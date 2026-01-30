Un individ din Feldru a încercat să incendieze locuința mamei și să se sinucidă. Cine l-a oprit?
Bistrita Express, 30 ianuarie 2026 14:20
Un caz de violență în familie a fost ”stins” la propriu joi seara de pompieri și polițiști în Feldru, după ce un localnic de 46 de ani era cât pe ce incendieze casa mamei sale, alături de care locuia. Femeia terorizată de comportamentul fiului, care după o ceartă violentă s-a baricadat într-o cameră din care […]
Un caz de violență în familie a fost ”stins” la propriu joi seara de pompieri și polițiști în Feldru, după ce un localnic de 46 de ani era cât pe ce incendieze casa mamei sale, alături de care locuia. Femeia terorizată de comportamentul fiului, care după o ceartă violentă s-a baricadat într-o cameră din care […]
Un caz de violență în familie a fost stins la propriu în această seară de pompieri și polițiști în Feldru, după ce un localnic de 46 de ani era cat pe ce incendieze casa mamei sale, alături de care locuia. Femeia terorizată de comportamentul fiului care după o ceartă violentă s-a baricadat într-o cameră din […]
O companie din Bistrița va reabilita clădirea Teatrului Oleg Danovski din Constanța, veche de un secol. Competiția a fost acerbă # Bistrita Express
Clădirea de patrimoniu a Teatrului Oleg Danovski din Constanța va fi reabilitată de compania MIS Grup, care a semnat astăzi, 29 ianuarie 2026 contractul de lucrări, a anunțat pe facebook constructorul din Bistrița-Năsăud. ” Suntem onorați să anunțăm semnarea contractului pentru modernizarea teatrului Oleg Danovski- un proiect de importanță națională, care presupune responsabilitate, expertiză și […]
Zeci de polițiști și voluntari au căutat timp de două zile, într-o zonă izolată, cu condiții vitrege din comuna Telciu, o femeie dată dispărută de acasă de familie. După căutări îndârjite, inclusiv cu dronele, la care au participat salvamontiști, polițiști de la mai multe servicii, inclusiv de la Investigații Criminale și voluntari, oprite la căderea […]
Disponibilizarile colective lovesc din nou angajații RAAL. Anunțul vine la puțin timp după vestea concedierilor BETAK # Bistrita Express
O a doua mare companie din Bistrița-Năsăud anunță la AJOFM disponibilizari colective, după o notificare similară făcută zilele trecute de BETAK (despre care Bistrița Express a scris în premieră aici) Este vorba de compania RAAL, cu unități de producție în Bistrița și Prundu Bârgăului, care a comunicat intenția de concediere a 250 de angajati din […]
Municipalitatea va anula trecerile de pietoni din Decebal după ce Pasajul subteran va fi complet funcțional # Bistrita Express
Conducerea Primăreii Bistrița așteaptă punerea în funcțiune a scărilor rulante din Pasajul Decebal pentru a reconfigura trecerea pietonală din zonă. Interpelat de un consilier local în ședința de CL de miercuri, primarul Gabriel Lazany a precizat că așteaptă ca pasajul subteran să devină deplin funcțional odată cu operaționalizarea scărilor rulante pentru a lua măsuri legate […]
Ce răspuns neobișnuit le-a dat municipalitatea celor care au depus petiții împotriva majorărilor impozitelor locale? # Bistrita Express
Direcția Economică a Primăriei Bistrița a folosit o formulare neobișnuită, care depășește limbajul instituțional într-un răspuns la zecile de plângeri prealabile depuse de locuitori ai municipiului împotriva majorărilor de taxe și impozite locale operate de Consiliului Local în ultimele zile din 2025. În plus funcționarii anunță și că i-au verificat pe petiționari în baza de […]
Sinistru: un judecător a validat cererea de recoltare a probelor biologice chiar în ziua înmormântării șoferului lovit de tren # Bistrita Express
Coincidență tulburătoare în cazul tânărului Paul Miron, șoferul al cărui mașină a fost lovită de tren la trecerea de cale ferată din strada Ioan Slavici și a decedat patru zile mai târziu. O cerere de recoltare a probelor biologice de sânge, pentru verificarea alcoolemiei si a eventualului consum de substanțe interzise, făcută de Poliția judiciară […]
Teraplast își schimbă identitatea de brand la aniversarea a 130 de ani de existență: „Exportăm nu doar produse, ci și numele Teraplast” # Bistrita Express
La 130 de ani de la înființare, grupul Teraplast, intră într-o nouă etapă de dezvoltare și își lansează o identitate de brand complet nouă, anunță grupul de companii într-un comunicat de presă. Rebrandingul vine pe fondul unei transformări majore: de la un jucător puternic pe piața națională, Teraplast a devenit, în ultimii ani, un grup […]
Disponibilizare colectivă în Bistrița: o companie importantă trimite acasă peste 100 de angajați # Bistrita Express
O companie din Bistrița, Betak SA face disponibilizari colective și va renunța la mai bine de jumătate dintre angajații săi: este vorba de circa 100 din 179 de salariați. Compania a notificat deja AJOFM BN în legătură cu decizia sa, angajații diponibilizați urmând să intre în șomaj, în mai multe serii după 1 martie. Compania […]
O companie din Bistrița, Betak SA face disponibilizari colective și va renunța la mai bine de jumătate dintre angajații săi: la 100 din 179 de salariați. Compania a notificat deja AJOFM BN în legătură cu decizia sa, angaații diponibilizați urmând să intre în șomaj după 1 martie. Compania, prima din județ la categoria sa de […]
Magistratul Claudiu Marius Gurlui, titularul completului 6 Fond Penal al Tribunalului Bistrița-Năsăud se va pensiona începând din luna februarie, cererea sa fiind deja aprobată de Consiliul Superior al Magistraturii-secția de judecatori în urmă cu câteva zile. Judecătorul Gurlui are 48 de ani și 10 luni, însă o vechime foarte mare, de 25 de ani în […]
Procurorii n-au obținut nici la Tribunal arest preventiv pentru autorul accidentului din Bârgău în care-au murit doi tineri # Bistrita Express
Procurorii n-au reușit să convingă nici judecătorii de drepturi si libertăți de la Tribunalul BN să-l trimită în arest preventiv pe Andreas.P., tânărul acuzat că a provocat accidentul mortal din noaptea de Crăciun din Prundu Bârgăului în care-au murit doi tineri. Astăzi, 23 ianuarie s-a judecat contestația depusă de procurorul de caz la hotărârea Judecătoriei […]
Traseul Liniei Verzi, operate de autobuzele electrice va fi deviat sâmbătă, 24 ianuarie 2026 între orele 11:20 și 13:00 din cauza manifestărilor dedicate Zilei Unirii. Operatorul de transport local Transmixt SA anunță că Linia 4 (Linia Verde) va circula sâmbătă pe un traseu deviat în zona centrală a Bistriței. Traseul deviat include străzile Libertății, Independenței, […]
Studentul de 25 de ani care a condus mașina lovită de tren în Bistrița a murit în această dimineață # Bistrita Express
Tânărul de 25 de ani care conducea mașina lovită în urmă cu patru zile de tren la trecerea de cale ferată din strada Ioan Slavici a murit în această dimineață în secția ATI a Spitalului Judetean de Urgență. Starea luiPaul Miron. a fost gravă tot timpul, a fost supus unei operații chirurgicale, însă medicii n-au […]
Tânărul de 22 de ani care conducea mașina lovită în urmă cu două zile de tren la trecerea de cale ferată din strada Ioan Slavici a murit în această dimineață în secția ATI a Spitalului Judetean de Urgență. Starea lui Paul M. a fost gravă tot timpul, a fost supus unei operații chirurgicale, însă medicii […]
Transplantul lui Ionuț, puștiul din Feldru care a primit o inimă, a fost absolut dramatic # Bistrita Express
Salvarea lui Ionuț, tânărul de 19 ani din Feldru, căruia i-a fost transplantată o inimă sâmbătă noaptea la Institutul de cardiologie din Târgu Mureș a fost cu adevărat dramatică. Tot ce s-a întâmplat atunci a fost pe muchie de cuțit: de la găsirea donatorului, un alt puști de 22 de ani decedat într-un accident în […]
Primarul Traian Simionca nu mai pleacă acasă: Tribunalul a hotărât astăzi că rămâne după gratii încă o lună # Bistrita Express
O instanță a Tribunalului BN a anulat astăzi hotarârea recentă a Judecatoriei Bistrița de a-l trimite pe primarul din Livezile în arest la domiciliu din 23 ianuarie, după expirarea primului mandar de arest. După ce hotărârea judecatorilor primei instanțe a fost contestată de procurorul de caz, magistrații Tribunalului i-a dat câștig de cauză acuzării: Traian […]
Primarul arestat preventiv află joi dacă se poate duce în arest la domiciliu sau rămâne după gratii # Bistrita Express
Primarul suspendat din Livezile, Traian Simionca, află joi, 22 ianuarie dacă își va petrece următoarele 30 de zile în arest la domiciliu sau va rămâne după gratii, în arestul preventiv al poliției Joi după amiază un complet al Tribunalului Bistrița-Năsăud analizează contestația procurorului de caz de la Judecatoria Bistrița la hotararea magistraților Judecatoriei care au […]
Un TIR turcesc s-a blocat pe o străduță din Budacul de Jos, după ce șoferul a urmat indicațiile GPS-ului. # Bistrita Express
Un șofer de TIR din Turcia s-a blocat miercuri pe o străduță din comuna Budacul de Jos, după ce s-a luat după indicațiile GPS-ului care în loc să-l direcționeze către Reghin, destinația lui, l-a ajutat sa se împotmolească pe un drum agricol, între Simionești și Buduș. Acolo autotrenul, care s-a blocat, a derapat ajuns în […]
Elevii din Bistrița-Năsăud, tot primii la vacanța de schi. Încă două judete s-au alăturat # Bistrita Express
Școlile din Bistrița-Năsăud vor intra primele din țară în vacanța de schi, în perioada 9-15 februarie, primul interval disponibil din cele trei care marchează trecerea dintre modulele 3 și 4 ale anului școlar 2025-2026. Decizia intrarii în vacanța de schi a fost luată prin consultare între Imspectoratul Școlar Județean și școlile din județ. Bistrița-Năsăud a […]
Gerul și alcoolul i-au venit de hac: a murit la două zile după ce a fost găsit degerat # Bistrita Express
Un bărbat de 66 de ani cu hipotermie severă a murit în cursul zilei de astăzi la Spitalul Clinic de Urgență, la două zile după ce-a fost adus în UPU-SMURD de echipajul de terapie mobilă. Omul care a fost preluat în stare critică, afectat de ger dar si de alcool a fost resuscitat pe tot […]
Cât de mult te mai poate ajuta numărarea cărților la blackjack și ce alte strategii pot fi utile # Bistrita Express
Numărarea cărților la blackjack pare mai degrabă un mit, căci oricum folosirea unei astfel de tehnici pentru obținerea de câștiguri în serie ar presupune abilități mentale foarte avansate. Nelipsit de pe platformele moderne de cazino online, blackjack este un joc care implică permanent calcule matematice pentru adunarea valorii cărților de joc, dar numărarea cărților dintr-un pachet […]
Casa cu Bere din Bistrița adaugă în programul de weekend un nou concept dedicat relaxării și gustului: Sunday Brunch, o experiență culinară gândită pentru cei care își doresc o masă savurată fără grabă. Brunch-ul, termen provenit din limba engleză, rezultă din combinarea cuvintelor breakfast (mic dejun) și lunch (prânz) și definește o masă servită mai […]
Două localități din BN nu au energie electrică în această seară. Probleme ar fi și în alte locuri din județ # Bistrita Express
Două localități din Bistrița-Năsăud: Maieru (din comuna cu același nume), respectiv Șintereag (parțial) nu au energie electrică marți după amiaza după o defecțiuni la rețea. În ambele cazuri, site-ului Distribuție Energie Electrica România anunță că întreruperea energiei electrice va dura până la ora 21,3 , defecțiunile fiind semnalate la 17,56 în satul Maieru, respectiv 17,15 […]
Un bistrițean de 19 ani a primit ieri inima unui tânăr din București. Transplantul, primul din România din 2026 a fost realizat în Târgu Mureș # Bistrita Express
Emoții uriașe ieri la Institutul de Boli Cardiovasculare și Transplant din Targu Mureș, acolo unde chirurgii așteptau inima prelevată a unui tânăr aflat în moarte cerebrală în Bucuresti după un accident rutier, pentru a o transplanta unui puști de 19 ani din Bistrița, iar condițiile meteo pentru transportarea inimii pe calea aerului erau extrem de […]
Care e starea tânărului din mașina lovită de tren pe strada Ioan Slavici din Bistrița? # Bistrita Express
Tânărul șofer al carui mașină a fost lovită în plin și târătă zeci de metri pe calea ferată de un trenul de călători chiar în Bistrița, pe starda Ioan Slavici, a fost intubat și este în comă indusă medicamentos, a precizat Spitalul Judetean de Urgență BN, luni noaptea la câteva ore după accident. Victima care […]
ADI Deșeuri anunță că prima ridicarea a pubelei galbene pentru deșeurile reciclabile din plastic/metal, de anul acesta se va face miercuri exclusiv pentru municipiul Bistrița. Cartierele Bistriței: Unirea, Viișoara, Sigmir, Sărata, Ghinda șiSlătinița rămân în programul de colectare a pubelei galbene din 2025, adică în ultima zi de miercuri din lună, respectiv în 28 ianuarie […]
Bistrița are de anul acesta autorizații de construire și certificate de urbanism cu cod QR # Bistrita Express
Autorizațiile de construire și certificatele de urbanism emise de anul acesta de Primăria Bistrița au un format nou, cu cod QR pentru verificare și ștampila municipalității în relief. Primarul Gabriel Lazany, care a semnat deja prima autorizație de construcție în format nou, spune într-un video postat pe pagina de facebook, că a impus sisteme de […]
Dramatic: șofer de 25 de ani resuscitat după ce mașina i-a fost lovită și târata pe calea ferată în zona Slavici # Bistrita Express
Accident dramatic de tren în Bistrița la trecerea de cale ferată de pe strada Ioan Slavici: mașina condusă de un tânăr de 25 de ani a fost lovită în plin de trenul personal Bistrița-Prundu Bârgăului. Mașina lovită a fost târâtă zeci de metri pe calea ferată până mecanicul trenului a reușit să opreasca garnitura, timp […]
Autorizațiile de construcție și certificatele de urbanism emise de anul acesta de Primăria Bistrița au un format nou, cu cod QR pentru verificare și ștampila municipalității în relief. Primarul Gabriel Lazany, care a semnat deja prima autorizație de construcție în format nou, spune într-un video postat pe pagina de facebook, că a impus sisteme de […]
Cum a fost golit un aparat self-pay dintr-o localitate din BN: angajate convinse la telefon să autorizeze plăți # Bistrita Express
Un puști de 17 ani din județul Galați a fost reținut de polițiștii bistrițeni după ce ar fi obținut fraudulos 67.000 de lei dintr-un aparat self-pay instalat într-un magazin din localitatea bistrițeană Anieș. Băiatul a fost adus de la sute de kilometri distanță pentru a fi audiat, a fost reținut pentru 24 de ore, iar […]
Un autoturism a distrus gardul unității militare din Bistrița. Două mașini implicate # Bistrita Express
O mașină condusă de un bistritean s-a infipt luni dimineața în gardul Unității Militare din Bistrița, pe strada Grănicerilor. Potrivit polițiștilor, în accidentul soldat cu pagube materiale: gardul din beton a fost dărâmat pe segmentul impactului, iar mașina care a ajuns în gard a fost avariată. În accident au fost implicate două mașini: polițiștii i-au […]
O companie din Bucuresti face proiectarea pentru reconfigurarea cu 3 benzi a DN 17 la intrarea în Bistrița. E o premieră națională # Bistrita Express
O companie de proiectare din Bucuresti, INCONS, va face SF-ul (Studiul de fezabilitate) si proiectarea pentru reconfigurarea cu 3 benzi, una alternativă, a Drumului Național 17 la intrarea din Bistrița. ”O soluție inovatoare de management a traficului care este o premieră națională” anunță CNAIR prin Direcția Regională Cluj a Drumurilor Naționale, odată cu anunțul semnării […]
Încă patru contracte în BN prin conducta de bani guvernamentali ”Anghel Saligny”. Vor fi reguli noi # Bistrita Express
Administrațiile din trei comune din Bistrița-Năsăud au reușit vineri, 16 ianuarie să semneze patru contracte de finanțare cu Ministerul Dezvoltării prin programul de finanțare Anghel Saligny. Este vorba de două proiecte pentru aducțiune de apă și canalizare în Rodna și Josenii Bârgăului, precum și alte două pentru modernizare infrastructură de drumuri comunale, ambele în Miceștii […]
Primarul Simionca a obținut astăzi arest la domiciliu după ce procurorii au cerut prelungirea arestului preventiv. Tribunalul are ultimul cuvânt # Bistrita Express
Primarul din Livezile, Traian Simionca, încarcerat înainte de sărbătorile de Crăciun a obținut vineri de la instanța de drepturi și libertăți a Judecatoriei Bistrița arest la domiciliu, după ce procurorii au cerut prelungirea mandatului de arest preventiv în dosarul de abuz sexual și violarea vieții private în care este cercetat. Primul mandat de arest a […]
Patru vânzători de droguri din aceeași rețea au fost condamnați ieri definitiv. Doi erau părinți cu mulți copii și au folosit asta în instanță # Bistrita Express
Poliția Bistrița-Năsăud a anunțat în cursul zilei de astăzi că i-a reținut pe patru bărbați din Nimigea și Bistrița, condamnați definitiv pentru trafic de droguri, pe care i-a condus în Penitenciar ca să-și ispășească anii de închisoare la care au fost condamnați de instanțe. Cei patru bărbați sunt membrii unui același grup infracțional alături de […]
Se dezgheață marile șantiere blocate de lipsa banilor: Complexul Multi-sportiv din Năsăud e back-in-business # Bistrita Express
Se reiau lucrările la Complexul Sportiv Multifuncțional din Năsăud, pus în conservare chiar de finanțator, Compania Națională de Investiții, în iulie anul trecut. din cauza lipsei banilor. Năsăudenii au avut noroc: investiția așteptată de comunitate de mai bine de 10 ani era realizată deja în procent de peste 20 %, când a intrat în conservare, […]
Acces liber de miercuri prin Pasajul subteran Decebal. Scările rulante nu funcționează, dar liftul e folosit deja # Bistrita Express
Accesul dificil pentru pietoni în zona Decebal, cu treceri încă provizorii și vizibilitate redusă pentru șoferi, din cauza nămeților de zăpadă și a masinilor parcate, a determinat autoritățile locale să deschidă accesul pietonal prin Pasajul subteran Decebal, recepționat recent de municipalitatea bistrițeană. Deocamdată traversarea intersecției prin pasaj se poate face pe scări sau cu liftul, […]
Judecătorii l-au trimis în arest la domiciliu pe autorul accidentului din Prund în care-au murit doi tineri. Ce a cântărit în decizie? # Bistrita Express
Judecătorii de drepturi si libertăți a Judecătoriei Bistrița au respins astăzi propunerea de arestare a lui Andreas Pavelean, tânărul care a provocat accidentul dublu mortal din Prundu Bârgăului, cerută de procurorul de caz, Cezar Maxim. Judecătorii au decis trimiterea în arest la domiciliu pentru 30 de zile a tânărului, el însuși grav rănit în accidentul […]
Când zăpada devine oportunitate: Serbările Zăpezii organizate anul acesta cu o lună mai repede # Bistrita Express
Municipalitatea a profitat de zăpada din belșug și a mutat Serbările Zăpezii, organizate tradițional pe Partia de schi Cocoș, cu o lună mai devreme decât în 2025. Ediția de anul acesta se va ține sâmbăta viitoare, în 17 ianuarie și va fi un eveniment dedicat mișcării, distracției și timpului petrecut împreună, în aer liber, anunță […]
Intervenție dificilă prin nămeți în Munții Rodnei pentru salvarea unui muncitor forestier # Bistrita Express
De câteva ore au avut nevoie salvatorii de la SMURD, însoțiți de salvamontiști specializați în tehnici de căutare pentru a ajunge, a-i acorda primul ajutor și de a-l transporta în siguranță la spital pe un muncitor forestier lovit de un copac într-o zonă împădurită din Rodna. Inițial salvatorii au încercat sa solicite un elicopter, însă […]
Șoferul de 20 de ani care a provocat accidentul mortal din noaptea de Crăciun ajunge miercuri în fața instanței # Bistrita Express
Șoferul de 20 de ani care a provocat accidentul din Prundul Bargaului din noaptea de Crăciun, în care au murit o tânără de 23 de ani aflată la volanul unei alte mașini și un pasager de 22 de ani, va ajunge miercuri, 14 ianuarie în fața judecatorului de drepturi și libertăți ai judecătoriei Bistrița cu […]
Supercom anunță că mașinile sale nu vor ridica gunoiul în zonele inaccesibile din cauza zăpezii # Bistrita Express
Operatorul de salubritate Supercom Sa a anunțat că în zonele greu accesibile din cauza zăpezii și înghețului, mașinile de ridicare a deșeurilor nu vor putea interveni. Potrivit unui comunicat transmis în 12 ianuarie, semnat de directorul județean George Avram, colectarea în aceste zone va fi reluată din momentul în care condițiile meteo o vor permite:
Un singur proiect de infrastructură rutiera are județul BN pe lista investițiilor prioritare în 2026. Sunt 4 proiecte cu totul # Bistrita Express
Un proiect de infrastructură rutieră, construirea unui stadion nou (în Bistrița- Unirea), un pavilion nou de penitenciar plus reabilitarea Barajului de la Colibița, un proiect promis fără succes de 12 ani, figurează pe lista celor 4 proiecte din județ pe care Guvernul le consideră prioritare și pentru care va aloca prioritar bani în 2026. Toate […]
O grădiniță din comuna Maieru a suspendat luni, 12 ianuarie cursurile, anunță Inspectoratul Școlar Bistrița-Năsăud. Conducerea Grădiniței nr 1 din Maieru a invocat defectarea centralei termice care încălzește unitatea de învățământ. Suspendarea cursurilor afecteaza 89 de familii din comună. Este singura situație de suspendare a cursurilor de astăzi după ce vineri, 9 ianuarie toți elevii […]
Directorul medical al CJAS s-a întors la vechea funcție. Conducerea națională a făcut numire nouă în fruntea instituției # Bistrita Express
Director medical al Casei Județene a Asigurărilor de Sănătate BN, Adela Carcu nu mai asigură din 1 ianuarie 2026 și interimatul funcției de director general. Conducerea CNAS a numit-o în funcția de director general până la organizarea concursului pentru post pe consilierul principal Oana Nicoleta Nan (FOTO), care a facut parte din compartimentul de control […]
Reacții critice pe pagina Prefecturii BN după anunțul suspendării cursurilor exclusiv în Bistrița # Bistrita Express
S-a umplut de reacții critice pe pagina de facebook a Instituției Prefectului după anunțul că elevii din Bistrița nu vor merge vineri, 9 ianuarie la cursuri, din cauza condițiilor meteo, decizie luată în Comitetul Județean pentru Situații de Urgență. Cei care au postat comentarii s-au arătat nemulțumiți că nu beneficiaza de măsură elevii si profesorii […]
DNA a trimis-o în judecată pentru corupție pe fosta directoare a AJOFM BN înainte de Crăciun # Bistrita Express
Direcția Națională Anticorupție, structura teritoriala Cluj a trimis-o în judecată pe fosta directoare executivă a Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă (AJOFM) Bistrița-Năsăud, Otilia Râpan într-un dosar de fapte de corupție, după mai bine de la declanșarea urmăririi penale. Otilia Râpan, care este acuzata de procurorii DNA că ar fi beneficiat de ”stimulente” […]
