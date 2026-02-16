Secția pentru copii din Nisporeni, închisă temporar după controale. Emil Ceban: „Investițiile nu pot substitui responsabilitatea managerială”

08:00

Un grup de seniori din municipiul Soroca, membri ai clubului de dans „Eleganța vârstei”, demonstrează săptămână de săptămână că pasiunea pentru mișcare nu ține cont de ani. Aceștia se reunesc la Palatul de Cultură pentru sesiuni de mișcare conștientă, dezvoltare fizică și perfecționarea abilităților de dans, îmbinând distracția cu grija pentru sănătate.