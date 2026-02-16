Vitalik Buterin a avertizat cu privire la transformarea piețelor de predicții în cazinouri

Logos-Press, 16 februarie 2026 15:45

Co-fondatorul Ethereum Vitalik Buterin și-a exprimat îngrijorarea cu privire la starea actuală a piețelor de predicție și a avertizat că dependența tot mai mare de speculatorii neinformați amenință viabilitatea sectorului, potrivit Logos Press.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Logos-Press

Acum 30 minute
15:45
Vitalik Buterin a avertizat cu privire la transformarea piețelor de predicții în cazinouri Logos-Press
Co-fondatorul Ethereum Vitalik Buterin și-a exprimat îngrijorarea cu privire la starea actuală a piețelor de predicție și a avertizat că dependența tot mai mare de speculatorii neinformați amenință viabilitatea sectorului, potrivit Logos Press.
Acum o oră
15:30
ChatGPT va începe „căutarea de prieteni” împotriva dorinței utilizatorilor Logos-Press
Platforma ChatGPT, concepută inițial ca un simplu chatbot, capătă din ce în ce mai mult caracteristicile unui mediu social. OpenAI a început să introducă o nouă caracteristică – sincronizarea agendei telefonice, care permite utilizatorului să încarce o listă de contacte pentru a identifica persoanele care utilizează deja ChatGPT sau alte servicii ale companiei, potrivit Logos Press.
15:15
Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 se apropie de linia de sosire: rezultatele din weekend Logos-Press
Șaptesprezece seturi de medalii au fost acordate la cea de-a XXV-a ediție a Jocurilor Olimpice de Iarnă din Italia la sfârșitul săptămânii trecute, opt sâmbătă și nouă duminică, potrivit Logos Press.
Acum 2 ore
14:45
Aproape toți elevii gimnaziului Taras Șevcenko sunt refugiați din Ucraina. Aproape toți elevii gimnaziului Taras Șevcenko sunt refugiați din Ucraina Logos-Press
Gimnaziul Taras Șevcenko din capitală are opt clase de limbă ucraineană cu 180 de elevi. Gimnaziul Taras Șevcenko din capitală are opt clase de limbă ucraineană cu 180 de elevi. Școala are în total 339 de elevi refugiați dintr-un total de 401 elevi, informează Logos Press.
14:45
Va obține Polonia arme nucleare? Logos-Press
Președintele polonez Karol Nawrocki a declarat că este „un mare susținător al intrării Poloniei în proiectul nuclear” și că țara „ar trebui să meargă pe această cale”, a raportat Logos Press.
Acum 4 ore
13:45
Statul va consolida controlul asupra cheltuielilor bugetare Logos-Press
Cheltuielile bugetare ale organismelor publice vor fi analizate pentru fezabilitate și revizuite cel puțin o dată la 7 ani, potrivit Logos Press.
13:30
Comerțul exterior și PIB-ul vor fi calculate într-un mod nou Logos-Press
Biroul Național de Statistică (BNS) se îndreaptă către punerea în aplicare a Sistemului european de conturi naționale (SEC 2010), ceea ce implică îmbunătățirea statisticilor privind comerțul internațional și PIB.
13:15
Țările din Asia Centrală își coordonează interesele în domeniile apei și energiei Logos-Press
Șefii agențiilor pentru energie din Uzbekistan, Kazahstan și Kârgâzstan au convenit să consolideze coordonarea în sectorul apei și energiei, informează Logos Press.
13:00
Minskul a fost principalul contributor la recordul înregistrat de Belarus în ceea ce privește exporturile de servicii turistice Logos-Press
În 2025, industria turismului din Belarus a stabilit un nou record pentru exporturile de servicii turistice – 385 de milioane de dolari, potrivit Logos Press.
12:45
Record de reclamații ale consumatorilor: Vânzătorul canadian soluționează litigiul în 12 minute Logos-Press
Centrul European al Consumatorilor din Republica Moldova a înregistrat un record în ceea ce privește viteza de soluționare a unei reclamații: apelul unui cetățean al țării către un vânzător din Canada a fost soluționat în doar 12 minute, informează Logos Press.
12:15
Cea mai veche cursă de cai din lume – cu farmec italian la bordul unui tren de lux Logos-Press
Vara aceasta, puteți vedea legendarul Palio din Siena într-un mod deosebit de spectaculos – călătorind acolo cu primul tren de lux din Italia, La Dolce Vita Orient Express, potrivit Logos Press.
Acum 6 ore
12:00
Bugetul pentru susținerea financiară nerambursabilă a micului business în Moldova se va ridica la 300 de milioane de lei Logos-Press
În acest an, a fost alocat un buget de 300 de milioane de lei pentru instrumente de sprijin financiar nerambursabil destinate finanțării întreprinderilor mici și mijlocii, informează Logos Press.
11:30
TOP-10 cei mai bine plătiți jucători de șah din lume Logos-Press
Șahistul norvegian Magnus Carlsen, al 16-lea campion mondial, continuă să fie cel mai bine plătit jucător de șah din lume, potrivit clasamentului Forbes publicat recent, informează Logos Press.
11:15
Independența energetică în casă este costisitoare pentru ucraineanul mediu Logos-Press
Cererea de stații de încărcare portabile în Ucraina a crescut dramatic în ultimele luni: potrivit lanțurilor de magazine, vânzările de astfel de stații au crescut de 3,5-4 ori, informează Logos Press.
10:15
Moldova va consolida protecția copiilor la frontieră Logos-Press
Moldova intenționează să creeze un mecanism obligatoriu de răspuns urgent la cazurile de identificare a copiilor în situație de risc la punctele de trecere a frontierei de stat, informează Logos Press.
Acum 8 ore
09:45
Turismul european pierde din cifra de afaceri, dar nu reduce prețurile Logos-Press
Creșterea costurilor și schimbarea priorităților vor remodela turismul în Europa în 2026, potrivit Logos Press.
09:15
Cine beneficiază de pe urma interzicerii livrărilor de carne de pui din Ucraina? Logos-Press
Negocierile dintre Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor din Moldova ANSA și autoritățile ucrainene privind deblocarea livrării de carne de pasăre în Moldova se desfășoară cu mare atenție. Se pare că părțile doresc cu adevărat să găsească un compromis, potrivit Logos Press.
08:45
Serviciul 112 va determina coordonatele apelantului în 20 de secunde Logos-Press
Operatorii de telefonie mobilă din Moldova vor fi obligați să determine locația persoanei care apelează serviciul 112 cu o precizie de 300 de metri, informează Logos Press.
08:15
Moldova, România și Ucraina creează Tripla Alianță Cibernetică Logos-Press
Țările din „Triunghiul Odessei” – Moldova, România și Ucraina – au convenit la Conferința de Securitate de la Munchen să creeze o triplă alianță cibernetică, informează Logos Press.
Acum 24 ore
19:15
Epstein a cumpărat un conac în New York pentru doar 20 de dolari. Logos-Press
Finanțatorul Jeffrey Epstein, condamnat pentru infracțiuni sexuale, și-a cumpărat conacul din New York de la fostul director al Victoria’s Secret, Leslie Wexner, pentru 20 de dolari. Acest lucru reiese din documentele publicate de Departamentul de Justiție al SUA.
18:30
Ucraina încearcă să restabilească exporturile de carne de pasăre către Moldova Logos-Press
Ucraina caută o soluție rapidă la problema reluării exporturilor de carne de pasăre către Moldova, după ce a suspendat temporar importurile, a declarat Ministerul ucrainean al Economiei, Mediului și Agriculturii, potrivit Logos Press.
18:00
Președintele Letoniei: Dacă Ucraina aderă la UE, trebuie să fie admisă și Moldova Logos-Press
Președintele Letoniei, Edgars Rinkevics, a declarat la Conferința de Securitate de la Munchen că, dacă Ucraina aderă la Uniunea Europeană, ar trebui să fie admisă și Republica Moldova, iar atunci ar putea avea loc „cel mai mare act de reunificare europeană”, informează Logos Press.
17:30
Lanțul Carrefour România și-a găsit în sfârșit un cumpărător Logos-Press
Cel mai mare retailer alimentar din Europa, lanțul francez Carrefour, a anunțat vânzarea diviziei sale din România. Cumpărătorul este Paval Holding din România, deținut de frații Paval. Astfel, Carrefourt România va fi complet sub management local, relatează Logos Press.
16:45
Dentiștii de stat au început să lucreze într-un nou sistem Logos-Press
Serviciile stomatologice din clinicile publice vor fi acum plătite pentru fiecare serviciu prestat și nu pentru fiecare pacient, ceea ce va îmbunătăți accesul populației și va crește eficiența cheltuielilor. Pentru anul 2026, au fost alocate 143 de milioane de lei în acest scop, informează Logos Press.
16:15
Profiturile Mercedes-Benz au scăzut aproape la jumătate Logos-Press
Profitul liderului industriei auto mondiale Mercedes-Benz în 2025 a scăzut de aproape două ori față de anul precedent – de la 10,4 miliarde de euro la 5,3 miliarde de euro. Scăderea vânzărilor în China a fost deosebit de vizibilă, relatează Logos Press.
Ieri
15:45
Radu Marian: Independența de FMI va fi un semn al maturității macroeconomice a Moldovei Logos-Press
Moldova se îndepărtează treptat de finanțarea Fondului Monetar Internațional, iar independența deplină va simboliza maturitatea sa macroeconomică, a raportat Logos Press.
14:45
Elveția pregătește un referendum privind reducerea populației țării Logos-Press
Un referendum național propus de Partidul Popular Elvețian (SVP) va avea loc în Elveția în vara anului 2026. Proiectul urmărește să stabilească o limită strictă a populației țării: până în 2050, aceasta nu ar trebui să depășească 10 milioane de persoane.
14:15
Moldova implementează controlul online al penuriei de medicamente Logos-Press
Ministerul Sănătății lansează un nou sistem de monitorizare a stocurilor de medicamente (SIMSM) care va permite urmărirea în timp real a disponibilității medicamentelor în întreaga țară, informează Logos Press.
13:30
Consumul de alcool a dus la scăderea acțiunilor producătorilor Logos-Press
Consumul de alcool în SUA a scăzut brusc în ultimii ani, afectând evaluarea acțiunilor fabricilor de bere și ale companiilor producătoare de băuturi alcoolice, potrivit Logos Press.
13:15
Al cincilea jaf bancar din Germania în două luni Logos-Press
În orașul Stuhr de lângă Bremen, hoții au spart 14 seifuri la o sucursală Volksbank prin pulverizarea unui lichid necunoscut. În această iarnă, au avut loc jafuri bancare în Bonn, Gelsenkirchen și Halle și în Wilhelmshaven, a informat Logos Press, citând DW.
12:45
Negocierile cu FMI vor începe deja în primăvară Logos-Press
La 27 februarie 2026, Consiliul de Administrație al Fondului Monetar Internațional (FMI) urmează să examineze un raport privind Moldova și lansarea negocierilor privind un nou program de cooperare, informează Logos Press.
12:15
Veniturile agențiilor de turism au depășit 5 miliarde de lei Logos-Press
În 2025, numărul de turiști și vizitatori deserviți de agențiile de turism a depășit 604.000, în creștere cu 8,7% față de 2024, a raportat Logos Press.
12:15
Va fi posibil să tranzacționați criptomonede prin intermediul X al lui Ilon Musk Logos-Press
Platforma de social media X a lui Ilon Musk va permite în curând utilizatorilor să tranzacționeze acțiuni și criptomonede direct din fluxurile lor de știri, deoarece compania începe să dezvolte și servicii financiare, potrivit Logos Press.
11:45
Nomazii digitali pot aduce până la 280 de milioane de lei pe an la bugetul Moldovei Logos-Press
Atracția nomazilor digitali poate aduce bugetului Republicii Moldova până la 280 de milioane de lei pe an din impozitele pe chirie, consum și impozitul pe venit, informează Logos Press.
11:15
Poate face bani moneda BRICS? Logos-Press
Vor reuși vreodată țările BRICS (Brazilia, Rusia, India, China, Africa de Sud) să introducă o monedă comună pentru a contesta dominația dolarului american în economia mondială? La fel ca mulți economiști internaționali tradiționali, resping în general această idee, în ciuda rolului meu în crearea acronimului BRICS, care a dus la crearea clubului oficial BRICS (extins ulterior la BRICS+ prin adăugarea a cinci noi membri).
10:45
Fertilitatea în Moldova este sub media mondială Logos-Press
Moldova ocupă locul 113 din 200 de țări și teritorii din lume în ceea ce privește numărul de nașteri la 1.000 de locuitori, informează Logos Press.
10:15
Crescătorii de porci moldoveni trag un semnal de alarmă: „situația a scăpat de sub control” Logos-Press
Asociația Producătorilor de Carne de Porc din Republica Moldova consideră că situația epizootică din țară este „critică și scăpată de sub control” și solicită autorităților să ia măsuri urgente, informează Logos Press.
09:30
Insula Capri reacționează dur la afluxul de turiști gălăgioși Logos-Press
Pe insula italiană Capri din Marea Tireniană au fost introduse noi reguli menite să reducă traficul turistic, informează Logos Press.
09:15
Moldova va exporta energie electrică din surse regenerabile în Ucraina Logos-Press
Producătorii moldoveni de energie din surse regenerabile de energie (SER) vor genera surplus de energie electrică în timpul verii și intenționează să o furnizeze Ucrainei, a raportat Logos Press.
14 februarie 2026
19:15
Numărul victimelor civile ucrainene a crescut cu 35 % într-un an Logos-Press
Aceasta a fost concluzia la care au ajuns analiștii de la Conflict Intelligence Team (CIT) după ce au analizat toate cazurile confirmate de decese și răniri ale civililor de pe ambele părți ale liniei frontului, a raportat Logos Press.
18:30
Maia Sandu: Războiul cognitiv va rămâne o provocare pe termen lung Logos-Press
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, afirmă că statele din regiune trebuie să fie pregătite pentru amenințări de durată la adresa proceselor democratice, chiar și în perspectiva unor evoluții pozitive pe plan regional, transmite Logos Press.
18:00
Fermierii din India protestează față de acordul comercial cu SUA Logos-Press
Sub sloganul „Câmpul meu este dreptul meu”, reprezentanții Sindicatului fermierilor indieni au început o ședință în fața clădirii administrative din Lucknow, informează Logos Press.
17:30
Impozitul pe venitul persoanelor fizice în UE: venituri mari – diferențe mari Logos-Press
Potrivit Logos Press, de la începutul anului 2026, ratele marginale ale impozitului pe venitul persoanelor fizice în țările UE variază de la 10 % în Bulgaria și România la 60,5 % în Danemarca.
16:45
Moldova invită candidații străini pentru studii Logos-Press
Cu sprijinul financiar al Băncii Mondiale, în cadrul proiectului „Învățământul superior în Moldova”, a fost lansată o platformă web pentru promovarea ofertelor educaționale ale mai multor instituții de învățământ din țară, informează Logos Press.
16:15
Rezervele de gaze din statele baltice au scăzut drastic Logos-Press
Rezervele de gaze din statele baltice au scăzut drastic
Mai mult de 2 zile în urmă
15:45
Prețurile la floarea-soarelui au ajuns la nivelul plafonului. Ce urmează? Logos-Press
Piața de floarea-soarelui din țările de la Marea Neagră a atins „vârful cererii și al prețurilor” în prima jumătate a lunii februarie 2026. Cu toate acestea, analiștii de piață sugerează că tendința s-ar putea schimba într-o tendință descendentă în viitorul apropiat, informează Logos Press.
15:15
Țările de Jos au introdus o taxă pe depozitarea criptoactivelor Logos-Press
În Țările de Jos, autoritățile se pregătesc să adopte o lege care va impune rezidenților fiscali ai țării să plătească un impozit anual de aproximativ 36% pe venitul real din economii și investiții în criptomonede, chiar dacă activele nu sunt vândute, a raportat Logos Press.
14:45
Statutul de freelancer prinde treptat rădăcini în Moldova Logos-Press
Valoarea totală a veniturilor înregistrate de freelanceri în prima lună de aplicare a noului regim fiscal a fost de 1.795.696,20 lei, în timp ce valoarea impozitului unic calculat a fost de 269.354,43 lei, informează Logos Press.
14:15
Europa ar trebui să oblige companiile de inteligență artificială să plătească pentru datele de formare Logos-Press
Publicațiile media din întreaga lume sunt pe moarte. Pe lângă lipsa constantă de finanțare, acestea trebuie să se confrunte acum cu inteligența artificială și chatbot-urile care îndepărtează audiența.
13:30
Ucraina are nevoie de subvenții UE pentru agricultură Logos-Press
În lipsa unui sprijin adecvat din partea statului și a subvențiilor UE în contextul integrării europene, fermele ucrainene, care cultivă 80 % din terenurile țării, își pot pierde competitivitatea pe piețele țărilor terțe, a informat Logos Press.
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.