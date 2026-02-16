Jocurile Olimpice de iarnă 2026. Retrospectiva zilei de 16 februarie
Ziua a 10-a de concurs de la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano și Cortina dAmpezzo a adus o veste excelentă pentru sportul românesc. Echipajul României în proba de bob, dublu, masculin, format din Mihai-Cristian Tentea și George Iordache, a avut o evoluție remarcabilă în primele două manșe ale competiției.
• • •
Anul Nou Chinezesc 2026: roboți și copii pe aceeași scenă, la Gala Festivalului de Primăvară # Moldova1
Tradiția și tehnologia s-au împletit spectaculos la Gala Festivalului de Primăvară 2026 din China, organizată cu o zi înainte de debutul oficial al Anului Nou Chinezesc. Pe scenă, roboți au executat sincronizat mișcări de arte marțiale alături de copii, într-un moment care a simbolizat armonia dintre moștenirea culturală și inovația de ultimă generație.
Începând cu luna ianuarie, ofițerii de urmărire penală și cei de investigații beneficiază de un spor suplimentar de 10% la salariu, iar pe parcursul anului 2026 urmează ajustări treptate în cadrul întregului sistem polițienesc, în conformitate cu noua lege a salarizării, dă asigurări șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu.
Expert: Disputa canonică de la Dereneu, transformată de Mitropolia rusă într-un instrument de război hibrid # Moldova1
Disputa dintre cele două Mitropolii pentru Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din satul Dereneu, raionul Călărași, se transformă dintr-o dispută canonică într-un front de război hibrid. Asalturile organizate și instigarea la ură sunt considerate drept o strategie a Federației Ruse de a destabiliza statul prin intermediul structurilor bisericești subordonate Moscovei. Expertul Mihai Isac, a subliniat, ÎN CONTEXT, că utilizarea structurilor bisericești subordonate Moscovei reprezintă o tentativă directă de a „vulnerabiliza statul prin exploatarea sensibilităților religioase și informaționale”.
Sătui să aștepte intervenția autorităților, locuitorii satului Tocuz din raionul Strășeni au organizat un protest. Oamenii cer asfaltarea drumului care leagă localitatea de șoseaua R32, ce duce spre orașul Căușeni. În prezent, tronsonul este acoperit de noroi, iar protestatarii spun că situația devine critică în orice perioadă a anului. Iarna, când ninge, drumul ajunge practic impracticabil.
Echilibristică pe un pod inundat din Bălți. Oamenii au traversat râul Răut cățărându-se pe balustradă # Moldova1
Un pod pietonal din Bălți, construit în perioada sovietică, a devenit un adevărat pericol pentru trecători. În urma precipitațiilor abundente, nivelul apei în râul Răut a crescut semnificativ, iar construcția metalică a fost parțial inundată. Cei care au încercat să traverseze au fost nevoiți să dea dovadă de echilibristică pentru a ajunge de pe un mal pe celălalt.
Asfalt surpat pe strada 31 August din Chișinău. O avarie la o conductă a provocat apariția unei gropi # Moldova1
S-a surpat asfaltul pe strada 31 August din centrul Capitalei, în urma unei avarii la o conductă. Apa scursă, combinată cu temperaturile scăzute din ultimele săptămâni, a afectat structura carosabilului și a dus la apariția unei gropi. Muncitorii întreprinderii Apă-Canal Chișinău au intervenit pentru remedierea avariei, însă reabilitarea completă a drumului va avea loc după ce vremea se va încălzi.
O casă de locuit a fost cuprinsă de flăcări în seara zilei de 16 februarie, pe strada Stamatin din orașul Sângerei. La fața locului au intervenit mai multe echipaje de pompieri pentru stingerea incendiului.
La doi ani de la moartea opozantului rus Alexei Navalnîi, în mai multe orașe din Rusia au avut loc ceremonii de comemorare. Zeci de persoane, inclusiv diplomați occidentali, s-au adunat la cimitirul Borisovskoe din Moscova, unde acesta este înmormântat. La ceremonie a fost prezentă și mama sa. Între timp, Kremlinul a respins acuzațiile potrivit cărora Navalnîi ar fi fost otrăvit, după ce mai multe țări au emis o declarație în acest sens.
Fostul lider al Găgăuziei, Dmitri Constantinov, după condamnarea la 12 ani: „Nu ascund — nu vreau să merg la închisoare” # Moldova1
La aproape două luni după ce a fost condamnat la 12 ani de închisoare, fostul președinte al Adunării Populare din Găgăuzia, Dmitri Constantinov, a publicat luni, 16 februarie, un mesaj video pe rețelele de socializare, în care califică sentința drept „o decizie nedreaptă” și cere o reevaluare independentă a dosarului. El susține că dosarul în care a fost condamnat nu ar viza delapidarea banilor publici, ci ar reprezenta un litigiu economic între entități private.
Secția pentru copii din Nisporeni, închisă temporar după controale. Emil Ceban: „Investițiile nu pot substitui responsabilitatea managerială” # Moldova1
Secția pentru copii a Spitalul Raional Nisporeni a fost sistată temporar, după ce controalele efectuate la solicitarea Ministerului Sănătății au confirmat existența unor nereguli privind respectarea normelor sanitaro-igienice și organizarea proceselor interne.
Tragedie la Orhei: un bărbat a murit după ce ambulanța a ajuns cu întârziere din cauza ninsorii # Moldova1
Un bărbat de 58 de ani a decedat după ce ambulanța care se deplasa la solicitare a ajuns cu dificultate la pacient, autosanitara rămânând blocată pe drum din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Potrivit unui comunicat al Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP), tragedia s-a produs luni, 16 februarie, în localitatea Jora de Sus, raionul Orhei.
Carabinierii au descoperit, în nordul Italiei, o scenă greu de imaginat: într-un depozit improvizat ca fabrică de materiale plastice din Palazzolo sull’Oglio, 23 de persoane, toate cetățeni ai Republicii Moldova, erau forțate să muncească în condiții extrem de precare și fără niciun fel de protecție legală, scrie Italian News.
München 2026 | Fost ministru român de Externe, despre echilibru transatlantic și „federalizarea” Europei # Moldova1
Conferința de Securitate de la München a marcat un punct de cotitură în înțelegerea noii arhitecturi globale, confirmând că, fără a rupe relația transatlantică, continentul european trebuie să devină autonom. Fostul ministru de externe al României, Adrian Cioroianu consideră că miza Europei nu mai este adaptarea la noul context global, iar soluția ar fi un proiect de securitate precum „federalizare politică și militară”.
Exploatare șocantă în Italia: peste 20 de moldoveni, inclusiv opt copii, descoperiți muncind în condiții de sclavie # Moldova1
În nordul Italiei, carabinierii au descoperit recent o scenă greu de imaginat: într-un depozit improvizat ca fabrică de materiale plastice din Palazzolo sull’Oglio, 23 de persoane, toate cetățeni ai Republicii Moldova, erau forțate să muncească în condiții extrem de precare și fără niciun fel de protecție legală, raportează Italian News.
Societatea moldovenească devine tot mai reticentă în acceptarea diversității, iar distanța socială față de anumite grupuri a crescut vizibil în ultimul an. Este concluzia Indicelui Distanței Sociale 2025, prezentat la Chișinău de Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD).
Între prognoze optimiste și piețe goale: Expert - „Economia regiunii transnistrene, în cel mai dur declin din ultimii 20 de ani” # Moldova1
Starea de urgență economică în regiunea Transnistria a fost prelungită din nou cu 30 de zile. Decizia a fost luată de așa-numitul Consiliu Suprem pe 10 februarie. În același timp, în cadrul ședinței a fost aprobat prognoza de dezvoltare economică pentru 2026.
Loïc Meillard a câștigat concursul de slalom la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano și Cortina d'Ampezzo. Pârtia Stelvio a dat mari bătăi de cap schiorilor, iar abandonurile au fost numeroase și acest aspect a dus la un final dramatic! Atle Lie McGrath a condus după prima manșă și avea un avans confortabil. Norvegianul a gafat într-un moment-cheie și a fost nevoit să abandoneze.
Napoli Calcio și AS Roma au oferit un adevărat spectacol în partida din cadrul etapei a 25-a Serie A. Meciul s-a treminat la egalitate, scor 2:2, campionii în exercițiu ai Italiei, fotbaliștii napoletani, fiind conduși de două ori, dar egalând de fiecare dată. Partida s-a jucat pe stadionul ce poartă numele celebrului Diego Armando Maradona, iar AS Roma a deschis scorul deja în minutul 7 prin olandezul Donyell Malen.
„Verdictul final aparține CSP”: Comisia Vetting amână decizia în privința integrității procurorului general interimar # Moldova1
Comisia de evaluare externă a procurorilor nu a reușit să aprobe, cu unanimitate de voturi, proiectul raportului privind evaluarea integrității etice și financiare a procurorului general interimar, Alexandru Machidon. Rezultatele evaluării urmează să fie publicate în termen de 30 de zile lucrătoare, iar experții atrag atenția că amânarea deciziei nu înseamnă că „persoana nu a trecut vettingul”.
Producătorii avertizează asupra riscului răspândirii pestei porcine: „Vânătoarea de mistreți trebuie reluată urgent” # Moldova1
Asociația Producătorilor de Carne de Porc avertizează asupra riscurilor de agravare a situației epidemiologice în contextul sistării vânătorii de mistreți. Fără intervenții urgente pentru reducerea numărului de animale sălbatice, considerate surse principale de răspândire a pestei porcine, boala poate afecta și mai mult efectivele fermelor și gospodăriilor private.
Reforma administrației locale: LOC propune crearea a trei regiuni și câte 3.000 de lei per cetățean, CALM cere descentralizare reală # Moldova1
Comasarea voluntară a primăriilor, stimulente financiare mai mari pentru localitățile care aleg să se unească și transformarea actualelor raioane în cel mult trei regiuni de dezvoltare, sunt propunerile Ligii Orașelor și Comunelor (LOC) pentru reforma administrației publice locale inițiată de autorități. Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) susține, în mare parte, recomandările, însă insistă că orice amalgamare trebuie validată prin referendum local și avertizează că, fără o descentralizare financiară reală, procesul riscă să rămână doar pe hârtie.
CS Universitatea Craiova s-a distanțat la 4 puncte în fruntea clasamentului Superligii românești de fotbal. În derby-ul etapei a 27-a, „alb-albaștrii" au învins cu 1:0 pe teren propriu gruparea bucureșteană FCSB, iar palestinianul Assad Al-Hamlawi a marcat singurul gol al meciului - unul de kinogramă - în minutul 23. Echipa antrenorului portughez Felipe Coelho și-a creat prima șansă de gol deja în minutul 2, însă americanul Monday Etim a șutat pe lângă poartă de la circa 11 metri.
Peste 1.8 mii de tone de electrocasnice uzate, colectate în 2025: Deșeurile, exportate în România pentru reciclare # Moldova1
Echipamentele electrice și electronice uzate conțin atât materiale care pot fi reutilizate, cât și substanțe periculoase ce pot afecta solul, apa și aerul. De aceea, ele trebuie colectate și predate operatorilor autorizați. În Republica Moldova activează peste 2.400 de producători și importatori de astfel de echipamente.
Studenții de la USM pot primi diplome de studii și de la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava # Moldova1
Universitatea de Stat din Moldova (USM) și Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava intenționează să extindă programele de master cu diplomă dublă și să aprofundeze parteneriatele academice existente.
Ninsori puternice, viscol și troiene în R. Moldova! Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare de Cod portocaliu de precipitații puternice pentru sudul, centrul și parțial nordul țării. Avertizarea va fi valabilă de marți, 17 februarie, ora 20:00, până în seara zilei de miercuri, 18 februarie.
Resursele Fondului Rutier sunt mai mici cu 790 de milioane de lei în 2026, comparativ cu anul trecut. În 2025, statul a alocat circa 2.59 de miliarde de lei pentru reparația și întreținerea drumurilor publice - cea mai mare sumă din istoria Republicii Moldova, dintre care au fost valorificați 2.51 de miliarde de lei sau 96.7%. Pentru anul 2026, bugetul este de circa 1.8 miliarde de lei.
Deficit comercial de 7 miliarde de dolari în 2025: exporturile au crescut cu 6.4%, pe fondul majorării importurilor cu peste 20% # Moldova1
Republica Moldova a reușit anul trecut să-și majoreze exporturile de mărfuri cu 6.4%, însă creșterea mult mai pronunțată a importurilor a adâncit și mai mult dezechilibrul comercial. Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi a scăzut de la 39.2% la 34.6%, iar deficitul balanței comerciale a depășit șapte miliarde de dolari, ceea ce reprezintă cu aproape 30% mai mult decât în 2024.
Atacuri masive ale Rusiei asupra Ucrainei: 1.300 de drone, 1.200 de bombe ghidate și 50 de rachete, doar în ultima săptămână # Moldova1
Negociatorii ucraineni sunt în drum spre Elveția, unde mâine începe o nouă rundă de negocieri trilaterale, cu Rusia și Statele Unite. Miza discuțiilor este un armistițiu energetic, astfel încât Moscova să nu mai bombardeze infrastructura critică din marile orașe.
Primăria Chișinău cere modificarea Codului fiscal: „Unii oameni care achitau impozit în jur de 1.000 de lei pot ajunge și la 4.000” # Moldova1
Primăria Chișinău va propune amendamente la Codul fiscal, după ce mai mulți locuitori ai capitalei ar fi cerut explicații privind majorarea impozitului imobiliar, urmare a reactualizării valorilor cadastrale. Anunțul a fost făcut de primarul Ion Ceban, la ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău din 16 februarie.
Plata alocațiilor pentru copii, acordate de statul român, nu va fi încetată odată cu anularea buletinelor românești # Moldova1
Plata alocației de stat pentru un copil cu cetățenie română nu poate fi încetată ca urmare a problemelor legate de actele de identitate ale părintelui. Totuși, cetățenii R. Moldova cărora le-au fost anulate buletinele românești nu vor putea ridica, în continuare, alocațiile acordate de România pentru copii.
Universitatea de Stat din Moldova (USM) își va alege noul rector pe 3 martie. În competiție s-au înscris un prorector, un fost prorector și un șef de departament. Actualul rector, Igor Șarov, nu figurează printre candidați.
Scandalul „Buget este”: Primarul Ceban anunță „investițiile istorice”, iar experții îl acuză că răspândește „falsuri” # Moldova1
Fără buget aprobat pentru anul 2026 și cu o campanie - „Buget este” - considerată populistă de experți, primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, anunță un „plan ambițios de investiții și cheltuieli” pentru capitală.
Piața imobiliară, puternic dependentă de finanțarea bancară: 75% din tranzacții, realizate prin ipotecă, în 2025 # Moldova1
Vânzările de locuințe s-au prăbușit în anul trecut, iar numărul apartamentelor date în exploatare în ultimii ani este cu aproximativ 50% mai mic față de perioadele anterioare. Experții susțin că piața imobiliară din capitală se află într-o perioadă de ajustare, iar revenirea va fi influențată de echilibrul dintre ofertă, puterea de cumpărare și adaptarea la noile reguli financiare.
După ajustarea tarifelor la gazele naturale și energia termică, și furnizorii de energie electrică s-au adresat Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Atât Premier Energy, cât și FeeNord cer majorarea tarifelor.
Locuitorii a zece comune, orașe și municipii vor ieși la vot, pe 17 mai curent, pentru a-și alege primarii. Totodată, locuitorii altui sat vor merge la secțiile de votare pentru a decide, în cadrul unui referendum, dacă îl demit pe primar.
Gropile de pe drumurile din capitală, astupate atunci când vor permite condițiile meteo, susțin autoritățile locale # Moldova1
Gropile apărute pe drumurile capitalei în urma precipitațiilor din iarna curentă vor fi astupate imediat ce condițiile meteorologice vor permite intervențiile, afirmă primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban. Deocamdată, autoritățile locale nu au înregistrat solicitări din partea șoferilor privind acordarea de despăgubiri, după ce mașinile le-ar fi fost deteriorate din cauza stării proaste a drumurilor.
Gimnaziul „Taras Șevcenko” din Chișinău va găzdui clase noi pentru elevii refugiați din Ucraina # Moldova1
Cinci clase noi urmează să fie deschise în noul an de studii la Chișinău pentru elevii refugiați ucraineni, numărul acestora fiind în continuă creștere, potrivit datelor autorităților. Din cele cinci clase, una va fi cu predare în limba română.
Forum agroalimentar pe platforma APP: miniștri ai Agriculturii din UE, așteptați la Chișinău pe 5 martie # Moldova1
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) anunță organizarea, pe 5 martie, la Chișinău, a Forumului Investițional în sectorul agroalimentar, sub egida Platformei de Parteneriat Agroalimentar (APP) a Republicii Moldova. La eveniment este așteptată prezența miniștrilor Agriculturii din statele membre ale Uniunii Europene.
Volodimir Zelenski: „Este o onoare pentru mine să primesc Premiul Ewald von Kleist, acordat în acest an poporului ucrainean” # Moldova1
Poporul ucrainean a fost distins cu Premiul „Ewald von Kleist” 2026, acordat în cadrul Conferinței de Securitate de la München, în semn de apreciere pentru „curajul, sacrificiul și hotărârea neclintită de a apăra libertatea Ucrainei și libertatea întregii Europe”. Distincția a fost primită la München de președintele Volodimir Zelenski, care a acceptat premiul în numele tuturor ucrainenilor.
Ședința de judecată în dosarul în care Vladimir Plahotniuc este acuzat de implicare în frauda bancară a fost din nou amânată. Fostul lider democrat nu s-a prezentat în instanță, pentru că s-ar fi îmbolnăvit, iar următoarea ședință este programată pentru mâine, 17 februarie, la ora 13:00.
Financial Times: Grupul rus Wagner se concentrează pe sabotajul european, inclusiv incendieri ale depozitelor cu ajutoare pentru Ucraina # Moldova1
Recrutorii grupului rus Wagner au devenit unul dintre principalele instrumente pentru sabotajele organizate de Kremlin în Europa, potrivit unor oficiali ai serviciilor secrete occidentale, citați de cotidianul britanic Financial Times.
Străzi mai sigure pentru elevi: Treceri supraînălțate și îngustări de bandă - soluții eficiente, dar insuficiente, spun experții # Moldova1
Limita de 30 km/h în apropierea instituțiilor de învățământ este în vigoare la nivel național încă din toamna anului 2022, însă simpla instalare a indicatoarelor rutiere nu este suficientă pentru a garanta siguranța copiilor, atrag atenția specialiștii. Potrivit lor, sunt necesare în continuare intervenții concrete de calmare a traficului, educație rutieră continuă și implicarea părinților.
Condiții mai bune și echipamente noi în aproape 100 de spitale și policlinici: CNAM a investit 78 de milioane de lei în 2025 # Moldova1
Pacienții din aproape 100 de spitale și policlinici din țară vor beneficia de condiții mai bune și echipamente medicale noi, în urma proiectelor investiționale implementate pe parcursul anului trecut, cu finanțare din fondurile de asigurare medicală obligatorie.
