„Nicio dovadă împotriva mea”: Stoianoglo după audierea lui Platon în dosarul său
EA.md, 13 februarie 2026 07:30
Fostul procuror general Alexandr Stoianoglo afirmă că declarațiile martorului Veaceslav Platon în instanță nu susțin acuzațiile împotriva sa și arată lipsa probelor în dosar. Potrivit acestuia, modul în care au fost oferite răspunsurile a dus și la tergiversarea examinării cauzei, relatează jurnal.md. După ședință, Stoianoglo a declarat că martorul Veaceslav Platon a evitat să răspundă […] Articolul „Nicio dovadă împotriva mea”: Stoianoglo după audierea lui Platon în dosarul său apare prima dată în ea.md.
• • •
Alte ştiri de EA.md
Acum o oră
07:30
Persoanele care vând sau cumpără teze universitare vor fi sancționate cu amendă. Ministrul Educației, Dan Perciun, a precizat că aceste prevederi vor fi introduse în Codul contravențional. Potrivit lui Dan Perciun, inițiativa a fost deja transmisă Ministerului Justiției, relatează diez.md. „A durat puțin, dar, într-un final, le-am formulat și vom începe să-i sancționăm mult […] Articolul Teze „pe sub mână”? R. Moldova introduce amenzi pentru vânzarea și cumpărarea lor apare prima dată în ea.md.
07:30
Fostul procuror general Alexandr Stoianoglo afirmă că declarațiile martorului Veaceslav Platon în instanță nu susțin acuzațiile împotriva sa și arată lipsa probelor în dosar. Potrivit acestuia, modul în care au fost oferite răspunsurile a dus și la tergiversarea examinării cauzei, relatează jurnal.md. După ședință, Stoianoglo a declarat că martorul Veaceslav Platon a evitat să răspundă […] Articolul „Nicio dovadă împotriva mea”: Stoianoglo după audierea lui Platon în dosarul său apare prima dată în ea.md.
07:30
„Toți vrem să rămânem acasă și să muncim aici” – Povestea unei ferme de succes din Vadul-Rașcov # EA.md
Timp de nouă ani a locuit și a studiat în Italia, iar acum trei ani s-a întors în R. Moldova pentru a crește afacerea familiei sale. Denis Pruteanu are 26 de ani, locuiește în Chișinău și zilnic face naveta din Chișinău în Vadul-Rașcov, raionul Șoldănești, unde familia sa deține o fermă. Tânărul antreprenor își dorește […] Articolul „Toți vrem să rămânem acasă și să muncim aici” – Povestea unei ferme de succes din Vadul-Rașcov apare prima dată în ea.md.
07:30
Aflat sub sancțiuni internaționale și căutat de INTERPOL, Ilan Șor s-a aciuat la Moscova și a început să investească într-o flotă aeronautică proprie. RISE Moldova a identificat trei avioane și un elicopter, toate cumpărate prin interpuși. Le-a înregistrat-o sub aerobaza unui om de afaceri turc, iar beneficiar în acte figurează un bărbat din Uzbekistan. Publicația […] Articolul Avioane și elicopter pentru Șor, toate prin interpuși – investigația RISE Moldova apare prima dată în ea.md.
07:30
O aplicație mobilă integrate cu catalogul electronic, prin care elevii să poată raporta periodic cum se simt la școală ar putea fi lansată în școlile din țară. Anunțul a fost făcut de ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun într-un interviu acordat diez. Potrivit ministrului, aplicația ar putea să includă chestionare scurte, cu 5-7 întrebări, transmise […] Articolul Dan Perciun: În 2026, o aplicație va monitoriza școlile și starea elevilor apare prima dată în ea.md.
07:30
Grosu: Am cerut României să acorde timp suplimentar cetățenilor afectați de anularea buletinelor # EA.md
Grosu: Peste 100.000 de moldoveni cu cetățenie română au rămas fără buletine; autoritățile de la Chișinău au discutat cu România. În cadrul unei emisiuni la Vocea Basarabiei, Grosu a spus că au fost solicitate o soluție și un termen de grație pentru oamenii afectați, transmite omniapres.md. „Noi am rugat frumos să se găsească o soluție, […] Articolul Grosu: Am cerut României să acorde timp suplimentar cetățenilor afectați de anularea buletinelor apare prima dată în ea.md.
07:30
Există șanse ca, în această vară, R. Moldova să înregistreze un excedent de energie electrică din surse regenerabile, care poate fi exportat, a declarat ministrul Energiei, Dorin Junghietu. „La vară există posibilitatea să avem deja excedent de energie electrică produsă locală din surse regenerabile, pe care putem să o exportăm în Ucraina”, a declarat […] Articolul Vară cu energie în plus! Junghietu anunță excedent din surse regenerabile apare prima dată în ea.md.
07:30
Prim-ministrul Alexandru Munteanu: Obiectivul R. Moldova este aderarea completă la UE, dar va fi acceptată și o opțiune interimară. Comentând un articol recent din Politico despre faptul că UE are în vedere aplicarea unui mecanism accelerat de aderare pentru Ucraina în 2027, deși cu drepturi limitate, prim-ministrul a menționat că această opțiune este luată […] Articolul R. Moldova, aproape de UE… dar cu condiții și drepturi restrânse apare prima dată în ea.md.
07:20
Strigăt de disperare din partea unei mame internate cu copilul în secția de pediatrie a Spitalului Raional Nisporeni. Aceasta a postat o înregistrare video în care prezintă condițiile insalubre din instituție, comparând saloanele cu un grajd, scrie SHOK.md. La rândul său, ministrul Sănătății, Emil Ceban, a declarat că a văzut imaginile apărute în spațiul public […] Articolul „Mai rău ca la animale”: Imagini revoltătoare surprinse într-un spital din Nisporeni apare prima dată în ea.md.
07:20
„Drum spre nicăieri”: Un traseu din Căușeni, îngropat în gunoaie – deșeuri chiar și în copaci # EA.md
Peisaj dezolant pe un traseu din raionul Căușeni: gunoiul a pus stăpânire pe acostamentul drumului, întinzându-se pe kilometri întregi, de o parte și de alta a șoselei. Clipul video distribuit online a stârnit un val de reacții, internauții comentând ironic imaginile surprinse. „Drumul duce spre Europa, spre UE?!”, „Rușine mare!”, „Standarde europene”. Momentan, rămâne […] Articolul „Drum spre nicăieri”: Un traseu din Căușeni, îngropat în gunoaie – deșeuri chiar și în copaci apare prima dată în ea.md.
07:20
„Răspunsuri în ceață”: Ce spune procuroarea după reaudierea lui Platon în dosarul Stoianoglo # EA.md
Veaceslav Platon a revenit, miercuri, 11 februarie, în fața procurorilor, fiind reaudiat în dosarul ce-l vizează pe fostul procuror general Alexandr Stoianoglo, scrie UNIMEDIA. „A răspuns evaziv la întrebări, nu a fost clar pentru nimeni, în ședința de astăzi. Niște declarații care cred că nici părții apărării, care a invocat martorul, nu i-au fost […] Articolul „Răspunsuri în ceață”: Ce spune procuroarea după reaudierea lui Platon în dosarul Stoianoglo apare prima dată în ea.md.
07:20
„Eu am tras în Sergiu”: Polițistul italian recunoaște că l-a împușcat pe moldoveanul de 25 de ani # EA.md
Riccardo Salvagno, polițist local în vârstă de 40 de ani din Veneția, a recunoscut miercuri dimineață, în cadrul unui interogatoriu care a durat aproximativ cinci ore, că el a tras focul de armă care a dus la moartea lui Sergiu Țârnă, barmanul moldovean de 25 de ani, scrie presa italiană. Faptele s-au petrecut în noaptea […] Articolul „Eu am tras în Sergiu”: Polițistul italian recunoaște că l-a împușcat pe moldoveanul de 25 de ani apare prima dată în ea.md.
07:20
Țuțu, în vizorul justiției: 15 ani de închisoare și 4 milioane lei confiscate, prima sentință contestată # EA.md
Pe 27 ianuarie 2026, Judecătoria Chișinău (Buiucani) a pronunțat sentința în dosarul fostului deputat Constantin Țuțu. Procuratura Anticorupție a contestat decizia și a depus apel la Curtea de Apel Centru. „Partea acuzării consideră că sentința este parțial neîntemeiată, în partea achitării lui Constantin Țuțu pe capătul de acuzare privind îmbogățirea ilicită. De asemenea, acuzarea […] Articolul Țuțu, în vizorul justiției: 15 ani de închisoare și 4 milioane lei confiscate, prima sentință contestată apare prima dată în ea.md.
07:20
Ceban: Dacă prețurile din facturi nu corespund realității, atunci cetățenii nu sunt obligați să le achite # EA.md
Ministerul Energiei avertizează asupra unei campanii coordonate de dezinformare, menite să amplifice nemulțumirea față de facturile la gaz din luna ianuarie. Ministerul a semnalat „utilizarea inteligenței artificiale pentru falsificarea facturilor și implicarea propagandiștilor pro-Kremlin în răspândirea panicii”, transmite point.md Primarul orașului Chișinău, Ion Ceban, a răspuns la această declarație. „Dacă tot cei de la […] Articolul Ceban: Dacă prețurile din facturi nu corespund realității, atunci cetățenii nu sunt obligați să le achite apare prima dată în ea.md.
Acum 24 ore
12:40
Ministerul Energiei: Facturi false la gaz, create cu ajutorul inteligenței artificiale, circulă pe rețele sociale # EA.md
Ministerul Energiei avertizează: Facturile la gaz din ianuarie sunt folosite într-o campanie coordonată de dezinformare. În comunicatul său, instituția a făcut referire la o investigație a portalului stopfals.md, care a semnalat utilizarea inteligenței artificiale pentru falsificarea facturilor și implicarea propagandiștilor pro-Kremlin în răspândirea panicii, transmite rupor.md. Printre cei vizați de fact-checking se numără Andrei Ioniță, […] Articolul Ministerul Energiei: Facturi false la gaz, create cu ajutorul inteligenței artificiale, circulă pe rețele sociale apare prima dată în ea.md.
12:30
Deputatul PAS, Dorian Istratii, a comentat problema facturilor mari la căldură, subliniind că acestea trebuie analizate în funcție de suprafața locuinței și de nivelul de confort ales. „Dacă cineva își permite o casă de 300 mp, cu două-trei etaje, își poate permite și o factură mai mare”, a declarat el în emisiunea „Rezoomat” de la […] Articolul Istratii: Cine are o casa de 300 mp, poate plăti și o factură mai mare apare prima dată în ea.md.
Ieri
07:30
Fapta șocantă a unei mame de 20 de ani: 3 ani de pușcărie pentru violență asupra propriului copil # EA.md
O tânără de 20 de ani a fost condamnată la 3 ani de închisoare pentru violență asupra copilului său de aproximativ un an, potrivit informațiilor oferite miercuri, 11 februarie, de Procuratura Generală. Potrivit unui comunicat, inculpata, mama copilului minor, a manifestat un comportament violent, aplicând lovituri repetate cu pumnii și palmele peste diverse părți […] Articolul Fapta șocantă a unei mame de 20 de ani: 3 ani de pușcărie pentru violență asupra propriului copil apare prima dată în ea.md.
07:30
Comediantul Ruslan Belîi a publicat pe YouTube spectacolul său susținut la Chișinău, în cadrul proiectului „Seara dinaintea concertului”. În timpul dialogului cu publicul, el a făcut referire și la Maia Sandu. Vorbind despre dragostea sa pentru clubul londonez Arsenal, comediantul a sugerat, în stilul său ironic obișnuit, că ar putea obține un bilet la […] Articolul Ruslan Belîi: Vrea să meargă la Arsenal… cu ajutorul Maiei Sandu! apare prima dată în ea.md.
07:30
Temperaturile scăzute din ianuarie au dus la o creștere a numărului de beneficiari ai compensațiilor pentru încălzire. Luna trecută, aproape 622.000 de gospodării au fost selectate, cu aproximativ 3.500 mai multe decât în decembrie. Beneficiarii s-au prezentat la oficiile poștale pentru a-și ridica plățile, însă mulți spun că sumele sunt insuficiente și că trebuie să […] Articolul Compensații la căldură: Reacțiile oamenilor care își ridică banii de la poștă apare prima dată în ea.md.
07:20
O femeie de 67 de ani a decedat în urma unui incendiu produs într-un apartament de pe strada Negreșteni 6, din municipiul Chișinău. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), tragedia s-a produs în seara zilei de 10 februarie 2026. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 21:33, după ce vecinii au […] Articolul O țigară aprinsă, o viață stinsă: Tragedie într-un apartament din capitală apare prima dată în ea.md.
07:20
Masacru într-un centru pentru refugiați: Cinci persoane ucise cu toporul și ciocanul de un bărbat de 72 de ani # EA.md
O crimă cumplită a a avut loc într-un centru de refugiaţi din regiunea Rivne, Ucraina, unde un bărbat a ucis cinci persoane cu ciocanul și toporul, într-un acces de furie, scrie presa română. O crimă şocantă a zguduit comunitatea din regiunea Rivne, unde un bărbat de 72 de ani a ucis cinci persoane într-un centru […] Articolul Masacru într-un centru pentru refugiați: Cinci persoane ucise cu toporul și ciocanul de un bărbat de 72 de ani apare prima dată în ea.md.
07:20
Președinta Maia Sandu afirmă că procesul de reevaluare a imobilelor nu presupune, în mod obligatoriu, majorarea taxelor pentru proprietari. Potrivit șefei statului, decizia aparține administrațiilor publice locale, care pot adopta măsuri astfel încât impozitele să nu crească pentru cetățeni, scrie UNIMEDIA. „Depinde de administrația publică locală. APL poate lua decizii care să asigure că taxele […] Articolul Reevaluarea imobilelor, fără impact asupra taxelor: Asigurările Maiei Sandu pentru cetățeni apare prima dată în ea.md.
07:20
Mai mulți moldoveni și-au exprimat indignarea pe rețelele de socializare după ce au primit facturile la gaz, energie electrică și termică pentru luna ianuarie. În timp ce unii au vorbit despre costuri exagerate, alți internauți au comentat ironic: „cum ați votat, așa trăiți” sau „da, e scump, dar dominăm”. În reacție, Agenția Națională pentru Reglementare […] Articolul „Nu libertatea costă, ci prostia”: Moldovenii, revoltați de facturile la energie apare prima dată în ea.md.
07:20
Val de critici online: De ce a mers premierul Munteanu la Kiev cu trenul din Polonia, nu din Chișinău # EA.md
Pentru deplasarea la Kiev, premierul Alexandru Munteanu și delegația sa ar fi ales să ajungă mai întâi în Polonia, de unde au urcat în trenul folosit anterior de lideri europeni precum Emmanuel Macron, Olaf Scholz sau Mario Draghi. Decizia a provocat un val de reacții critice pe rețelele de socializare. Mulți internauți s-au arătat nedumeriți […] Articolul Val de critici online: De ce a mers premierul Munteanu la Kiev cu trenul din Polonia, nu din Chișinău apare prima dată în ea.md.
07:20
Mulți cetățeni au încercat să plătească cu cardul la stațiile Lukoil, însă tranzacțiile nu au fost procesate. Agenția Servicii Publice (ASP) a explicat că problema apare deoarece două bănci din Moldova au blocat conturile companiei. „Două bănci comerciale din Republica Moldova au blocat conturile clientului lor, Lukoil, și au informat ASP în legătură cu […] Articolul Nu poți plăti cu cardul la Lukoil! ASP explică situația apare prima dată în ea.md.
07:20
Administratorul unui hostel din capitală și alte 2 persoane care au drogat o copilă de 16 ani și au impus-o să presteze servicii sexuale # EA.md
Doi bărbați și o femeie, care au exploatata sexual o adolescentă, au fost condamnați la 15 și 13 ani închisoare. Potrivit informațiilor, fata a fost constrânsă să presteze servicii sexuale, în baza anunțurilor publicate pe platforma „999”, scrie unimedia „Adolescenta de 16 ani din Cantemir era în conflict cu familia, iar în 2019 a recurs […] Articolul Administratorul unui hostel din capitală și alte 2 persoane care au drogat o copilă de 16 ani și au impus-o să presteze servicii sexuale apare prima dată în ea.md.
07:20
Mulți îi vedeau ca pe rivali, dar, în realitate, Denis Roabeș, vocea distinctivă a trupei The Motans, și solistul Carla’s Dreams sunt buni prieteni – iar legătura lor nu e doar muzica. Într-o discuție relaxată cu Cătălin Măruță, Denis a făcut însă o dezvăluire surprinzătoare: fără să-și dea seama, a rostit prenumele real al lui […] Articolul Numele adevărat al lui Carla’s Dreams, dat de gol de The Motans! Ce îi unește cu adevărat? apare prima dată în ea.md.
07:20
„E veche, dar liberă de facturi”: Pensionară din Florești preferă o bășcuță de 120 de ani în locul gazului # EA.md
În satul Țâra, raionul Florești, Maria Fiodorovici a ales să-și petreacă iarna într-o veche construcție din piatră, o adevărată „bășcuță”, pentru a-și reduce cheltuielile la încălzire. Potrivit femeii, încăperea păstrează bine căldura și necesită o cantitate minimă de combustibil, informează tvn.md. „Nu am făcut focul de ieri, de la amiază, a fost cald. Am […] Articolul „E veche, dar liberă de facturi”: Pensionară din Florești preferă o bășcuță de 120 de ani în locul gazului apare prima dată în ea.md.
07:20
Viorel Bostan este cel mai bine plătit rector din Republica Moldova. Potrivit declarației de avere pentru 2024, acesta a încasat peste 1,6 milioane de lei doar de la Universitatea Tehnică din Moldova. Potrivit datelor publicate pe site-ul Autorității Naționale pentru Integritate, Viorel Bostan a primit 630.000 de lei salariu de rector, 105.000 lei pentru activitatea didactică […] Articolul Bostan, rectorul cu cel mai mare salariu din Moldova! apare prima dată în ea.md.
11 februarie 2026
12:20
Liderul transnistrean Vadim Krasnoselski îl acuză pe fostul președinte Igor Dodon că ar fi blocat funcționarea formatului de negocieri „5+2”, declarațiile fiind făcute pe 10 februarie la Tiraspol. Potrivit lui Krasnoselski, formatul „5+2” nu mai funcționează de mai mulți ani, iar responsabilitatea pentru acest blocaj i-ar reveni lui Igor Dodon în perioada în care acesta […] Articolul Krasnoselski vs Dodon: Cine poartă vina pentru eșecul formatului 5+2? apare prima dată în ea.md.
12:10
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a explicat că facturile la gaz nu au crescut din cauza prețului, ci din cauza consumului mai mare în această perioadă. „Facturile nu sunt mai mari pentru că gazul achiziționat a fost mai scump, ci pentru că consumul în această perioadă a fost mai mare! Mult mai mare decât consumul […] Articolul Junghietu: Facturile la gaz au crescut din cauza consumului, nu a prețului! apare prima dată în ea.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
07:30
Astăzi, cei care l-au servit pe Plahotniuc și au comis abuzuri nu doar că sunt în sistem – ei îl conduc. Această opinie a fost exprimată de fostul procuror general, deputatul în Parlamentul Moldovei, Alexandr Stoianoglo, citează noi.md. El a menționat că vettingul trebuia să curețe sistemul, dar nu a făcut-o. Cadrele statului capturat, […] Articolul Fostele „pile” ale lui Plahotniuc, din nou la putere – Stoianoglo denunță abuzurile apare prima dată în ea.md.
07:30
O femeie transgender din Chișinău afirmă că nu poate să își actualizeze documentele pentru a-și schimba numele și sexul din masculin în feminin, după ce Agenția Servicii Publice (ASP) i-a refuzat cererea. Cazul a fost atacat la Curtea de Apel Chișinău, relatează protv.md. O persoană care se identifică drept femeie și folosește numele Irina […] Articolul Schimbare de acte: femeie transgender din Chișinău se adresează instanței apare prima dată în ea.md.
07:30
Republica Moldova ar putea introduce reguli mai stricte pentru accesul copiilor la rețelele sociale, după modelul Australiei și Franței. Declarația a fost făcută de ministrul Educației, Dan Perciun, care a menționat că un astfel de scenariu este „foarte realist”, însă necesită o amplă dezbatere publică. O decizie finală în acest sens ar putea fi […] Articolul Accesul minorilor la rețele sociale, în vizorul autorităților din Moldova apare prima dată în ea.md.
07:30
Ministrul de Externe, Mihai Popșoi, a anunțat că Republica Moldova va părăsi definitiv CSI până la sfârșitul anului, însă pentru acest proces țara va trebui să plătească o datorie de aproximativ 100.000 de euro. Potrivit acestuia, în următoarele săptămâni vor fi finalizate procedurile guvernamentale, iar proiectul de denunțare va ajunge în Parlament pentru dezbateri […] Articolul Moldova, obligată să achite 100.000 € la ieșirea din CSI, avertizează Popșoi apare prima dată în ea.md.
07:30
Autoritățile nu vor modifica retroactiv prețul gazelor pentru luna ianuarie, deși costul de achiziție a fost redus anterior. Toate discrepanțele financiare au fost deja luate în considerare și reflectate în noul tarif, care a fost redus cu 2,32 lei la începutul lunii februarie. Prin reducerea tarifului peste nivelul planificat, consumatorii vor primi, practic, rambursarea […] Articolul Deputată: Noul tarif la gaze va include rambursări pentru plățile în exces apare prima dată în ea.md.
07:30
Aeroportul Internațional Iași va amenaja o parcare separată pentru microbuzele și autobuzele care fac curse între România și Moldova. Proiectul are ca scop eliberarea spațiului pe teritoriul aeroportului și reducerea conflictelor cu transportatorii. Inițiativa este programată să fie finalizată până în 2027, scrie nordnews.md. Până la punerea în funcțiune a noii infrastructuri, șoferii de […] Articolul Aeroportul Iași amenajează loc de parcare special pentru transportatori din Moldova apare prima dată în ea.md.
07:30
Satele din Moldova se golesc tot mai mult, iar multe dispar treptat de pe hartă. Statisticile sunt alarmante: în jumătate dintre primării, populația nu depășește o mie de locuitori. În satul Sergheuca din raionul Drochia, de exemplu, sunt 23 de oameni, deși, potrivit Recensământului din 2024, populația se apropia de 80. Așa cum aici […] Articolul Ultimii locuitori ai satului Sergheuca: doar 23 de oameni rămân apare prima dată în ea.md.
07:20
Directorul Agenției Servicii Publice, Mircea Eșanu, anunță înăsprirea considerabilă a regulilor de obținere a permisului de conducere, scrie UNIMEDIA. Printre măsurile propuse se numără permisul provizoriu pentru primii doi ani, examenele practice cu transmisie live, senzori pe pedalele examinatorului și controale medicale mai riguroase, toate menite să sporească siguranța rutieră. Declarațiile au fost făcute în […] Articolul ASP înăsprește regulile: permis provizoriu și examene auto monitorizate apare prima dată în ea.md.
07:20
Viceministrul rus de externe, Alexander Grușko, a declarat că o eventuală soluționare a conflictului din Ucraina trebuie să includă garanții de securitate pentru Moscova, argumentând că orice acord de pace ar fi imposibil fără acestea, scrie Kyiv Independent, potrivit digi24.ro. „Recunoaștem că o soluționare pașnică în Ucraina trebuie să țină cont de interesele de securitate […] Articolul Rusia trasează linia roșie pentru pacea în Ucraina: „Fără acest element, nu există acord” apare prima dată în ea.md.
07:20
Îngrijitoarea moldoveancă în vârstă de 65 de ani, Maria Betco, se află în arest și este acuzată de tentativă de omor în Italia, după ce bătrâna pe care o îngrijea, Maria Bigonzi (83 de ani), a fost găsită căzută la podea, într-o baltă de sânge. Apărarea cere o simulare a scenei, mai exact o analiză […] Articolul Proces tensionat în Italia: badanta din Moldova, acuzată de tentativă de omor apare prima dată în ea.md.
07:20
Primarul general al Chișinăului, Ion Ceban, critică intenția guvernării de a introduce evaluarea și reevaluarea cadastrală a bunurilor imobile, avertizând că măsura ar putea duce la creșterea impozitelor pentru locuințe cu până la 200–300% sau chiar mai mult. Edilul susține că, la nivelul Capitalei, va interveni personal pentru a diminua impactul financiar asupra cetățenilor, generat […] Articolul Creșteri de până la 300% la impozite: Ceban spune că va proteja locuitorii Capitalei apare prima dată în ea.md.
07:20
Fostul primar al satului Frumușica, raionul Florești, este bănuit de comiterea unei crime petrecute în urmă cu șapte ani și ar fi fost plasat în arest la domiciliu, potrivit surselor UNIMEDIA. Anterior, acesta a menționat că nu își recunoaște vina. În august 2024, un primar din partea partidului de guvernământ a fost încătușat fiind […] Articolul Dosar redeschis la Frumușica: fostul primar PAS, acuzat de omor, plasat în arest apare prima dată în ea.md.
07:20
Procurorii au informat instanța că, în dosarul ce îl vizează pe Vladimir Plahotniuc, a fost utilizat un investigator sub acoperire în perioada 2020–2021, în etapa urmăririi penale. Cu toate acestea, judecătorii au respins solicitarea de a fi citite declarațiile acestuia, motivând că nu există probe suficiente care să justifice imposibilitatea audierii directe a martorului. Procurorul […] Articolul „Îl cunoștea și știa tot”: martorul sub acoperire, exclus din dosarul Plahotniuc apare prima dată în ea.md.
07:20
Extrădarea fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc din Grecia în Moldova a costat circa 100.000 de lei. Procurorul Alexandru Cernei a precizat că, potrivit legii, cheltuielile trebuie suportate de inculpat. „Am depus o cerere prin care am solicitat să fie anexate acte care confirmă cheltuielile de extrădare – aproximativ 100 de mii de lei. Legea […] Articolul Bani de „drum” din Grecia: Plahotniuc, dator statului 100.000 de lei apare prima dată în ea.md.
07:20
Fosta ministră a Sănătății, Ala Nemerenco, a comentat întâlnirea sa la o cafea cu ex-ministrul Infrastructurii, Andrei Spînu, subliniind că discuția nu a vizat un posibil nou proiect de partid. Declarațiile au fost făcute în cadrul Podcastului Lorenei de la ProTV. Ala Nemerenco a vorbit și despre experiența sa în cadrul Guvernului condus de […] Articolul Nemerenco despre întâlnirea cu Spînu: „Ne-am revăzut colegii din guvern” apare prima dată în ea.md.
07:20
Sora mai mare a actorului și influencerului Emilian Crețu, Maria, însărcinată cu al treilea copil, și-a permis un moment de sinceritate pe rețelele sociale, povestind cât de greu este să trăiești la distanță de prima ei fiică, Lavinia. Maria a dezvăluit că fiica sa, adolescentă, a insistat să revină în Republica Moldova, după o […] Articolul Rana Mariei Crețu: de ce nu locuiește cu fiica cea mare apare prima dată în ea.md.
10 februarie 2026
13:00
Duminică, 15 februarie, Teatrul Național „Eugène Ionesco” vă invită să descoperiți cu umor amar realitățile ascunse din viața de familie. „Arta Conviețuirii”, comedia regizată de Petru Vutcărău, dezvăluie cum aparențele de normalitate se destramă rapid atunci când frustrările și nemulțumirile nespuse ies la suprafață – totul pornind de la un incident aparent minor între copii. […] Articolul „Arta Conviețuirii” – când politețea de familie explodează în comedie! apare prima dată în ea.md.
12:50
Noi detalii ies la iveală în dosarul „Kuliok”, în care Igor Dodon este învinuit. În ședința de judecată de astăzi, la care fostul președinte a absentat din nou, procurorii au declarat că camerele video din celebra filmare cu sacoșa neagră ar fi fost ascunse în patru umbrele, însă nu pot fi prezentate ca probe fizice, […] Articolul Cum și când a fost surprinsă întâlnirea Dodon, Plahotniuc și Iaralov – detalii din „Kuliok” apare prima dată în ea.md.
12:50
Moldovenii au rămas șocați de facturile uriașe la gaz și curent pentru luna ianuarie. În mediul online, tot mai mulți cetățeni publică imagini cu plățile primite și spun că, în ciuda măsurilor stricte de economisire, au ajuns să achite între 5.000 și 7.000 de lei, transmite newtv.md. Oamenii povestesc că au redus consumul la minimum, […] Articolul Ianuarie scump: facturi record la gaz și energie pentru consumatori apare prima dată în ea.md.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.