Șoc la Căușeni: familia a găsit la porți un capac de sicriu și o cruce cu data morții – mesaj înfricoșător: „Dacă vrea să trăiască, știe ce are de făcut”

Vineri, 13, este considerată pe scară largă o „zi cu ghinion". Potrivit Centrului de Management al Stresului și Institutului Fobiei din Asheville, California, se estimează că între 17 și 21 de milioane de oameni din Statele Unite sunt afectați activ de frica de vineri, 13, ceea ce o face cea mai temută zi din istorie,