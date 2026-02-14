VIDEO Va avea Bălțiul o stradă Grigore Vieru

20:20

În Republica Moldova, aproape patru din zece oameni nu au acces la apă potabilă. Chiar dacă râurile Prut și Nistru traversează țara, apa bună de băut rămâne, pentru multe comunități, un lux. Satul Măcărești din raionul Ungheni știe asta prea bine. „Aveam fântână, dar apa nu era bună de băut. Căram găleți, mergeam departe. Acum… [...] Articolul VIDEO La doi pași de Prut, dar fără apă potabilă: cum a ajuns Măcăreștiul să bea apă adusă din România apare prima dată în NordNews.