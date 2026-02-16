Între prognoze optimiste și piețe goale: Expert - „Economia regiunii transnistrene, în cel mai dur declin din ultimii 20 de ani”
Moldova1, 16 februarie 2026 18:40
Starea de urgență economică în regiunea Transnistria a fost prelungită din nou cu 30 de zile. Decizia a fost luată de așa-numitul Consiliu Suprem pe 10 februarie. În același timp, în cadrul ședinței a fost aprobat prognoza de dezvoltare economică pentru 2026.
• • •
Loïc Meillard a câștigat concursul de slalom la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano și Cortina d'Ampezzo. Pârtia Stelvio a dat mari bătăi de cap schiorilor, iar abandonurile au fost numeroase și acest aspect a dus la un final dramatic! Atle Lie McGrath a condus după prima manșă și avea un avans confortabil. Norvegianul a gafat într-un moment-cheie și a fost nevoit să abandoneze.
Napoli Calcio și AS Roma au oferit un adevărat spectacol în partida din cadrul etapei a 25-a Serie A. Meciul s-a treminat la egalitate, scor 2:2, campionii în exercițiu ai Italiei, fotbaliștii napoletani, fiind conduși de două ori, dar egalând de fiecare dată. Partida s-a jucat pe stadionul ce poartă numele celebrului Diego Armando Maradona, iar AS Roma a deschis scorul deja în minutul 7 prin olandezul Donyell Malen.
„Verdictul final aparține CSP”: Comisia Vetting amână decizia în privința integrității procurorului general interimar # Moldova1
Comisia de evaluare externă a procurorilor nu a reușit să aprobe, cu unanimitate de voturi, proiectul raportului privind evaluarea integrității etice și financiare a procurorului general interimar, Alexandru Machidon. Rezultatele evaluării urmează să fie publicate în termen de 30 de zile lucrătoare, iar experții atrag atenția că amânarea deciziei nu înseamnă că „persoana nu a trecut vettingul”.
Producătorii avertizează asupra riscului răspândirii pestei porcine: „Vânătoarea de mistreți trebuie reluată urgent” # Moldova1
Asociația Producătorilor de Carne de Porc avertizează asupra riscurilor de agravare a situației epidemiologice în contextul sistării vânătorii de mistreți. Fără intervenții urgente pentru reducerea numărului de animale sălbatice, considerate surse principale de răspândire a pestei porcine, boala poate afecta și mai mult efectivele fermelor și gospodăriilor private.
Reforma administrației locale: LOC propune crearea a trei regiuni și câte 3.000 de lei per cetățean, CALM cere descentralizare reală # Moldova1
Comasarea voluntară a primăriilor, stimulente financiare mai mari pentru localitățile care aleg să se unească și transformarea actualelor raioane în cel mult trei regiuni de dezvoltare, sunt propunerile Ligii Orașelor și Comunelor (LOC) pentru reforma administrației publice locale inițiată de autorități. Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) susține, în mare parte, recomandările, însă insistă că orice amalgamare trebuie validată prin referendum local și avertizează că, fără o descentralizare financiară reală, procesul riscă să rămână doar pe hârtie.
CS Universitatea Craiova s-a distanțat la 4 puncte în fruntea clasamentului Superligii românești de fotbal. În derby-ul etapei a 27-a, „alb-albaștrii" au învins cu 1:0 pe teren propriu gruparea bucureșteană FCSB, iar palestinianul Assad Al-Hamlawi a marcat singurul gol al meciului - unul de kinogramă - în minutul 23. Echipa antrenorului portughez Felipe Coelho și-a creat prima șansă de gol deja în minutul 2, însă americanul Monday Etim a șutat pe lângă poartă de la circa 11 metri.
Peste 1.8 mii de tone de electrocasnice uzate, colectate în 2025: Deșeurile, exportate în România pentru reciclare # Moldova1
Echipamentele electrice și electronice uzate conțin atât materiale care pot fi reutilizate, cât și substanțe periculoase ce pot afecta solul, apa și aerul. De aceea, ele trebuie colectate și predate operatorilor autorizați. În Republica Moldova activează peste 2.400 de producători și importatori de astfel de echipamente.
Studenții de la USM pot primi diplome de studii și de la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava # Moldova1
Universitatea de Stat din Moldova (USM) și Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava intenționează să extindă programele de master cu diplomă dublă și să aprofundeze parteneriatele academice existente.
Ninsori puternice, viscol și troiene în R. Moldova! Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare de Cod portocaliu de precipitații puternice pentru sudul, centrul și parțial nordul țării. Avertizarea va fi valabilă de marți, 17 februarie, ora 20:00, până în seara zilei de miercuri, 18 februarie.
Resursele Fondului Rutier sunt mai mici cu 790 de milioane de lei în 2026, comparativ cu anul trecut. În 2025, statul a alocat circa 2.59 de miliarde de lei pentru reparația și întreținerea drumurilor publice - cea mai mare sumă din istoria Republicii Moldova, dintre care au fost valorificați 2.51 de miliarde de lei sau 96.7%. Pentru anul 2026, bugetul este de circa 1.8 miliarde de lei.
Deficit comercial de 7 miliarde de dolari în 2025: exporturile au crescut cu 6.4%, pe fondul majorării importurilor cu peste 20% # Moldova1
Republica Moldova a reușit anul trecut să-și majoreze exporturile de mărfuri cu 6.4%, însă creșterea mult mai pronunțată a importurilor a adâncit și mai mult dezechilibrul comercial. Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi a scăzut de la 39.2% la 34.6%, iar deficitul balanței comerciale a depășit șapte miliarde de dolari, ceea ce reprezintă cu aproape 30% mai mult decât în 2024.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare de cod portocaliu de precipitații putrenice pentru sudul, centrul și parțial nordul țării. Avertizarea va fi valabilă de marți, 17 februarie, ora 20:00, până în seara zilei de miercuri, 18 februarie.
Atacuri masive ale Rusiei asupra Ucrainei: 1.300 de drone, 1.200 de bombe ghidate și 50 de rachete, doar în ultima săptămână # Moldova1
Negociatorii ucraineni sunt în drum spre Elveția, unde mâine începe o nouă rundă de negocieri trilaterale, cu Rusia și Statele Unite. Miza discuțiilor este un armistițiu energetic, astfel încât Moscova să nu mai bombardeze infrastructura critică din marile orașe.
Primăria Chișinău cere modificarea Codului fiscal: „Unii oameni care achitau impozit în jur de 1.000 de lei pot ajunge și la 4.000” # Moldova1
Primăria Chișinău va propune amendamente la Codul fiscal, după ce mai mulți locuitori ai capitalei ar fi cerut explicații privind majorarea impozitului imobiliar, urmare a reactualizării valorilor cadastrale. Anunțul a fost făcut de primarul Ion Ceban, la ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău din 16 februarie.
Plata alocațiilor pentru copii, acordate de statul român, nu va fi încetată odată cu anularea buletinelor românești # Moldova1
Plata alocației de stat pentru un copil cu cetățenie română nu poate fi încetată ca urmare a problemelor legate de actele de identitate ale părintelui. Totuși, cetățenii R. Moldova cărora le-au fost anulate buletinele românești nu vor putea ridica, în continuare, alocațiile acordate de România pentru copii.
Universitatea de Stat din Moldova (USM) își va alege noul rector pe 3 martie. În competiție s-au înscris un prorector, un fost prorector și un șef de departament. Actualul rector, Igor Șarov, nu figurează printre candidați.
Scandalul „Buget este”: Primarul Ceban anunță „investițiile istorice”, iar experții îl acuză că răspândește „falsuri” # Moldova1
Fără buget aprobat pentru anul 2026 și cu o campanie - „Buget este” - considerată populistă de experți, primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, anunță un „plan ambițios de investiții și cheltuieli” pentru capitală.
Piața imobiliară, puternic dependentă de finanțarea bancară: 75% din tranzacții, realizate prin ipotecă, în 2025 # Moldova1
Vânzările de locuințe s-au prăbușit în anul trecut, iar numărul apartamentelor date în exploatare în ultimii ani este cu aproximativ 50% mai mic față de perioadele anterioare. Experții susțin că piața imobiliară din capitală se află într-o perioadă de ajustare, iar revenirea va fi influențată de echilibrul dintre ofertă, puterea de cumpărare și adaptarea la noile reguli financiare.
Rusia a lansat împotriva Ucrainei 1.300 de drone, 1.200 de bombe ghidate și 50 de rachete, în ianuarie # Moldova1
Negociatorii ucraineni sunt în drum spre Elveția, unde mâine începe o nouă rundă de negocieri trilaterale, cu Rusia și Statele Unite. Miza discuțiilor este un armistițiu energetic, astfel încât Moscova să nu mai bombardeze infrastructura critică din marile orașe.
După ajustarea tarifelor la gazele naturale și energia termică, și furnizorii de energie electrică s-au adresat Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Atât Premier Energy, cât și FeeNord cer majorarea tarifelor.
Locuitorii a zece comune, orașe și municipii vor ieși la vot, pe 17 mai curent, pentru a-și alege primarii. Totodată, locuitorii altui sat vor merge la secțiile de votare pentru a decide, în cadrul unui referendum, dacă îl demit pe primar.
Gropile de pe drumurile din capitală, astupate atunci când vor permite condițiile meteo, susțin autoritățile locale # Moldova1
Gropile apărute pe drumurile capitalei în urma precipitațiilor din iarna curentă vor fi astupate imediat ce condițiile meteorologice vor permite intervențiile, afirmă primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban. Deocamdată, autoritățile locale nu au înregistrat solicitări din partea șoferilor privind acordarea de despăgubiri, după ce mașinile le-ar fi fost deteriorate din cauza stării proaste a drumurilor.
Gimnaziul „Taras Șevcenko” din Chișinău va găzdui clase noi pentru elevii refugiați din Ucraina # Moldova1
Cinci clase noi urmează să fie deschise în noul an de studii la Chișinău pentru elevii refugiați ucraineni, numărul acestora fiind în continuă creștere, potrivit datelor autorităților. Din cele cinci clase, una va fi cu predare în limba română.
Forum agroalimentar pe platforma APP: miniștri ai Agriculturii din UE, așteptați la Chișinău pe 5 martie # Moldova1
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) anunță organizarea, pe 5 martie, la Chișinău, a Forumului Investițional în sectorul agroalimentar, sub egida Platformei de Parteneriat Agroalimentar (APP) a Republicii Moldova. La eveniment este așteptată prezența miniștrilor Agriculturii din statele membre ale Uniunii Europene.
Volodimir Zelenski: „Este o onoare pentru mine să primesc Premiul Ewald von Kleist, acordat în acest an poporului ucrainean” # Moldova1
Poporul ucrainean a fost distins cu Premiul „Ewald von Kleist” 2026, acordat în cadrul Conferinței de Securitate de la München, în semn de apreciere pentru „curajul, sacrificiul și hotărârea neclintită de a apăra libertatea Ucrainei și libertatea întregii Europe”. Distincția a fost primită la München de președintele Volodimir Zelenski, care a acceptat premiul în numele tuturor ucrainenilor.
Ședința de judecată în dosarul în care Vladimir Plahotniuc este acuzat de implicare în frauda bancară a fost din nou amânată. Fostul lider democrat nu s-a prezentat în instanță, pentru că s-ar fi îmbolnăvit, iar următoarea ședință este programată pentru mâine, 17 februarie, la ora 13:00.
Financial Times: Grupul rus Wagner se concentrează pe sabotajul european, inclusiv incendieri ale depozitelor cu ajutoare pentru Ucraina # Moldova1
Recrutorii grupului rus Wagner au devenit unul dintre principalele instrumente pentru sabotajele organizate de Kremlin în Europa, potrivit unor oficiali ai serviciilor secrete occidentale, citați de cotidianul britanic Financial Times.
Străzi mai sigure pentru elevi: Treceri supraînălțate și îngustări de bandă - soluții eficiente, dar insuficiente, spun experții # Moldova1
Limita de 30 km/h în apropierea instituțiilor de învățământ este în vigoare la nivel național încă din toamna anului 2022, însă simpla instalare a indicatoarelor rutiere nu este suficientă pentru a garanta siguranța copiilor, atrag atenția specialiștii. Potrivit lor, sunt necesare în continuare intervenții concrete de calmare a traficului, educație rutieră continuă și implicarea părinților.
Condiții mai bune și echipamente noi în aproape 100 de spitale și policlinici: CNAM a investit 78 de milioane de lei în 2025 # Moldova1
Pacienții din aproape 100 de spitale și policlinici din țară vor beneficia de condiții mai bune și echipamente medicale noi, în urma proiectelor investiționale implementate pe parcursul anului trecut, cu finanțare din fondurile de asigurare medicală obligatorie.
Fostă judecătoare, sprijinită de ANOFM să devină antreprenoare: A deschis o patiserie cu peste 200.000 de lei oferiți de stat # Moldova1
Persoanele înregistrate ca șomeri au posibilitatea să-și transforme ideile în afaceri proprii cu sprijin financiar din partea statului. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) acordă subvenții care acoperă atât înregistrarea firmei, cât și achiziția echipamentelor necesare. Măsura oferă un sprijin concret pentru integrarea pe piața muncii prin antreprenoriat.
Traficant, condamnat la 11 ani de închisoare pentru exploatarea sexuală a trei tinere la Moscova: Justiție post-mortem pentru una dintre victime # Moldova1
Un bărbat de 45 de ani a fost condamnat la 11 ani de închisoare și obligat să plătească un prejudiciu moral de 60.000 de lei, fiind găsit vinovat de trafic de ființe umane și trafic de copii. Pentru una dintre victime, dreptatea a venit prea târziu, aceasta decedând în anul 2022, într-un accident produs în R. Moldova.
Aeronavele de pe Aeroportul din Chișinău sunt tratate împotriva gheții: posibile întârzieri la unele curse # Moldova1
Călătorii care au planificate zboruri de pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău sunt atenționați că unele curse pot înregistra întârzieri sau modificări de program.
Întreprinderile mici și mijlocii (IMM) din R. Moldova pot accesa finanțare nerambursabilă pusă la dispoziție de stat, cu sprijinul partenerilor de dezvoltare. Bugetul anunțat pentru granturile acordate în anul 2026 este de 300 de milioane de lei.
Kievul a încheiat noi acorduri de asistență energetică și militară cu aliații săi europeni, în apropierea datei care marchează patru ani de la începutul războiului declanșat de Rusia, a declarat duminică președintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează Reuters.
Norvegia își deschide ambasadă în Republica Moldova. Decizia Guvernului norvegian a fost discutată în cadrul unei întrevederi bilaterale, în marja Conferinței de Securitate de la München.
Vremea se menține rece și instabilă: temperaturi de până la -7 grade și umiditate ridicată # Moldova1
Astăzi,16 februarie, vremea se menține instabilă pe întreg teritoriul țării, fiind prognozate precipitații mixte și condiții dificile de circulație.
R. Moldova prelungește protecția temporară pentru ucraineni până în 2027. Ce decizii au luat și alte state europene # Moldova1
Guvernul Republica Moldova a decis prelungirea termenului de valabilitate a protecției temporare pentru cetățenii Ucrainei aflați pe teritoriul țării până la 1 martie 2027. Alte state, la fel, au anunțat prelungirea automată a permiselor de imigrare, notează RBK Ucraina.
După două zile de ploi torențiale, Antalya și alte orașe din șapte provincii ale Turciei sunt afectate de inundații masive. O situație similară se înregistrează și în Franța, unde trei persoane și-au pierdut viața în urma furtunii Nils. Mai multe regiuni franceze, în special din sud-vest, rămân în stare de alertă maximă, iar meteorologii avertizează că precipitațiile vor continua.
Polei pe mai multe drumuri din țară și peste 40 de mii de consumatori fără energie electrică, în urma vremii severe # Moldova1
Vremea severă din noaptea trecută a provocat perturbări majore în mai multe regiuni ale țării: polei și ghețuș pe drumuri, trafic îngreunat și peste 40 de mii de consumatori rămași fără energie electrică. Autoritățile anunță intervenții în teren și fac apel la prudență.
Un grup de seniori din municipiul Soroca, membri ai clubului de dans „Eleganța vârstei”, demonstrează săptămână de săptămână că pasiunea pentru mișcare nu ține cont de ani. Aceștia se reunesc la Palatul de Cultură pentru sesiuni de mișcare conștientă, dezvoltare fizică și perfecționarea abilităților de dans, îmbinând distracția cu grija pentru sănătate.
Corespondență Dan Alexe | După München, NATO și UE cu „două viteze” pentru apărarea continentului # Moldova1
Cea de-a 62-a Conferință de Securitate de la München, abia încheiată, a evidențiat o criză transatlantică majoră, caracterizată de o presiune sporită din partea Statelor Unite (sub Donald Trump) asupra Europei pentru a-și mări cheltuielile pentru apărare și ajutorul acordat Ucrainei. Conferința a subliniat o realiniere geopolitică, o slăbire a alianței NATO și îndoieli cu privire la angajamentul american pe vechiul continent european.
Polei și ghețuș s-au format pe anumite sectoare de drum din țară, în urma ninsorilor din timpul nopții și a temperaturilor scăzute. Circulația se desfășoară în condiții dificile pe unele porțiuni, avertizează Administrația Națională a Drumurilor.
Zi memorabilă pentru Norvegia la Jocurile Olimpice de iarnă 2026. O nouă pagină de istorie a sportului din țara scandinavă a fost scrisă la Olimpiada Albă de Johannes Klæbo, care a devenit cel mai titrat sportiv din istoria competiției. Norvegia a câștigat proba masculină de ștafetă, din cadrul concursului olimpic de schi fond și cu această ocazie Johannes Klaebo a ajuns la a 9-a medalie olimpică de aur și a devenit cel mai de succes sportiv din istoria Jocurilor Olimpice de iarnă.
„Neamul care-și cântă dorul”: Dinastia Tălămbuță, omagiată la Salonul Muzical de la Biblioteca Națională # Moldova1
„Neamul care-și cântă dorul” – acesta a fost genericul Salonului Muzical organizat la Biblioteca Națională a Republicii Moldova, dedicat dinastiei artistice Tălămbuță, una dintre familiile reprezentative pentru cultura muzicală națională. La temelia acestei dinastii se află Ion Tălămbuță, Maestru în Artă și Cavaler al Ordinului „Gloria Muncii”, instrumentist în orchestrele „Fluieraș” și „Folclor”, autor și aranjor de melodii populare.
Douăzeci de echipe de robotică din întreaga țară au participat la cea de-a doua ediție a competiției „RoboRangers Cup Last Call” – un eveniment demonstrativ în care roboții, strategia și creativitatea au fost puse la încercare. Participanții au proiectat, construit și programat roboți capabili să îndeplinească misiuni complexe, într-un format intens de concurs. Patru echipe au ajuns în finală și au primit vouchere în valoare de 7 până la 15 mii de lei.
Când temperaturile scad, iar virozele circulă mai ușor, tot mai mulți oameni aleg produse naturale pentru a-și susține organismul. Mierea, propolisul și amestecurile cu nuci sau ghimbir se numără printre cele mai căutate remedii în sezonul rece. Apicultorii spun că, pe lângă gust, fiecare sortiment are proprietăți care pot sprijini imunitatea și oferi energie în zilele friguroase.
Kaja Kallas: „Rusia nu este o superputere. Cererile ei maximale nu pot primi un răspuns minimalist” # Moldova1
Viitorul Europei depinde de modul în care se va încheia războiul din Ucraina, iar Rusia nu trebuie să primească un „răspuns minimalist” la cererile sale maximale. Avertismentele au fost lansate la Conferința de Securitate de la München de Wolfgang Ischinger și Kaja Kallas, care au pledat pentru presiuni sporite asupra Moscovei și pentru o poziție clară a Europei în negocieri.
Federica Brignone, a doua medalie de aur la Jocurile Olimpice de iarnă Milano/Cortina 2026 # Moldova1
O nouă zi frumoasă pentru Italia la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano și Cortina d'Ampezzo. Schioarea Federica Brignone a cucerit a doua sa medalie de aur la ediția actuală a Olimpiadei, de această dată la slalom uriaș.
