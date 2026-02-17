Portarul moldovean Denis Rusu a avut o prestație solidă în Superliga românească de fotbal
Moldova1, 17 februarie 2026 13:20
Portarul moldovean Denis Rusu a avut o prestație solidă în etapa a 27-a a Superligii românești de fotbal. Goalkeeperul legitimat la Unirea Slobozia a fost la înălțime în partida din deplasare cu Dinamo București, însă, în cele din urmă, nu a putut evita înfrângerea echipei ialomițene. Partida dintre Dinamo și Unirea s-a disputat pe Arena Națională din București. Denis Rusu s-a opus golului în minutul 63 la lovitura de cap a francezului Mamoudou Karamoko.
• • •
Acum 15 minute
13:30
Pregătiri pentru examenele naționale 2026: 313 instituții de învățământ, implicate în testarea subiectelor de evaluare # Moldova1
Peste 11.700 de elevi din 313 instituții de învățământ din toate raioanele și municipiile participă, în perioada 17 – 19 februarie curent, la testarea materialelor de examen pentru sesiunea 2026. Dintre aceștia, aproape 2.800 sunt elevi din ciclul primar, peste 3.400 - din gimnaziu, iar aproape 5.500 - din liceu.
Acum 30 minute
13:20
Acum o oră
13:10
Demers la Procuratură: Deputații PN cer informații despre eventuale anchete privind achiziția gazelor # Moldova1
Deputații fracțiunii parlamentare „Partidul Nostru” (PN) solicită organelor Procuraturii informații despre anchetele în desfășurare care vizează achizițiile de resurse energetice în perioada anilor 2021–2025.
13:00
Două incendii la aceeași locuință din Sângerei: Casa a fost distrusă în totalitate, iar proprietarul a ajuns la spital # Moldova1
O casă de locuit din orașul Sângerei a fost cuprinsă de flăcări de două ori în aceeași zi, la doar câteva ore distanță, iar bunurile materiale din interior au fost distruse în totalitate.
Acum 2 ore
12:40
12:30
Plăcinte „cu brânză”, dar fără brânză: Produsele cu grăsimi vegetale nu pot fi denumite „brânză”, „cașcaval” sau „unt”, reiterează ANSA # Moldova1
Produsele care conțin uleiuri sau grăsimi vegetale nu pot fi comercializate sub denumirile de „brânză”, „cașcaval”, „unt” sau „lapte”, reamintește Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA).
12:30
12:20
Șapte din zece elevi, părinți și profesori au în general o percepție pozitivă asupra sistemului de învățământ din Republica Moldova, potrivit datelor Barometrului Școlar, prezentat pe 17 februarie. Cercetarea, desfășurată la nivel național, scoate în evidență atât punctele forte ale școlii, cât și vulnerabilitățile legate în principal de manuale și incluziunea elevilor cu nevoi speciale.
12:10
Vin „francez” pentru piața SUA, dar „Made in Moldova”: Prejudiciu de cinci milioane de lei, creat de o vinărie din R. Moldova unei companii din Franța # Moldova1
O companie din Republica Moldova ar fi fabricat și exportat în Statele Unite ale Americii (SUA) vinul unei mărci franceze. Oamenii legii au deconspirat schema de încălcare a drepturilor de autor, prejudiciul fiind estimat la aproximativ cinci milioane de lei.
12:00
Ministerul Apărării: Bubuiturile auzite la Soroca au fost provocate de interceptarea unor drone în Ucraina # Moldova1
Bubuiturile auzite marți, 17 februarie, în mai multe localități din nordul Republicii Moldova au fost generate de interceptarea unor aparate de zbor fără pilot pe teritoriul Ucrainei. Informația a fost confirmată de Ministerul Apărării al Republicii Moldova, care precizează că nu a fost înregistrată nicio survolare neautorizată a spațiului aerian al țării.
Acum 4 ore
11:30
Chiciura a lăsat fără lumină consumatori din mai multe localități: toți au fost reconectați la rețea # Moldova1
Toți consumatorii rămași fără lumină în noaptea spre 16 februarie, din cauza chiciurii, au fost reconectați la rețeaua electrică, a anunțat ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Totodată, în contextul avertizărilor meteo de precipitații abundente și rafale puternice de vânt, pentru 18 februarie, cetățenii sunt îndemnați să fie atenți la firele electrice căzute la pământ sau care atârnă.
11:20
Bubuitură puternică, resimțită în mai multe sate din Soroca. Poliția: Deflagrația s-a produs în Ucraina # Moldova1
O bubuitură puternică, auzită în dimineața zilei de marți, 17 februarie, în mai multe sate din raionul Raionul Soroca, a fost generată de o deflagrație produsă pe teritoriul Ucrainei. Precizările au fost făcute de Poliția Republicii Moldova, după ce localnicii au sesizat autoritățile.
11:10
Fetiță de 3 ani, salvată printr-o intervenție chirurgicală complexă la Centrul „Natalia Gheorghiu” al IMC # Moldova1
O fetiță de doar trei ani a primit o nouă șansă la viață, după ce medicii de la Centrul național științifico-practic de chirurgie pediatrică „Natalia Gheorghiu”, din cadrul Institutul Mamei și Copilului, au realizat o intervenție chirurgicală de urgență extrem de complexă.
11:00
RISE Moldova: Marina Tauber ar avea peste 560.000 de dolari într-o bancă rusească sancționată # Moldova1
Fosta deputată Marina Tauber ar deține peste jumătate de milion de dolari într-o bancă din Rusia aflată sub sancțiuni internaționale și asociată cercurilor apropiate de Kremlin. Informațiile apar într-o investigație publicată de RISE Moldova, care susține că suma nu figurează în ultima declarație de avere a acesteia.
10:50
Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă” a dat startul celei de-a XV-a ediții a Campaniei Naționale de promovare a lecturii „Să citim împreună!”. În acest an, proiectul aduce în prim-plan șase volume dedicate diferitelor categorii de vârstă, semnate de Claudia Partole, Ianoș Țurcanu, Radmila Popovici, Maria Ivanov, Paula Erizanu și Val Butnaru.
10:50
10:40
Creșe noi în localități: solicitări de aproape 300 de milioane de lei, la un buget disponibil de 135 de milioane # Moldova1
Finanțări în valoare totală de peste 298 de milioane de lei au fost solicitate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (FNDRL) pentru deschiderea a 102 creșe, în cadrul celei de-a treia ediții a Programului Național „Servicii de creșe publice – Părinți angajați, copii la creșe”.
10:10
Cumpărături online pe bani străini: Angajata unui centru de plasament, condamnată după ce a folosit fără voie cardul unei alte persoane # Moldova1
O angajată a unui centrul de plasament din municipiul Bălți a fost condamnată pentru că a efectuat comenzi de pe Temu, în valoarea de aproximativ 19 mii de lei, din contul unei beneficiare a instituției, fără consimțământul acesteia.
10:00
După mai multe amânări și refuzul de a se prezenta voluntar la instanță, Vladimir Plahotniuc este audiat astăzi, 17 februarie, la Curtea Supremă de Justiție în dosarul „kuliok”, în care are statut de martor. Fostul lider democrat a fost adus silit, sub escortă, în baza deciziei instanței.
10:00
O adevărată capsulă a timpului a fost descoperită la Iași. Este vorba despre o scrisoare veche de aproape 150 de ani, ascunsă în interiorul statuii lui Ștefan cel Mare și Sfânt. Artefactul a fost găsit în timpul lucrărilor de restaurare a monumentului și reprezintă o mărturie a celor care au edificat statuia.
09:50
Acum 6 ore
09:40
O sută de kilograme de haine, electrocasnice și mobilier – ce pot aduce fără taxe moldovenii din diasporă # Moldova1
O bicicletă, două covoare și 20 de kilograme de lenjerie se numără printre bunurile de uz personal pe care moldovenii care revin definitiv din diasporă le pot aduce acasă fără a plăti taxe de import. Lista completă este prevăzută într-un proiect de hotărâre de Guvern, supus consultărilor publice.
09:30
Tot mai multe persoane aleg să-și declare oficial veniturile din chirii. În luna ianuarie 2026, impozitul pe venit achitat de persoanele fizice care transmit în locațiune bunuri imobile a constituit 9.7 milioane de lei, în creștere cu 18.4% față de aceeași perioadă a anului trecut.
09:20
ÎN CONTEXT | Conferința de la München: Statele europene, somate să își transforme forța economică în putere militară reală # Moldova1
Ediția din acest an a Conferinței de la München a consacrat un nou realism diplomatic, în care statele europene sunt somate să își transforme forța economică în putere militară reală. Totuși, principala provocare rămâne lipsa unei reacții unitare din partea Uniunii Europene (UE), fapt ce o transformă într-o vulnerabilitate în fața amenințărilor Federației Ruse, afirmă politologul român Cătălin Gabriel Done.
09:10
Importul și consumul de medicamente antidepresive sunt în creștere în Republica Moldova. Anul trecut, în farmaciile din țară s-au vândut aproape 1.3 milioane de cutii, cu 17 la sută mai multe decât în 2024, potrivit datelor furnizate de Agenția Medicamentului.
09:00
Președintele SUA, Donald Trump, așteaptă o implicare activă a Kievului în viitorul proces de negocieri de la Geneva. Discuțiile sunt preconizate pentru astăzi și mâine, 17–18 februarie, iar părțile vor aborda subiecte legate de securitate.
08:50
Fetiță de trei ani, căutată prin Interpol, găsită la Cahul. Tatăl, reținut și în procedură de extrădare # Moldova1
O fetiță de trei ani, dată în urmărire internațională prin Interpol, a fost depistată în municipiul Cahul de ofițerii Direcției Regionale Sud ai Inspectoratului General pentru Migrație. Minora fusese luată în octombrie 2025 de tatăl său, în urma unui conflict familial, și scoasă ilegal din Ucraina.
08:40
Circulația pe drumurile publice naționale se desfășoară, în această dimineață, în condiții specifice sezonului rece, anunță Administrația Națională a Drumurilor. Potrivit instituției, pe parcursul nopții, echipele de intervenție au patrulat și monitorizat permanent toate sectoarele de drum, intervenind prompt acolo unde situația a impus acest lucru.
08:40
08:30
O casă de locuit de pe strada Stamatin din orașul Sângerei a fost cuprinsă de flăcări în seara zilei de 16 februarie. Mai multe echipaje de pompieri au intervenit pentru localizarea și lichidarea incendiului, care prezenta pericol de extindere la locuințele din apropiere.
08:30
România lansează bursele pentru studenții din afara UE. Tinerii din Republica Moldova, printre principalii beneficiari # Moldova1
Ministerul Afacerilor Externe de la București a anunțat lansarea programului anual de burse oferite de Guvernul României cetățenilor din statele non-UE pentru anul universitar 2026–2027.
08:10
Peste două mii de contestații, depuse de proprietarii nemulțumiți de procesul de reevaluare a bunurilor imobile # Moldova1
Peste două mii de persoane au depus, până în prezent, contestații, nefiind de acord cu rezultatele procesului de evaluare și reevaluare a bunurilor imobile la nivel național. În total, proprietarii a peste un milion de imobile din Republica Moldova s-au pomenit cu bunurile mai scumpe.
07:50
Forțele ruse au lansat în noaptea de 17 februarie un atac masiv cu drone asupra sudului și estului Ucrainei. Odesa și Dnipro au fost printre orașele vizate, fiind raportate incendii, clădiri avariate și persoane rănite.
Acum 8 ore
07:30
Șor a fost doar un element folosit de Federația Rusă pentru a influența scrutinul electoral din Republica Moldova, iar riscurile de interferență externă nu au dispărut nici după alegerile parlamentare din 2025, a declarat șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu. Autoritățile continuă să monitorizeze alegerile pentru a preveni breșele și faptele corupționale, însă nu există încă certitudinea că scrutinul viitor al alegerilor locale va fi complet ferit de influențe externe.
07:00
Autoritățile propun înăsprirea legislației și intensificarea campaniilor de prevenire a consumului de droguri # Moldova1
În ultimii trei ani, numărul cauzelor penale legate de droguri în Republica Moldova a înregistrat o ușoară creștere: aproximativ 948 în 2023, peste 1.050 în 2024 și puțin peste 1.200 în 2025. În ceea ce privește contrabanda, cifrele au rămas comparabile, cu 58 de cazuri documentate în 2023, circa 30 în 2024 și peste 50 în 2025, majoritatea substanțelor provenind din țările Uniunii Europene și din Ucraina, a declarat șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu.
06:40
Corespondență Dan Alexe | „Blair Witch Project” și poziția UE față de Comitetul pentru Pace al lui Trump # Moldova1
Care este poziția UE față de Comitetul pentru Pace al lui Donald Trump, acel organism ad-hoc, încă nu foarte bine definit, unde trebuie plătit un miliard de dolari pentru a deveni membru? În cele din urmă, după ezitări și rezerve afișate, chiar și Comisia Europeană va trimite un observator la Washington pentru inaugurare.
Acum 24 ore
00:20
Ziua a 10-a de concurs de la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano și Cortina dAmpezzo a adus o veste excelentă pentru sportul românesc. Echipajul României în proba de bob, dublu, masculin, format din Mihai-Cristian Tentea și George Iordache, a avut o evoluție remarcabilă în primele două manșe ale competiției.
16 februarie 2026
22:50
Anul Nou Chinezesc 2026: roboți și copii pe aceeași scenă, la Gala Festivalului de Primăvară # Moldova1
Tradiția și tehnologia s-au împletit spectaculos la Gala Festivalului de Primăvară 2026 din China, organizată cu o zi înainte de debutul oficial al Anului Nou Chinezesc. Pe scenă, roboți au executat sincronizat mișcări de arte marțiale alături de copii, într-un moment care a simbolizat armonia dintre moștenirea culturală și inovația de ultimă generație.
22:20
Începând cu luna ianuarie, ofițerii de urmărire penală și cei de investigații beneficiază de un spor suplimentar de 10% la salariu, iar pe parcursul anului 2026 urmează ajustări treptate în cadrul întregului sistem polițienesc, în conformitate cu noua lege a salarizării, dă asigurări șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu.
22:20
Expert: Disputa canonică de la Dereneu, transformată de Mitropolia rusă într-un instrument de război hibrid # Moldova1
Disputa dintre cele două Mitropolii pentru Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din satul Dereneu, raionul Călărași, se transformă dintr-o dispută canonică într-un front de război hibrid. Asalturile organizate și instigarea la ură sunt considerate drept o strategie a Federației Ruse de a destabiliza statul prin intermediul structurilor bisericești subordonate Moscovei. Expertul Mihai Isac, a subliniat, ÎN CONTEXT, că utilizarea structurilor bisericești subordonate Moscovei reprezintă o tentativă directă de a „vulnerabiliza statul prin exploatarea sensibilităților religioase și informaționale”.
22:00
Sătui să aștepte intervenția autorităților, locuitorii satului Tocuz din raionul Strășeni au organizat un protest. Oamenii cer asfaltarea drumului care leagă localitatea de șoseaua R32, ce duce spre orașul Căușeni. În prezent, tronsonul este acoperit de noroi, iar protestatarii spun că situația devine critică în orice perioadă a anului. Iarna, când ninge, drumul ajunge practic impracticabil.
21:50
Echilibristică pe un pod inundat din Bălți. Oamenii au traversat râul Răut cățărându-se pe balustradă # Moldova1
Un pod pietonal din Bălți, construit în perioada sovietică, a devenit un adevărat pericol pentru trecători. În urma precipitațiilor abundente, nivelul apei în râul Răut a crescut semnificativ, iar construcția metalică a fost parțial inundată. Cei care au încercat să traverseze au fost nevoiți să dea dovadă de echilibristică pentru a ajunge de pe un mal pe celălalt.
21:30
Asfalt surpat pe strada 31 August din Chișinău. O avarie la o conductă a provocat apariția unei gropi # Moldova1
S-a surpat asfaltul pe strada 31 August din centrul Capitalei, în urma unei avarii la o conductă. Apa scursă, combinată cu temperaturile scăzute din ultimele săptămâni, a afectat structura carosabilului și a dus la apariția unei gropi. Muncitorii întreprinderii Apă-Canal Chișinău au intervenit pentru remedierea avariei, însă reabilitarea completă a drumului va avea loc după ce vremea se va încălzi.
21:20
21:10
La doi ani de la moartea opozantului rus Alexei Navalnîi, în mai multe orașe din Rusia au avut loc ceremonii de comemorare. Zeci de persoane, inclusiv diplomați occidentali, s-au adunat la cimitirul Borisovskoe din Moscova, unde acesta este înmormântat. La ceremonie a fost prezentă și mama sa. Între timp, Kremlinul a respins acuzațiile potrivit cărora Navalnîi ar fi fost otrăvit, după ce mai multe țări au emis o declarație în acest sens.
21:00
20:50
20:40
20:30
Secția pentru copii din Nisporeni, închisă temporar după controale. Emil Ceban: „Investițiile nu pot substitui responsabilitatea managerială” # Moldova1
Secția pentru copii a Spitalul Raional Nisporeni a fost sistată temporar, după ce controalele efectuate la solicitarea Ministerului Sănătății au confirmat existența unor nereguli privind respectarea normelor sanitaro-igienice și organizarea proceselor interne.
20:30
Fostul lider al Găgăuziei, Dmitrii Constantinov, după condamnarea la 12 ani: „Nu ascund — nu vreau să merg la închisoare” # Moldova1
La aproape două luni după ce a fost condamnat la 12 ani de închisoare, fostul președinte al Adunării Populare din Găgăuzia, Dmitri Constantinov, a publicat luni, 16 februarie, un mesaj video pe rețelele de socializare, în care califică sentința drept „o decizie nedreaptă” și cere o reevaluare independentă a dosarului. El susține că dosarul în care a fost condamnat nu ar viza delapidarea banilor publici, ci ar reprezenta un litigiu economic între entități private.
