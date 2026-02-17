Ministerul Apărării: Bubuiturile auzite la Soroca au fost provocate de interceptarea unor drone în Ucraina

10:50

Fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc a refuzat să depună declarații la Curtea Supremă de Justiție (CSJ), în dosarul „kuliok”, în care este audiat în calitate de martor în procesul lui Igor Dodon. Avocatul său a anunțat că acesta a făcut uz de dreptul legal de a nu da declarații, întrucât este învinuit într-o cauză conexă pentru corupere activă - adică pentru că ar fi oferit bani. Procurorul de caz a declarat că, deși refuzul este un drept prevăzut de lege, acesta este „susceptibil” de a fi apreciat de instanță în raport cu probele deja administrate.