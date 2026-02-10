Europa a ajuns la „concluzia dureroasă” că trebuie să se despartă de SUA. De ce „privește cu groază declinul Statelor Unite”

08:00

Este clar cine va câştiga războiul din Ucraina, deci este „complet nenecesar" ca Bruxellesul să prelungească masacrul dând foc la miliarde de euro, a afirmat marţi la Bangkok ministrul de externe ungar, Peter Szijjarto, informează Agerpres. „Chiar şi din Thailanda, este clar că războiul din Ucraina nu poate fi soluţionat pe câmpul de luptă, ci [...]