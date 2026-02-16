Scăderea prețurilor mondiale la cafea și cacao: cauze și implicații pe piață
Logos-Press, 16 februarie 2026 20:00
La începutul anului 2026, contractele futures la cacao au scăzut sub 4 mii de dolari pe tonă pentru prima dată din noiembrie 2023, întrerupând o creștere de doi ani. Reamintim că piața a atins valorile sale maxime la sfârșitul anului 2024, când cotațiile au depășit 12 mii de dolari pe tonă. În ciuda unei scăderi de aproximativ 70%, costul materiilor prime rămâne încă ridicat și continuă să limiteze cererea, potrivit Logos Press.
• • •
Alte ştiri de Logos-Press
Acum 30 minute
20:15
Este foarte dificil pentru întreprinderile mici și mijlocii, în special pentru nou-veniții din regiuni, să se impună nu numai pe piața externă, ci și pe piața internă – în Moldova nu există instrumente centralizate în acest sens.
Acum o oră
20:00
La începutul anului 2026, contractele futures la cacao au scăzut sub 4 mii de dolari pe tonă pentru prima dată din noiembrie 2023, întrerupând o creștere de doi ani. Reamintim că piața a atins valorile sale maxime la sfârșitul anului 2024, când cotațiile au depășit 12 mii de dolari pe tonă. În ciuda unei scăderi de aproximativ 70%, costul materiilor prime rămâne încă ridicat și continuă să limiteze cererea, potrivit Logos Press.
Acum 4 ore
18:15
Din totalul exporturilor din sezonul actual, 46% din încărcătura totală a fost expediată pe cale maritimă, peste 35% pe cale rutieră și aproximativ 19% pe cale feroviară, a raportat Logos Press.
18:00
Nivelul distanței sociale este în creștere în Moldova, fapt pe care experții îl atribuie, printre altele, războiului din Ucraina. Locuitorii țării se confruntă cu oboseală colectivă și anxietate socială, ceea ce le reduce dorința de a accepta diferențele și îi face pe oameni mai puțin toleranți față de grupurile vulnerabile, potrivit Logos Press.
17:45
Uniunea Asociațiilor Europene de Fotbal (UEFA) a anunțat datele și locurile de desfășurare a meciurilor din Liga Națiunilor-2026/27, iar echipa națională a Moldovei și-a aflat adversarii, informează Logos Press.
17:30
Proprietarii de terenuri primesc bonusuri financiare substanțiale pentru plantarea de păduri, dar aceste bonusuri se bazează pe presupusele beneficii ale pădurilor în materie de carbon. Care, însă, sunt ambigue din punct de vedere științific. Iar acest lucru pune sub semnul întrebării semnificația injecțiilor financiare în acest sens, relatează Logos Press.
17:30
Pe fondul creșterii prețurilor aurului, a apărut o tendință îngrijorătoare pe piața ceasurilor de epocă: unii dealeri și proprietari privați au început să topească ceasuri pentru valoarea metalului, potrivit Logos Press.
17:00
Acțiunea guvernului în ceea ce privește pregătirea reformei administrației locale nu are nimic de-a face cu bunăstarea oamenilor sau cu eficiența financiară, a raportat Logos Press.
16:45
Președintele azer Ilham Aliyev a declarat că țara sa este pregătită să facă investiții semnificative în Serbia, subliniind parteneriatul strategic în creștere dintre cele două țări, a raportat Logos Press.
16:45
Grecia și Malta se opun interzicerii serviciilor pentru exporturile petroliere rusești pe mare # Logos-Press
La o reuniune recentă a ambasadorilor UE, reprezentanții celor două țări sud-europene și-au exprimat îngrijorarea că o trecere la astfel de restricții ar putea afecta industria europeană de transport maritim și prețurile la energie. De asemenea, aceștia au cerut clarificări cu privire la propunerile de a impune sancțiuni asupra porturilor străine pentru transbordarea petrolului rusesc și de a înăspri controalele asupra vânzătorilor de nave, a raportat Logos Press.
Acum 6 ore
16:30
La 5 martie 2026, la Chișinău va avea loc un forum de investiții agroalimentare în cadrul Platformei Parteneriatului Agroalimentar din Moldova (APP), informează Logos Press.
15:45
Vitalik Buterin a avertizat cu privire la transformarea piețelor de predicții în cazinouri # Logos-Press
Co-fondatorul Ethereum Vitalik Buterin și-a exprimat îngrijorarea cu privire la starea actuală a piețelor de predicție și a avertizat că dependența tot mai mare de speculatorii neinformați amenință viabilitatea sectorului, potrivit Logos Press.
15:30
Platforma ChatGPT, concepută inițial ca un simplu chatbot, capătă din ce în ce mai mult caracteristicile unui mediu social. OpenAI a început să introducă o nouă caracteristică – sincronizarea agendei telefonice, care permite utilizatorului să încarce o listă de contacte pentru a identifica persoanele care utilizează deja ChatGPT sau alte servicii ale companiei, potrivit Logos Press.
15:15
Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 se apropie de linia de sosire: rezultatele din weekend # Logos-Press
Șaptesprezece seturi de medalii au fost acordate la cea de-a XXV-a ediție a Jocurilor Olimpice de Iarnă din Italia la sfârșitul săptămânii trecute, opt sâmbătă și nouă duminică, potrivit Logos Press.
14:45
Aproape toți elevii gimnaziului Taras Șevcenko sunt refugiați din Ucraina. Aproape toți elevii gimnaziului Taras Șevcenko sunt refugiați din Ucraina # Logos-Press
Gimnaziul Taras Șevcenko din capitală are opt clase de limbă ucraineană cu 180 de elevi. Gimnaziul Taras Șevcenko din capitală are opt clase de limbă ucraineană cu 180 de elevi. Școala are în total 339 de elevi refugiați dintr-un total de 401 elevi, informează Logos Press.
14:45
Președintele polonez Karol Nawrocki a declarat că este „un mare susținător al intrării Poloniei în proiectul nuclear” și că țara „ar trebui să meargă pe această cale”, a raportat Logos Press.
Acum 8 ore
13:45
Cheltuielile bugetare ale organismelor publice vor fi analizate pentru fezabilitate și revizuite cel puțin o dată la 7 ani, potrivit Logos Press.
13:30
Biroul Național de Statistică (BNS) se îndreaptă către punerea în aplicare a Sistemului european de conturi naționale (SEC 2010), ceea ce implică îmbunătățirea statisticilor privind comerțul internațional și PIB.
13:15
Șefii agențiilor pentru energie din Uzbekistan, Kazahstan și Kârgâzstan au convenit să consolideze coordonarea în sectorul apei și energiei, informează Logos Press.
13:00
Minskul a fost principalul contributor la recordul înregistrat de Belarus în ceea ce privește exporturile de servicii turistice # Logos-Press
În 2025, industria turismului din Belarus a stabilit un nou record pentru exporturile de servicii turistice – 385 de milioane de dolari, potrivit Logos Press.
12:45
Record de reclamații ale consumatorilor: Vânzătorul canadian soluționează litigiul în 12 minute # Logos-Press
Centrul European al Consumatorilor din Republica Moldova a înregistrat un record în ceea ce privește viteza de soluționare a unei reclamații: apelul unui cetățean al țării către un vânzător din Canada a fost soluționat în doar 12 minute, informează Logos Press.
Acum 12 ore
12:15
Vara aceasta, puteți vedea legendarul Palio din Siena într-un mod deosebit de spectaculos – călătorind acolo cu primul tren de lux din Italia, La Dolce Vita Orient Express, potrivit Logos Press.
12:00
Bugetul pentru susținerea financiară nerambursabilă a micului business în Moldova se va ridica la 300 de milioane de lei # Logos-Press
În acest an, a fost alocat un buget de 300 de milioane de lei pentru instrumente de sprijin financiar nerambursabil destinate finanțării întreprinderilor mici și mijlocii, informează Logos Press.
11:30
Șahistul norvegian Magnus Carlsen, al 16-lea campion mondial, continuă să fie cel mai bine plătit jucător de șah din lume, potrivit clasamentului Forbes publicat recent, informează Logos Press.
11:15
Cererea de stații de încărcare portabile în Ucraina a crescut dramatic în ultimele luni: potrivit lanțurilor de magazine, vânzările de astfel de stații au crescut de 3,5-4 ori, informează Logos Press.
10:15
Moldova intenționează să creeze un mecanism obligatoriu de răspuns urgent la cazurile de identificare a copiilor în situație de risc la punctele de trecere a frontierei de stat, informează Logos Press.
09:45
Creșterea costurilor și schimbarea priorităților vor remodela turismul în Europa în 2026, potrivit Logos Press.
09:15
Negocierile dintre Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor din Moldova ANSA și autoritățile ucrainene privind deblocarea livrării de carne de pasăre în Moldova se desfășoară cu mare atenție. Se pare că părțile doresc cu adevărat să găsească un compromis, potrivit Logos Press.
08:45
Operatorii de telefonie mobilă din Moldova vor fi obligați să determine locația persoanei care apelează serviciul 112 cu o precizie de 300 de metri, informează Logos Press.
08:15
Țările din „Triunghiul Odessei” – Moldova, România și Ucraina – au convenit la Conferința de Securitate de la Munchen să creeze o triplă alianță cibernetică, informează Logos Press.
Ieri
19:15
Finanțatorul Jeffrey Epstein, condamnat pentru infracțiuni sexuale, și-a cumpărat conacul din New York de la fostul director al Victoria’s Secret, Leslie Wexner, pentru 20 de dolari. Acest lucru reiese din documentele publicate de Departamentul de Justiție al SUA.
18:30
Ucraina caută o soluție rapidă la problema reluării exporturilor de carne de pasăre către Moldova, după ce a suspendat temporar importurile, a declarat Ministerul ucrainean al Economiei, Mediului și Agriculturii, potrivit Logos Press.
18:00
Președintele Letoniei, Edgars Rinkevics, a declarat la Conferința de Securitate de la Munchen că, dacă Ucraina aderă la Uniunea Europeană, ar trebui să fie admisă și Republica Moldova, iar atunci ar putea avea loc „cel mai mare act de reunificare europeană”, informează Logos Press.
17:30
Cel mai mare retailer alimentar din Europa, lanțul francez Carrefour, a anunțat vânzarea diviziei sale din România. Cumpărătorul este Paval Holding din România, deținut de frații Paval. Astfel, Carrefourt România va fi complet sub management local, relatează Logos Press.
16:45
Serviciile stomatologice din clinicile publice vor fi acum plătite pentru fiecare serviciu prestat și nu pentru fiecare pacient, ceea ce va îmbunătăți accesul populației și va crește eficiența cheltuielilor. Pentru anul 2026, au fost alocate 143 de milioane de lei în acest scop, informează Logos Press.
16:15
Profitul liderului industriei auto mondiale Mercedes-Benz în 2025 a scăzut de aproape două ori față de anul precedent – de la 10,4 miliarde de euro la 5,3 miliarde de euro. Scăderea vânzărilor în China a fost deosebit de vizibilă, relatează Logos Press.
15:45
Radu Marian: Independența de FMI va fi un semn al maturității macroeconomice a Moldovei # Logos-Press
Moldova se îndepărtează treptat de finanțarea Fondului Monetar Internațional, iar independența deplină va simboliza maturitatea sa macroeconomică, a raportat Logos Press.
14:45
Un referendum național propus de Partidul Popular Elvețian (SVP) va avea loc în Elveția în vara anului 2026. Proiectul urmărește să stabilească o limită strictă a populației țării: până în 2050, aceasta nu ar trebui să depășească 10 milioane de persoane.
14:15
Ministerul Sănătății lansează un nou sistem de monitorizare a stocurilor de medicamente (SIMSM) care va permite urmărirea în timp real a disponibilității medicamentelor în întreaga țară, informează Logos Press.
13:30
Consumul de alcool în SUA a scăzut brusc în ultimii ani, afectând evaluarea acțiunilor fabricilor de bere și ale companiilor producătoare de băuturi alcoolice, potrivit Logos Press.
13:15
În orașul Stuhr de lângă Bremen, hoții au spart 14 seifuri la o sucursală Volksbank prin pulverizarea unui lichid necunoscut. În această iarnă, au avut loc jafuri bancare în Bonn, Gelsenkirchen și Halle și în Wilhelmshaven, a informat Logos Press, citând DW.
12:45
La 27 februarie 2026, Consiliul de Administrație al Fondului Monetar Internațional (FMI) urmează să examineze un raport privind Moldova și lansarea negocierilor privind un nou program de cooperare, informează Logos Press.
12:15
În 2025, numărul de turiști și vizitatori deserviți de agențiile de turism a depășit 604.000, în creștere cu 8,7% față de 2024, a raportat Logos Press.
12:15
Platforma de social media X a lui Ilon Musk va permite în curând utilizatorilor să tranzacționeze acțiuni și criptomonede direct din fluxurile lor de știri, deoarece compania începe să dezvolte și servicii financiare, potrivit Logos Press.
11:45
Atracția nomazilor digitali poate aduce bugetului Republicii Moldova până la 280 de milioane de lei pe an din impozitele pe chirie, consum și impozitul pe venit, informează Logos Press.
11:15
Vor reuși vreodată țările BRICS (Brazilia, Rusia, India, China, Africa de Sud) să introducă o monedă comună pentru a contesta dominația dolarului american în economia mondială? La fel ca mulți economiști internaționali tradiționali, resping în general această idee, în ciuda rolului meu în crearea acronimului BRICS, care a dus la crearea clubului oficial BRICS (extins ulterior la BRICS+ prin adăugarea a cinci noi membri).
10:45
Moldova ocupă locul 113 din 200 de țări și teritorii din lume în ceea ce privește numărul de nașteri la 1.000 de locuitori, informează Logos Press.
10:15
Crescătorii de porci moldoveni trag un semnal de alarmă: „situația a scăpat de sub control” # Logos-Press
Asociația Producătorilor de Carne de Porc din Republica Moldova consideră că situația epizootică din țară este „critică și scăpată de sub control” și solicită autorităților să ia măsuri urgente, informează Logos Press.
09:30
Pe insula italiană Capri din Marea Tireniană au fost introduse noi reguli menite să reducă traficul turistic, informează Logos Press.
09:15
Producătorii moldoveni de energie din surse regenerabile de energie (SER) vor genera surplus de energie electrică în timpul verii și intenționează să o furnizeze Ucrainei, a raportat Logos Press.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.