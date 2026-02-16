VIDEO Apă, drumuri și alte proiecte. Cum ajung banii europeni în satele din Briceni

10:00

Mai multe școli auto din Republica Moldova riscă să își piardă autorizația de funcționare, după ce nu au reușit să atingă pragul minim de promovare la proba practică pentru obținerea permisului de conducere, potrivit IPN. Potrivit unei analize realizate de Ministerul Educației și Cercetării, rata de promovare la proba practică pentru categoria B, cea mai [...] Articolul Mai multe școli auto din Moldova riscă să piardă autorizația din cauza promovării slabe apare prima dată în NordNews.