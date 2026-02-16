Cine beneficiază de pe urma interzicerii livrărilor de carne de pui din Ucraina?

19:00

La Summitul industrial european de la Anvers, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a vorbit în apărarea sistemului de comercializare a certificatelor de emisii de carbon (ETS) al Uniunii Europene. Ea s-a confruntat însă cu opoziția liderilor Germaniei și Franței, care consideră că costul ridicat al cotelor în cadrul ETS amenință economia și locurile de muncă, potrivit Logos Press.