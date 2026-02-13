Dan Perciun: În 2026, o aplicație va monitoriza școlile și starea elevilor

12:50

Noi detalii ies la iveală în dosarul „Kuliok”, în care Igor Dodon este învinuit. În ședința de judecată de astăzi, la care fostul președinte a absentat din nou, procurorii au declarat că camerele video din celebra filmare cu sacoșa neagră ar fi fost ascunse în patru umbrele, însă nu pot fi prezentate ca probe fizice, […] Articolul Cum și când a fost surprinsă întâlnirea Dodon, Plahotniuc și Iaralov – detalii din „Kuliok” apare prima dată în ea.md.