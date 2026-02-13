VIDEO Șantaj cu sicrie și cruci în Moldova: 8 suspecți, unul reținut
NordNews, 13 februarie 2026 11:00
Ofițerii Direcției Investigații „Centru" a Inspectoratului Național de Investigații (INI), împreună cu polițiștii și procurorii din Căușeni, au documentat activitatea unui grup de 8 persoane, printre care trei femei cu vârste între 18 și 47 de ani, originare din Chișinău și Orhei. În perioada martie 2021 – mai 2025, suspecții ar fi șantajat două persoane,
• • •
Acum 10 minute
11:10
Impactul integrării Republicii Moldova în sistemul european de plăți SEPA se resimte deja prin servicii mai accesibile, costuri mai mici și o piață financiară mai dinamică. În doar trei luni, șapte din zece transferuri în euro sunt procesate prin SEPA, în locul rețelei SWIFT, a declarat guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, într-o întâlnire
Acum 30 minute
11:00
11:00
Polițiștii de patrulare au desfășurat recent activități informative în mai multe școli din nordul și sudul țării, având ca obiectiv instruirea copiilor privind regulile de circulație și prevenirea riscurilor în trafic. Prin exemple simple și discuții deschise, polițiștii le-au arătat elevilor cum să devină pietoni responsabili, atenți la semnele de circulație, la traversările pietonale și
10:50
Acum o oră
10:40
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) anunță că au fost generate și trimise 804 avize de plată către freelancerii din Moldova, prin intermediul adreselor electronice furnizate la înregistrarea activității independente. În luna ianuarie 2026, venitul total înregistrat de freelanceri a fost de 1.795.696,20 lei, iar suma impozitului unic calculat 269.354,43 lei. Circa 14% dintre freelanceri au
10:30
Interpol a anulat căutarea internațională emisă pe numele fostului premier al Republicii Moldova, Vlad Filat, confirmă IPN, citând declarația lui Cătălin Gorea, șeful Direcției informare și comunicare din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Vlad Filat fusese anunțat în căutare internațională pe 26 decembrie 2025, la solicitarea Biroului Național Central Interpol din Franța. Ulterior, pe 15 ianuarie
10:20
China își intensifică ambițiile în Arctica, unde urmărește dezvoltarea unui așa-numit „Drum Polar al Mătăsii", în contextul competiției geopolitice tot mai accentuate cu Statele Unite și aliații occidentali, transmite digi24.ro. Cel mai recent proiect conceptual prezentat de Beijing, un spărgător de gheață arctic cu propulsie nucleară, capabil să spargă banchize de până la 2,5 metri
Acum 2 ore
10:10
Statul român urmează să devină noul proprietar al operatorului Portului Internațional Liber Giurgiulești, singurul port maritim-fluvial al Republicii Moldova, după ce Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a decis să-și vândă integral participația în compania Danube Logistics. Contractul de vânzare-cumpărare a 100% din acțiunile deținute de BERD în Danube Logistics a fost semnat la
10:00
Mai multe școli auto din Republica Moldova riscă să își piardă autorizația de funcționare, după ce nu au reușit să atingă pragul minim de promovare la proba practică pentru obținerea permisului de conducere, potrivit IPN. Potrivit unei analize realizate de Ministerul Educației și Cercetării, rata de promovare la proba practică pentru categoria B, cea mai
09:50
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a obținut câștig de cauză parțial în procesul privind apărarea onoarei, demnității și reputației profesionale intentat împotriva Annei Mihalachi, potrivit agora.md. Hotărârea a fost pronunțată pe 12 februarie de Judecătoria Chișinău, sediul Centru. Instanța a admis parțial cererea de chemare în judecată și a obligat-o pe Anna Mihalachi să prezinte
09:50
Calea Ferată din Moldova testează un nou sistem de comunicare operațională care va permite transmiterea notelor de parcurs în format digital, fără ca trenurile să mai fie nevoite să oprească în stațiile feroviare, potrivit IPN. Notele de parcurs vor fi transmise prin smartphone Anterior, documentele erau remise în format fizic, ceea ce obliga locomotivele să
09:30
Președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodríguez, s-a angajat să organizeze alegeri libere și corecte, într-un interviu acordat postului american NBC News, la mai bine de o lună după capturarea fostului lider Nicolás Maduro de către forțele Statelor Unite, la începutul lunii ianuarie 2026, transmite agerpres.ro. Întrebată dacă noua administrație de la Caracas își asumă organizarea
Acum 4 ore
09:10
Începe Conferința de Securitate de la Munchen 2026: liderii mondiali discută apărarea și ordinea globală # NordNews
Cea de-a 62-a ediție a Conferința de Securitate de la Munchen a început astăzi, reunind la Hotel Bayerischer Hof peste 50 de șefi de stat și de guvern, alături de experți în domeniul securității internaționale, transmite digi24.ro. Evenimentul se desfășoară până pe 15 februarie și este coordonat de președintele conferinței, ambasadorul Wolfgang Ischinger. Apărarea și
09:00
Pensile din Republica Moldova vor fi indexate în luna aprilie cu aproximativ 6%, a anunțat premierul Alexandru Munteanu în cadrul unui interviu la postul public de televiziune. Potrivit șefului Executivului, rata inflației a scăzut deja sub 4%, ceea ce înseamnă că majorarea pensiilor va aduce o creștere reală a veniturilor pensionarilor. „Nivelul inflației a coborât
08:50
Șoferii sunt avertizați că, la această oră, traficul rutier se desfășoară în condiții de ceață densă, iar vizibilitatea pe mai multe tronsoane de drum este redusă semnificativ. Potrivit Poliției, aceste condiții meteo cresc riscul producerii accidentelor rutiere, motiv pentru care conducătorii auto sunt îndemnați să manifeste prudență sporită în trafic. Recomandări pentru șoferi în condiții
Acum 24 ore
21:10
NordNews LIVE Moldova, între parteneriate de securitate și vulnerabilități: Invitat, Pavel Horea, expert în securitate # NordNews
În această ediție NordNews LIVE discutăm despre sprijinul real primit de la partenerii occidentali, dacă Moldova își consolidează, cu adevărat, capacitățile de apărare sau rămâne într-o zonă vulnerabilă, ce semnal transmite drona descoperită la Drochia și ce înseamnă noile forme de război tehnologic pentru securitatea statului. Invitatul ediției este Pavel Horea, expert în securitate din
20:20
VIDEO La doi pași de Prut, dar fără apă potabilă: cum a ajuns Măcăreștiul să bea apă adusă din România # NordNews
În Republica Moldova, aproape patru din zece oameni nu au acces la apă potabilă. Chiar dacă râurile Prut și Nistru traversează țara, apa bună de băut rămâne, pentru multe comunități, un lux. Satul Măcărești din raionul Ungheni știe asta prea bine. „Aveam fântână, dar apa nu era bună de băut. Căram găleți, mergeam departe. Acum…
20:10
Horoscopul zilei de 13 februarie 2026 te încurajează să-ți asculți inima și să ai mai multă încredere în tine. Este o zi în care lucrurile par să se așeze firesc, fără presiune, dar cu un impact semnificativ asupra viitorului tău, potrivit catine.ro. Horoscopul zilei de 13 februarie 2026 te încurajează să fii mai conștientă
20:00
Referendumul pentru demiterea lui Alexandr Petkov a eșuat. Consiliul Municipal Bălți nu a susținut inițiativa socialiștilor # NordNews
Primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, rămâne în funcție, după ce proiectul fracțiunii Partidului Socialiștilor privind inițierea unui referendum de demitere nu a întrunit numărul necesar de voturi în Consiliul Municipal Bălți. Este a doua tentativă de acest fel, după ce o inițiativă similară, lansată în primăvara anului 2025, a fost declarată nevalidă. În cadrul ședinței
20:00
Secretarul general al NATO o susține pe Maia Sandu: „Are cea mai mare încredere din partea mea” # NordNews
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, și-a exprimat astăzi susținerea față de președinta Maia Sandu, catalogând-o drept un lider remarcabil și subliniind că „are cea mai mare încredere în modul în care aceasta conduce Republica Moldova", scrie voceabasarabiei.md. Întrebat, în cadrul conferinței de presă de după reuniunea miniștrilor apărării NATO, de către Victoria Bucătaru, directorul
19:50
Un militar în termen al Armatei Naționale a murit după ce s-ar fi rănit cu arma din dotare în timp ce se afla în serviciu la post. Incidentul s-a produs miercuri, 12 februarie. Potrivit Ministerului Apărării, cazul a avut loc în jurul orei 18:15. Echipa medicală ajunsă la fața locului nu a mai putut
19:40
VIDEO 100 de zile de activitate a Guvernului Munteanu! Reacții împărțite la Bălți și Briceni # NordNews
Au trecut peste o sută de zile de când Republica Moldova are un nou premier, ceea ce înseamnă că perioada de grație s-a încheiat și răbdarea oamenilor începe să fie măsurată în rezultate, nu în promisiuni. Executivul condus de Alexandru Munteanu a prezentat miercuri, 11 februarie, primul bilanț al guvernării, punctând realizările din economie, energie,
17:10
Directorii adjuncți din școli vor fi numiți prin concurs. Funcția nu va mai fi pe termen nelimitat # NordNews
Directorii adjuncți din instituțiile de învățământ nu vor mai putea ocupa funcția pe termen nelimitat. Numirea acestora va fi realizată obligatoriu prin concurs public, potrivit unui proiect de modificare a Codului educației, elaborat de Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și votat de Parlament în prima lectură. Numirea prin concurs devine obligatorie Noua prevedere stabilește criterii
16:30
VIDEO Veronica Garbuz, despre securitatea energetică a Bălțiului și cum consumatorii pot plăti de două ori mai puțin la facturile de energie # NordNews
Cât de sigură este, în realitate, energia din Bălți și când se vor vedea investițiile în facturile oamenilor? În Moldova Zoom discutăm cu Veronica Garbuz despre modernizarea sistemului de termoficare de la CET-Nord, importul de gaze de pe bursele europene, blackout-ul recent și economiile pe care le pot face locatarii prin distribuția orizontală a căldurii,
14:20
S.A. CET-Nord a venit cu explicații după ce mai mulți consumatori au semnalat facturi mai mari la energia termică pentru luna ianuarie 2026. Potrivit companiei, principala cauză este scăderea semnificativă a temperaturilor exterioare, care a determinat un consum mai mare de energie pentru menținerea confortului termic în locuințe. Datele meteorologice arată că temperatura medie a
12:20
EDITORIAL Vitalie Cazacu | Când vânătorul de spioni de la Chișinău devine pradă la București. Serialul continuă… # NordNews
Cazul lui Alexandru Bălan, fostul număr doi din Serviciul de Informații și Securitate (SIS), depășește granițele unui incident juridic izolat. E vorba, de fapt, despre modul în care statul moldovean și-a gestionat, de-a lungul deceniilor, propria imunitate. Decizia autorităților române de a-l menține pe Balan în arest la București, sub acuzații grave de trădare, scoate
11:40
Țintașul Clementii Ursu a devenit campion european la juniori, în proba de pistol cu aer comprimat, la distanța de 10 metri, transmite IPN. Tânărul sportiv, care este discipolul Școlii Sportive Specializate nr. 1 din municipiul Bălți, s-a calificat cu încredere în finală, obținând al treilea rezultat în faza de calificare. În etapa decisivă, triplul medaliat cu
Ieri
11:10
Lucrările la linia electrică aeriană Chișinău-Vulcănești, cunoscută generic drept „Linia Independenței Energetice", continuă într-un ritm susținut, în pofida condițiilor meteo dificile. O spune ministrul energiei, Dorin Junghietu. Potrivit oficialului, proiectul avansează, iar echipamentele care înregistrau întârzieri au fost deja livrate pe șantier, transmite IPN. Dorin Junghietu a explicat că la stația Vulcănești a ajuns cea
11:00
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat noi tarife pentru energia termică, care prevăd ieftiniri pentru consumatorii din Chișinău și o majorare pentru cei din municipiul Bălți. Pentru clienții deserviți de Termoelectrica, tariful va fi redus la 2.020 lei/Gcal, comparativ cu 2.510 lei/Gcal în prezent, ceea ce reprezintă o scădere de 19,5%. Diminuarea
10:50
Creștinii ortodocși care urmează calendarul
10:40
Primul ajutor, regulile de siguranță și disciplina de cazarmă nu mai sunt simple noțiuni din manual pentru elevii Școlii Profesionale nr. 4 din municipiul Bălți. Pe 11 februarie, Centrul Militar Teritorial Bălți și Brigada de Infanterie Motorizată „Moldova” au desfășurat o misiune de informare în rândul tinerilor. Militarii au prezentat oportunitățile de carieră, drepturile și [...] Articolul VIDEO Primul ajutor și disciplina: elevii din Bălți, informați despre cariera militară apare prima dată în NordNews.
10:10
VIDEO ,,Pentru ucidere sunt bani, dar pentru sterelizări – nu”: Proteste împotriva eutanasierii câinilor în fața Primăriei Bălți # NordNews
Peste 20 de apărători ai animalelor au ieșit astăzi, 12 februarie, la un protest în fața Primăriei municipiului Bălți. Participanții cer consilierilor municipali să nu voteze decizia care ar permite eutanasierea câinilor din adăpostul municipal. Ce prevede proiectul de decizie În cadrul ședinței de astăzi a Consiliului Municipal Bălți urmează să fie supus votului [...] Articolul VIDEO ,,Pentru ucidere sunt bani, dar pentru sterelizări – nu”: Proteste împotriva eutanasierii câinilor în fața Primăriei Bălți apare prima dată în NordNews.
09:40
Trafic intens la Leușeni și Sculeni: 12 persoane au primit refuz de intrare în Republica Moldova # NordNews
În ultimele 24 de ore (11 februarie 2026), fluxul de persoane la frontiera Republicii Moldova a constituit 40.311 traversări, iar cel al mijloacelor de transport – 10.510 traversări, potrivit datelor prezentate de Poliția de Frontieră. Cele mai aglomerate puncte de trecere a frontierei Cele mai tranzitate puncte de trecere rămân: PTF Aeroportul Internațional Chișinău – [...] Articolul Trafic intens la Leușeni și Sculeni: 12 persoane au primit refuz de intrare în Republica Moldova apare prima dată în NordNews.
07:40
Prețul Benzinei 95 se majorează cu 0,05 lei. Carburantul costă 23,28 de lei per litru. Motorina se scumpește cu 0,02 lei până la costul de 20,25 lei per litru, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei de [...] Articolul Scumpiri la pompă. Tarifele pentru 12 februarie apare prima dată în NordNews.
11 februarie 2026
22:50
Scandalul de la biserica din Dereneu, raionul Călărași, a ajuns în a cincisprezecea zi. În timp ce preotul afiliat Mitropoliei Moldovei rămâne baricadat în lăcașul de cult împreună cu familia sa, în fața bisericii continuă protestele. Cu o zi înainte, pe 10 februarie, peste 150 de persoane au forțat cordonul poliției și au intrat în [...] Articolul VIDEO Protest „pașnic” după o seară cu cordon rupt și rețineri la Dereneu apare prima dată în NordNews.
20:30
Bălți a trimis generatoare în Ucraina: ajutor de urgență pentru orașul înfrățit Hmelnițki # NordNews
Când luminile se sting la Hmelnițki din cauza bombardamentelor rusești, sprijinul vine din nordul Moldovei. Municipiul Bălți a trimis cinci generatoare în orașul ucrainean înfrățit, pentru ca spitalele, școlile și serviciile esențiale să nu rămână în întuneric. Apelul de ajutor a venit din partea primarului din Hmelnițki, care a anunțat că orașul se confruntă tot [...] Articolul Bălți a trimis generatoare în Ucraina: ajutor de urgență pentru orașul înfrățit Hmelnițki apare prima dată în NordNews.
20:30
Leul moldovenesc se depreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 12 februarie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 20.1326 lei, mai scump cu 0,02 lei; Dolarul american: 16.9054 lei; Leul românesc: 3.9548 lei; Hrivna ucraineană: 0.3929 lei; Rubla rusească: 0.2188 lei; BNM nu poartă nicio [...] Articolul Euro prinde putere. Curs valutar oficial, 12 februarie apare prima dată în NordNews.
20:10
Horoscopul zilei de 12 februarie 2026 spune că Universul pare să-ți vorbească mai clar decât de obicei. Fiecare zodie primește un mesaj diferit, o lecție subtilă sau o provocare menită să te ajute să te apropii mai mult de tine însăți. Chiar dacă unele situații pot părea tensionate sau neașteptate, ele vin cu un scop [...] Articolul Peștii sunt împliniți din toate punctele de vedere. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
18:30
Ucraina a dezvoltat un sistem de apărare antiaeriană bazat pe tehnologie laser, numit Sunray, menit să respingă atacurile dronelor rusești, pe fondul penuriei de rachete antiaeriene. Informația a fost publicată de The Atlantic, care citează surse interne din Ucraina, transmite digi24.ro. Potrivit publicației, sistemul Sunray a trecut cu succes primele teste, distrugând un UAV rusesc. Sistemul [...] Articolul Armele viitorului: tunul laser ucrainean care schimbă războiul dronelor apare prima dată în NordNews.
18:20
Poliția din Cahul cercetează doi deputați care ar fi scos ilegal dintr-o parcare specială un autovehicul sechestrat. Incidentul a avut loc după ce, pe 7 februarie 2026, polițiștii au depistat în trafic un automobil aflat în lista vehiculelor urmărite, emisă de un executor judecătoresc pentru executarea silită. Autovehiculul a fost reținut și plasat într-o parcare [...] Articolul VIDEO Doi deputați, anchetați după ce ar fi scos ilegal o mașină sechestrată la Cahul apare prima dată în NordNews.
18:10
Iarna rămâne una dintre cele mai dificile perioade pentru șoferi. Chiar dacă vremea s-a mai îmbunătățit, specialiștii avertizează că nu este momentul pentru relaxare la volan. Instructorii auto spun că cele mai frecvente cauze pentru accidente rutiere în sezonul rece sunt viteza neadaptată condițiilor de drum, subestimarea pericolului cauzat de polei și lipsa de experiență, [...] Articolul VIDEO Iarna nu iartă șoferii nepregătiți. Greșelile care provoacă accidente apare prima dată în NordNews.
18:00
România: jumătate din anulările buletinelor în 2025, inițiate de proprietarii de lociunțe # NordNews
Modificările legislative implementate în 2023 în România, vizând evidența populației, au condus la anularea a peste 162.000 de cărți de identitate până la sfârșitul anului 2025. Aproximativ 66% dintre aceste acte aparțin persoanelor originare din Republica Moldova, potrivit radiomoldova. Șeful Direcției pentru evidența persoanelor din România, Aurel Giulescu, a precizat că jumătate dintre anulările din [...] Articolul România: jumătate din anulările buletinelor în 2025, inițiate de proprietarii de lociunțe apare prima dată în NordNews.
17:50
Inspectoratul Național de Securitate Publică (INSP) anunță că, la doar câteva zile de la lansarea unei acțiuni la nivel național, polițiștii de patrulare au depistat peste 460 de șoferi care utilizau telefonul mobil în timpul conducerii automobilului. Acțiunea se desfășoară pe întreg teritoriul țării și are drept scop prevenirea accidentelor rutiere provocate de neatenția în [...] Articolul Peste 460 de șoferi, prinși folosind telefonul la volan în doar câteva zile apare prima dată în NordNews.
17:50
Energia termică ar putea fi mai ieftină în Chișinău și Bălți: ANRE anunță tarifele propuse # NordNews
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat că, în urma consultărilor publice, consumatorii din Chișinău și Bălți ar putea plăti aproximativ 2020 de lei pentru o gigacalorie, dacă noile tarife vor fi aprobate. Decizia finală urmează să fie votată joi, 13 februarie 2026, de către ANRE. În prezent, consumatorii plătesc puțin peste 2500 [...] Articolul Energia termică ar putea fi mai ieftină în Chișinău și Bălți: ANRE anunță tarifele propuse apare prima dată în NordNews.
16:00
Ucraina și-a exprimat disponibilitatea de a furniza cărbune pentru Centrala electrică de la Cuciurgan (MGRES), în contextul dificultăților apărute în aprovizionarea cu gaze naturale. Anunțul a fost făcut de președintele ucrainean Volodimir Zelenski în cadrul întrevederii cu membrii Guvernului Republicii Moldova, aflați într-o vizită oficială la Kiev, transmite IPN. Potrivit sursei citate, oferta vine în [...] Articolul Zelenski: Ucraina este gata să furnizeze cărbune pentru Centrala de la Cuciurgan apare prima dată în NordNews.
15:50
Republica Moldova și Germania au semnat un acord de cooperare în domeniul muncii și protecției sociale pentru anii 2026–2027, menit să consolideze drepturile și protecția cetățenilor moldoveni care lucrează în Germania. Documentul a fost parafat la Berlin de ministra muncii și protecției sociale, Natalia Plugaru, și omoloaga sa germană, Bärbel Bas. Potrivit Ministerului Muncii și [...] Articolul Acord RM–Germania: mai multă protecție pentru moldovenii care lucrează peste hotare apare prima dată în NordNews.
15:40
O tânără în vârstă de 20 de ani a fost condamnată la trei ani de închisoare pentru violență în familie, după ce și-ar fi agresat copilul în vârstă de doar un an. Sentința a fost pronunțată de instanța din Bălți, la solicitarea procurorilor, transmite realitatea.md. Potrivit Procuraturii Generale, inculpata și-ar fi lovit în mod repetat [...] Articolul Tânără de 20 de ani, trimisă după gratii pentru violență asupra propriului copil apare prima dată în NordNews.
15:30
Atenție la escrocherii! Ministerul Muncii: Nu cerem date personale pentru verificarea compensațiilor # NordNews
Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS) avertizează cetățenii asupra unor tentative de fraudă în care persoane necunoscute solicită date personale sub pretextul verificării cererilor pentru compensații. Atenționarea vine în urma mai multor sesizări primite de la cetățeni, care au fost contactați telefonic sau prin mesaje și îndemnați să ofere informații confidențiale ori să acceseze link-uri [...] Articolul Atenție la escrocherii! Ministerul Muncii: Nu cerem date personale pentru verificarea compensațiilor apare prima dată în NordNews.
15:30
Cabinetul de miniștri a operat noi schimbări în structura Guvernului, prin eliberarea din funcție a doi secretari de stat și numirea altor doi funcționari în aceste poziții, potrivit realitatea.md. Schimbări la Ministerul Finanțelor și la Agricultură Cristina Ixari a fost eliberată din funcția de secretară de stat la Ministerul Finanțelor, în urma unei hotărâri aprobate [...] Articolul Executivul face schimbări: cine pleacă și cine vine în funcția de secretar de stat apare prima dată în NordNews.
15:20
Guvernarea actuală are o mare problemă cu preoții de la Mitropolia Moldovei subordonați patriarhiei ruse a lui Kiril. Recentele evenimentele de la biserica din Dereneu arată clar că puterea de la Chișinău a scăpat situația de sub control și pentru că ani de zile a tolerat în prostie comportamentul agresiv, obrăznicia fețelor bisericești al acestei [...] Articolul EDITORIAL Anatol Moraru // Războiul popilor cu Dumnezeu apare prima dată în NordNews.
