplă cu alocațiile copiilor cetățenilor români din R. Moldova cărora le-a fost anulată cartea de identitate românească. Precizările Ministerului Muncii de la București # Radio Chisinau
O modificare legislativă aplicată în anul 2023 în România, care vizează evidența populației, a dus la pierderea valabilității cărților de identitate în cazul a peste 160 de mii de persoane. Aproximativ 66% (peste 100.000) aparțineau persoanelor născute în Republica Moldova.
Experți: Delegația noastră prezentă la Conferința de Securitate de la Munchen a fost impresionantă. Republica Moldova a ajuns să joace un rol strategic prin localizarea sa geografică # Radio Chisinau
Prin participarea la Conferința de Securitate de la München din 13-15 februarie, Rep. Moldova arată că a devenit un actor vizibil pe harta geopolitică a continentului și că țara este percepută drept un succes în contracararea războiului hibrid, afirmă analiștii de la Chișinău. Totodată, întâlnirea președintei Maia Sandu cu secretarul de stat american, Marco Rubio, în marja acestei conferințe, demonstrează că în pofida schimbărilor de administrație de la Washington, parteneriatul moldo-american rămâne pragmatic și stabil, inclusiv în domenii precum securitatea energetică, transmite Radio Chișinău.
Istoria unui interpret român, supranumit ”Ray Charles a României”
Rectorul USM va fi ales pe 3 martie. Cine sunt cei trei candidați care concurează pentru funcție # Radio Chisinau
Universitatea de Stat din Moldova își va alege rectorul pe 3 martie. Trei candidați au fost admiși pentru această funcție. Ei își pot face campanie de promovare până pe 1 martie.
Furnizorii de energie electrică cer majorarea tarifelor. Cât vom plăti pe un kWh, dacă ANRE va aproba solicitarea # Radio Chisinau
Premier Energy și FEE Nord, principalii furnizori de energie eletrică din Republica Moldova, solicită ANRE majorarea tarifelor pentru populație.
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru ziua de 17 februarie.
Peste 3900 de șoferi au încălcat legislația rutieră în weekend. Depășirea limitei de viteză, cea mai frecventă abatere # Radio Chisinau
Peste 3 900 de șoferi au fost documentați în zilele de odihnă pentru încălcări comise în traficul rutier. Circa 30 de conducători auto au rămas fără permis, fiind depistați sub influența alcoolului, transmite MOLDPRES.
Tot mai mulți turiști apelează la agențiile de profil. Creștere semnificativă în 2025 # Radio Chisinau
Numărul persoanelor care au apelat la agențiile de turism din Republica Moldova a depășit, anul trecut, 604 mii, mai mulți cu circa 9% față de anul precedent. Avansul a fost determinat în principal de majorarea cu 34% a numărului de străini, majoritatea fiind excursioniști de o zi, veniți pentru odihnă și agrement, transmite IPN cu referire la raportul Biroului Național de Statistică.
Expertul IPRE Daniel Vodă, după Conferința de Securitate de la Munchen: „Republica Moldova are nevoie să fie poziționată în linie cu partenerii occidentali” # Radio Chisinau
Conferința de Securitate de la München a arătat limpede: lumea intră într-o etapă mai dură, mai fragmentată. Iar Republica Moldova are nevoie să fie poziționată în linie cu partenerii occidentali.Un prim mesaj puternic a venit din Europa. Tonul a fost mai ferm decât în alți ani. Cancelarul german Friedrich Merz a spus direct că „vechea ordine internațională nu mai există”. Subtextul este clar: Europa nu-și mai permite să fie doar un actor economic. Vorbim tot mai mult despre apărare, reziliență, capacitatea de a produce și de a proteja, a scris expertul IPRE Daniel Vodă, într-un material publicat după derularea Conferinței de Securitate de la Munchen.
Apel comun al șefilor armatelor din Regatul Unit și Germania: Securitatea nu este apanajul exclusiv al forțelor armate # Radio Chisinau
Șeful Statului Major al armatei britanice, Richard Knighton, și omologul său german, generalul Carsten Breuer, consideră că Europa trebuie să-și crească investițiile în domeniul apărării și să se reînarmeze în fața amenințărilor venite dinspre Rusia și fac apel către liderii politici ai națiunilor europene să poarte un dialog onest cu populația pentru a aduce la cunoștința publicului larg că securitatea nu este apanajul exclusiv al forțelor armate, informează luni dpa, potrivit Agerpres.
Finanțare nerambursabilă de 300 de milioane de lei pentru antreprenori, în 2026. ODA relansează apelurile de granturi # Radio Chisinau
Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA) relansează apelurile de granturi destinate antreprenorilor autohtoni prin programele de suport financiar nerambursabil gestionate de instituție. În anul curent, pentru instrumentele de suport financiar nerambursabil destinate finanțării întreprinderilor mici și mijlocii este prevăzut un buget de 300 milioane lei, transmite MOLDPRES.
Vladimir Plahotniuc nu s-au prezentat la ședința de judecată de luni, 16 februarie, în dosarul în care este inculpat, pe un episod din frauda bancară. El urma să fie audiat și facă declarații.
Condițiile meteo nefavorabile impun proceduri speciale. „Programul zborurilor poate suporta modificări”, anunță Aeroportul Chișinău # Radio Chisinau
Condițiile meteo nefavorabile impun efectuarea procedurii speciale de degivrare (de-icing) a aeronavelor aflate la sol. Din această cauză, unele rute pot înregistra întârzieri, iar programul zborurilor poate suferi modificări, informează MOLDPRES.
Încasări de peste 748 de milioane de lei, raportate de Serviciul Vamal în ultima săptămână. Unde vor ajunge banii # Radio Chisinau
În perioada 9 - 15 februarie 2026, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat se ridică la peste 748,80 milioane de lei, iar de la începutul anului curent, Serviciul Vamal a colectat la bugetul de stat circa 4,25 miliarde de lei, ceea ce constituie îndeplinirea cifrei de control la 102,0%.
„Un semnal puternic de încredere”. Norvegia va deschide o ambasadă la Chișinău, anunță MAE # Radio Chisinau
La Conferința de Securitate de la München, viceprim‑ministrul, ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, a avut o întrevedere cu ministrul afacerilor externe al Regatului Norvegiei, Espen Barth Eide, în cadrul căreia a fost discutată decizia Guvernului norvegian de a deschide o ambasadă rezidentă la Chișinău.
Mai mulți deputați greci vin în Republica Moldova, într-o vizită oficială de 4 zile # Radio Chisinau
O delegație a Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Moldova din cadrul Parlamentului Republicii Elene efectuează, în perioada 16–19 februarie, o vizită în Republica Moldova.
Presa de la Chișinău scrie cum au scăpat de pe lista neagră oamenii lui Plahotniuc, și Șor. De asemenea, jurnaliștii de investigație mai amintesc că și R. Moldova a avut propriul său dosar„Epstein”, o rețea de pedofilie deconspirată în 2011.
UE vrea să reducă dependența de plățile non-europene. Ce este euro digital și cum îl vom folosi # Radio Chisinau
UE accelerează proiectul euro digital pentru a reduce dependența de plățile non-europene. Parlamentul European a acordat primul său sprijin major pentru euro digital, aprobând poziția de negociere a Consiliul Uniunii Europene privind o monedă digitală a băncii centrale care să funcționeze atât online, cât și offline.
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru astăzi, 16 februarie, un curs de 20 lei și 13 bani pentru euro. Dolarul american este cotat la 16 lei și 98 bani.
Speculațiile cu privire la starea de sănătate și locul în care se află Vladimir Putin cresc, după ce președintele rus nu a fost văzut în public timp de peste 10 zile, scriu o serie de publicații, printre care The Sun, Inews, Mirror și altele.
Noapte albă pentru drumari. Echipele AND au intervenit pe parcursul nopții și continuă să fie mobilizate în teren (Foto) # Radio Chisinau
În urma precipitațiilor sub formă de ninsoare din timpul nopții și a temperaturilor scăzute, pe anumite sectoare de drum se înregistrează polei și ghețuș, ceea ce îngreunează condițiile de circulație, precizează un comunicat al Administrației Naționale a Drumurilor. (AND).
Peste 40 000 de consumatori au rămas fără energie electrică în această noapte. Precizările Ministerului Energiei # Radio Chisinau
Condițiile meteorologice din această noapte au lăsat fără energie electrică 40 066 consumatori, anunță un comunicat al Ministerului Energiei al Republicii Moldova.
OAMENII CETĂȚII | „Să cunoști cetatea și să o înțelegi”. Libertatea și responsabilitatea în arta contemporană, văzută de Ghenadie Popescu (Audio) # Radio Chisinau
Invitat în studioul Radio Chișinău, la emisiunea „Oamenii Cetății”, a fost artistul contemporan Ghenadie Popescu, un creator pentru care arta nu este doar expresie estetică, ci și o formă de reflecție asupra identității, istoriei și realităților sociale ale lumii în care trăim.
Avertismentul președintei Maia Sandu, la Conferința de la München: „Războiul cognitiv este cel mai periculos pentru democrațiile noastre” # Radio Chisinau
Războiul cognitiv este cel mai periculos pentru democrațiile noastre, iar statele din regiune trebuie să vină cu soluții comune pentru a contracara efectele acestuia. Mesajul a fost transmis de șefa statului Maia Sandu, în contextul Conferinței de Securitate de la München. Șefa statului a atenționat că Rusia nu va renunța la eforturile sale de a interveni și de a încerca să preia controlul asupra statelor din regiune. În aceste condiții, Maia Sandu a afirmat că Republica Moldova trebuie să utilizeze fereastra de oportunitate oferită în drumul său european și să facă pași concreți în apropierea de Uniunea Europeană, informează MOLDPRES.
Licitație pentru centrale eoliene de 170 MW: investitorii pot depune ofertele din 19 februarie # Radio Chisinau
Investitorii interesați pot depune, între 19 februarie și 31 martie, ofertele pentru Licitația de construcție a centralelor eoliene cu o capacitate totală de 170 MW, cu obligația instalării de sisteme de stocare a energiei de 44 MWh.
De la pagină la ecran. Aproape 500 de tineri din Rep. Moldova au transformat cărțile în filme scurte # Radio Chisinau
Aproape 500 de elevi din Republica Moldova au participat la prima ediție a Concursului Național de Book Trailer-e, o competiție dedicată promovării lecturii prin mijloace creative și digitale. Evenimentul, organizat de Ministerul Culturii în parteneriat cu Biblioteca Națională a Republicii Moldova, și-a propus să stimuleze interesul pentru carte și să încurajeze creativitatea tinerilor. Cele mai bune lucrări au fost premiate de Ziua Națională a Lecturii.
Va intra Maia Sandu în politica de la Bruxelles sau București după încheierea mandatului de președinte? Răspunsul dat de șefa statului # Radio Chisinau
În cadrul Conferinței de Securitate de la München, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a oferit un interviu pentru jurnaliștii români, în care a răspuns la întrebarea dacă se vede implicată în politica de la Bruxelles sau București după încheierea mandatului de la Chișinău.
Nicușor Dan merge în SUA pentru Consiliul Păcii convocat de Trump: „Voi reafirma sprijinul nostru ferm pentru pace” # Radio Chisinau
Președintele României va efectua prima deplasare în Statele Unite ale Americii de la numirea în funcție. Nicușor Dan va participa, săptămâna viitoare, la prima reuniune a Consiliului Păcii de la Washington și dă curs invitației lansate de președintele SUA, Donald Trump.
Agenția anticorupție din Ucraina l-a arestat pe fostul ministru al energiei în timp ce încerca să fugă din țară # Radio Chisinau
Agenția Anticorupție din Ucraina (NABU) a anunțat duminică arestarea fostului ministru al Energiei, Gherman Galușcenko, care a demisionat anul trecut în urma unui scandal de corupție de amploare, în timp ce încerca să părăsească țara, transmite AFP.
Precipitații abundente, vânt puternic și ghețuș. Recomandările IGSU pentru cetățeni # Radio Chisinau
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență îndeamnă cetățenii să manifeste prudență sporită în contextul avertizării meteorologice emise pentru perioada 14–16 februarie 2026, când sunt prognozate precipitații abundente, intensificări ale vântului și formarea ghețușului.
Alexandru Munteanu a adus un omagiu militarilor căzuți în războiul din Afganistan. „Cu un război la graniță, responsabilitatea noastră este să protejăm pacea” (FOTO) # Radio Chisinau
Premierul Alexandru Munteanu a adus un omagiu veteranilor și familiilor celor căzuți în Războiul din Afganistan. În mesajul său, șeful Guvernului a subliniat importanța păcii și lecțiile dureroase ale conflictului. „Experiența acelor ani ne-a lăsat o lecție clară: războiul nu aduce câștigători. El distruge destine, rupe familii și frânează dezvoltarea societăților”, a spus Munteanu.
Kaja Kallas, răspuns acid la discursul lui Rubio de sâmbătă și o ironie la adresa Statelor Unite: „Interesant” # Radio Chisinau
Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a avut un răspuns sarcastic la discursul de sâmbătă al secretarului de stat american Marco Rubio, ea spunând că, „contrar a ceea ce ar putea spune unii, Europa decadentă nu se confruntă cu dispariția civilizației”, potrivit The Guardian.
Republica Moldova și-a încheiat oficial participarea la cea de-a XXV-a ediție a Jocurilor Olimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026, la care a fost reprezentată de o echipă de cinci sportivi, informează MOLDPRES.
Digitalizarea poliției, combaterea amenințărilor hibride și gestionarea refugiaților, discutate de Daniella Misail-Nichitin la Munchen # Radio Chisinau
În cadrul delegației Republicii Moldova la Conferința de Securitate de la München, Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a discutat cu lideri internaționali despre protecția cetățenilor, digitalizarea poliției, combaterea amenințărilor hibride și gestionarea refugiaților, evidențiind angajamentul țării pentru pace și securitate regională.
OAMENI ȘI IDEI | Dumitru Ciorici: „Oamenii ar trebui să-și facă un obicei din a urmări nu doar TikTok-ul, care abundă în manipulări, ci și alte platforme” (Video) # Radio Chisinau
În ultimii ani, jurnalismul din Republica Moldova s-a schimbat mai rapid decât oricând. Internetul a democratizat distribuția informației, rețelele sociale au mutat centrul de greutate din redacții spre conturi personale, iar piața de publicitate – afectată de pandemie și de războiul din Ucraina – a lăsat multe instituții media într-o luptă continuă pentru supraviețuire. Într-un interviu acordat pentru Radio Chișinău, jurnalistul și antreprenorul media Dumitru Ciorici vorbește despre schimbarea „modelului clasic al jurnalismului”, despre inflația de site-uri care se prezintă drept instituții media și despre platformele anonime aservite intereselor politice. Cu experiență de reporter de teren, coordonator editorial și manager de redacții (Agora și Unimedia), el explică ce înseamnă astăzi responsabilitatea jurnalistică și de ce regula celor două surse rămâne esențială:
Igor Grosu, la 37 de ani de la retragerea trupelor sovietice din Afganistan: „Să prețuim pacea și să avem grijă de cei care au purtat povara războiului” # Radio Chisinau
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a transmis astăzi un mesaj cu ocazia împlinirii a 37 de ani de la retragerea trupelor militare sovietice din Afganistan. Șeful legislativului a amintit că aproape 13 mii de moldoveni au participat la acel război, iar 301 dintre ei și-au pierdut viața departe de casă, la vârste fragede, în timp ce alți sute au fost răniți sau s-au întors acasă cu sechele ale conflictului.
Atac masiv cu drone asupra unui port rusesc de la Marea Neagră. Forțele de intervenție se chinuie să stingă incendiile # Radio Chisinau
Portul rus Taman de la Marea Neagră, tranzitat de produse petroliere, cereale, cărbune și mărfuri, a fost avariat de un „atac masiv” cu drone ucrainene, a anunțat duminică guvernatorul regiunii ruse Krasnodar, potrivit Reuters.
Securitatea regională și efectele războiului din Ucraina, discutate de ministrul Apărării Anatolie Nosatîi cu omologii săi la München (FOTO) # Radio Chisinau
Securitatea regională, efectele războiului condus de Rusia în Ucraina și consolidarea capacităților de apărare ale Republicii Moldova au fost discutate de ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, cu omologii săi din mai multe state europene, în marja celei de-a 62-a ediții a Conferinței de Securitate de la München, desfășurată în perioada 13-14 februarie în Republica Federală Germania.
Creștinii ortodocși de stil vechi sărbătoresc, la 15 februarie, Întâmpinarea Domnului, sau, după denumirea slavonă veche, Stretenia. Sărbătoarea comemorează ziua în care Fecioara Maria, însoțită de Sfântul Iosif, l-a dus pe pruncul Iisus la Templul din Ierusalim pentru prezentarea întâi‑născutului lui Dumnezeu.
Mesajul transmis de Marco Rubio după ce s-a întâlnit cu Volodimir Zelenski, la Munchen # Radio Chisinau
Secretarul de stat american Marco Rubio a transmis sâmbătă că președintele SUA Donald Trump urmărește o încheiere definitivă a războiului dintre Rusia și Ucraina. Mesajul vine după o întâlnire pe care Rubio a avut-o cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în marja Conferinței de Securitate de la Munchen, informează CNN, potrivit News.ro.
VIDEO | Igor Grosu, la Expoziția „Fabricat în Moldova”: „Să cunoaștem și să susținem producătorul de acasă” # Radio Chisinau
Să cunoaștem și să susținem producătorul de acasă, iar prin asta să dezvoltăm economia țării. Îndemnul vine din partea președintelui Parlamentului, Igor Grosu, care a vizitat astăzi Expoziția „Fabricat în Moldova”, care reunește în aceste zile la Moldexpo peste 400 de producători autohtoni, ce prezintă vizitatorilor cele mai calitative produse locale, informează MOLDPRES.
Dialoguri la nivel înalt: Mihai Popșoi, întrevederi cu miniștrii de externe din patru state europene la Conferința de Securitate de la Munchen (FOTO) # Radio Chisinau
În contextul participării la Conferința de Securitate de la München (MSC), viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, a avut o serie de întrevederi bilaterale cu omologii săi din Irlanda, Danemarca, Cehia și Serbia, precum și cu oficiali din Germania și landul Bavaria. Discuțiile au vizat consolidarea cooperării bilaterale, securitatea regională, parcursul european al Republicii Moldova și extinderea relațiilor economice.
Restricții temporare de circulație în centrul Chișinăului, din cauza filmărilor unui proiect cinematografic # Radio Chisinau
Circulația rutieră din zona centrală a municipiului Chișinău va fi temporar sistată și redirecționată în anumite intervale orare, în legătură cu organizarea filmărilor proiectului cinematografic realizat de OWH TV Studio. Măsura va fi aplicată în două zile – 15 și 22 februarie 2026 – în intervalele stabilite de organizatori.
Zelenski a discutat cu Rubio, Witkoff și Kushner înaintea următoarei negocieri la Geneva. Ucraina vrea garanții de la SUA pe 20 de ani # Radio Chisinau
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a discutat sâmbătă cu emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner și cu secretarul american de stat Marco Rubio înaintea următoarei runde de negocieri trilaterale prevăzute săptămâna viitoare la Geneva, relatează The Guardian.
