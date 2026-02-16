Ion Ceban: Reforma administrației locale este o cascadorie electorală

16:45

La o reuniune recentă a ambasadorilor UE, reprezentanții celor două țări sud-europene și-au exprimat îngrijorarea că o trecere la astfel de restricții ar putea afecta industria europeană de transport maritim și prețurile la energie. De asemenea, aceștia au cerut clarificări cu privire la propunerile de a impune sancțiuni asupra porturilor străine pentru transbordarea petrolului rusesc și de a înăspri controalele asupra vânzătorilor de nave, a raportat Logos Press.