VIDEO „Atât timp cât îi rostim versurile, Vieru este viu”. Poetul Renașterii Naționale, omagiat la Pererîta

Cât de sigură este, în realitate, energia din Bălți și când se vor vedea investițiile în facturile oamenilor? În Moldova Zoom discutăm cu Veronica Garbuz despre modernizarea sistemului de termoficare de la CET-Nord, importul de gaze de pe bursele europene, blackout-ul recent și economiile pe care le pot face locatarii prin distribuția orizontală a căldurii, [...] Articolul VIDEO Veronica Garbuz, despre securitatea energetică a Bălțiului și cum consumatorii pot plăti de două ori mai puțin la facturile de energie apare prima dată în NordNews.