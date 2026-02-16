„Operațiunea Buletinul”: Ce se întâmplă cu alocațiile copiilor cu dublă cetățenie româno-moldoveană
NordNews, 16 februarie 2026 12:20
O modificare legislativă aplicată în 2023 în România, care vizează evidența populației și limitarea fenomenului „luării în spațiu" fictive, a dus la anularea valabilității cărților de identitate pentru peste 160.000 de persoane. Aproximativ 66% dintre acestea – peste 100.000 – sunt persoane născute în Republica Moldova, potrivit gandul.ro. În contextul controalelor declanșate de autoritățile române,
• • •
Acum 30 minute
12:20
„Operațiunea Buletinul”: Ce se întâmplă cu alocațiile copiilor cu dublă cetățenie româno-moldoveană # NordNews
Acum o oră
12:10
O scurgere de date din Rusia arată că fosta deputată Marina Tauber deține peste o jumătate de milion de dolari la o bancă rusească de stat, sancționată internațional și aflată sub controlul lui Vladimir Putin. Banca se numește PSB și a fost utilizată în coruperea alegătorilor din Republica Moldova în timpul mai multor scrutine electorale,
Acum 4 ore
10:30
Norvegia va deschide o ambasadă rezidentă la Chișinău, o decizie care marchează consolidarea relațiilor diplomatice cu Republica Moldova și susținerea parcursului european al țării. Anunțul a fost făcut în cadrul unei întrevederi dintre vicepremierul și ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, și omologul său norvegian, Espen Barth Eide, desfășurată în marja Conferința de Securitate de la
10:00
Întreruperi de energie electrică la Bălți și în suburbii: Lista zonelor afectate în perioada 16-20 februarie # NordNews
Energia electrică va fi întreruptă pe mai multe străzi din municipiul Bălți și în câteva localități din suburbii în perioada 16-20 februarie. Potrivit SA „RED-Nord", deconectările sunt necesare pentru desfășurarea lucrărilor de reparație și curățare a rețelelor electrice. Deconectările sunt programate pentru următoarele adrese și localități: 16 februarie Ora 08:00 – 12:00 Municipiul Bălți: Strada Vlaicu:
09:50
Uber Eats revine în România în 2026. Platforma de livrare a mâncării reintră pe piață după o pauză de șase ani # NordNews
Platforma de livrare de mâncare Uber Eats, parte a companiei americane Uber, urmează să revină pe piața din România în anul 2026, după o absență de șase ani. Potrivit agerpres.ro, relansarea serviciului face parte dintr-un plan mai amplu de extindere în Europa, care vizează încă șase state: Austria, Danemarca, Finlanda, Norvegia, Republica Cehă și Grecia.
09:40
Regatul Norvegiei va deschide o ambasadă rezidentă la Chișinău, marcând un nou pas în consolidarea relațiilor bilaterale cu Republica Moldova, comunică MOLDPRES. Anunțul a fost făcut în cadrul Conferinței de Securitate de la München, unde viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, a avut o întrevedere cu omologul său norvegian, Espen Barth Eide. Potrivit oficialilor,
09:40
Finanțare de 300 de milioane de lei pentru antreprenori în 2026: ODA reia apelurile de granturi # NordNews
Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA) anunță relansarea apelurilor de granturi dedicate antreprenorilor din Republica Moldova, în cadrul programelor de suport financiar nerambursabil gestionate de instituție. Pentru anul 2026, bugetul alocat instrumentelor destinate finanțării întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) este de 300 de milioane de lei. Apelurile vizează mai multe inițiative, printre care: Programul de susținere
Acum 24 ore
20:10
Horoscopul zilei de 16 februarie 2026 vine cu multă claritate mentală și cu nevoia de a face lucrurile perfect. Astrele te încurajează să fii atentă la detalii, să îți asculți intuiția și să nu mai ignori lecțiile pe care trecutul ți le-a oferit. Este un moment potrivit pentru maturizare, asumare și decizii gândite pe
Ieri
21:20
VIDEO „Atât timp cât îi rostim versurile, Vieru este viu”. Poetul Renașterii Naționale, omagiat la Pererîta # NordNews
Atât timp cât îi rostim versurile, Grigore Vieru rămâne viu. Cu acest gând au venit, pe 14 februarie, la Pererîta, raionul Briceni, zeci de oameni pentru a marca ziua de naștere a poetului Renașterii Naționale. Oaspeți din România și Ucraina au adus omagiu celui care a unit, prin cuvânt, generații întregi, iar emoția din sală
20:20
Horoscopul zilei de 15 februarie 2026 te invită să-ți asculți mai atent emoțiile și nevoile reale. Astrele scot la suprafață dorințe profunde, gânduri legate de stabilitate, evoluție și echilibru interior. Indiferent de zodie, simți că nu mai poți ignora anumite aspecte ale vieții tale și că este momentul să faci alegeri mai conștiente, potrivit catine.ro.
20:00
Un incendiu a izbucnit astăzi, 14 februarie, în intervalul 17:00–18:00, la o stație de alimentare cu gaz de pe șoseaua de centură din Bălți. A luat foc o autocisternă pentru transportul laptelui. Potrivit martorilor, incendiul s-a produs în timpul alimentării. Șoferul a încercat să scoată vehiculul în afara stației, însă a suferit arsuri. La
18:30
Konev, Belinski, Karasiov și Cearupin, nume grele din epoca sovietică, înscrise pe plăcuțele străzilor din Bălți. Însă capitala de nord încă nu a găsit loc pe hartă pentru regretatul Grigore Vieru, care a scris despre limbă, mamă și neam ca despre lucruri sfinte. În timp ce mareșalii trecutului domină orașul, simbolul renașterii naționale lipsește cu
14:50
„Când unul tace, celălalt face." Așa își descriu cei 53 de ani de viață împreună soții Munteanu din satul Coșcodeni, raionul Sângerei. S-au cunoscut la dansurile din sat, au trecut prin lipsuri și bucurii, au crescut copii și nepoți, iar spun că răbdarea și respectul i-au ținut uniți mai bine de jumătate de secol. S-au
13:30
Schiorul moldovean Iulian Luchin, după debutul la JO: „Sunt motivat să obțin rezultate mai frumoase” # NordNews
Schiorul moldovean Iulian Luchin spune că debutul său la actuala ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă îl motivează să obțină rezultate mai bune în viitor. Sportivul a descris cursa drept una „destul de grea" și a recunoscut că lipsa de experiență și-a spus cuvântul în evoluția sa pe traseu. „Până la urmă, sunt mulțumit de
Mai mult de 2 zile în urmă
12:20
Peste 3,3 milioane de lei vor fi încasați suplimentar la bugetul de stat în urma controalelor vamale desfășurate în perioada 19 ianuarie – 13 februarie, transmite IPN. Potrivit Serviciului Vamal, în urma acțiunilor de control au fost identificate obligații neacoperite prin beneficierea neîntemeiată de tratament tarifar preferențial, precum și neincluderea tuturor elementelor care compun valoarea
12:10
Ziua Națională a Lecturii sărbătorită pe 14 februarie prin donații de cărți și mesaje de încurajare # NordNews
Pentru al patrulea an consecutiv, Republica Moldova marchează pe 14 februarie Ziua Națională a Lecturii – „o sărbătoare dedicată cărții și cunoașterii". Premierul Alexandru Munteanu a declarat că Guvernul celebrează această zi „dăruind cărți și venind cu recunoștință în fața tuturor celor care au făcut donații", transmite IPN. „Mă bucur că, prin campania Biblioteca de
10:30
Astăzi se împlinesc 91 de ani de la nașterea poetului Grigore Vieru, una dintre cele mai reprezentative voci ale literaturii române din secolul al XX-lea. Prin versurile dedicate mamei, limbii române și iubirii, el a devenit un simbol al sensibilității și al identității culturale românești. Poetul s-a născut la 14 februarie 1935 în satul Pererîta,
13 februarie 2026
21:20
VIDEO Sfântul Valentin aduce vânzări record. Comercianții din Bălți se pregătesc de febra îndrăgostiților # NordNews
Inimioare în vitrine, trandafiri roșii pe tejghele și rezervări făcute din timp pentru o cină în doi. Bălțiul a intrat oficial în atmosfera Zilei Îndrăgostiților. Cei mai activi în această perioadă sunt agenții economici, pentru care 14 februarie înseamnă nu doar fluturi în stomac, ci și creșterea vânzărilor. Interesul pentru produsele tematice crește semnificativ înainte
19:40
VIDEO Tarifele pentru evacuarea deșeurilor, mărul discordiei în Consiliul Municipal Bălți # NordNews
Evacuarea deșeurilor ar putea să bată la buzunarele bălțenilor după ce s-a propus creșterea de aproape trei ori a tarifului la gunoi. Subiectul a fost dezbătut în ședința Consiliului municipal din 13 februarie și a provocat scandal între aleșii locali. Până la urmă, proiectul de decizie privind inițierea consultărilor publice pentru aprobarea noilor tarife nu
19:30
INVESTIGAȚIE Direcția Educație din raionul Briceni, în centrul unui scandal financiar de milioane # NordNews
Zicala „nu lua de la gura copilului" pare să reprezinte doar vorbe în vânt pentru unii funcționari publici. Asta pentru că peste 6,5 milioane de lei din bugetul destinat educației în raionul Briceni ar fi dispărut fără urmă. Banii, alocați pentru alimentația copiilor, combustibil pentru autobuzele școlare, reparații și alte cheltuieli ale instituțiilor de învățământ,
16:30
Meteorologii au prelungit codul galben de ceață. Pe arii extinse, vizibilitatea va scădea sub 200 de metri, izolat chiar mai puțin. Avertizarea este valabilă până sâmbătă la prânz, transmite IPN. Totodată, de vineri seara începe o perioadă cu precipitații, inițial preponderent sub formă de ploi, transmite Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Un ciclon sudic va înrăutăți
16:20
Poliția Națională a calificat drept inadmisibile declarațiile deputatului Vasile Costiuc, care a catalogat public o minoră drept consumatoare de droguri, după un incident produs pe 2 februarie la domiciliul copilului, precizând că informațiile vehiculate sunt false și că astfel de afirmații prejudiciază imaginea copilului și induc cetățenii în eroare. Potrivit comunicatului emis de instituție, cazul
13:30
Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, l-a decorat pe skeltonistul ucrainean Vladislav Geraskevici cu Ordinul Libertății, pentru „devotament față de poporul ucrainean, curaj civic și patriotism în apărarea idealurilor libertății și valorilor democratice", se arată în decretul oficial, potrivit sportarena.ua. Sportivul a fost sancționat de Comitetul Internațional Olimpic (CIO) înainte de competițiile oficiale de skelton de la
13:30
Moșii de Iarnă 2026: Ce trebuie să conțină pachetele de pomană. Preotul explică obiceiurile interzise pe 14 februarie # NordNews
Moșii de Iarnă, denumiți în tradiția creștin-ortodoxă și Sâmbăta Morților, reprezintă un reper liturgic important dedicat pomenirii celor trecuți la cele veșnice, fiind celebrați anual înaintea începerii Postului Paștelui. În anul 2026, această zi este marcată la 14 februarie, când credincioșii participă la slujbe de pomenire, aduc ofrande simbolice la biserică și respectă datini specifice,
13:10
Premieră spectaculoasă la Palatul Național „Nicolae Sulac”. Filmul HOTARUL a fost urmărit de aproape 2000 de spectatori # NordNews
Sala Palatului Național s-a transformat pentru o zi într-un adevărat cinematograf, unde aproape 2000 de spectatori au trăit intens fiecare scenă și au râs împreună la momentele comice ale producției. Filmul, realizat de creatorii hitului cinematografic CARBON, a fost proiectat pe un ecran imens, care a pus în valoare jocul actorilor și fiecare detaliu al
13:00
Președintele fracțiunii Partidul Nostru, Renato Usatîi, a declarat în plenul Parlamentului că majoritatea parlamentară și opoziția trebuie să acționeze unit atunci când este vorba despre cultură, educație, tineret și sport, transmite realitatea.md. „Au trecut doar câteva luni de când suntem aici, dar văd același sistem. Când sunt alegeri, nu se închid școli și nu se
12:00
VIDEO STOP FALS // Biserica din Dereneu: Campanie puternică de manipulare, dezbinare și influență a Kremlinului în R. Moldova # NordNews
Conflictul juridic de la biserica din Dereneu s-a transformat într-un scandal public prin contribuția unei campanii masive de manipulare și dezinformare, desfășurată în special de propaganda Kremlinului în R. Moldova prin influenceri, politicieni, canale și conturi inclusiv anonime de social media. Autoritățile au fost acuzate că ar prelua forțat biserica și ar duce o campanie
12:00
Noile tarife pentru energia termică livrată consumatorilor din Chișinău și Bălți intră în vigoare astăzi, după ce deciziile Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) au fost publicate în Monitorul Oficial, informează IPN. Potrivit hotărârii ANRE, noul tarif pentru energia termică livrată de SA Termoelectrica este de 2 020 lei/Gcal, cu 490 lei/Gcal mai puțin
11:50
Ujhorod orașul ucrainean care a rămas neatins de bombardamente în aproape patru ani de război # NordNews
Situat la granița dintre Ucraina și Slovacia, aproape de Ungaria, populația orașului Ujhorod a crescut de la 120 de mii la 300 de mii, mulți ucraineni adunându-se în acest aparent refugiu sigur, într-o națiune în care bombardamentele aeriene terorizează și ucid oameni în alte părți
11:40
Uleiul de palmier, asociat în forma sa hidrogenată cu riscuri pentru sănătate, nu este interzis în Republica Moldova, însă pentru acesta autoritățile au stabilit limite stricte: maximum 2 grame de acizi grași trans la 100 de grame de produs. Loturile care nu respectă cerințele sunt distruse. Doar în 2023, ANSA a eliminat cinci tone de [...] Articolul ANSA: pe piața din Moldova ajunge doar ulei de palmier de calitate apare prima dată în NordNews.
11:10
Impactul integrării Republicii Moldova în sistemul european de plăți SEPA se resimte deja prin servicii mai accesibile, costuri mai mici și o piață financiară mai dinamică. În doar trei luni, șapte din zece transferuri în euro sunt procesate prin SEPA, în locul rețelei SWIFT, a declarat guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, într-o întâlnire [...] Articolul Integrarea Moldovei în SEPA: transferurile în euro devin cu 90% mai ieftine apare prima dată în NordNews.
11:00
Ofițerii Direcției Investigații „Centru” a Inspectoratului Național de Investigații (INI), împreună cu polițiștii și procurorii din Căușeni, au documentat activitatea unui grup de 8 persoane, printre care trei femei cu vârste între 18 și 47 de ani, originare din Chișinău și Orhei. În perioada martie 2021 – mai 2025, suspecții ar fi șantajat două persoane, [...] Articolul VIDEO Șantaj cu sicrie și cruci în Moldova: 8 suspecți, unul reținut apare prima dată în NordNews.
11:00
Polițiștii de patrulare au desfășurat recent activități informative în mai multe școli din nordul și sudul țării, având ca obiectiv instruirea copiilor privind regulile de circulație și prevenirea riscurilor în trafic. Prin exemple simple și discuții deschise, polițiștii le-au arătat elevilor cum să devină pietoni responsabili, atenți la semnele de circulație, la traversările pietonale și [...] Articolul FOTO Educație rutieră pentru copii în școlile din nord și sudul Moldovei apare prima dată în NordNews.
10:50
10:40
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) anunță că au fost generate și trimise 804 avize de plată către freelancerii din Moldova, prin intermediul adreselor electronice furnizate la înregistrarea activității independente. În luna ianuarie 2026, venitul total înregistrat de freelanceri a fost de 1.795.696,20 lei, iar suma impozitului unic calculat 269.354,43 lei. Circa 14% dintre freelanceri au [...] Articolul Impozitul unic în Moldova: cum se calculează și cine trebuie să plătească apare prima dată în NordNews.
10:30
Interpol a anulat căutarea internațională emisă pe numele fostului premier al Republicii Moldova, Vlad Filat, confirmă IPN, citând declarația lui Cătălin Gorea, șeful Direcției informare și comunicare din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Vlad Filat fusese anunțat în căutare internațională pe 26 decembrie 2025, la solicitarea Biroului Național Central Interpol din Franța. Ulterior, pe 15 ianuarie [...] Articolul Fostul premier Vlad Filat nu mai este căutat de Interpol apare prima dată în NordNews.
10:20
China își intensifică ambițiile în Arctica, unde urmărește dezvoltarea unui așa-numit „Drum Polar al Mătăsii”, în contextul competiției geopolitice tot mai accentuate cu Statele Unite și aliații occidentali, transmite digi24.ro. Cel mai recent proiect conceptual prezentat de Beijing, un spărgător de gheață arctic cu propulsie nucleară, capabil să spargă banchize de până la 2,5 metri [...] Articolul China vrea să creeze un „Drum Polar al Mătăsii” prin Arctica apare prima dată în NordNews.
10:10
Statul român urmează să devină noul proprietar al operatorului Portului Internațional Liber Giurgiulești, singurul port maritim-fluvial al Republicii Moldova, după ce Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a decis să-și vândă integral participația în compania Danube Logistics. Contractul de vânzare-cumpărare a 100% din acțiunile deținute de BERD în Danube Logistics a fost semnat la [...] Articolul Schimbare majoră: BERD vinde Portul Giurgiulești statului român apare prima dată în NordNews.
10:00
Mai multe școli auto din Republica Moldova riscă să își piardă autorizația de funcționare, după ce nu au reușit să atingă pragul minim de promovare la proba practică pentru obținerea permisului de conducere, potrivit IPN. Potrivit unei analize realizate de Ministerul Educației și Cercetării, rata de promovare la proba practică pentru categoria B, cea mai [...] Articolul Mai multe școli auto din Moldova riscă să piardă autorizația din cauza promovării slabe apare prima dată în NordNews.
09:50
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a obținut câștig de cauză parțial în procesul privind apărarea onoarei, demnității și reputației profesionale intentat împotriva Annei Mihalachi, potrivit agora.md. Hotărârea a fost pronunțată pe 12 februarie de Judecătoria Chișinău, sediul Centru. Instanța a admis parțial cererea de chemare în judecată și a obligat-o pe Anna Mihalachi să prezinte [...] Articolul Maia Sandu a câștigat procesul pentru apărarea onoarei: scuze publice și dezmințire apare prima dată în NordNews.
09:50
Calea Ferată din Moldova testează un nou sistem de comunicare operațională care va permite transmiterea notelor de parcurs în format digital, fără ca trenurile să mai fie nevoite să oprească în stațiile feroviare, potrivit IPN. Notele de parcurs vor fi transmise prin smartphone Anterior, documentele erau remise în format fizic, ceea ce obliga locomotivele să [...] Articolul CFM testează transmiterea digitală a notelor de parcurs fără oprirea trenurilor apare prima dată în NordNews.
09:30
Președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodríguez, s-a angajat să organizeze alegeri libere și corecte, într-un interviu acordat postului american NBC News, la mai bine de o lună după capturarea fostului lider Nicolás Maduro de către forțele Statelor Unite, la începutul lunii ianuarie 2026, transmite agerpres.ro. Întrebată dacă noua administrație de la Caracas își asumă organizarea [...] Articolul Delcy Rodríguez promite alegeri libere în Venezuela după capturarea lui Nicolás Maduro apare prima dată în NordNews.
09:10
Începe Conferința de Securitate de la Munchen 2026: liderii mondiali discută apărarea și ordinea globală # NordNews
Cea de-a 62-a ediție a Conferința de Securitate de la Munchen a început astăzi, reunind la Hotel Bayerischer Hof peste 50 de șefi de stat și de guvern, alături de experți în domeniul securității internaționale, transmite digi24.ro. Evenimentul se desfășoară până pe 15 februarie și este coordonat de președintele conferinței, ambasadorul Wolfgang Ischinger. Apărarea și [...] Articolul Începe Conferința de Securitate de la Munchen 2026: liderii mondiali discută apărarea și ordinea globală apare prima dată în NordNews.
09:00
Pensile din Republica Moldova vor fi indexate în luna aprilie cu aproximativ 6%, a anunțat premierul Alexandru Munteanu în cadrul unui interviu la postul public de televiziune. Potrivit șefului Executivului, rata inflației a scăzut deja sub 4%, ceea ce înseamnă că majorarea pensiilor va aduce o creștere reală a veniturilor pensionarilor. „Nivelul inflației a coborât [...] Articolul Pensii mai mari din aprilie: Guvernul anunță o indexare de 6% apare prima dată în NordNews.
08:50
Șoferii sunt avertizați că, la această oră, traficul rutier se desfășoară în condiții de ceață densă, iar vizibilitatea pe mai multe tronsoane de drum este redusă semnificativ. Potrivit Poliției, aceste condiții meteo cresc riscul producerii accidentelor rutiere, motiv pentru care conducătorii auto sunt îndemnați să manifeste prudență sporită în trafic. Recomandări pentru șoferi în condiții [...] Articolul Avertizare pentru șoferi: ceață densă și vizibilitate redusă pe drumurile din Moldova apare prima dată în NordNews.
12 februarie 2026
21:10
NordNews LIVE Moldova, între parteneriate de securitate și vulnerabilități: Invitat, Pavel Horea, expert în securitate # NordNews
În această ediție NordNews LIVE discutăm despre sprijinul real primit de la partenerii occidentali, dacă Moldova își consolidează, cu adevărat, capacitățile de apărare sau rămâne într-o zonă vulnerabilă, ce semnal transmite drona descoperită la Drochia și ce înseamnă noile forme de război tehnologic pentru securitatea statului. Invitatul ediției este Pavel Horea, expert în securitate din [...] Articolul NordNews LIVE Moldova, între parteneriate de securitate și vulnerabilități: Invitat, Pavel Horea, expert în securitate apare prima dată în NordNews.
20:20
VIDEO La doi pași de Prut, dar fără apă potabilă: cum a ajuns Măcăreștiul să bea apă adusă din România # NordNews
În Republica Moldova, aproape patru din zece oameni nu au acces la apă potabilă. Chiar dacă râurile Prut și Nistru traversează țara, apa bună de băut rămâne, pentru multe comunități, un lux. Satul Măcărești din raionul Ungheni știe asta prea bine. „Aveam fântână, dar apa nu era bună de băut. Căram găleți, mergeam departe. Acum… [...] Articolul VIDEO La doi pași de Prut, dar fără apă potabilă: cum a ajuns Măcăreștiul să bea apă adusă din România apare prima dată în NordNews.
20:10
Horoscopul zilei de 13 februarie 2026 te încurajează să-ți asculți inima și să ai mai multă încredere în tine. Este o zi în care lucrurile par să se așeze firesc, fără presiune, dar cu un impact semnificativ asupra viitorului tău, potrivit catine.ro. Horoscopul zilei de 13 februarie 2026 te încurajează să fii mai conștientă [...] Articolul Capricornii se bucură de reușite. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
20:00
Referendumul pentru demiterea lui Alexandr Petkov a eșuat. Consiliul Municipal Bălți nu a susținut inițiativa socialiștilor # NordNews
Primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, rămâne în funcție, după ce proiectul fracțiunii Partidului Socialiștilor privind inițierea unui referendum de demitere nu a întrunit numărul necesar de voturi în Consiliul Municipal Bălți. Este a doua tentativă de acest fel, după ce o inițiativă similară, lansată în primăvara anului 2025, a fost declarată nevalidă. În cadrul ședinței [...] Articolul Referendumul pentru demiterea lui Alexandr Petkov a eșuat. Consiliul Municipal Bălți nu a susținut inițiativa socialiștilor apare prima dată în NordNews.
20:00
Secretarul general al NATO o susține pe Maia Sandu: „Are cea mai mare încredere din partea mea” # NordNews
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, și-a exprimat astăzi susținerea față de președinta Maia Sandu, catalogând-o drept un lider remarcabil și subliniind că „are cea mai mare încredere în modul în care aceasta conduce Republica Moldova”, scrie voceabasarabiei.md. Întrebat, în cadrul conferinței de presă de după reuniunea miniștrilor apărării NATO, de către Victoria Bucătaru, directorul [...] Articolul Secretarul general al NATO o susține pe Maia Sandu: „Are cea mai mare încredere din partea mea” apare prima dată în NordNews.
