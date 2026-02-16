Noile reguli pentru șoferii începători stârnesc reacții: Ce cred oamenii despre schimbările în trafic?
EA.md, 16 februarie 2026 07:30
Regulile pentru obținerea permisului de conducere ar putea fi întărite, pentru a reduce accidentele provocate de șoferii începători și a aduce legislația mai aproape de standardele europene. Printre schimbările propuse se numără un examen mai strict și extinderea perioadei de probă de la 1 la 2 ani. Pe durata acestei perioade, noii conducători auto […] Articolul Noile reguli pentru șoferii începători stârnesc reacții: Ce cred oamenii despre schimbările în trafic? apare prima dată în ea.md.
• • •
Alte ştiri de EA.md
Acum o oră
07:30
Noile reguli pentru șoferii începători stârnesc reacții: Ce cred oamenii despre schimbările în trafic? # EA.md
Regulile pentru obținerea permisului de conducere ar putea fi întărite, pentru a reduce accidentele provocate de șoferii începători și a aduce legislația mai aproape de standardele europene. Printre schimbările propuse se numără un examen mai strict și extinderea perioadei de probă de la 1 la 2 ani. Pe durata acestei perioade, noii conducători auto […] Articolul Noile reguli pentru șoferii începători stârnesc reacții: Ce cred oamenii despre schimbările în trafic? apare prima dată în ea.md.
07:30
Prețurile locuințelor nu vor scădea în perioada imediat următoare, afirmă ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu. Invitat în cadrul emisiunii Cutia Neagră de la TV8, oficialul a explicat că măsurile pregătite pentru sprijinirea sectorului imobiliar își vor face simțite efectele abia pe termen mediu, nu pe termen scurt. „Din perspectiva timpului nu cred […] Articolul Apartamentele, mai accesibile? Ministrul Economiei spune când ar putea scădea prețurile apare prima dată în ea.md.
07:30
Medicul anesteziolog Boris Meșteșug, vizat anterior într-un dosar penal ce vizează acuzații de viol, răpire, tentativă de viol și satisfacerea poftei sexuale în formă perversă asupra a două minore, de 10 și 12 ani, neagă faptele care i se impută. El susține că este victima unei înscenări. Între timp, după publicarea investigației realizate de […] Articolul Acuzații grave și replică dură: Meșteșug susține că dosarul împotriva sa este „fabricat” apare prima dată în ea.md.
07:30
„Vecinii v-au încălzit, deci plătiți.” Declarația șefului Termoelectrica stârnește controverse # EA.md
Șeful Termoelectrica, Iurie Rozlovan, a explicat de ce consumatorii care își încălzesc apartamentele cu gaz sunt obligați să achite și pentru încălzirea centralizată, mai ales în situațiile în care își opresc cazanul. Potrivit acestuia, chiar și atunci când nu folosesc sursa proprie de încălzire, apartamentele beneficiază de căldura generată de locuințele vecine, scrie UNIMEDIA „Apartamentul […] Articolul „Vecinii v-au încălzit, deci plătiți.” Declarația șefului Termoelectrica stârnește controverse apare prima dată în ea.md.
07:30
Marina Cârnaț a vorbit deschis despre rolul său de femeie în familia construită alături de Teodor Cârnaț, o familie care, de-a lungul căsniciei, s-a mărit până la 10 membri. Într-o postare pe rețelele sociale, ea a subliniat că nu crede în sacrificiul de sine ca dovadă de iubire, ci în echilibru, comunicare și respect pentru […] Articolul „Nu mă sacrific și nu tac.” Marina Cârnaț rupe tiparele despre rolul femeii în cuplu apare prima dată în ea.md.
07:20
Moment care a făcut sala să vibreze! Moldoveanca Adriana Babin a lăsat modellingul pentru nai și a ridicat publicul în picioare pe scena „Românii au talent” # EA.md
Adriana Babin a reușit, la vârsta de 24 de ani, un lucru pe care nu toți concurenții pot să îl facă: a ridicat juriul „Românii au talent” în picioare. A cântat o piesă la nai și a demonstrat că știe foarte bine să stăpânească acest instrument, scrie protv.ro. A oferit un adevărat spectacol și a […] Articolul Moment care a făcut sala să vibreze! Moldoveanca Adriana Babin a lăsat modellingul pentru nai și a ridicat publicul în picioare pe scena „Românii au talent” apare prima dată în ea.md.
07:20
„Să-mi cer scuze pentru adevăr?” Replica tranșantă a Annei Mihalachi după hotărârea instanței în dosarul intentat de Maia Sandu # EA.md
Anna Mihalachi a reacționat dur după decizia instanței în dosarul deschis de Maia Sandu. „Scuze pentru ce, pentru adevăr? Unde sunt dovezile?”, a scris Mihalachi pe rețelele de socializare. „Scuze pentru ce, pentru adevăr? Dovezile, unde-ţi sunt? Scuzele şi pagubele morale + materiale eu le aştept de la tine”, a scris Anna Mihalachi. Pe […] Articolul „Să-mi cer scuze pentru adevăr?” Replica tranșantă a Annei Mihalachi după hotărârea instanței în dosarul intentat de Maia Sandu apare prima dată în ea.md.
07:20
Zelenski lovește dur: „Doamne ajută să nu mai aibă prea mult de trăit!” — mesajul său despre Putin # EA.md
Vladimir Putin nu mai este tânăr, a declarat Volodimir Zelenski vineri, într-un interviu pentru Politico, citat de digi24.ro. „Nu mai are prea mult timp”, a glumit președintele ucrainean, spunând că Statele Unite trebuie să facă presiuni asupra președintelui rus pentru a încheia războiul din Ucraina. „Sunt mai tânăr decât Putin”, a spus Volodimir Zelenski în […] Articolul Zelenski lovește dur: „Doamne ajută să nu mai aibă prea mult de trăit!” — mesajul său despre Putin apare prima dată în ea.md.
07:20
Vlad Filat trage un semnal dur: Tragedia din Pădurea Domnească de acum 13 ani a dezvăluit corupția din instituții și a declanșat o criză politică # EA.md
La peste 13 ani de la vânătoarea ilegală din Rezervația Naturală Pădurea Domnească, în urma căreia a murit Sorin Paciu, Vlad Filat afirmă că acel caz a scos la iveală „putreziciunea” din instituțiile statului și tentativa de mușamalizare a crimei. Fostul premier susține că tragedia a provocat o criză politică majoră și acuză influența oligarhică […] Articolul Vlad Filat trage un semnal dur: Tragedia din Pădurea Domnească de acum 13 ani a dezvăluit corupția din instituții și a declanșat o criză politică apare prima dată în ea.md.
07:20
Maia Sandu dezvăluie cifre șocante: „Rusia a investit aproape 2% din PIB-ul nostru pentru a influența alegerile” # EA.md
În cazul Republicii Moldova, Rusia a promovat ideea că avem o țară mică, un stat slab, cu instituții incapabile să protejeze cetățenii și să ofere rezultate. Între timp, țara noastră și-a crescut reziliența, a existat o abordare a întregii societăți și a întregului Guvern, iar acest lucru ne-a ajutat. Suntem conștienți că trebuie să […] Articolul Maia Sandu dezvăluie cifre șocante: „Rusia a investit aproape 2% din PIB-ul nostru pentru a influența alegerile” apare prima dată în ea.md.
07:20
Sâmbătă am marcat 91 de ani de la nașterea lui Grigore Vieru, unul dintre cei mai mari poeți români ai secolului XX, autor al unor opere memorabile despre mamă și iubire. Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a depus flori și a adus un omagiu memoriei lui Grigore Vieru, subliniind că marele poet a scris cele […] Articolul Un scuar din Chișinău va purta numele poetului Grigore Vieru apare prima dată în ea.md.
07:20
Un elev din Moldova, arestat pentru falsificarea de rețete în valoare de sute de mii de euro # EA.md
În cadrul unei operațiuni de amploare, poliția din München a destructurat un grup criminal specializat în falsificarea rețetelor pentru medicamente scumpe. Printre persoanele cheie s-a numărat și un cetățean moldovean în vârstă de 15 ani, pe care forțele de ordine l-au reținut chiar într-o școală din Berlin. Pagubele provocate de activitățile bandei, care includea […] Articolul Un elev din Moldova, arestat pentru falsificarea de rețete în valoare de sute de mii de euro apare prima dată în ea.md.
07:20
Portul Constanța va prelua controlul asupra Portului Internațional Liber Giurgiulești din Moldova # EA.md
Portul Constanța va prelua Portul Internațional Liber Giurgiulești, după finalizarea procesului BERD de identificare a unui investitor strategic. Anunțul a fost făcut de ministrul Transporturilor și Infrastructurii din România, Ciprian Șerban. Giurgiulești este singurul port maritim-fluvial al Republicii Moldova și un nod esențial la intersecția Dunării cu spațiul Mării Negre. Ciprian Șerban a menționat că […] Articolul Portul Constanța va prelua controlul asupra Portului Internațional Liber Giurgiulești din Moldova apare prima dată în ea.md.
07:20
Deputatul Ion Chicu din blocul „Alternativa” intenționează să depună o moțiune împotriva politicilor Ministerului Apărării și cere demisia lui Anatolie Nosatîi. Fostul premier vrea audierea ministrului Apărării în Parlament, după ce doi tineri au murit în timpul serviciului militar, fiind răniți cu arma din dotare. Tragediile s-au produs la mai puțin de o lună […] Articolul Chicu cere demisia ministrului Apărării: „Ne pierdem tinerii pe timp de pace!” apare prima dată în ea.md.
Acum 24 ore
12:00
Roman Burlaca reacționează după raidul BRMG: Peste 100 de persoane și mai multe tipuri de droguri ridicate în urma verificărilor la sediu # EA.md
Vineri, noaptea , polițiștii de la Inspectoratul Centru au intervenit într-un local de agrement, după informații că mai multe persoane ar fi consumat droguri în timpul unui eveniment organizat de un agent economic. Localul ar aparține BR Media Group (BRMG), deținut de regizorul Roman Burlaca. Astfel, acesta a venit cu o reație pe rețelele de […] Articolul Roman Burlaca reacționează după raidul BRMG: Peste 100 de persoane și mai multe tipuri de droguri ridicate în urma verificărilor la sediu apare prima dată în ea.md.
12:00
Navalnîi, otrăvit cu Epibatidina, toxina unei broaște sud-americane – de 200 de ori mai puternică decât morfina, provoacă sufocare în agonie # EA.md
Liderul opoziției ruse, Alexei Navalnîi, a fost otrăvit cu o toxină specifică broaștei-săgeată numită epibatidină înainte de a muri în 2024, a declarat secretara britanică de externe, Yvette Cooper, la Conferința de Securitate de la München, sâmbătă, 14 februarie, scrie The Guardian. „Doar guvernul rus a avut mijloacele, motivul și oportunitatea de a folosi această […] Articolul Navalnîi, otrăvit cu Epibatidina, toxina unei broaște sud-americane – de 200 de ori mai puternică decât morfina, provoacă sufocare în agonie apare prima dată în ea.md.
09:10
Întrebat despre durata mandatului Guvernului său, prim-ministrul Alexandru Munteanu a precizat că Parlamentul stabilește perioada oficială: patru ani. Totuși, el a subliniat că va continua doar dacă Executivul este considerat eficient: „Dacă Legislativul va decide că suntem buni, vom continua lucrul”, a declarat premierul la emisiunea „Bună seara” de la Moldova 1. „Noi am […] Articolul Cât mai rămâne Guvernul Munteanu la putere? Prim-ministrul a dat răspunsul apare prima dată în ea.md.
09:10
Criză de muncitori în capitală: Chișinăul caută soluții și se uită spre India și Bangladesh pentru forță de muncă # EA.md
Republica Moldova vrea să liberalizeze și mai mult piața muncii în 2026, mizând inclusiv pe atragerea lucrătorilor din afara UE, precum India și Bangladesh. Declarația a fost făcută de ministrul Economiei, Eugen Osmocehscu, în cadrul emisiunii „Cutia neagră” de la TV8, relatează bani.md. Potrivit oficialului, autoritățile au liberalizat deja „la maximum posibil” piața muncii pentru […] Articolul Criză de muncitori în capitală: Chișinăul caută soluții și se uită spre India și Bangladesh pentru forță de muncă apare prima dată în ea.md.
09:10
Deputatul PSRM Igor Dodon a propus joi, 12 februarie, în plenul Parlamentului, audierea premierului Alexandru Munteanu, pentru prezentarea raportului privind primele 100 de zile de activitate ale Guvernului pe care îl conduce. Dodon l-a îndemnat pe Munteanu să vină la audieri „chiar dacă deputații majorității nu vor susține această idee”, informează infotag.md. „Nu permiteți […] Articolul Dodon lansează scenariul: în aprilie–mai, Republica Moldova ar putea avea un nou Guvern apare prima dată în ea.md.
09:10
Verdict dur în Marea Britanie: un moldovean, găsit vinovat de omor, riscă închisoare pe viață # EA.md
Un moldovean riscă închisoare pe viață după ce a fost găsit vinovat de uciderea unui bărbat, în urma unei dispute legate de bani, în orașul Dartford din Marea Britanie. Conform anchetei, moldoveanul, în vârstă de 29 de ani, avea datorii de peste 5.000 de lire sterline când a comis crima, transmite ipn.md cu referire la […] Articolul Verdict dur în Marea Britanie: un moldovean, găsit vinovat de omor, riscă închisoare pe viață apare prima dată în ea.md.
09:10
Irina Borodkina, proprietara salonului unde și-a pierdut viața Liuba Babuțchi, rămâne căutată la nivel internațional prin Interpol și ar fi localizată în Ucraina. Totodată, cauza penală în care sunt vizate Ecaterina Maniuc și Natalia Sacaliuc se află în faza judiciară. Toate acestea după un an de la deces, relatează agora.md. Irina Borodkina, proprietara salonului […] Articolul Un an de la cazul Babuțchi: Borodkina este încă pe lista căutărilor internaționale apare prima dată în ea.md.
09:10
Prima reacție a medicului Boris Meșteșug, cercetat penal pentru viol, răpire și abuz sexual asupra a două fetițe de 10 și 12 ani # EA.md
Medicul Boris Meșteșug, care a fost cercetat penal pentru viol, răpire, tentativă de viol și satisfacerea poftei sexuale în formă perversă asupra a două fetițe de 10 și 12 ani, și care la 6 februarie a fost demis de la Spitalul Clinic de Psihiatrie, a oferit o primă reacție la acuzațiile care i se aduc. Pentru […] Articolul Prima reacție a medicului Boris Meșteșug, cercetat penal pentru viol, răpire și abuz sexual asupra a două fetițe de 10 și 12 ani apare prima dată în ea.md.
Ieri
12:00
Coșmar în Italia: peste 20 de moldoveni, printre care 8 copii, exploatați într-o fabrică clandestină. „Șefa” rețelei – o româncă de doar 23 de ani # EA.md
Peste 20 de moldoveni, printre care și opt minori, exploatați într-un depozit din Italia. O tânără româncă de 23 de ani a fost denunțată pentru intermediere ilegală și exploatarea muncii, după ce autoritățile italiene au descoperit un „fabrică-lagăr” unde aceștia erau forțați să muncească, scrie rotalianul. Potrivit informațiilor, intervenția a avut loc vineri, 13 februarie […] Articolul Coșmar în Italia: peste 20 de moldoveni, printre care 8 copii, exploatați într-o fabrică clandestină. „Șefa” rețelei – o româncă de doar 23 de ani apare prima dată în ea.md.
11:50
Scandal în Găgăuzia: deputat surprins la volan fără permis, după ce fusese lăsat fără drept de conducere pentru șofat în stare de ebrietate # EA.md
Un deputat din Adunarea Populară a UTA Găgăuzia a fost oprit de polițiști în trafic, deși avea permisul suspendat din decembrie, după ce fusese depistat conducând în stare de ebrietate. „Angajații Direcției de Poliție din UTA Găgăuzia au stopat pentru verificări o Skoda. Ulterior stopării, polițiştii au stabilit că bărbatul de la volan a fost […] Articolul Scandal în Găgăuzia: deputat surprins la volan fără permis, după ce fusese lăsat fără drept de conducere pentru șofat în stare de ebrietate apare prima dată în ea.md.
08:40
Renato Usatîi: „Educația, cultura, tineretul și sportul cer unitate între majoritate și opoziție” # EA.md
Președintele fracțiunii Partidul Nostru, Renato Usatîi, în plenul Parlamentului, a declarat că majoritatea și opoziția trebuie să colaboreze în domeniile cultură, educație, tineret și sport. „Au trecut doar câteva luni de când suntem aici, dar văd același sistem. Când sunt alegeri, nu se închid școli, nu se fac reforme dure, pentru că fiecare guvernare […] Articolul Renato Usatîi: „Educația, cultura, tineretul și sportul cer unitate între majoritate și opoziție” apare prima dată în ea.md.
08:40
Iubirea adevărată nu lasă loc de dubii, iar comportamentele și gesturile vorbesc mai mult decât cuvintele. Dacă te întrebi dacă partenerul tău te iubește cu adevărat, iată 7 semne clare care nu mint: 1️⃣ Te prioritizează Un bărbat care te iubește își face timp pentru tine, chiar și atunci când este ocupat. Prietenii și munca […] Articolul Cum să știi că te iubește cu adevărat: 7 semne care nu mint apare prima dată în ea.md.
08:40
Șoc în Franța: doi bebeluși, descoperiți într-un congelator. Mama a mărturisit că i-a înghețat la o lună după naștere # EA.md
Descoperire șocantă în Franța: o femeie a fost arestată sub suspiciunea de dublu infanticid, după ce au fost găsite trupurile înghețate ale unor nou-născuți ascunse într-un congelator, relatează Mirror, citată de protv.ro. Suspecta, care are aproximativ 50 de ani, a fost reținută în Boulogne-Billancourt, o suburbie înstărită a Parisului, după ce cadavrele a doi copii […] Articolul Șoc în Franța: doi bebeluși, descoperiți într-un congelator. Mama a mărturisit că i-a înghețat la o lună după naștere apare prima dată în ea.md.
08:30
Tragedie în Armata Națională: tânărul de 18 ani s-a împușcat mortal și a lăsat un bilet de adio. Ce a scris # EA.md
Militarul Armatei Naționale care s-a împușcat pe data de 12 februarie în timpul serviciului la post, s-ar fi sinucis, scrie pulsmedia. Acesta ar fi lăsat și un bilet de adio. Potrivit sursei, este vorba despre un tânăr în vârstă de 18 ani, originar din localitatea Gangura, raionul Ialoveni, înrolat anul trecut în armată și își […] Articolul Tragedie în Armata Națională: tânărul de 18 ani s-a împușcat mortal și a lăsat un bilet de adio. Ce a scris apare prima dată în ea.md.
08:30
„Se țineau de mână” – mama fetiței accidentate la Strășeni cere permise suspendate pe viață pentru șoferii vitezomani # EA.md
Tragedie la Strășeni: mama fetei lovite pe 2 februarie de un Mercedes, alături de băiatul decedat, cere Parlamentului Republicii Moldova să înăsprească pedepsele pentru șoferii vitezomani, transmite UNIMEDIA. „Această tragedie trebuie să fie ultima. Moldova trebuie să arate că viața copiilor noștri este sfântă”, a scris mama pe rețelele de socializare. „O viață spulberată, o […] Articolul „Se țineau de mână” – mama fetiței accidentate la Strășeni cere permise suspendate pe viață pentru șoferii vitezomani apare prima dată în ea.md.
08:30
Horoscop de Valentine’s Day: Află ce cadou i se potrivește perfect iubitei sau iubitului, în funcție de zodie # EA.md
Ziua Îndrăgostiților a sosit, iar alegerea cadoului ideal poate fi o provocare. Pentru a surprinde persoana iubită, astrologii recomandă să te inspiri din zodia sa. Iată ce cadouri i se potrivesc cel mai bine: ♈ Berbec (21 martie – 19 aprilie) Berbecii iubesc aventura și adrenalina. Cadourile care le oferă experiențe noi, surprize neașteptate sau […] Articolul Horoscop de Valentine’s Day: Află ce cadou i se potrivește perfect iubitei sau iubitului, în funcție de zodie apare prima dată în ea.md.
08:30
Facturi uriașe care au speriat moldovenii? Ministerul Energiei: sunt false, cifrele mari vin din consum crescut # EA.md
Ministerul Energiei, prin Dorin Junghietu, clarifică: facturile uriașe apărute pe rețelele sociale sunt false. Valorile mari sunt explicate de consumul crescut, mai ales din cauza frigului recent. „Facturile mai mari la gazele naturale pentru luna ianuarie au declanșat un val de postări alarmiste pe rețelele sociale, amplificate de mai mulți propagandiști pro-Kremlin, unii dintre […] Articolul Facturi uriașe care au speriat moldovenii? Ministerul Energiei: sunt false, cifrele mari vin din consum crescut apare prima dată în ea.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:10
ORA DOSARELOR LUI PLAHOTNIUC: escrocherie, crimă organizată, spălare de bani, fals și contrabandă – de la stăpânul justiției la justițiabil # EA.md
Pe durata controlului său, fie direct, fie din umbră, Vladimir Plahotniuc nu a fost vizat de niciun dosar penal. După ce a pierdut puterea politică în iunie 2019, el a fugit din Republica Moldova, moment care a acționat ca un catalizator pentru justiție, însă fără efect imediat sau decisiv. Până în februarie 2026, Plahotniuc nu […] Articolul ORA DOSARELOR LUI PLAHOTNIUC: escrocherie, crimă organizată, spălare de bani, fals și contrabandă – de la stăpânul justiției la justițiabil apare prima dată în ea.md.
12:50
Pensiile din Republica Moldova vor fi majorate în această primăvară, pe fondul scăderii inflației și al îmbunătățirii indicatorilor economici. Anunțul a fost făcut de premierul Alexandru Munteanu în cadrul emisiunii „Bună seara” de la Moldova 1, care a precizat că indexarea pensiilor este estimată la aproximativ 6%, transmite moldpres.md. „Rata inflației a scăzut deja sub […] Articolul Vești bune pentru pensionari: Munteanu anunță că pensiile vor crește în această primăvară apare prima dată în ea.md.
12:40
Verdict în instanță: în dosarul intentat de Maia Sandu, consăteanca sa Anna Mihalachi a pierdut cauza în prima instanță # EA.md
Hotărâre în dosarul Maia Sandu vs. Anna Mihalachi Judecătoria Chișinău a dat câștig de cauză președintei Maia Sandu în procesul privind apărarea onoarei și demnității. Instanța a decis că Anna Mihalachi trebuie să prezinte scuze publice, să dezmintă informațiile considerate defăimătoare și să publice textul stabilit de judecători pe pagina sa personală de Facebook. Totodată, […] Articolul Verdict în instanță: în dosarul intentat de Maia Sandu, consăteanca sa Anna Mihalachi a pierdut cauza în prima instanță apare prima dată în ea.md.
12:30
Șoc la Căușeni: familia a găsit la porți un capac de sicriu și o cruce cu data morții – mesaj înfricoșător: „Dacă vrea să trăiască, știe ce are de făcut” # EA.md
Ofițerii Direcției Investigații „Centru” a Inspectoratul Național de Investigații, împreună cu polițiștii și procurorii din Căușeni, au documentat activitatea unui grup infracțional de 8 persoane – trei femei și cinci bărbați, cu vârste între 18 și 47 de ani, originari din Chișinău și Orhei. „În perioada martie 2021 – mai 2025, bănuiții ar fi șantajat […] Articolul Șoc la Căușeni: familia a găsit la porți un capac de sicriu și o cruce cu data morții – mesaj înfricoșător: „Dacă vrea să trăiască, știe ce are de făcut” apare prima dată în ea.md.
12:10
Vineri, 13 – ziua care dă fiori: de ce este considerată cea mai „ghinionistă” din calendar și de unde pornesc miturile și superstițiile # EA.md
Vineri, 13, este considerată pe scară largă o „zi cu ghinion”. Potrivit Centrului de Management al Stresului și Institutului Fobiei din Asheville, California, se estimează că între 17 și 21 de milioane de oameni din Statele Unite sunt afectați activ de frica de vineri, 13, ceea ce o face cea mai temută zi din istorie, […] Articolul Vineri, 13 – ziua care dă fiori: de ce este considerată cea mai „ghinionistă” din calendar și de unde pornesc miturile și superstițiile apare prima dată în ea.md.
07:30
Persoanele care vând sau cumpără teze universitare vor fi sancționate cu amendă. Ministrul Educației, Dan Perciun, a precizat că aceste prevederi vor fi introduse în Codul contravențional. Potrivit lui Dan Perciun, inițiativa a fost deja transmisă Ministerului Justiției, relatează diez.md. „A durat puțin, dar, într-un final, le-am formulat și vom începe să-i sancționăm mult […] Articolul Teze „pe sub mână”? R. Moldova introduce amenzi pentru vânzarea și cumpărarea lor apare prima dată în ea.md.
07:30
Fostul procuror general Alexandr Stoianoglo afirmă că declarațiile martorului Veaceslav Platon în instanță nu susțin acuzațiile împotriva sa și arată lipsa probelor în dosar. Potrivit acestuia, modul în care au fost oferite răspunsurile a dus și la tergiversarea examinării cauzei, relatează jurnal.md. După ședință, Stoianoglo a declarat că martorul Veaceslav Platon a evitat să răspundă […] Articolul „Nicio dovadă împotriva mea”: Stoianoglo după audierea lui Platon în dosarul său apare prima dată în ea.md.
07:30
„Toți vrem să rămânem acasă și să muncim aici” – Povestea unei ferme de succes din Vadul-Rașcov # EA.md
Timp de nouă ani a locuit și a studiat în Italia, iar acum trei ani s-a întors în R. Moldova pentru a crește afacerea familiei sale. Denis Pruteanu are 26 de ani, locuiește în Chișinău și zilnic face naveta din Chișinău în Vadul-Rașcov, raionul Șoldănești, unde familia sa deține o fermă. Tânărul antreprenor își dorește […] Articolul „Toți vrem să rămânem acasă și să muncim aici” – Povestea unei ferme de succes din Vadul-Rașcov apare prima dată în ea.md.
07:30
Aflat sub sancțiuni internaționale și căutat de INTERPOL, Ilan Șor s-a aciuat la Moscova și a început să investească într-o flotă aeronautică proprie. RISE Moldova a identificat trei avioane și un elicopter, toate cumpărate prin interpuși. Le-a înregistrat-o sub aerobaza unui om de afaceri turc, iar beneficiar în acte figurează un bărbat din Uzbekistan. Publicația […] Articolul Avioane și elicopter pentru Șor, toate prin interpuși – investigația RISE Moldova apare prima dată în ea.md.
07:30
O aplicație mobilă integrate cu catalogul electronic, prin care elevii să poată raporta periodic cum se simt la școală ar putea fi lansată în școlile din țară. Anunțul a fost făcut de ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun într-un interviu acordat diez. Potrivit ministrului, aplicația ar putea să includă chestionare scurte, cu 5-7 întrebări, transmise […] Articolul Dan Perciun: În 2026, o aplicație va monitoriza școlile și starea elevilor apare prima dată în ea.md.
07:30
Grosu: Am cerut României să acorde timp suplimentar cetățenilor afectați de anularea buletinelor # EA.md
Grosu: Peste 100.000 de moldoveni cu cetățenie română au rămas fără buletine; autoritățile de la Chișinău au discutat cu România. În cadrul unei emisiuni la Vocea Basarabiei, Grosu a spus că au fost solicitate o soluție și un termen de grație pentru oamenii afectați, transmite omniapres.md. „Noi am rugat frumos să se găsească o soluție, […] Articolul Grosu: Am cerut României să acorde timp suplimentar cetățenilor afectați de anularea buletinelor apare prima dată în ea.md.
07:30
Există șanse ca, în această vară, R. Moldova să înregistreze un excedent de energie electrică din surse regenerabile, care poate fi exportat, a declarat ministrul Energiei, Dorin Junghietu. „La vară există posibilitatea să avem deja excedent de energie electrică produsă locală din surse regenerabile, pe care putem să o exportăm în Ucraina”, a declarat […] Articolul Vară cu energie în plus! Junghietu anunță excedent din surse regenerabile apare prima dată în ea.md.
07:30
Prim-ministrul Alexandru Munteanu: Obiectivul R. Moldova este aderarea completă la UE, dar va fi acceptată și o opțiune interimară. Comentând un articol recent din Politico despre faptul că UE are în vedere aplicarea unui mecanism accelerat de aderare pentru Ucraina în 2027, deși cu drepturi limitate, prim-ministrul a menționat că această opțiune este luată […] Articolul R. Moldova, aproape de UE… dar cu condiții și drepturi restrânse apare prima dată în ea.md.
07:20
Strigăt de disperare din partea unei mame internate cu copilul în secția de pediatrie a Spitalului Raional Nisporeni. Aceasta a postat o înregistrare video în care prezintă condițiile insalubre din instituție, comparând saloanele cu un grajd, scrie SHOK.md. La rândul său, ministrul Sănătății, Emil Ceban, a declarat că a văzut imaginile apărute în spațiul public […] Articolul „Mai rău ca la animale”: Imagini revoltătoare surprinse într-un spital din Nisporeni apare prima dată în ea.md.
07:20
„Drum spre nicăieri”: Un traseu din Căușeni, îngropat în gunoaie – deșeuri chiar și în copaci # EA.md
Peisaj dezolant pe un traseu din raionul Căușeni: gunoiul a pus stăpânire pe acostamentul drumului, întinzându-se pe kilometri întregi, de o parte și de alta a șoselei. Clipul video distribuit online a stârnit un val de reacții, internauții comentând ironic imaginile surprinse. „Drumul duce spre Europa, spre UE?!”, „Rușine mare!”, „Standarde europene”. Momentan, rămâne […] Articolul „Drum spre nicăieri”: Un traseu din Căușeni, îngropat în gunoaie – deșeuri chiar și în copaci apare prima dată în ea.md.
07:20
„Răspunsuri în ceață”: Ce spune procuroarea după reaudierea lui Platon în dosarul Stoianoglo # EA.md
Veaceslav Platon a revenit, miercuri, 11 februarie, în fața procurorilor, fiind reaudiat în dosarul ce-l vizează pe fostul procuror general Alexandr Stoianoglo, scrie UNIMEDIA. „A răspuns evaziv la întrebări, nu a fost clar pentru nimeni, în ședința de astăzi. Niște declarații care cred că nici părții apărării, care a invocat martorul, nu i-au fost […] Articolul „Răspunsuri în ceață”: Ce spune procuroarea după reaudierea lui Platon în dosarul Stoianoglo apare prima dată în ea.md.
07:20
„Eu am tras în Sergiu”: Polițistul italian recunoaște că l-a împușcat pe moldoveanul de 25 de ani # EA.md
Riccardo Salvagno, polițist local în vârstă de 40 de ani din Veneția, a recunoscut miercuri dimineață, în cadrul unui interogatoriu care a durat aproximativ cinci ore, că el a tras focul de armă care a dus la moartea lui Sergiu Țârnă, barmanul moldovean de 25 de ani, scrie presa italiană. Faptele s-au petrecut în noaptea […] Articolul „Eu am tras în Sergiu”: Polițistul italian recunoaște că l-a împușcat pe moldoveanul de 25 de ani apare prima dată în ea.md.
07:20
Țuțu, în vizorul justiției: 15 ani de închisoare și 4 milioane lei confiscate, prima sentință contestată # EA.md
Pe 27 ianuarie 2026, Judecătoria Chișinău (Buiucani) a pronunțat sentința în dosarul fostului deputat Constantin Țuțu. Procuratura Anticorupție a contestat decizia și a depus apel la Curtea de Apel Centru. „Partea acuzării consideră că sentința este parțial neîntemeiată, în partea achitării lui Constantin Țuțu pe capătul de acuzare privind îmbogățirea ilicită. De asemenea, acuzarea […] Articolul Țuțu, în vizorul justiției: 15 ani de închisoare și 4 milioane lei confiscate, prima sentință contestată apare prima dată în ea.md.
07:20
Ceban: Dacă prețurile din facturi nu corespund realității, atunci cetățenii nu sunt obligați să le achite # EA.md
Ministerul Energiei avertizează asupra unei campanii coordonate de dezinformare, menite să amplifice nemulțumirea față de facturile la gaz din luna ianuarie. Ministerul a semnalat „utilizarea inteligenței artificiale pentru falsificarea facturilor și implicarea propagandiștilor pro-Kremlin în răspândirea panicii”, transmite point.md Primarul orașului Chișinău, Ion Ceban, a răspuns la această declarație. „Dacă tot cei de la […] Articolul Ceban: Dacă prețurile din facturi nu corespund realității, atunci cetățenii nu sunt obligați să le achite apare prima dată în ea.md.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.