Integrarea Moldovei în SEPA: transferurile în euro devin cu 90% mai ieftine

20:10

Horoscopul zilei de 12 februarie 2026 spune că Universul pare să-ți vorbească mai clar decât de obicei. Fiecare zodie primește un mesaj diferit, o lecție subtilă sau o provocare menită să te ajute să te apropii mai mult de tine însăți. Chiar dacă unele situații pot părea tensionate sau neașteptate, ele vin cu un scop [...] Articolul Peștii sunt împliniți din toate punctele de vedere. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.