Renato Usatîi: „Educația, cultura, tineretul și sportul cer unitate între majoritate și opoziție”
EA.md, 14 februarie 2026 08:40
Președintele fracțiunii Partidul Nostru, Renato Usatîi, în plenul Parlamentului, a declarat că majoritatea și opoziția trebuie să colaboreze în domeniile cultură, educație, tineret și sport. „Au trecut doar câteva luni de când suntem aici, dar văd același sistem. Când sunt alegeri, nu se închid școli, nu se fac reforme dure, pentru că fiecare guvernare […]
Acum 30 minute
08:40
08:40
Iubirea adevărată nu lasă loc de dubii, iar comportamentele și gesturile vorbesc mai mult decât cuvintele. Dacă te întrebi dacă partenerul tău te iubește cu adevărat, iată 7 semne clare care nu mint: 1️⃣ Te prioritizează Un bărbat care te iubește își face timp pentru tine, chiar și atunci când este ocupat. Prietenii și munca […]
08:40
Șoc în Franța: doi bebeluși, descoperiți într-un congelator. Mama a mărturisit că i-a înghețat la o lună după naștere # EA.md
Descoperire șocantă în Franța: o femeie a fost arestată sub suspiciunea de dublu infanticid, după ce au fost găsite trupurile înghețate ale unor nou-născuți ascunse într-un congelator, relatează Mirror, citată de protv.ro. Suspecta, care are aproximativ 50 de ani, a fost reținută în Boulogne-Billancourt, o suburbie înstărită a Parisului, după ce cadavrele a doi copii […]
Acum o oră
08:30
Tragedie în Armata Națională: tânărul de 18 ani s-a împușcat mortal și a lăsat un bilet de adio. Ce a scris # EA.md
Militarul Armatei Naționale care s-a împușcat pe data de 12 februarie în timpul serviciului la post, s-ar fi sinucis, scrie pulsmedia. Acesta ar fi lăsat și un bilet de adio. Potrivit sursei, este vorba despre un tânăr în vârstă de 18 ani, originar din localitatea Gangura, raionul Ialoveni, înrolat anul trecut în armată și își […]
08:30
„Se țineau de mână” – mama fetiței accidentate la Strășeni cere permise suspendate pe viață pentru șoferii vitezomani # EA.md
Tragedie la Strășeni: mama fetei lovite pe 2 februarie de un Mercedes, alături de băiatul decedat, cere Parlamentului Republicii Moldova să înăsprească pedepsele pentru șoferii vitezomani, transmite UNIMEDIA. „Această tragedie trebuie să fie ultima. Moldova trebuie să arate că viața copiilor noștri este sfântă", a scris mama pe rețelele de socializare. „O viață spulberată, o […]
08:30
Horoscop de Valentine’s Day: Află ce cadou i se potrivește perfect iubitei sau iubitului, în funcție de zodie # EA.md
Ziua Îndrăgostiților a sosit, iar alegerea cadoului ideal poate fi o provocare. Pentru a surprinde persoana iubită, astrologii recomandă să te inspiri din zodia sa. Iată ce cadouri i se potrivesc cel mai bine: ♈ Berbec (21 martie – 19 aprilie) Berbecii iubesc aventura și adrenalina. Cadourile care le oferă experiențe noi, surprize neașteptate sau […]
08:30
Facturi uriașe care au speriat moldovenii? Ministerul Energiei: sunt false, cifrele mari vin din consum crescut # EA.md
Ministerul Energiei, prin Dorin Junghietu, clarifică: facturile uriașe apărute pe rețelele sociale sunt false. Valorile mari sunt explicate de consumul crescut, mai ales din cauza frigului recent. „Facturile mai mari la gazele naturale pentru luna ianuarie au declanșat un val de postări alarmiste pe rețelele sociale, amplificate de mai mulți propagandiști pro-Kremlin, unii dintre […]
Acum 24 ore
13:10
ORA DOSARELOR LUI PLAHOTNIUC: escrocherie, crimă organizată, spălare de bani, fals și contrabandă – de la stăpânul justiției la justițiabil # EA.md
Pe durata controlului său, fie direct, fie din umbră, Vladimir Plahotniuc nu a fost vizat de niciun dosar penal. După ce a pierdut puterea politică în iunie 2019, el a fugit din Republica Moldova, moment care a acționat ca un catalizator pentru justiție, însă fără efect imediat sau decisiv. Până în februarie 2026, Plahotniuc nu […]
12:50
Pensiile din Republica Moldova vor fi majorate în această primăvară, pe fondul scăderii inflației și al îmbunătățirii indicatorilor economici. Anunțul a fost făcut de premierul Alexandru Munteanu în cadrul emisiunii „Bună seara" de la Moldova 1, care a precizat că indexarea pensiilor este estimată la aproximativ 6%, transmite moldpres.md. „Rata inflației a scăzut deja sub […]
12:40
Verdict în instanță: în dosarul intentat de Maia Sandu, consăteanca sa Anna Mihalachi a pierdut cauza în prima instanță # EA.md
Hotărâre în dosarul Maia Sandu vs. Anna Mihalachi Judecătoria Chișinău a dat câștig de cauză președintei Maia Sandu în procesul privind apărarea onoarei și demnității. Instanța a decis că Anna Mihalachi trebuie să prezinte scuze publice, să dezmintă informațiile considerate defăimătoare și să publice textul stabilit de judecători pe pagina sa personală de Facebook. Totodată, […]
12:30
Șoc la Căușeni: familia a găsit la porți un capac de sicriu și o cruce cu data morții – mesaj înfricoșător: „Dacă vrea să trăiască, știe ce are de făcut” # EA.md
Ofițerii Direcției Investigații „Centru" a Inspectoratul Național de Investigații, împreună cu polițiștii și procurorii din Căușeni, au documentat activitatea unui grup infracțional de 8 persoane – trei femei și cinci bărbați, cu vârste între 18 și 47 de ani, originari din Chișinău și Orhei. „În perioada martie 2021 – mai 2025, bănuiții ar fi șantajat […]
12:10
Vineri, 13 – ziua care dă fiori: de ce este considerată cea mai „ghinionistă” din calendar și de unde pornesc miturile și superstițiile # EA.md
Vineri, 13, este considerată pe scară largă o „zi cu ghinion". Potrivit Centrului de Management al Stresului și Institutului Fobiei din Asheville, California, se estimează că între 17 și 21 de milioane de oameni din Statele Unite sunt afectați activ de frica de vineri, 13, ceea ce o face cea mai temută zi din istorie, […]
Ieri
07:30
Persoanele care vând sau cumpără teze universitare vor fi sancționate cu amendă. Ministrul Educației, Dan Perciun, a precizat că aceste prevederi vor fi introduse în Codul contravențional. Potrivit lui Dan Perciun, inițiativa a fost deja transmisă Ministerului Justiției, relatează diez.md. „A durat puțin, dar, într-un final, le-am formulat și vom începe să-i sancționăm mult […]
07:30
Fostul procuror general Alexandr Stoianoglo afirmă că declarațiile martorului Veaceslav Platon în instanță nu susțin acuzațiile împotriva sa și arată lipsa probelor în dosar. Potrivit acestuia, modul în care au fost oferite răspunsurile a dus și la tergiversarea examinării cauzei, relatează jurnal.md. După ședință, Stoianoglo a declarat că martorul Veaceslav Platon a evitat să răspundă […]
07:30
„Toți vrem să rămânem acasă și să muncim aici” – Povestea unei ferme de succes din Vadul-Rașcov # EA.md
Timp de nouă ani a locuit și a studiat în Italia, iar acum trei ani s-a întors în R. Moldova pentru a crește afacerea familiei sale. Denis Pruteanu are 26 de ani, locuiește în Chișinău și zilnic face naveta din Chișinău în Vadul-Rașcov, raionul Șoldănești, unde familia sa deține o fermă. Tânărul antreprenor își dorește […]
07:30
Aflat sub sancțiuni internaționale și căutat de INTERPOL, Ilan Șor s-a aciuat la Moscova și a început să investească într-o flotă aeronautică proprie. RISE Moldova a identificat trei avioane și un elicopter, toate cumpărate prin interpuși. Le-a înregistrat-o sub aerobaza unui om de afaceri turc, iar beneficiar în acte figurează un bărbat din Uzbekistan. Publicația […]
07:30
O aplicație mobilă integrate cu catalogul electronic, prin care elevii să poată raporta periodic cum se simt la școală ar putea fi lansată în școlile din țară. Anunțul a fost făcut de ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun într-un interviu acordat diez. Potrivit ministrului, aplicația ar putea să includă chestionare scurte, cu 5-7 întrebări, transmise […]
07:30
Grosu: Am cerut României să acorde timp suplimentar cetățenilor afectați de anularea buletinelor # EA.md
Grosu: Peste 100.000 de moldoveni cu cetățenie română au rămas fără buletine; autoritățile de la Chișinău au discutat cu România. În cadrul unei emisiuni la Vocea Basarabiei, Grosu a spus că au fost solicitate o soluție și un termen de grație pentru oamenii afectați, transmite omniapres.md. „Noi am rugat frumos să se găsească o soluție, […]
07:30
Există șanse ca, în această vară, R. Moldova să înregistreze un excedent de energie electrică din surse regenerabile, care poate fi exportat, a declarat ministrul Energiei, Dorin Junghietu. „La vară există posibilitatea să avem deja excedent de energie electrică produsă locală din surse regenerabile, pe care putem să o exportăm în Ucraina", a declarat […]
07:30
Prim-ministrul Alexandru Munteanu: Obiectivul R. Moldova este aderarea completă la UE, dar va fi acceptată și o opțiune interimară. Comentând un articol recent din Politico despre faptul că UE are în vedere aplicarea unui mecanism accelerat de aderare pentru Ucraina în 2027, deși cu drepturi limitate, prim-ministrul a menționat că această opțiune este luată […]
07:20
Strigăt de disperare din partea unei mame internate cu copilul în secția de pediatrie a Spitalului Raional Nisporeni. Aceasta a postat o înregistrare video în care prezintă condițiile insalubre din instituție, comparând saloanele cu un grajd, scrie SHOK.md. La rândul său, ministrul Sănătății, Emil Ceban, a declarat că a văzut imaginile apărute în spațiul public […]
07:20
„Drum spre nicăieri”: Un traseu din Căușeni, îngropat în gunoaie – deșeuri chiar și în copaci # EA.md
Peisaj dezolant pe un traseu din raionul Căușeni: gunoiul a pus stăpânire pe acostamentul drumului, întinzându-se pe kilometri întregi, de o parte și de alta a șoselei. Clipul video distribuit online a stârnit un val de reacții, internauții comentând ironic imaginile surprinse. „Drumul duce spre Europa, spre UE?!", „Rușine mare!", „Standarde europene". Momentan, rămâne […]
07:20
„Răspunsuri în ceață”: Ce spune procuroarea după reaudierea lui Platon în dosarul Stoianoglo # EA.md
Veaceslav Platon a revenit, miercuri, 11 februarie, în fața procurorilor, fiind reaudiat în dosarul ce-l vizează pe fostul procuror general Alexandr Stoianoglo, scrie UNIMEDIA. „A răspuns evaziv la întrebări, nu a fost clar pentru nimeni, în ședința de astăzi. Niște declarații care cred că nici părții apărării, care a invocat martorul, nu i-au fost […]
07:20
„Eu am tras în Sergiu”: Polițistul italian recunoaște că l-a împușcat pe moldoveanul de 25 de ani # EA.md
Riccardo Salvagno, polițist local în vârstă de 40 de ani din Veneția, a recunoscut miercuri dimineață, în cadrul unui interogatoriu care a durat aproximativ cinci ore, că el a tras focul de armă care a dus la moartea lui Sergiu Țârnă, barmanul moldovean de 25 de ani, scrie presa italiană. Faptele s-au petrecut în noaptea […]
07:20
Țuțu, în vizorul justiției: 15 ani de închisoare și 4 milioane lei confiscate, prima sentință contestată # EA.md
Pe 27 ianuarie 2026, Judecătoria Chișinău (Buiucani) a pronunțat sentința în dosarul fostului deputat Constantin Țuțu. Procuratura Anticorupție a contestat decizia și a depus apel la Curtea de Apel Centru. „Partea acuzării consideră că sentința este parțial neîntemeiată, în partea achitării lui Constantin Țuțu pe capătul de acuzare privind îmbogățirea ilicită. De asemenea, acuzarea […]
07:20
Ceban: Dacă prețurile din facturi nu corespund realității, atunci cetățenii nu sunt obligați să le achite # EA.md
Ministerul Energiei avertizează asupra unei campanii coordonate de dezinformare, menite să amplifice nemulțumirea față de facturile la gaz din luna ianuarie. Ministerul a semnalat „utilizarea inteligenței artificiale pentru falsificarea facturilor și implicarea propagandiștilor pro-Kremlin în răspândirea panicii", transmite point.md Primarul orașului Chișinău, Ion Ceban, a răspuns la această declarație. „Dacă tot cei de la […]
12 februarie 2026
12:40
Ministerul Energiei: Facturi false la gaz, create cu ajutorul inteligenței artificiale, circulă pe rețele sociale # EA.md
Ministerul Energiei avertizează: Facturile la gaz din ianuarie sunt folosite într-o campanie coordonată de dezinformare. În comunicatul său, instituția a făcut referire la o investigație a portalului stopfals.md, care a semnalat utilizarea inteligenței artificiale pentru falsificarea facturilor și implicarea propagandiștilor pro-Kremlin în răspândirea panicii, transmite rupor.md. Printre cei vizați de fact-checking se numără Andrei Ioniță, […]
12:30
Deputatul PAS, Dorian Istratii, a comentat problema facturilor mari la căldură, subliniind că acestea trebuie analizate în funcție de suprafața locuinței și de nivelul de confort ales. „Dacă cineva își permite o casă de 300 mp, cu două-trei etaje, își poate permite și o factură mai mare”, a declarat el în emisiunea „Rezoomat” de la […] Articolul Istratii: Cine are o casa de 300 mp, poate plăti și o factură mai mare apare prima dată în ea.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
07:30
Fapta șocantă a unei mame de 20 de ani: 3 ani de pușcărie pentru violență asupra propriului copil # EA.md
O tânără de 20 de ani a fost condamnată la 3 ani de închisoare pentru violență asupra copilului său de aproximativ un an, potrivit informațiilor oferite miercuri, 11 februarie, de Procuratura Generală. Potrivit unui comunicat, inculpata, mama copilului minor, a manifestat un comportament violent, aplicând lovituri repetate cu pumnii și palmele peste diverse părți […] Articolul Fapta șocantă a unei mame de 20 de ani: 3 ani de pușcărie pentru violență asupra propriului copil apare prima dată în ea.md.
07:30
Comediantul Ruslan Belîi a publicat pe YouTube spectacolul său susținut la Chișinău, în cadrul proiectului „Seara dinaintea concertului”. În timpul dialogului cu publicul, el a făcut referire și la Maia Sandu. Vorbind despre dragostea sa pentru clubul londonez Arsenal, comediantul a sugerat, în stilul său ironic obișnuit, că ar putea obține un bilet la […] Articolul Ruslan Belîi: Vrea să meargă la Arsenal… cu ajutorul Maiei Sandu! apare prima dată în ea.md.
07:30
Temperaturile scăzute din ianuarie au dus la o creștere a numărului de beneficiari ai compensațiilor pentru încălzire. Luna trecută, aproape 622.000 de gospodării au fost selectate, cu aproximativ 3.500 mai multe decât în decembrie. Beneficiarii s-au prezentat la oficiile poștale pentru a-și ridica plățile, însă mulți spun că sumele sunt insuficiente și că trebuie să […] Articolul Compensații la căldură: Reacțiile oamenilor care își ridică banii de la poștă apare prima dată în ea.md.
07:20
O femeie de 67 de ani a decedat în urma unui incendiu produs într-un apartament de pe strada Negreșteni 6, din municipiul Chișinău. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), tragedia s-a produs în seara zilei de 10 februarie 2026. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 21:33, după ce vecinii au […] Articolul O țigară aprinsă, o viață stinsă: Tragedie într-un apartament din capitală apare prima dată în ea.md.
07:20
Masacru într-un centru pentru refugiați: Cinci persoane ucise cu toporul și ciocanul de un bărbat de 72 de ani # EA.md
O crimă cumplită a a avut loc într-un centru de refugiaţi din regiunea Rivne, Ucraina, unde un bărbat a ucis cinci persoane cu ciocanul și toporul, într-un acces de furie, scrie presa română. O crimă şocantă a zguduit comunitatea din regiunea Rivne, unde un bărbat de 72 de ani a ucis cinci persoane într-un centru […] Articolul Masacru într-un centru pentru refugiați: Cinci persoane ucise cu toporul și ciocanul de un bărbat de 72 de ani apare prima dată în ea.md.
07:20
Președinta Maia Sandu afirmă că procesul de reevaluare a imobilelor nu presupune, în mod obligatoriu, majorarea taxelor pentru proprietari. Potrivit șefei statului, decizia aparține administrațiilor publice locale, care pot adopta măsuri astfel încât impozitele să nu crească pentru cetățeni, scrie UNIMEDIA. „Depinde de administrația publică locală. APL poate lua decizii care să asigure că taxele […] Articolul Reevaluarea imobilelor, fără impact asupra taxelor: Asigurările Maiei Sandu pentru cetățeni apare prima dată în ea.md.
07:20
Mai mulți moldoveni și-au exprimat indignarea pe rețelele de socializare după ce au primit facturile la gaz, energie electrică și termică pentru luna ianuarie. În timp ce unii au vorbit despre costuri exagerate, alți internauți au comentat ironic: „cum ați votat, așa trăiți” sau „da, e scump, dar dominăm”. În reacție, Agenția Națională pentru Reglementare […] Articolul „Nu libertatea costă, ci prostia”: Moldovenii, revoltați de facturile la energie apare prima dată în ea.md.
07:20
Val de critici online: De ce a mers premierul Munteanu la Kiev cu trenul din Polonia, nu din Chișinău # EA.md
Pentru deplasarea la Kiev, premierul Alexandru Munteanu și delegația sa ar fi ales să ajungă mai întâi în Polonia, de unde au urcat în trenul folosit anterior de lideri europeni precum Emmanuel Macron, Olaf Scholz sau Mario Draghi. Decizia a provocat un val de reacții critice pe rețelele de socializare. Mulți internauți s-au arătat nedumeriți […] Articolul Val de critici online: De ce a mers premierul Munteanu la Kiev cu trenul din Polonia, nu din Chișinău apare prima dată în ea.md.
07:20
Mulți cetățeni au încercat să plătească cu cardul la stațiile Lukoil, însă tranzacțiile nu au fost procesate. Agenția Servicii Publice (ASP) a explicat că problema apare deoarece două bănci din Moldova au blocat conturile companiei. „Două bănci comerciale din Republica Moldova au blocat conturile clientului lor, Lukoil, și au informat ASP în legătură cu […] Articolul Nu poți plăti cu cardul la Lukoil! ASP explică situația apare prima dată în ea.md.
07:20
Administratorul unui hostel din capitală și alte 2 persoane care au drogat o copilă de 16 ani și au impus-o să presteze servicii sexuale # EA.md
Doi bărbați și o femeie, care au exploatata sexual o adolescentă, au fost condamnați la 15 și 13 ani închisoare. Potrivit informațiilor, fata a fost constrânsă să presteze servicii sexuale, în baza anunțurilor publicate pe platforma „999”, scrie unimedia „Adolescenta de 16 ani din Cantemir era în conflict cu familia, iar în 2019 a recurs […] Articolul Administratorul unui hostel din capitală și alte 2 persoane care au drogat o copilă de 16 ani și au impus-o să presteze servicii sexuale apare prima dată în ea.md.
07:20
Mulți îi vedeau ca pe rivali, dar, în realitate, Denis Roabeș, vocea distinctivă a trupei The Motans, și solistul Carla’s Dreams sunt buni prieteni – iar legătura lor nu e doar muzica. Într-o discuție relaxată cu Cătălin Măruță, Denis a făcut însă o dezvăluire surprinzătoare: fără să-și dea seama, a rostit prenumele real al lui […] Articolul Numele adevărat al lui Carla’s Dreams, dat de gol de The Motans! Ce îi unește cu adevărat? apare prima dată în ea.md.
07:20
„E veche, dar liberă de facturi”: Pensionară din Florești preferă o bășcuță de 120 de ani în locul gazului # EA.md
În satul Țâra, raionul Florești, Maria Fiodorovici a ales să-și petreacă iarna într-o veche construcție din piatră, o adevărată „bășcuță”, pentru a-și reduce cheltuielile la încălzire. Potrivit femeii, încăperea păstrează bine căldura și necesită o cantitate minimă de combustibil, informează tvn.md. „Nu am făcut focul de ieri, de la amiază, a fost cald. Am […] Articolul „E veche, dar liberă de facturi”: Pensionară din Florești preferă o bășcuță de 120 de ani în locul gazului apare prima dată în ea.md.
07:20
Viorel Bostan este cel mai bine plătit rector din Republica Moldova. Potrivit declarației de avere pentru 2024, acesta a încasat peste 1,6 milioane de lei doar de la Universitatea Tehnică din Moldova. Potrivit datelor publicate pe site-ul Autorității Naționale pentru Integritate, Viorel Bostan a primit 630.000 de lei salariu de rector, 105.000 lei pentru activitatea didactică […] Articolul Bostan, rectorul cu cel mai mare salariu din Moldova! apare prima dată în ea.md.
11 februarie 2026
12:20
Liderul transnistrean Vadim Krasnoselski îl acuză pe fostul președinte Igor Dodon că ar fi blocat funcționarea formatului de negocieri „5+2”, declarațiile fiind făcute pe 10 februarie la Tiraspol. Potrivit lui Krasnoselski, formatul „5+2” nu mai funcționează de mai mulți ani, iar responsabilitatea pentru acest blocaj i-ar reveni lui Igor Dodon în perioada în care acesta […] Articolul Krasnoselski vs Dodon: Cine poartă vina pentru eșecul formatului 5+2? apare prima dată în ea.md.
12:10
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a explicat că facturile la gaz nu au crescut din cauza prețului, ci din cauza consumului mai mare în această perioadă. „Facturile nu sunt mai mari pentru că gazul achiziționat a fost mai scump, ci pentru că consumul în această perioadă a fost mai mare! Mult mai mare decât consumul […] Articolul Junghietu: Facturile la gaz au crescut din cauza consumului, nu a prețului! apare prima dată în ea.md.
07:30
Astăzi, cei care l-au servit pe Plahotniuc și au comis abuzuri nu doar că sunt în sistem – ei îl conduc. Această opinie a fost exprimată de fostul procuror general, deputatul în Parlamentul Moldovei, Alexandr Stoianoglo, citează noi.md. El a menționat că vettingul trebuia să curețe sistemul, dar nu a făcut-o. Cadrele statului capturat, […] Articolul Fostele „pile” ale lui Plahotniuc, din nou la putere – Stoianoglo denunță abuzurile apare prima dată în ea.md.
07:30
O femeie transgender din Chișinău afirmă că nu poate să își actualizeze documentele pentru a-și schimba numele și sexul din masculin în feminin, după ce Agenția Servicii Publice (ASP) i-a refuzat cererea. Cazul a fost atacat la Curtea de Apel Chișinău, relatează protv.md. O persoană care se identifică drept femeie și folosește numele Irina […] Articolul Schimbare de acte: femeie transgender din Chișinău se adresează instanței apare prima dată în ea.md.
07:30
Republica Moldova ar putea introduce reguli mai stricte pentru accesul copiilor la rețelele sociale, după modelul Australiei și Franței. Declarația a fost făcută de ministrul Educației, Dan Perciun, care a menționat că un astfel de scenariu este „foarte realist”, însă necesită o amplă dezbatere publică. O decizie finală în acest sens ar putea fi […] Articolul Accesul minorilor la rețele sociale, în vizorul autorităților din Moldova apare prima dată în ea.md.
07:30
Ministrul de Externe, Mihai Popșoi, a anunțat că Republica Moldova va părăsi definitiv CSI până la sfârșitul anului, însă pentru acest proces țara va trebui să plătească o datorie de aproximativ 100.000 de euro. Potrivit acestuia, în următoarele săptămâni vor fi finalizate procedurile guvernamentale, iar proiectul de denunțare va ajunge în Parlament pentru dezbateri […] Articolul Moldova, obligată să achite 100.000 € la ieșirea din CSI, avertizează Popșoi apare prima dată în ea.md.
07:30
Autoritățile nu vor modifica retroactiv prețul gazelor pentru luna ianuarie, deși costul de achiziție a fost redus anterior. Toate discrepanțele financiare au fost deja luate în considerare și reflectate în noul tarif, care a fost redus cu 2,32 lei la începutul lunii februarie. Prin reducerea tarifului peste nivelul planificat, consumatorii vor primi, practic, rambursarea […] Articolul Deputată: Noul tarif la gaze va include rambursări pentru plățile în exces apare prima dată în ea.md.
07:30
Aeroportul Internațional Iași va amenaja o parcare separată pentru microbuzele și autobuzele care fac curse între România și Moldova. Proiectul are ca scop eliberarea spațiului pe teritoriul aeroportului și reducerea conflictelor cu transportatorii. Inițiativa este programată să fie finalizată până în 2027, scrie nordnews.md. Până la punerea în funcțiune a noii infrastructuri, șoferii de […] Articolul Aeroportul Iași amenajează loc de parcare special pentru transportatori din Moldova apare prima dată în ea.md.
07:30
Satele din Moldova se golesc tot mai mult, iar multe dispar treptat de pe hartă. Statisticile sunt alarmante: în jumătate dintre primării, populația nu depășește o mie de locuitori. În satul Sergheuca din raionul Drochia, de exemplu, sunt 23 de oameni, deși, potrivit Recensământului din 2024, populația se apropia de 80. Așa cum aici […] Articolul Ultimii locuitori ai satului Sergheuca: doar 23 de oameni rămân apare prima dată în ea.md.
