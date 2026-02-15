Ce spune Dimex 2000 în comunicatul emis la peste 10 zile de la izbucnirea scandalului legat de Centura Metropolitană a Clujului?

21:10

Salvarea lui Ionuț, tânărul de 19 ani din Feldru, căruia i-a fost transplantată o inimă sâmbătă noaptea la Institutul de cardiologie din Târgu Mureș a fost cu adevărat dramatică. Tot ce s-a întâmplat atunci a fost pe muchie de cuțit: de la găsirea donatorului, un alt puști de 22 de ani decedat într-un accident în […]