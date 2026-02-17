Fetiță de trei ani, căutată prin Interpol, găsită la Cahul. Tatăl, reținut și în procedură de extrădare

21:10

La doi ani de la moartea opozantului rus Alexei Navalnîi, în mai multe orașe din Rusia au avut loc ceremonii de comemorare. Zeci de persoane, inclusiv diplomați occidentali, s-au adunat la cimitirul Borisovskoe din Moscova, unde acesta este înmormântat. La ceremonie a fost prezentă și mama sa. Între timp, Kremlinul a respins acuzațiile potrivit cărora Navalnîi ar fi fost otrăvit, după ce mai multe țări au emis o declarație în acest sens.